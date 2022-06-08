Торговля
Адекватный франт

Беларусь обогнала Германию по поставкам товаров в Россию, импорт из других стран упал почти до нуля — Bloomberg Статьи редакции

Из Беларуси в Россию ввозят буквально всё: начиная от строительных материалов и заканчивая кормами для животных.

  • В апреле импорт из Беларуси в Россию вырос на 100% в денежном выражении, до $1,5 млрд год к году, подсчитал Bloomberg. По объёмам поставок страна обошла Германию, чья экономика в 60 раз больше белорусской.
  • Из Беларуси в Россию везли все — начиная от строительных материалов и заканчивая кормами для животных, отмечает издание. Импорт из Германии сократился почти до $800 млн с $2,6 млрд в феврале 2022-го, торговля с большей частью Европы иссякла.
  • Россия перестала публиковать некоторые статистические данные об экспорте и импорте, Bloomberg ссылается на информацию от крупнейших торговых партнёров страны. Так, по подсчётам издания, поставки от партнёров, на которых приходилась половина импорта, в апреле упали на 40% год к году. По оценке «Открытие Research» импорт в Россию в апреле мог упасть на 80% год к году — с $27 млрд до $5 млрд.
  • Торговлю с Россией уменьшил даже Китай, который не вводил санкции, но он сокращал поставки и до этого: в декабре 2021-го импорт из Китая оценивался в $8,2 млрд, в марте и апреле 2022-го упал до $3,8 млрд и $3,7 млрд соответственно.
  • «Рынок практически рухнул этой весной. Сегодня очень трудно привезти груз из Европы, иногда почти невозможно», — рассказал Bloomberg руководитель отдела международной логистики СДЭК Андрей Побежимов. Как пишет издание, попытки России по переориентации торговых потоков пока не могут компенсировать коллапс импорта.
Импорт от основных партнёров России.

#новость #импорт

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63 комментария
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Korran Horn

вы журналисты только в нигатив и можете так как в нашей стране он (негатив) только сам себя и продвигает
вы расскажите про импорт из Китая и Казахстана за этот срок и импорт в эти страны как в % увеличился, но это уже работа да тяжело.
да сейчас карго и контейнеры доходят с рекордными скоростями например.
Зачем мне на вс копипасть с блумберга там я и сам могу прочитать, а вы если зайдете тоже то много интересного и хорошего про Россию прочитаете.

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Дурацкий корабль

Ага, точно так же эти контейнеры кому-то уже четвёртый месяц дойти не могут. Уже несколько примеров в моей организации и у друзей.

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3 комментария
Betty Boop

Оборот с Китаем вырос за счёт паники в первые месяцы, и за счёт того, что местные ритейлеры сразу цены на 10000% взвинтили, в то время как в Китае они быстро откатились к привычным. Не понимая, сколько это продлится, россияне ломанулись скупать все, что откладывали. Вот и все) Никакого прорыва тут нет.

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15 комментариев
kavno1

Лучше пусть будет негатив, чтоб люди хоть войну замечать начали.

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Korran Horn

минусуйте кому правда глаза режет давайте) у вас как раз обед)

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7 комментариев
Пришелец

Ты читать научись для начала, прежде чем советы другим давать.

"Торговлю с Россией уменьшил даже Китай, который не вводил санкции, но он сокращал поставки и до этого: в декабре 2021-го импорт из Китая оценивался в $8,2 млрд, в марте и апреле 2022-го упал до $3,8 млрд и $3,7 млрд соответственно."

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2 комментария
Всвиторе

Редкие журналисты делают хорошие статьи чтобы можно было посмотреть в объеме.

Зачем мне на вс копипасть с блумберга

Это проще чем писать самому.

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Хозяйственный дебаркадер

Интересно, что же такого полезного, качественного и выгодного предоставляет нам импорт из Казахстана?
А про импорт из Китая здесь так же сказано, что он сокращается. У вас другие данные?

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4 комментария
Stas Vasilevskii

Уровень Импорта из Китая тоже упал на 25 % было в конце весны.
Про рекордные скорости, забавно конечно.

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Cyril Ruzanov

А импорт в Беларусь из Германии как сильно вырос? 😏

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Дурацкий корабль

А никак, РБ под санкциями тоже нехилыми.
Ну или близко к «никак» (-:
Половина от нихрена, одним словом.

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7 комментариев
Дурацкий корабль

Несложно обгонять стоячих, если честно. Мало в том заслуги.

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Maxim Grin

Бла, бла, бла высокие слова, типа НЕВОЗМОЖНО, РУХНУЛ

Все возится через Турцию как 30 лет назад

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Единый завод

Не всё, знакомая компания занимается красками и пигментами (Германия) и сейчас не понимает пока, как это сделать, это не тюки с джинсами, это жидкий груз и сертификация, таможня, спецтара и другая центровка в багаже борта, чтобы потом блинов на дне банки не было из-за перепада температур.
Всё вам 3.14деть - не мешки ворочать, всё. Не всё.

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3 комментария
Сергей С.

Поэтому очередь из фур сейчас начинается возле Тбилиси?

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Aleksey Bobkov

еее международная торговля

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Шамиль Тухватуллин

Обогнал же получается)) Пока остальные задним ходом едут

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DN

Но белорусский лосось ушёл на нерест в другую сторону

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Maksim Khavanski

Кто-то позволили оставить войска на своей территории и теперь расплачивается за это санкциями вместе с братским народом. И рыбку съесть, и с Европой торговать не получилось. Приходится куда-то девать продукцию.

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Maxim Grin

Блумберг сказал не поставлятся, значит точно не поставляется(

Теперь Беларуские, Казахские и Армянские станки пойдут в Россию. Только станки эти сами знаете чьи. Тупых нет и бабло никто терять не хочет.

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kavno1

Расея🤪

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Hnorr

Судя по первому графику импорт из Германии рухнул, а белорусский не то чтобы вырос. Болтается примерно там же. Зато заголовок какой кликабельный, Беларусь Германию обогнала!

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