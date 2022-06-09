Если такой ввоз товаров «принесёт пользу для экономики», это будет аргументом для введения его на постоянной основе, считает служба.

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Правительство поручило оценить эффективность параллельного импорта к осени, передаёт Forbes слова главы ФАС Карины Таукеновой на встрече с представителями маркетплейсов. «Идеальный вариант» — посчитать количество параллельных импортеров, продукцию и цены.

Во встрече участвовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», AliExpress Russia и «СберМегаМаркета» — через них идёт «большой поток товаров потребительского спроса», поэтому они могут дать статистику, считают в службе.

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ФАС предложила выгружать общую статистику по количеству продавцов по месяцам и сравнивать с предыдущими периодами. В службе «понимают, что не каждый продавец — параллельный импортер», но, возможно оживление после «сильного проседания в марте, апреле и мае» может косвенно подтвердить ввоз товаров в Россию новым способом.

На вопрос начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, можно ли все-таки технически идентифицировать параллельных импортеров на маркетплейсах представитель Ozon пообещал «подумать, как это сделать».

Таукенова предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках. «Если мы правильно поняли, у вас не осуществляется премодерация, а проверка почти у всех происходит только после того, как начались проблемы: например, правообладатель или покупатель заявил, что есть некий проблемный товар, и вы начинаете разбираться и снимать его с продажи», — сказала Таукенова. По её словам, больше всего претензий об этом приходит в адрес Wildberries, а не AliExpress.

Если параллельный импорт «покажет положительную динамику и пользу для экономики, для страны, для развития торговли», то это будет аргументом для введения его на постоянной основе, добавила Никитина.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Минпромторг утвердил список в начале мая, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.

В середине мая Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать товары из списка без разрешения правообладателя.



21 мая правительство внесло в Думу законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт. Первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана появились в сетях «М.Видео», «Связной» и DNS.

