ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта — Forbes Статьи редакции
Если такой ввоз товаров «принесёт пользу для экономики», это будет аргументом для введения его на постоянной основе, считает служба.
Правительство поручило оценить эффективность параллельного импорта к осени, передаёт Forbes слова главы ФАС Карины Таукеновой на встрече с представителями маркетплейсов. «Идеальный вариант» — посчитать количество параллельных импортеров, продукцию и цены.
Во встрече участвовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», AliExpress Russia и «СберМегаМаркета» — через них идёт «большой поток товаров потребительского спроса», поэтому они могут дать статистику, считают в службе.
ФАС предложила выгружать общую статистику по количеству продавцов по месяцам и сравнивать с предыдущими периодами. В службе «понимают, что не каждый продавец — параллельный импортер», но, возможно оживление после «сильного проседания в марте, апреле и мае» может косвенно подтвердить ввоз товаров в Россию новым способом.
На вопрос начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, можно ли все-таки технически идентифицировать параллельных импортеров на маркетплейсах представитель Ozon пообещал «подумать, как это сделать».
Таукенова предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках. «Если мы правильно поняли, у вас не осуществляется премодерация, а проверка почти у всех происходит только после того, как начались проблемы: например, правообладатель или покупатель заявил, что есть некий проблемный товар, и вы начинаете разбираться и снимать его с продажи», — сказала Таукенова. По её словам, больше всего претензий об этом приходит в адрес Wildberries, а не AliExpress.
Если параллельный импорт «покажет положительную динамику и пользу для экономики, для страны, для развития торговли», то это будет аргументом для введения его на постоянной основе, добавила Никитина.
- 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Минпромторг утвердил список в начале мая, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.
- В середине мая Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать товары из списка без разрешения правообладателя.
- 21 мая правительство внесло в Думу законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт. Первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана появились в сетях «М.Видео», «Связной» и DNS.
Интересно, Плеер.ру посчитают? А резидентов Горбушки? 🤣
Вы что, у них же Ростест))
10 Абибасов из 10, господи!
"Таукенова предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках"
Я уже устал сегодня смеяться от этих замечательных новостей. Хотя по идее плакать надо.
Своей аналитики у ФАС нет что ли? Или по принципу «одна голова – хорошо, а 2 – отклонение»?
Одна хорошо, а 2 уже несанкционированный митинг