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Торговля
Маша Цепелева

ФАС попросила маркетплейсы придумать оценку эффективности параллельного импорта — Forbes Статьи редакции

Если такой ввоз товаров «принесёт пользу для экономики», это будет аргументом для введения его на постоянной основе, считает служба.

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Правительство поручило оценить эффективность параллельного импорта к осени, передаёт Forbes слова главы ФАС Карины Таукеновой на встрече с представителями маркетплейсов. «Идеальный вариант» — посчитать количество параллельных импортеров, продукцию и цены.

Во встрече участвовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркета», AliExpress Russia и «СберМегаМаркета» — через них идёт «большой поток товаров потребительского спроса», поэтому они могут дать статистику, считают в службе.

ФАС предложила выгружать общую статистику по количеству продавцов по месяцам и сравнивать с предыдущими периодами. В службе «понимают, что не каждый продавец — параллельный импортер», но, возможно оживление после «сильного проседания в марте, апреле и мае» может косвенно подтвердить ввоз товаров в Россию новым способом.

На вопрос начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, можно ли все-таки технически идентифицировать параллельных импортеров на маркетплейсах представитель Ozon пообещал «подумать, как это сделать».

Таукенова предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках. «Если мы правильно поняли, у вас не осуществляется премодерация, а проверка почти у всех происходит только после того, как начались проблемы: например, правообладатель или покупатель заявил, что есть некий проблемный товар, и вы начинаете разбираться и снимать его с продажи», — сказала Таукенова. По её словам, больше всего претензий об этом приходит в адрес Wildberries, а не AliExpress.

Если параллельный импорт «покажет положительную динамику и пользу для экономики, для страны, для развития торговли», то это будет аргументом для введения его на постоянной основе, добавила Никитина.

  • 30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, разрешающий параллельный импорт товаров в Россию по отдельным видам продукции. Минпромторг утвердил список в начале мая, в него вошли автомобили Tesla, Land Rover, Jeep и Bentley, техника Apple, Samsung и Sony, HP, Intel, игровые приставки Xbox и PlayStation, одежда, обувь, сумки, меховые изделия.
  • В середине мая Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» разрешили продавать товары из списка без разрешения правообладателя.
  • 21 мая правительство внесло в Думу законопроект об отсутствии наказания за параллельный импорт. Первые смартфоны Samsung, привезённые по параллельному импорту из Казахстана появились в сетях «М.Видео», «Связной» и DNS.
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Что за параллельный импорт одобрила Россия и значит ли это, что будет больше подделок Статьи редакции

Такую меру обсуждали ещё в 2015 году, но тогда не было массового ухода компаний из страны.

Источник: РБК

#новость #фас #маркетплейсы

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6 комментариев
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Герман Воронов
«Идеальный вариант» — посчитать количество параллельных импортеров, продукцию и цены.

Интересно, Плеер.ру посчитают? А резидентов Горбушки? 🤣

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Andrey Kulakov

Вы что, у них же Ростест))

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Киприан Лейн

10 Абибасов из 10, господи!

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Слегка Придурковатый

"Таукенова предложила маркетплейсам «усилить работу» по борьбе с контрафактом на площадках"

Я уже устал сегодня смеяться от этих замечательных новостей. Хотя по идее плакать надо.

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Непрерывный франт

Своей аналитики у ФАС нет что ли? Или по принципу «одна голова – хорошо, а 2 – отклонение»?

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Artur Zakirov

Одна хорошо, а 2 уже несанкционированный митинг

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