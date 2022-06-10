Ozon отменил кэшбек по карте Ozon Card и в подписке и заменил его на скидки при оплате со «Счёта» Статьи редакции
Маркетплейс также планирует выпустить новую «Ozon Карту».
Скриншот письма пользователям банковской карты Ozon Card с изменениями по условиям опубликовал Telegram-канал «Дайджест». С 9 июня по ней перестанут начислять кэшбек и давать скидки при покупке на маркетплейсе.
В Ozon пояснили vc.ru, что планируют выпустить новую «Ozon Карту», чтобы пользователи «Ozon Счёта» могли оплачивать покупки вне маркетплейса. Сроки выхода в компании не уточняют.
Также Ozon заменит кэшбек скидками: исследования маркетплейса показали, что они нравятся пользователям больше. Скидка до 30% будет доступна пользователям «Ozon Счёта» — раньше они могли получать такого же размера кэшбек.
Так маркетплейс продолжает развивать свои финтех-продукты, чтобы они были более «понятными и удобными».
Изменения затронут пользователей подписки Premium и старой Ozon Card — им больше не будут начислять кэшбек. По подписке останутся доступны бесплатная курьерская доставка, доступ к закрытым распродажам и онлайн-кинотеатру Kion, а также более длительный срок возврата товаров. Все накопленные баллы при этом сохранятся.
Только начал активно пользоваться озоном... Обычное дело.
у них бардак какой-то. в прилке с Озон картой не работает восстановление пароля. саппорт ничего не знает про это. какой-то озон счет придумали. 2 вида баллов. пиздец полный.
Кручу-верчу запутать хочу!
Озон такой озон во всём.
Новое крылатое выражение " поступить как озон"
Ыбанутые (йобнутые)
Раньше карта была сделана поверх чужого решения, теперь собираются карту запустить на своём банке.
по-любому у них пойдет всё через жопу.
В последнее время ОЗОН во всём стал меняться. И не в лучшую сторону.
сейчас если посмотреть все меняется и не в лучшую сторону((
Ну если "в последнее время" - это лет десять, то да, так и есть
А с подпиской ваще они ловко
Не знаю чего все опять недовольны в комментариях - посмотрел свое избранное на озоне, все стало ощутимо дешевле, больше величины убранных баллов. Крайне годное нововведение.
Мне одному кажется, что начинать новость с фразы "перестанут быть выгодными" в первом предложении – это так себе идея?
Можно же было сначала сказать, что скоро будет новая Озон карта, которая будет классная, а у старой с 9 будут недоступны скидки и кэшбек.
Понятное дело что старую карту постепенно задвигать
Вообще, конечно, карта была более интересна как карта РНКО с конвертацией по ЦБ РФ. Сейчас, после самоубийства мастеркарда, смысла не стало. Так что и фиг с ней.
Вчера покупал корм коту. Вместо 8000 на разных площадках на озоне с промокодом и счетом вышло 6100. Я доволен:) в целом мне нет разницы пользоваться картой и счетом.
Привезли?