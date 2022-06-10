Маркетплейс также планирует выпустить новую «Ozon Карту».

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Скриншот письма пользователям банковской карты Ozon Card с изменениями по условиям опубликовал Telegram-канал «Дайджест». С 9 июня по ней перестанут начислять кэшбек и давать скидки при покупке на маркетплейсе.

В Ozon пояснили vc.ru, что планируют выпустить новую «Ozon Карту», чтобы пользователи «Ozon Счёта» могли оплачивать покупки вне маркетплейса. Сроки выхода в компании не уточняют.

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Также Ozon заменит кэшбек скидками: исследования маркетплейса показали, что они нравятся пользователям больше. Скидка до 30% будет доступна пользователям «Ozon Счёта» — раньше они могли получать такого же размера кэшбек.

Так маркетплейс продолжает развивать свои финтех-продукты, чтобы они были более «понятными и удобными».

Изменения затронут пользователей подписки Premium и старой Ozon Card — им больше не будут начислять кэшбек. По подписке останутся доступны бесплатная курьерская доставка, доступ к закрытым распродажам и онлайн-кинотеатру Kion, а также более длительный срок возврата товаров. Все накопленные баллы при этом сохранятся.