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Ozon отменил кэшбек по карте Ozon Card и в подписке и заменил его на скидки при оплате со «Счёта» Статьи редакции

Маркетплейс также планирует выпустить новую «Ozon Карту».

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Скриншот письма пользователям банковской карты Ozon Card с изменениями по условиям опубликовал Telegram-канал «Дайджест». С 9 июня по ней перестанут начислять кэшбек и давать скидки при покупке на маркетплейсе.

В Ozon пояснили vc.ru, что планируют выпустить новую «Ozon Карту», чтобы пользователи «Ozon Счёта» могли оплачивать покупки вне маркетплейса. Сроки выхода в компании не уточняют.

Также Ozon заменит кэшбек скидками: исследования маркетплейса показали, что они нравятся пользователям больше. Скидка до 30% будет доступна пользователям «Ozon Счёта» — раньше они могли получать такого же размера кэшбек.

Так маркетплейс продолжает развивать свои финтех-продукты, чтобы они были более «понятными и удобными».

Изменения затронут пользователей подписки Premium и старой Ozon Card — им больше не будут начислять кэшбек. По подписке останутся доступны бесплатная курьерская доставка, доступ к закрытым распродажам и онлайн-кинотеатру Kion, а также более длительный срок возврата товаров. Все накопленные баллы при этом сохранятся.

  • Ozon предложил клиентам банковскую карту Ozon Card с кэшбеком на все покупки в 2019 году. В 2021-м он запустил встроенный в маркетплейс онлайн-кошелёк «Ozon Счёт» — им можно оплачивать заказы на сайте, пользователям доступен кэшбек.

#новость #ozon

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18 комментариев
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Дмитрий Крайнов

Только начал активно пользоваться озоном... Обычное дело.

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Сергей Мазур

у них бардак какой-то. в прилке с Озон картой не работает восстановление пароля. саппорт ничего не знает про это. какой-то озон счет придумали. 2 вида баллов. пиздец полный.

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И животноводство

Кручу-верчу запутать хочу!

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Жидкий ящик

Озон такой озон во всём.

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Юлиан Юрьевич

Новое крылатое выражение " поступить как озон"

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MasterCard

Ыбанутые (йобнутые)

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ЯжПрограммист

Раньше карта была сделана поверх чужого решения, теперь собираются карту запустить на своём банке.

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MasterCard

по-любому у них пойдет всё через жопу.

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Pavel Koliadin

В последнее время ОЗОН во всём стал меняться. И не в лучшую сторону.

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Федор Завитухин

сейчас если посмотреть все меняется и не в лучшую сторону((

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И животноводство

Ну если "в последнее время" - это лет десять, то да, так и есть

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sles

А с подпиской ваще они ловко

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Кекс Пекс

Не знаю чего все опять недовольны в комментариях - посмотрел свое избранное на озоне, все стало ощутимо дешевле, больше величины убранных баллов. Крайне годное нововведение.

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Ушлый тип

Мне одному кажется, что начинать новость с фразы "перестанут быть выгодными" в первом предложении – это так себе идея?
Можно же было сначала сказать, что скоро будет новая Озон карта, которая будет классная, а у старой с 9 будут недоступны скидки и кэшбек.

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Sergey Tischenko

Понятное дело что старую карту постепенно задвигать

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sles

Вообще, конечно, карта была более интересна как карта РНКО с конвертацией по ЦБ РФ. Сейчас, после самоубийства мастеркарда, смысла не стало. Так что и фиг с ней.

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Денис Богачев

Вчера покупал корм коту. Вместо 8000 на разных площадках на озоне с промокодом и счетом вышло 6100. Я доволен:) в целом мне нет разницы пользоваться картой и счетом.

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Возможный спрей

Привезли?

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