Торговля
Боковой нос

У российских чайных фабрик возникли проблемы с фильтр-бумагой для пакетированного чая — она попала под санкции ЕС Статьи редакции

Пока у производителей запасов хватает, но в крайнем случае совсем без чая россияне не останутся — как минимум на полках будет рассыпной, отмечают эксперты.

  • Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещенной для ввоза в Россию с 10 августа 2022 года, в пятом пакете санкций ЕС. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, около 65% продаваемого в России чая — чай в пакетиках разовой заварки, пишет Shopper’s. При этом, добавляет руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, фильтр-бумагу для них в стране никто не делает.
  • Опрошенные изданием эксперты называют среди основных поставщиков фильтр-бумаги американскую Glatfelter, у которой есть предприятия в Германии и Франции, и другие компании из Европы и Японии. Производители чая Floris, «Ахмад» и «Май» (бренды «Майский», Curtis и другие) рассказали, что пока запасов фильтр-бумаги достаточно.
  • «Май» ищет производителей аналогичной продукции в России и готов с ними обсуждать донастройку оборудования, а также рассматривает партнёрство с производителями из Турции и Китая. Но у них нет пока того объёма продукции необходимого качества, которое нужно российскому рынку.
  • Чантурия подтвердил, что сейчас чайные компании договариваются о поставках из Турции и Китая. Но на то, чтобы переналадить оборудование и увеличить объёмы производства, уйдёт время.
  • По мнению Вострикова, временные проблемы с поставками могут привести к сокращению ассортимента пакетированного чая, но не к дефициту чая в принципе — останется рассыпной. Вырастут ли цены после смены поставщиков, станет ясно после того, как компании перестроят логистику и переналадят производство, отмечает Чантурия.
  • Россия импортирует чай из Индии, Кении, Шри-Ланки, Китая и Вьетнама и 80% сырья перерабатывает на локальных заводах, указывает Shopper’s. Из-за логистических проблем ситуация с поставками напряжённая, но в ближайшее время будет решена, считает Чантурия.

#новость #чай

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63 комментария
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Darth Swordman

Мой заварочный чайник, стоящий на антресоли:

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Славный утюг

Всегда завариваю нормальные листья чая в заварочный чайник, а не эти остаточные обломки, пыль и труху которую пускают на чайные пакетики 😎

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Dimitri

Деды чай из пакетика не пила и мы без проживём. Бункерный сказал что через 10 лет заживём, нужно ещё немного подождать.

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Хозяин

не, эти 10 лет давайте уже без меня

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Цифровые комплексы

А Португалию то когда догоним?!

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1 комментарий
Mike Espoo

Помню кое-кто обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.
Не наблюдаю.

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2 комментария
Igor Evgenyevich

Чай из пакетика по качеству уступает заварному.

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Вебик Хороший

И всё идёт по плану...

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Джон Картошкин

новость как бы намекает, что туалетной бумаги скоро не будет...

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туалетную бумагу рф экспортирует дружек, для особо одаренных это значит что рф производит и продает за границу

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3 комментария
Maxim Petrukhin

Блин, опередил 😁

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Рысбек

Опять на газеты перейдем. Нам не привыкать)

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Ярослав

Зачем нам туалетная бумага.Наши предки лопухами экологически чистыми подтирались."Санкции нам на пользу".

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Yury Gagarin
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Грузинский будильник

Вот и ещё в копилочку того, что мы не умеем и не производим. Грустно.

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Andrew van de Kamp

Мне кажется делать выводы про «не умеем» по этой новости - несколько беспочвенно. Может не умеем, а может просто смысла не было, так как глобализация и уже можно было готовое купить.
Пишут, что в Бельгии производители пива банкротятся, потому что банки для пива из российского сырья делали, а в сша дефицит стеклянной тары для того же пива, потому что из России бутылки везли, просто вот так выглядела глобальная экономика, где все со всеми как-то связаны. А сейчас в одном месте ниточку перерезали, в другом месте уши отвалились.

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3 комментария
Blackrock

Вас не понять товарищи, то все топите за вселенскую интергацию. То за импортозамещение.
П.с. не вы Вадим конкретно

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Andrey Romanov

Пакеты в целом вещь ненужная, заварной куда вкуснее через сито

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Soulis

Я тоже за заварной чай, но фишка пакетика - удобство, поэтому странно так категорично говорить

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Александр Рюмин

И чай настигла та же участь...

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Anton Zavarzin

Причём здесь чай? Новость про опилки в пакетах

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2 комментария
Alexandr Gunich

Ну ничего страшного. И Иван-чай заварим и ромашку и....

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Сабу Сеидов

Иван чай считаю самый полезным напитком!

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Maxim Petrukhin

Просто заворачивайте в марлю

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Андрей Медведев

Пейте заварной

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Дмитрий Мантис

Есть еще пластиковые пакетики.

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1 комментарий
Pavel Romanov

Я вот гречишный чай завариваю. Он дорогой, конечно (примерно 500 рублей за 100гр), но вкусный.

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Techno George

Продолжай держать в курсе!

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1 комментарий
Oleg Zhuravlev

А туалетная бумага не прокатит? Народ все стерпит ;)

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фильтр бумага это скорее ткань чем бумага, какая связь с туалеткой?

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Вася Пражкин

Гвозди мы уже научились делать? Можем к бумаге для чая переходить или рано?

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Александр Александров

Подожди, подожди, сейчас свои москвичи изготовим потом сразу к бумаге для чая перейдём.

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Sergei Bakotin

Но можно же вот так =)

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Дмитрий Литвак

...о проблемах с содержимым фильтр-пакетиков отрасль стыдливо умалчивает, краска и опилки еще есть в наличии...

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Andre Macareno

Так контент ведь азиатский

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Mike Espoo

Мда…

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Ашшурай Арсен

Пипец!!!!!!!!

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lomar

Пылесборники для пыли из чая закончились.

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Sergey Vasiliev

можно же один пакетик по 10 раз заваривать, деды же смогли

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Исторический велосипед

Чай без пакетов, …[продолжите цепочку]…, телефоны без чипов

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Кадастр

Хорошо хоть с краснодарским чаем проблем нет.

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Миша Магадан
Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещенной для ввоза в Россию с 10 августа 2022 года, в пятом пакете санкций ЕС.

Хорошая новость, нафиг эти пакеты.

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ilia

хоспади, что же мы делаем САМИ после 20 лет диких цен на нефть и "подымания с колен"?

Сейчас "донастроят оборудование" и будут выпускать - не такую "фильтр" и желтоватую...

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Ярослав

Дворец солнцеликому мы сами сделали.
Насчёт пакетированного чая всë будет как и прежде, только цена вырастит на 50-100%.

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Михаил Зеленин

А с полимерными пирамидками как дело обстоит?

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Igor Evgenyevich

Короче, скоро люди поймут как много было в их жизни ненужных вещей

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Andre Macareno

Кажется у продавцов из Кантаты хороший год будет

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Диана Успенская

Пусть лучше больше везут качественного листового.

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Yury Gagarin

да и хрен то с ними, нормального чая в пакетиках не бывает!

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Михаил Иванович

С одной стороны, я особо не пью эту пыль в пакетиках, но всё равно новость неприятная

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