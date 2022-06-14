У российских чайных фабрик возникли проблемы с фильтр-бумагой для пакетированного чая — она попала под санкции ЕС Статьи редакции
Пока у производителей запасов хватает, но в крайнем случае совсем без чая россияне не останутся — как минимум на полках будет рассыпной, отмечают эксперты.
- Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в список продукции, запрещенной для ввоза в Россию с 10 августа 2022 года, в пятом пакете санкций ЕС. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, около 65% продаваемого в России чая — чай в пакетиках разовой заварки, пишет Shopper’s. При этом, добавляет руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, фильтр-бумагу для них в стране никто не делает.
- Опрошенные изданием эксперты называют среди основных поставщиков фильтр-бумаги американскую Glatfelter, у которой есть предприятия в Германии и Франции, и другие компании из Европы и Японии. Производители чая Floris, «Ахмад» и «Май» (бренды «Майский», Curtis и другие) рассказали, что пока запасов фильтр-бумаги достаточно.
- «Май» ищет производителей аналогичной продукции в России и готов с ними обсуждать донастройку оборудования, а также рассматривает партнёрство с производителями из Турции и Китая. Но у них нет пока того объёма продукции необходимого качества, которое нужно российскому рынку.
- Чантурия подтвердил, что сейчас чайные компании договариваются о поставках из Турции и Китая. Но на то, чтобы переналадить оборудование и увеличить объёмы производства, уйдёт время.
- По мнению Вострикова, временные проблемы с поставками могут привести к сокращению ассортимента пакетированного чая, но не к дефициту чая в принципе — останется рассыпной. Вырастут ли цены после смены поставщиков, станет ясно после того, как компании перестроят логистику и переналадят производство, отмечает Чантурия.
- Россия импортирует чай из Индии, Кении, Шри-Ланки, Китая и Вьетнама и 80% сырья перерабатывает на локальных заводах, указывает Shopper’s. Из-за логистических проблем ситуация с поставками напряжённая, но в ближайшее время будет решена, считает Чантурия.
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Мой заварочный чайник, стоящий на антресоли:
Всегда завариваю нормальные листья чая в заварочный чайник, а не эти остаточные обломки, пыль и труху которую пускают на чайные пакетики 😎
Деды чай из пакетика не пила и мы без проживём. Бункерный сказал что через 10 лет заживём, нужно ещё немного подождать.
не, эти 10 лет давайте уже без меня
А Португалию то когда догоним?!
Помню кое-кто обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест.
Не наблюдаю.
Чай из пакетика по качеству уступает заварному.
И всё идёт по плану...
новость как бы намекает, что туалетной бумаги скоро не будет...
туалетную бумагу рф экспортирует дружек, для особо одаренных это значит что рф производит и продает за границу
Блин, опередил 😁
Опять на газеты перейдем. Нам не привыкать)
Зачем нам туалетная бумага.Наши предки лопухами экологически чистыми подтирались."Санкции нам на пользу".
Вот и ещё в копилочку того, что мы не умеем и не производим. Грустно.
Мне кажется делать выводы про «не умеем» по этой новости - несколько беспочвенно. Может не умеем, а может просто смысла не было, так как глобализация и уже можно было готовое купить.
Пишут, что в Бельгии производители пива банкротятся, потому что банки для пива из российского сырья делали, а в сша дефицит стеклянной тары для того же пива, потому что из России бутылки везли, просто вот так выглядела глобальная экономика, где все со всеми как-то связаны. А сейчас в одном месте ниточку перерезали, в другом месте уши отвалились.
Вас не понять товарищи, то все топите за вселенскую интергацию. То за импортозамещение.
П.с. не вы Вадим конкретно
Пакеты в целом вещь ненужная, заварной куда вкуснее через сито
Я тоже за заварной чай, но фишка пакетика - удобство, поэтому странно так категорично говорить
И чай настигла та же участь...
Причём здесь чай? Новость про опилки в пакетах
Ну ничего страшного. И Иван-чай заварим и ромашку и....
Иван чай считаю самый полезным напитком!
Просто заворачивайте в марлю
Пейте заварной
Есть еще пластиковые пакетики.
Я вот гречишный чай завариваю. Он дорогой, конечно (примерно 500 рублей за 100гр), но вкусный.
Продолжай держать в курсе!
А туалетная бумага не прокатит? Народ все стерпит ;)
фильтр бумага это скорее ткань чем бумага, какая связь с туалеткой?
Гвозди мы уже научились делать? Можем к бумаге для чая переходить или рано?
Подожди, подожди, сейчас свои москвичи изготовим потом сразу к бумаге для чая перейдём.
Но можно же вот так =)
...о проблемах с содержимым фильтр-пакетиков отрасль стыдливо умалчивает, краска и опилки еще есть в наличии...
Так контент ведь азиатский
Мда…
Пипец!!!!!!!!
Пылесборники для пыли из чая закончились.
можно же один пакетик по 10 раз заваривать, деды же смогли
Чай без пакетов, …[продолжите цепочку]…, телефоны без чипов
Хорошо хоть с краснодарским чаем проблем нет.
Хорошая новость, нафиг эти пакеты.
хоспади, что же мы делаем САМИ после 20 лет диких цен на нефть и "подымания с колен"?
Сейчас "донастроят оборудование" и будут выпускать - не такую "фильтр" и желтоватую...
Дворец солнцеликому мы сами сделали.
Насчёт пакетированного чая всë будет как и прежде, только цена вырастит на 50-100%.
А с полимерными пирамидками как дело обстоит?
Короче, скоро люди поймут как много было в их жизни ненужных вещей
Кажется у продавцов из Кантаты хороший год будет
Пусть лучше больше везут качественного листового.
да и хрен то с ними, нормального чая в пакетиках не бывает!
С одной стороны, я особо не пью эту пыль в пакетиках, но всё равно новость неприятная