Торговля
Предельный единорожек88

«Спортмастер» может закрыть сеть спортивных магазинов Go Sport в Польше — «Ъ» Статьи редакции

Против неё ввели санкции, а продать Go Sport «Спортмастеру» не удалось.

  • Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке ритейла. «Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, чтобы выйти на рынки стран ЕС. По оценкам экспертов, сумма сделки не превышала €40 млн.
  • 27 апреля власти Польши ввели санкции против 35 компаний из России и Беларуси, среди которых оказалась и польская Go Sport. Все счета ритейлера в стране были заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись.
  • В марте головная структура «Спортмастера» — зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.— объявила о планах продать Go Sport, пишет «Ъ».
  • По данным издания Wprost.pl, в начале мая управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Но сделка так и не состоялась, говорит источник «Ъ».
  • По данным польского издания Puls Biznesu, сеть уже подала заявление о банкротстве. В Sports Direct комментарий «Ъ» не предоставили.

#новость #спортмастер

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35 комментариев
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Lukas Dexter

Поляки станут пухлее 😁

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Атлант поправил плечи

ЕЕЕЕ, поляки молодцы

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Инга Русланова

бизнес то чем провинился?

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Атлант поправил плечи

никто ни в чем не виноват, оно случайно все произошло

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Инга Русланова

но всем грустно, а вы радуетесь. почему?

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Атлант поправил плечи

потому что Россия должна быть нищей или не быть вообще

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house nigger

кому должна?

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Атлант поправил плечи

человечеству, это же очевидно

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house nigger

= никому

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Злюк Бессон

Да вы хохол, батенька

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Ware Wow

Мне вот интересно, а чем Речь Посполитая лучше для вас?
Просто на зло или потому что все таки ЕС?
Но самостоятельный статус же все равно будет потерян очевидно. Да и в рамках ЕС он сам по себе ограничен.

Да и что такое самостоятельный статус? Вот Московская область самостоятельного статуса не имеет. Им стоит начать погибать за обретение такого статуса?

Вот мне честно, было бы все равно Эрдоган тут был бы президентом или Зеленский, если речь не идет о геноциде, махровом тоталитаризме и так далее.

Сейчас все идет точь в точь по сценарию Стратфор из книги "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века".

Современная Украина была их территорией.
А дальше читайте Джорджа Фридмана.

p.s. Я пишу все это просто из-за обострения очередного вот таких вот комментов на VC. Хотя изначально все были на вашей стороне.

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Атлант поправил плечи

кто угодно в этом мире лучше, потому что только Россия уничтожает Украину и украинцев

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Ware Wow

Согласен, сейчас конечно уже как принуждение выглядит.
Но все равно, а стоит ли оно того, я вот понять не могу.
Типа смерть или жить с Путиным президентом в рамках РФ допустим. Ну хз...

Есть конечно вариант победы, но блин, какой ценой.
Не все же доживут до этого.
Понятно, что мобилизация....
А так... ну пришел Путин, ну дождался и также свинтил в Польшу если не нравится.

Мне вот тоже не нравится и я уеду из РФ если прижмет и будет возможность. Но чтобы идти штурмовать кремль, а потом сидеть в тюрьме или погибнуть? Пффф...

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Атлант поправил плечи

Если бы у тебя был выбор, ты бы какой диаметр бутылки для себя подобрал? Стекло, пластик?

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house nigger

а чем Украина лучше других? почему её нельзя уничтожать?

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Атлант поправил плечи

не позорься

Никого нельзя уничтожать, но если ты начал, то будь готов получить ответную реакцию.

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house nigger

Если никого нельзя, то почему претензии только насчёт Украины?

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Атлант поправил плечи

Позорище
потому что Спортмастер перестал работать в Польши, из-за войны, развязанной Россией в Украине.

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house nigger

Лыко да мочало, начали сначала. Войны в мире каждый день идут последние 5 тысяч лет.

Чем Украина такая особенная, объясни?

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Атлант поправил плечи

Я понял. Шиза

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Ha Ha

В книге то написано что Россия проиграет войну Украине. Но по факту нет.

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Ware Wow

Ну там несколько вариантов.
Но да, согласен, есть и такой.
Только не Украине конкретно кажется, а блоку под Польшей, сейчас точно не помню.

Сейчас кажется странным, но вы правы, там будущее вообще фантастически выглядит. И книгу они периодически переписывают.

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Ha Ha

У них на сайте есть прогноз на 2 квартал 2022. Я бы почитал, но нечем заплатить 1 бакс за демо премиум доступ

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Dear Moscow,
ЕЕЕЕ, поляки молодцы

https://t.me/SIL0VIKI/45780

СИЛОВИКИ 🇷🇺
Forwarded from Сolonelcassad
"То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом, сегодня уже принято, как очевидность, в которой мы функционируем" (с) Моравецкий, премьер Польши

Когда совсем перестали скрываться.
Прекрасное время полной Ясности.
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Атлант поправил плечи

ТАК А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ-ТО ТОООО???? ДОРОГОЙ МОСКВИЧ???

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Андрей Порсев

На фоне новостей ухода разных МакДаков читал комментарии на одном индийском ютуб-канале в стиле:

"Я не понял, они хотят Россию уничтожить или сделать ее самой здоровой страной в мире".

Видимо, все-таки второе )

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Kirill Volkov

Причем тут макдак, что ты пишешь вообще?

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Атлант поправил плечи

ебануться

боты ботов лайкают

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Андрей Порсев

Эм, все очень просто. У нас закрываются сети общественного питания с бургерными, а у них сети спортивных товаров. Вспомнился текст, по мне так в тему )

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Dear Moscow,
На фоне новостей ухода разных МакДаков читал комментарии ... они хотят Россию уничтожить или сделать ее самой здоровой страной в мире"

Трезво оценивающие ситуацию люди остались не только в Индии :)

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Kirill Volkov

Да, да, да. Ведь другого фастфуда нету, других залипательных соц сетей тоже, ну а порно уж точно только на порнхабе есть

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Dear Moscow,
нету, других залипательных соц сетей тоже

Таких соцсетей, как фэйсбук, сейчас и правда нет:

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house nigger

А вот если бы ваш солдат был чёрным, или геем (а лучше чёрным геем) - тогда бы не забанили, наоборот, продвинули бы во все ленты.

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Kirill Volkov

Не знал, что даже спормастер не наш, а сингапурский

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Антон piter

Учитывая, что Декатлон добровольно дарит Спортмастеру всю долю своего российского спортивного массмаркета, этот мелкий эпизод едва ли отвлечёт их центральный офис от поглощения шампанского...

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