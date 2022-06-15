«Спортмастер» может закрыть сеть спортивных магазинов Go Sport в Польше — «Ъ» Статьи редакции
Против неё ввели санкции, а продать Go Sport «Спортмастеру» не удалось.
- Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке ритейла. «Спортмастер» купил Go Sport в 2019 году, чтобы выйти на рынки стран ЕС. По оценкам экспертов, сумма сделки не превышала €40 млн.
- 27 апреля власти Польши ввели санкции против 35 компаний из России и Беларуси, среди которых оказалась и польская Go Sport. Все счета ритейлера в стране были заблокированы, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись.
- В марте головная структура «Спортмастера» — зарегистрированная в Сингапуре Sportmaster Operations Ltd.— объявила о планах продать Go Sport, пишет «Ъ».
- По данным издания Wprost.pl, в начале мая управление по конкуренции и защите прав потребителей (UOKiK) Польши даже одобрило передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Но сделка так и не состоялась, говорит источник «Ъ».
- По данным польского издания Puls Biznesu, сеть уже подала заявление о банкротстве. В Sports Direct комментарий «Ъ» не предоставили.
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Поляки станут пухлее 😁
ЕЕЕЕ, поляки молодцы
бизнес то чем провинился?
никто ни в чем не виноват, оно случайно все произошло
но всем грустно, а вы радуетесь. почему?
потому что Россия должна быть нищей или не быть вообще
кому должна?
человечеству, это же очевидно
= никому
Да вы хохол, батенька
Мне вот интересно, а чем Речь Посполитая лучше для вас?
Просто на зло или потому что все таки ЕС?
Но самостоятельный статус же все равно будет потерян очевидно. Да и в рамках ЕС он сам по себе ограничен.
Да и что такое самостоятельный статус? Вот Московская область самостоятельного статуса не имеет. Им стоит начать погибать за обретение такого статуса?
Вот мне честно, было бы все равно Эрдоган тут был бы президентом или Зеленский, если речь не идет о геноциде, махровом тоталитаризме и так далее.
Сейчас все идет точь в точь по сценарию Стратфор из книги "Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века".
Современная Украина была их территорией.
А дальше читайте Джорджа Фридмана.
p.s. Я пишу все это просто из-за обострения очередного вот таких вот комментов на VC. Хотя изначально все были на вашей стороне.
кто угодно в этом мире лучше, потому что только Россия уничтожает Украину и украинцев
Согласен, сейчас конечно уже как принуждение выглядит.
Но все равно, а стоит ли оно того, я вот понять не могу.
Типа смерть или жить с Путиным президентом в рамках РФ допустим. Ну хз...
Есть конечно вариант победы, но блин, какой ценой.
Не все же доживут до этого.
Понятно, что мобилизация....
А так... ну пришел Путин, ну дождался и также свинтил в Польшу если не нравится.
Мне вот тоже не нравится и я уеду из РФ если прижмет и будет возможность. Но чтобы идти штурмовать кремль, а потом сидеть в тюрьме или погибнуть? Пффф...
Если бы у тебя был выбор, ты бы какой диаметр бутылки для себя подобрал? Стекло, пластик?
а чем Украина лучше других? почему её нельзя уничтожать?
не позорься
Никого нельзя уничтожать, но если ты начал, то будь готов получить ответную реакцию.
Если никого нельзя, то почему претензии только насчёт Украины?
Позорище
потому что Спортмастер перестал работать в Польши, из-за войны, развязанной Россией в Украине.
Лыко да мочало, начали сначала. Войны в мире каждый день идут последние 5 тысяч лет.
Чем Украина такая особенная, объясни?
Я понял. Шиза
В книге то написано что Россия проиграет войну Украине. Но по факту нет.
Ну там несколько вариантов.
Но да, согласен, есть и такой.
Только не Украине конкретно кажется, а блоку под Польшей, сейчас точно не помню.
Сейчас кажется странным, но вы правы, там будущее вообще фантастически выглядит. И книгу они периодически переписывают.
У них на сайте есть прогноз на 2 квартал 2022. Я бы почитал, но нечем заплатить 1 бакс за демо премиум доступ
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Когда совсем перестали скрываться.
Прекрасное время полной Ясности.
ТАК А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ-ТО ТОООО???? ДОРОГОЙ МОСКВИЧ???
На фоне новостей ухода разных МакДаков читал комментарии на одном индийском ютуб-канале в стиле:
"Я не понял, они хотят Россию уничтожить или сделать ее самой здоровой страной в мире".
Видимо, все-таки второе )
Причем тут макдак, что ты пишешь вообще?
ебануться
боты ботов лайкают
Эм, все очень просто. У нас закрываются сети общественного питания с бургерными, а у них сети спортивных товаров. Вспомнился текст, по мне так в тему )
Трезво оценивающие ситуацию люди остались не только в Индии :)
Да, да, да. Ведь другого фастфуда нету, других залипательных соц сетей тоже, ну а порно уж точно только на порнхабе есть
Таких соцсетей, как фэйсбук, сейчас и правда нет:
А вот если бы ваш солдат был чёрным, или геем (а лучше чёрным геем) - тогда бы не забанили, наоборот, продвинули бы во все ленты.
Не знал, что даже спормастер не наш, а сингапурский
Учитывая, что Декатлон добровольно дарит Спортмастеру всю долю своего российского спортивного массмаркета, этот мелкий эпизод едва ли отвлечёт их центральный офис от поглощения шампанского...