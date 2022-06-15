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В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым Статьи редакции

В «экологичной» упаковке уже продают вологодское молоко.

Картон для упаковки Pure Pak хотят запустить в серийное производство до конца 2022 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК. Первые партии картона уже закупили для молочной отрасли.

Может быть, не будет той красивой белой упаковки, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная. Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту упаковку, такая замена никак не отразится. И в бидоны алюминиевые мы не вернёмся.

Виктория Абрамченко
вице-премьер

Среди участников эксперимета Абрамченко назвала группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).

В мае Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой». Пресс-служба компании тогда опровергла информацию об уходе из России. 13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС.

#новость

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40 комментариев
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Фактический фонарь

Тогда и название подходящее нужно: квадрокороб или четырестенок (-:
И что значит «Может быть, не будет той красивой белой упаковки»? Откуда неуверенность? Не будет и всё тут.

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Vlad9ka

Не будет и точка

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Илья Поспелов

Зато будет наша отечественная,экологичная

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John Doe

"Скрепокороб и точка"

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Михаил Петров

Почему не будет, если будет? То что конкретное производство не может сделать нормальную упаковку, не значит больше никто в России не может. Кинул ниже фотку чисто российской упаковки.

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Фактический фонарь

Так могут, конечно. А цвет – вряд ли на качество влияет.

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Атлант поправил плечи

А слов отечественных для описания не нашли. Что за Tetra Pak ??
Тогда надо писать Zetra Vak

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Фактический фонарь

СтопКорона Zetra Vak! Чтобы с антивирусным эффектом сразу.

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Михаил Петров

Tetra Pak тогда назовём 🇺🇸Pfizer Tetra Pak Antirussia Nazis🇺🇸

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Атлант поправил плечи
Может быть, не будет той красивой белой жизни, привычной глазу, — она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», но она будет наша, отечественная. Важно, что на качестве и безопасности того, что расфасовано в эту жизнь, такая замена никак не отразится. И в гробы цинковые мы не вернёмся.

ТВЕРДО И ЧЕТКО

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Ручной Мика

"И в бидоны алюминиевые мы не вернёмся."
А чего так? Уже и в бидоны не умеем? Или там опять буржуйские компоненты из недружественных стран?

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Немалый томагавк_два

Главное, что бы не возвращались к доставке на конях

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Roman Biboran

Почему? Экологично же! И коня погладить можно

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Михаил Петров

«Тетра Пак» уже делается давно в России только без пробки. Не понятно о чем они тут пишут.

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Сергей С.

А кто производитель?

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Юрий Б.

О картоне, который перестанет быть белым

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Михаил Петров

То есть до этого было производство, на котором делали белый картон без участия Тетра Пака, а теперь резко не будет? Что за бред?

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Иван

Ну видимо, те производства использовали что то зарубежное, из химии, в своем составе.

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Михаил Петров

Видимо или это так?

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Кирилл Ермаков

Глупый вопрос какой-то. Хлорат натрия закупали у финской Kemira. Им и отбеливали. Больше его нет, отбеливать нечем.

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Джон Картошкин

понятно и точка

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Dim

Что доказывает эта фотография?

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Иванка Сегодина
Тетра Пак уже делается давно в России только без пробки.

Это не совсем так. Tetra Pak это как название компании, так и международно-запатентованная технология, которую в России больше никто не воспроизводит (картинка ниже).

В России сейчас есть 3 пути получить упаковку: купить готовый картон у Tetra Pak, купить готовый картон у того же Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (будет минимум в 1,5-2+ раза дешевле), либо создать свою упаковку из материалов которые есть у типографий (естественно кол-во слоев и качество будет зависеть от оборудования которое у них есть).

В 2017 году мы работали с типографией МолоПак, все 3 вида упаковки у них были, от Сыктывкарского картона отказались сразу, у него нестабильное качество, слишком много готовой продукции уходило в брак. Так же не устраивала их упаковка собственного производства, так что печатали на Tetra Pak.

У вас в сообщении все правильно, упаковка в России есть, ее производят и десятки компаний разливают в нее, но это не то же качество, что у Tetra Pak... хотя, возможно, оно им (компаниям) и не нужно.

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Ручной Мика

Ага и ещё водорастворимым и разлагающимся от прямых солнечных лучей...

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Вектореан Элон

Какая разница, в какой упаковке суррогат.

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Антон piter

С упаковкой будет примерно та же история, как с бумагой А4 пару месяцев назад. Много нытья, потом наладится логистика, потом местные производства подберут и наладят нужные техпроцессы и все забудут о сюжете...

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Dimitri

Разве история с А4 закончилась? Я тут все ещё постоянно эту новую «экологичную» серую бумагу встречаю.

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Voin Mraka

как жаль, что картон не белый :(

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Oleg Ast

Там вроде-же картон покрыт пленкой. Если серая коробка внутри - кто туда смотрит? А если снаружи о_О вроде там лого печать положена.

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Иван

Я думаю что проблема не в цвете картона и что то не договаривают. Так то тетра пак не бог весь какой рокет-сайнс, но на коленке, вот так вот массовое производство не наладить. Совки в свое время не справились - пришлось оборудование закупать за валюту. Сейчас я уверен - тоже работали на импортном оборудовании и сырье, так что не знаю что они там "эксперементируют" с технологией, которой уже под сотню лет и все велосипеды давно придуманы. Как бы это не сказалось на том, что пакеты буду "рватся сами" в случайных местах, ну или в молоке будут плавать частички "эко картона". Но это я так думаю. Максимально хуево отношусь к тому, когда в отлаженный и выверенный техпроцесс лезут кривыми руками.

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Dzan Yang

Скоро всё серым покроется

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Oleg Ast

...но из натурального продукта. Главное что бы палок хватило....

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Илья Ив

GrayPak
Серая бумага
Серая упаковка
Серая туалетка

Как же странно, что вместо производства импортозамещённого отбеливателя для бумаги лучше просто делать всё серое

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Руссиано Цикорини

Осталось определиться с оттенком.

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Илья Ив

50 оттенков серого)

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John Doe

"Красиво у вас, я бы тут повесился"

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Dzan Yang
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Антон Толстой

В бидон он точно не вернется, а в землю может и попасть.
Я уже представил как на сером картоне будет смотреться печать и сколько краски понадобиться для этого.
Хотя можно просто оставить все пакеты серыми и маркером (ой, фломастером) писать название продукта и бренд (ой, название произволителя)

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Igor Kachura

https://youtu.be/3hJlglQKN0U?t=57

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Ирина Журавлева

А ведь в СССР были белые "треугольные " пакета для молока .

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