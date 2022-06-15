В России начали эксперимент по созданию «отечественного Tetra Pak» — он будет серым, а не белым Статьи редакции
В «экологичной» упаковке уже продают вологодское молоко.
Картон для упаковки Pure Pak хотят запустить в серийное производство до конца 2022 года, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РБК. Первые партии картона уже закупили для молочной отрасли.
Среди участников эксперимета Абрамченко назвала группу Mondi (ей принадлежит Сыктывкарский лесопромышленный комплекс — целлюлозно-бумажный комбинат в Коми) и производителей молочных продуктов — например, «Учебно-опытный молочный завод» ВГМХА им. Н. В. Верещагина (производит молоко и сливочное масло под брендом «Вологодское из Вологды»).
В мае Tetra Pak разорвала связи со своей российской «дочкой». Пресс-служба компании тогда опровергла информацию об уходе из России. 13 июня издание Dagens Nyheter сообщило, что Швеция запретила холдингу Tetra Pak продолжать экспорт в Россию продукции, которая попала под ограничения ЕС.
Тогда и название подходящее нужно: квадрокороб или четырестенок (-:
И что значит «Может быть, не будет той красивой белой упаковки»? Откуда неуверенность? Не будет и всё тут.
Не будет и точка
Зато будет наша отечественная,экологичная
"Скрепокороб и точка"
Почему не будет, если будет? То что конкретное производство не может сделать нормальную упаковку, не значит больше никто в России не может. Кинул ниже фотку чисто российской упаковки.
Так могут, конечно. А цвет – вряд ли на качество влияет.
А слов отечественных для описания не нашли. Что за Tetra Pak ??
Тогда надо писать Zetra Vak
СтопКорона Zetra Vak! Чтобы с антивирусным эффектом сразу.
Tetra Pak тогда назовём 🇺🇸Pfizer Tetra Pak Antirussia Nazis🇺🇸
ТВЕРДО И ЧЕТКО
"И в бидоны алюминиевые мы не вернёмся."
А чего так? Уже и в бидоны не умеем? Или там опять буржуйские компоненты из недружественных стран?
Главное, что бы не возвращались к доставке на конях
Почему? Экологично же! И коня погладить можно
«Тетра Пак» уже делается давно в России только без пробки. Не понятно о чем они тут пишут.
А кто производитель?
О картоне, который перестанет быть белым
То есть до этого было производство, на котором делали белый картон без участия Тетра Пака, а теперь резко не будет? Что за бред?
Ну видимо, те производства использовали что то зарубежное, из химии, в своем составе.
Видимо или это так?
Глупый вопрос какой-то. Хлорат натрия закупали у финской Kemira. Им и отбеливали. Больше его нет, отбеливать нечем.
понятно и точка
Что доказывает эта фотография?
Это не совсем так. Tetra Pak это как название компании, так и международно-запатентованная технология, которую в России больше никто не воспроизводит (картинка ниже).
В России сейчас есть 3 пути получить упаковку: купить готовый картон у Tetra Pak, купить готовый картон у того же Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (будет минимум в 1,5-2+ раза дешевле), либо создать свою упаковку из материалов которые есть у типографий (естественно кол-во слоев и качество будет зависеть от оборудования которое у них есть).
В 2017 году мы работали с типографией МолоПак, все 3 вида упаковки у них были, от Сыктывкарского картона отказались сразу, у него нестабильное качество, слишком много готовой продукции уходило в брак. Так же не устраивала их упаковка собственного производства, так что печатали на Tetra Pak.
У вас в сообщении все правильно, упаковка в России есть, ее производят и десятки компаний разливают в нее, но это не то же качество, что у Tetra Pak... хотя, возможно, оно им (компаниям) и не нужно.
Ага и ещё водорастворимым и разлагающимся от прямых солнечных лучей...
Какая разница, в какой упаковке суррогат.
С упаковкой будет примерно та же история, как с бумагой А4 пару месяцев назад. Много нытья, потом наладится логистика, потом местные производства подберут и наладят нужные техпроцессы и все забудут о сюжете...
Разве история с А4 закончилась? Я тут все ещё постоянно эту новую «экологичную» серую бумагу встречаю.
как жаль, что картон не белый :(
Там вроде-же картон покрыт пленкой. Если серая коробка внутри - кто туда смотрит? А если снаружи о_О вроде там лого печать положена.
Я думаю что проблема не в цвете картона и что то не договаривают. Так то тетра пак не бог весь какой рокет-сайнс, но на коленке, вот так вот массовое производство не наладить. Совки в свое время не справились - пришлось оборудование закупать за валюту. Сейчас я уверен - тоже работали на импортном оборудовании и сырье, так что не знаю что они там "эксперементируют" с технологией, которой уже под сотню лет и все велосипеды давно придуманы. Как бы это не сказалось на том, что пакеты буду "рватся сами" в случайных местах, ну или в молоке будут плавать частички "эко картона". Но это я так думаю. Максимально хуево отношусь к тому, когда в отлаженный и выверенный техпроцесс лезут кривыми руками.
Скоро всё серым покроется
...но из натурального продукта. Главное что бы палок хватило....
GrayPak
Серая бумага
Серая упаковка
Серая туалетка
Как же странно, что вместо производства импортозамещённого отбеливателя для бумаги лучше просто делать всё серое
Осталось определиться с оттенком.
50 оттенков серого)
"Красиво у вас, я бы тут повесился"
В бидон он точно не вернется, а в землю может и попасть.
Я уже представил как на сером картоне будет смотреться печать и сколько краски понадобиться для этого.
Хотя можно просто оставить все пакеты серыми и маркером (ой, фломастером) писать название продукта и бренд (ой, название произволителя)
https://youtu.be/3hJlglQKN0U?t=57
А ведь в СССР были белые "треугольные " пакета для молока .