Ozon fresh отказался от доставки продуктов за 15 минут Статьи редакции
Останется только доставка за час и больше.
- Ozon сосредоточится на доставке продуктов за 60-90 минут, сообщила компания. Маркетплейс хочет сделать ставку до доставку из больших дарксторов, где хранится 20-25 тысяч товарных наименований.
- В ближайшее время функция станет недоступной для пользователей, в 2022 году проект развиваться не будет.
- Доставка за 15 минут была пилотным проектом, Ozon запустил его в декабре 2021 года в Москве, позже — в Санкт-Петербурге. Продукты доставляли из мини-дарксторов, за время тестирования удалось охватить 50% Москвы и 15% Петербурга.
- В компании отметили, что клиентам нравится быстрая доставка, но гораздо важнее — широкий ассортимент, который сложно разместить в небольшом дарксторе. Кроме того, экономическая эффективность больших дарксторов выше, что вкупе с большим интересом клиентов к широкому ассортименту делает этот формат приоритетным для развития.
- Сервис Ozon Express начал работать в Москве осенью 2019 года. Он доставлял заказы в течение нескольких часов. Сначала он предлагал продукты и повседневные товары, а затем расширил ассортимент до электроники, книг и другого.
- В июне 2021 года Ozon Express начал продавать продукты под собственной маркой. В октябре сервис открыл первую фабрику-кухню в Москве для доставки готовых блюд под своим брендом. В декабре — запустил в Москве доставку продуктов за 15 минут, а в марте 2022-го переименовался в Ozon fresh и сосредоточился только на доставке продуктов.
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Ну 15 минут — это даже для столицы очень целеустремленно. Долгие светофоры и лифты чего стоят, а надо ещё собрать заказ.
Вообще не понимаю, для чего нужна доставка продуктов за 15 минут. Для тех, кто даже на полчаса вперед свою жизнь не может планировать? Типа срочно в течение 15 минут нужна гречка или я умру? Это ж не скорая помощь, а обычные продукты.
Она нужна для таких обжор как я) Когда сорвался, за 60-90 минут есть время одуматься, и отменить заказ. А вот с пятнадцатью постоянно в момент, когда одумаешься, курьерчик уже летит на всех парах, и заказ не отменить...
Например, начал я готовить суп и обнаружил, что чего-то не хватает.
Один раз у меня закончился перец. Пока резал морковку и лепил фрикадельки, успела приехать доставка и суп был спасён :)
У меня Яндекс лавка через дорогу, рекорд доставки 5мин44сек) и это я ещё на 23м этаже живу, минуту он ехал в лифте из этих 5.44)
У меня тоже яндекс.лавка в 3-х минутах пешком. Даже иногда хочется к ним самим прийти и забрать заказ (когда курьера долга не назначают )
А так супер, в магазин (который прямо в соседнем крыльце), получается дольше сходить )
Да прям. Привозили и норм все было.
Дарксторы - это доставка маковых булочек и мяукательных порошков прямо на дом? Озон молодец, вовремя подсутиелся с падением трехглавой
Пройдёмте
Когда ожидать новый формат доставки - Ozon паль?
Тащемта это изначальная модель и была
Как говорится, "когда рак на горе свистнет".
У нас только качественные товары, мы следим за таким.
https://www.ozon.ru/product/avtomagnitola-pioneer-mp5-4251-586352982/?sh=ChQbsULVaw тогда уберите эту паль с маркетплейса. Это не настоящий Pioneer (обратите внимание на предпоследнюю букву в лого), а продается в каталоге с настоящими
С чего вы решили что это некачественная паль?)
Небыстрый и несвежий (-: сосредоточенный «Озон nofrash».
Небыстро и точка!
Но в целом, конечно, 15 минут – очень самонадеянно.
Вадим, здравствуйте. Доставка за 15 минут у нас работала отлично, но мы поменяли свой взгляд на сервис Ozon Express. В посте автор всё очень подробно прописала, на что мы ей благодарны. Почему у вас такое мнение сложилось? Был плохой опыт доставки продуктов? Давайте разберёмся.
У меня не было доставки за 15 минут, только за 30. Она тоже исчезнет?
Да уже разбирались с возвратом некачественного суррогата вместо кофе. Теперь у вас минус 1 клиент (-:
Да они по-моему все закрывают. У меня на даче была доставка озона за час, сейчас нету.
Час для доставки продуктов с большим выбором тоже неплохо
не завидую я эти курьерам, которые за 15 минут должны были собрать заказ, доехать и вручить
а я жителям районов, по которым носятся эти макаки
Можно подумать, что нельзя сразу было просчитать очевидный факт, что людям нужен ассортимент и что в мелкий даркстор это все не влезет банально... Хайпожорство.
Мне хватало ассортимента, который доставляли за 15 минут. Всегда было все самое необходимое.
Не знаю как в мск, но в СПб наверное с февраля -марта уже нет сверхбыстрой доставки. Было минимум час, сейчас минимум 2 часа. При этом доставка платная, стоимость доставки постоянно растёт, стоимость товара из всех служб доставки почти самая дорогая (наверное с самокатом тягаются), качество продуктов (сроки) посредственные.
Сервис для селлеров ухудшается, сервис для пользователей ухудшается. Озон становится говном. Так нахрена он нужен вообще, лишнее звено в цепочке между покупателем и продавцом.
А что, есть какие-то конкуренты, кроме валбериса? Ситуацию в России знаете? Думаю, что это и есть причина того, что сервис ухудшается.
И что теперь, не работать? Не хочешь предоставлять сервис - не надо, ты не нужен.
Что-то Озон последнее время сворачивает экспансию. Интересное время ожидает.
Ну, за-то наконец-то увидим, сжигал ли Озон деньги инвесторов, или всё это время строил прибыльную империю...
Изначально проект был бесперспективный.. правильно сделали, что закрыли
Ну как сказать... Самокат, вроде, справляется. У меня буквально под окнами их даркстор уже несколько месяцев как. Курьеры только и делали, что забирали заказы, и приезжали обратно.
"эффетивные" менеджеры решили скопировать тренд, который оказался не только краткосрочной пустышкой, но еще и технологически сложной задачей.
Очень грустно, мне нравилось заказывать за 15 минут, особенно клево, когда заказываешь чесночный багет, а он приезжает горяченный. Жаль, что отказались от идеи(
Express - отличный сервис был. Жаль что не сошёлся.