За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России.

Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснётся многих сотрудников.