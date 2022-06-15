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Торговля
Маша Цепелева

IKEA «сократит масштаб бизнеса» в России: продаст заводы и сократит часть сотрудников Статьи редакции

У компании четыре фабрики в стране, сотрудникам предложили уволиться, говорят источники.

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15 июня сотрудников двух из трёх заводов IKEA пригласили на общее собрание, пишет «АиФ». Источник издания рассказал, что на нём обсуждалась продажа заводов и уход компании из страны.

На собрании руководство IKEA предложило сотрудникам уволиться по соглашению сторон. После этого компания продаст заводы и закроет весь бизнес в стране. Об этом пишут «Ъ», Telegram-канал «Кровавая барыня» и «Подъём» со ссылкой на работников, присутствовавших на встрече.

В мае РБК писал, что на российских фабриках IKEA работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч. Им обещали платить зарплату минимум до августа 2022 года.

Официально компания сообщила, что «сократит масштаб бизнеса» в России, а сотрудников ждёт «оптимизация». Компания подтвердила продажу четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» приняли решение сократить масштаб бизнеса в России.

Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес IKEA в России остается на паузе. Это решение повлечет за собой оптимизацию, которая в том числе коснётся многих сотрудников.

IKEA
цитата по РБК

Торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать. IKEA продаст товары, оставшихся на её складах. Объявлении о начале продаж компании опубликует позже на своём сайте.

Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.

В середине июня товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon. В компаниях пояснили, что их выложили частные продавцы. В маркетплейсах проверят объявления.

#новость #ikea

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126 комментариев
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Фикиск Фусов

Спасибо Володе

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Allestor Klei

Официальная книга разработанная правительством РФ

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2 комментария
Кристина К

Где-то выдохнул Hoff

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Andrey Boyarskiy

И продолжил клепать не очень качественный товар, по высокой цене с не очень понятными инструкциями по сборке :)

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12 комментариев
Антон Драйер

Хофф не дураки, и уже сказали, что прибыль щас и выросла, из-за упадка конкуренции, в долгосрочной перспективе качество продукции снизится

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3 комментария
Глеб Корсунов

Очередная плохая новость.

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Георгий Станков

Ещё вернутся падлы!!

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Алексей

Фух, у 15.000 людей оставшихся без работы прям отлегло. Вернутся ещё

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19 комментариев
Пришелец

"Это нам на пользу"

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Формальный файл

Нет, это даже лучше, вся прибыль с заводов будет оставаться в нашем государстве, в не идти за границу. Некоторые скажут: «Ага, чиновники всё разворуют» и окажутся частично правы. А частично правы они окажутся только потому, что многие зарубежные счета заблокированы, то есть деньги можно переводить только через обшёры, которых не так уж и много. Так, что деньги будут на территории и экономика станет рости. Доллор, который дешевле Зевы (туалетной бумаги) тому пример, намёк поняли надеюсь, что нам остаётся делать за западными бумажками.

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5 комментариев
Антон Толстой

Владимир Владимирович идите лучше Мишку погоняйте по усадьбе.

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Ware Wow

Примут ли.
Хотя наверно примут, это будут как символ использовать наверно.

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Георгий Станков

А люди сарказм совсем разучились распознавать

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Ivelevit

Ну ничего, там же всё наше, древесина, сотрудники… Можем повторить… (сарказм)

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Vasily Pankratov

Так при чем тут древесина, ИКЕЯ сама почти ничего не производила, у неё не такая бизнес-модель.

Тут скорее вопрос, что будут делать все те сельские производства, которые до этого производили исключительно для ИКЕИ - интересно как теперь они свою продукцию сбывать будут.

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4 комментария
Andrey Boyarskiy

Уже нет слов :(

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Artem Bobtsov

И самое интересное что все эти 15 тысяч все равно будут поддерживать СВО. Страна граблей.

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неформат

ну от того что 15 или 150 тыщ не поддерживают, а их больше и чего? и всё своим путём, а этим 15 тыщам без разницы какие грабли те или эти им сейчас вопрос на что жить решать

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Sergey K
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Bobrdobr

Если не Путин то кто 🤣

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Телефунтик

Если не Путин,то кот:

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3 комментария
Иван Петров

Мягко и точка

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Творческий мангал

Ждем ребрендинг "ИДЕЯ" или "Собери сам и точка"?

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Никита Иванов

Вы как попугаи с этой точкой.

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Rustam

ИДЕЯ УЖЕ ЕСТЬ🤭

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Максимальный ключ

О, на Авито новую партию подвезут!

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John Yossarian

Очень завуалированно и тактично шведы уходят с рынка. Штош…

Никогда ещё токарный станок дома, ножовка по дереву и стамески не были так актуальны.

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Kate Moonfire

Главное, чтобы станции, ножовки и стамески производились у нас. А то вдруг

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Егор

А в телеграмм каналах глубинный народ вовсю радуется и злорадствует уходу ИКЕА. Для них она слишком дорогая. Не даёт развиваться отечественному бизнесу. Если для них мебель из Икеи дорогая, то я уже и не знаю, что для них нормально. Это же как мозги людям промыли. Как можно смотреть на все это и радоваться? Это очень плохо, что из России начали уходить гиганты бизнеса. Есть высказывание, что каждый народ достоин своих правителей. Так я вот на это все смотрю и понимаю, что нашему населению только так и надо. Ну нельзя быть настолько глупым. Хотят жить в говне, так пусть живут и ещё прихлебывают. А я английский буду доучивать.

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Ethan Hunt

Для многих и обычная российская мебель сейчас дорогая

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Dimitri

Людей можно понять. Они в нищите живут и ещё их очень сильно пропагандой накачивают. Вот и результат.

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Владислав Волков

Как освободительно и сверхдержавно. И точка

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Антон Драйер

Хофф не дураки, и уже сказали, что прибыль щас и выросла, из-за упадка конкуренции, в долгосрочной перспективе качество продукции снизится

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Кристина К

Есть куча более мелких производителей и индустрия мебели на заказ (они безмерно рады) с хорошим качеством

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5 комментариев
Yaroslav Shvetsov

А вы прямо свои ответы копипейстите? https://vc.ru/trade/442928-ikea-sokratit-masshtab-biznesa-v-rossii-prodast-zavody-i-sokratit-chast-sotrudnikov?comment=4489398&from=copylink&type=quick

IKEA «сократит масштаб бизнеса» в России…
У компании четыре фабрики в стране, где работают около 15 тысяч человек. Им предложили уволиться…
vc.ru
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Alex Flints

Вернутся через год-два. Запомните этот твит.

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Павел Воронов

Думаешь, того?

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Anton Prokhorov

Судя по тому, что как западный бизнес резко рубит мосты и буквально бежит из страны, вся эта бодяга надолго, в лучшем случае на 15-20 лет, и это ещё оптимистичная оценка.
В общем, так как мы живем в скоротечную эпоху ремейков, переосмыслений и прочего постмодерна, на носу у нас походу ускоренное (?) повторение совочка - снова в обиход введутся понятия "блат" и "импортное", категории снабжения будут реализованы в рамках рыночной экономики через лучшее насыщение товарами и услугами в Петербурге, Москве и миллионниках по остаточному принципу, люди снова станут жуткими вещистами и будут хранить у себя всякий полуживой мусор дома аккурат рядом с кофейными банками с ржавыми шурупами, а также сдувать пылинки со своих товаров, купленных до 2022 года. В большинстве потребительских отраслей будет своя Гранта 2022 и Весело-Вкусно - максимально упрощённая нелицензионная копия оригинальной вещи.
Этот год - переходный, лет через 5-10 страну будет уже не узнать, и от былого останутся лишь воспоминания, фотографии и редкие предметы быта. А люди, родившиеся после 2022 будут вообще как с другой планеты для поколений, родившихся в 1980-2014.
Хуево быть миллениалом.

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Павел Воронов

Начну пожалуй банки из под пива собирать.

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Артем Якимов

Построим свою с блэкджеком и куртизанками .
Но это не точно.

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Strawberry Domestos

Кто-нить в курсе где можно взять импортозамещенные фрикадельки?

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Alexey

https://www.google.com/amp/s/meduza.io/amp/shapito/2020/04/20/ikea-raskryla-retsept-svoih-znamenityh-frikadelek-vot-kak-prigotovit-ih-doma

IKEA раскрыла рецепт своих знаменитых…
Хоть какая-то польза от коронавируса: IKEA рассказала, как приготовить их фирменные шведские…
www.google.com
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Андрей

Писали что на Яндексе продают товары Икея, так же наши и будут делать

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Александр Рубцов

Продают с опционом, надеюсь?

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Alexei Ageyev

Ну и что? Мы - великая держава, Макдональдс заместили, закрасив фломастером логотип на соусах! Заместим и Икею!

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Igor Fedorov

Рейтинг ГДР-овских стенок устремился туземун

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Dimitri

Недавно ещё говорили что скоро все вернуться потому что не могут упустить такой рынок как российский…

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Фактический фонарь

Очень жаль. Теплилась ещё какая-то надежда на возобновление работы IKEA, зряшная, как оказалось. И куча людей без работы останется.
Или очередной макдакоподбиратель купит и будет «Табуретка и точка»?

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Антон piter

Про ТЦ мега, которые дают существенный оборот компании в России, ничего не сказано. Лицемеры. Это означает, что собираются вернуться, как только, так сразу. Проданные заводы не проблема, так как, даже с новыми владельцами, эти заводы, роняя тапки, переключатся обратно на заказы икеи...

Хотя, будь моя воля, я бы наказал шведов и вынудил продать Меги за копейки... :)

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Сергей

Валим и точка.

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Андрей Кустов

млять
надеялся на Идея и точка

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Исключительный корабль

В чём любовь к IKEA? Спрашиваю т.к. ни разу не доводилось покупать там мебель)

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Влад Борщ

Стильно, дешево, разнообразно. Не надо ждать "4 недели поставка" - купил и на следующий день оно у тебя в квартире.

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John Doe

Но ты пил со стаканов Икея во всех кабаках и ел с тарелок их производства.

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яйцо со шрамом

Трельяж и самое вкусное мороженое похоже на подходе

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Антон Штадлер

Шведы последовательны по крайней мере

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Кирилл Ермаков

Вот и ещё одних «оптимизировали»

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Сергей

Очень неприятная новость ((( Но вполне ожидаемая...

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Влад

Очень очень грустно(

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Ручной Мика

О! Успех или Прорыв?

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Anton Zimin

ну афигеть теперь, вот это действительно плохие новости, расстроили меня

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Дмитрий Коваленко
Торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать.

КЕК

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Слегка Придурковатый

Зато, зато... зато у нас лучшее мороженое!

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Янис

Кто в Москве живёт, подскажите Юск (JYSK) работает или идёт в след за Икеей?

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Andrey Olenin

Уже ушел вслед, закрыты JYSK

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1 комментарий
Алексей Артамонов

Ничего страшного! Свою сделаем!
«Деревяшка и гвоздик» будем звать!👊

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Сергей Бевз

Страшно представить себе, насколько там сложная логистика, бизнес-процессы, IT, учет складов и т.д. Про производство и цепочки вообще молчу. Мне кажется, что "национализировать" это и перезапустить просто невозможно физически. Это не нефть качать или кредиты выдавать - за такое никто не возьмется в России.

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Иван Петров

Будем в Узбекистан ездить поесть мака и посидеть на мебели из Икеи

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Redhouses

Да, жаль конечно. Сомневаюсь, что найдётся достойная замена ((

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Неправильный танк88
IKEA продаст товары, оставшихся на её складах. Объявлении о начале продаж компании опубликует позже на своём сайте.

Маша, сообщите мне в личке предварительно когда это произойдёт, перед публикацией для всех. 😉

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Rustam

Шифоньер и точка!

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Timur Vasilyev

Мебель и точка.

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