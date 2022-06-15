IKEA «сократит масштаб бизнеса» в России: продаст заводы и сократит часть сотрудников Статьи редакции
У компании четыре фабрики в стране, сотрудникам предложили уволиться, говорят источники.
15 июня сотрудников двух из трёх заводов IKEA пригласили на общее собрание, пишет «АиФ». Источник издания рассказал, что на нём обсуждалась продажа заводов и уход компании из страны.
На собрании руководство IKEA предложило сотрудникам уволиться по соглашению сторон. После этого компания продаст заводы и закроет весь бизнес в стране. Об этом пишут «Ъ», Telegram-канал «Кровавая барыня» и «Подъём» со ссылкой на работников, присутствовавших на встрече.
В мае РБК писал, что на российских фабриках IKEA работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч. Им обещали платить зарплату минимум до августа 2022 года.
Официально компания сообщила, что «сократит масштаб бизнеса» в России, а сотрудников ждёт «оптимизация». Компания подтвердила продажу четырёх фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Торговые центры «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать. IKEA продаст товары, оставшихся на её складах. Объявлении о начале продаж компании опубликует позже на своём сайте.
Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.
В середине июня товары IKEA появились на «Яндекс.Маркете» и Ozon. В компаниях пояснили, что их выложили частные продавцы. В маркетплейсах проверят объявления.
Спасибо Володе
Официальная книга разработанная правительством РФ
Где-то выдохнул Hoff
И продолжил клепать не очень качественный товар, по высокой цене с не очень понятными инструкциями по сборке :)
Хофф не дураки, и уже сказали, что прибыль щас и выросла, из-за упадка конкуренции, в долгосрочной перспективе качество продукции снизится
Очередная плохая новость.
Ещё вернутся падлы!!
Фух, у 15.000 людей оставшихся без работы прям отлегло. Вернутся ещё
"Это нам на пользу"
Нет, это даже лучше, вся прибыль с заводов будет оставаться в нашем государстве, в не идти за границу. Некоторые скажут: «Ага, чиновники всё разворуют» и окажутся частично правы. А частично правы они окажутся только потому, что многие зарубежные счета заблокированы, то есть деньги можно переводить только через обшёры, которых не так уж и много. Так, что деньги будут на территории и экономика станет рости. Доллор, который дешевле Зевы (туалетной бумаги) тому пример, намёк поняли надеюсь, что нам остаётся делать за западными бумажками.
Владимир Владимирович идите лучше Мишку погоняйте по усадьбе.
Примут ли.
Хотя наверно примут, это будут как символ использовать наверно.
А люди сарказм совсем разучились распознавать
Ну ничего, там же всё наше, древесина, сотрудники… Можем повторить… (сарказм)
Так при чем тут древесина, ИКЕЯ сама почти ничего не производила, у неё не такая бизнес-модель.
Тут скорее вопрос, что будут делать все те сельские производства, которые до этого производили исключительно для ИКЕИ - интересно как теперь они свою продукцию сбывать будут.
Уже нет слов :(
И самое интересное что все эти 15 тысяч все равно будут поддерживать СВО. Страна граблей.
ну от того что 15 или 150 тыщ не поддерживают, а их больше и чего? и всё своим путём, а этим 15 тыщам без разницы какие грабли те или эти им сейчас вопрос на что жить решать
Если не Путин то кто 🤣
Если не Путин,то кот:
Мягко и точка
Ждем ребрендинг "ИДЕЯ" или "Собери сам и точка"?
Вы как попугаи с этой точкой.
ИДЕЯ УЖЕ ЕСТЬ🤭
О, на Авито новую партию подвезут!
Очень завуалированно и тактично шведы уходят с рынка. Штош…
Никогда ещё токарный станок дома, ножовка по дереву и стамески не были так актуальны.
Главное, чтобы станции, ножовки и стамески производились у нас. А то вдруг
А в телеграмм каналах глубинный народ вовсю радуется и злорадствует уходу ИКЕА. Для них она слишком дорогая. Не даёт развиваться отечественному бизнесу. Если для них мебель из Икеи дорогая, то я уже и не знаю, что для них нормально. Это же как мозги людям промыли. Как можно смотреть на все это и радоваться? Это очень плохо, что из России начали уходить гиганты бизнеса. Есть высказывание, что каждый народ достоин своих правителей. Так я вот на это все смотрю и понимаю, что нашему населению только так и надо. Ну нельзя быть настолько глупым. Хотят жить в говне, так пусть живут и ещё прихлебывают. А я английский буду доучивать.
Для многих и обычная российская мебель сейчас дорогая
Людей можно понять. Они в нищите живут и ещё их очень сильно пропагандой накачивают. Вот и результат.
Как освободительно и сверхдержавно. И точка
Хофф не дураки, и уже сказали, что прибыль щас и выросла, из-за упадка конкуренции, в долгосрочной перспективе качество продукции снизится
Есть куча более мелких производителей и индустрия мебели на заказ (они безмерно рады) с хорошим качеством
А вы прямо свои ответы копипейстите? https://vc.ru/trade/442928-ikea-sokratit-masshtab-biznesa-v-rossii-prodast-zavody-i-sokratit-chast-sotrudnikov?comment=4489398&from=copylink&type=quick
Вернутся через год-два. Запомните этот твит.
Думаешь, того?
Судя по тому, что как западный бизнес резко рубит мосты и буквально бежит из страны, вся эта бодяга надолго, в лучшем случае на 15-20 лет, и это ещё оптимистичная оценка.
В общем, так как мы живем в скоротечную эпоху ремейков, переосмыслений и прочего постмодерна, на носу у нас походу ускоренное (?) повторение совочка - снова в обиход введутся понятия "блат" и "импортное", категории снабжения будут реализованы в рамках рыночной экономики через лучшее насыщение товарами и услугами в Петербурге, Москве и миллионниках по остаточному принципу, люди снова станут жуткими вещистами и будут хранить у себя всякий полуживой мусор дома аккурат рядом с кофейными банками с ржавыми шурупами, а также сдувать пылинки со своих товаров, купленных до 2022 года. В большинстве потребительских отраслей будет своя Гранта 2022 и Весело-Вкусно - максимально упрощённая нелицензионная копия оригинальной вещи.
Этот год - переходный, лет через 5-10 страну будет уже не узнать, и от былого останутся лишь воспоминания, фотографии и редкие предметы быта. А люди, родившиеся после 2022 будут вообще как с другой планеты для поколений, родившихся в 1980-2014.
Хуево быть миллениалом.
Начну пожалуй банки из под пива собирать.
Построим свою с блэкджеком и куртизанками .
Но это не точно.
Кто-нить в курсе где можно взять импортозамещенные фрикадельки?
https://www.google.com/amp/s/meduza.io/amp/shapito/2020/04/20/ikea-raskryla-retsept-svoih-znamenityh-frikadelek-vot-kak-prigotovit-ih-doma
Писали что на Яндексе продают товары Икея, так же наши и будут делать
Продают с опционом, надеюсь?
Ну и что? Мы - великая держава, Макдональдс заместили, закрасив фломастером логотип на соусах! Заместим и Икею!
Рейтинг ГДР-овских стенок устремился туземун
Недавно ещё говорили что скоро все вернуться потому что не могут упустить такой рынок как российский…
Очень жаль. Теплилась ещё какая-то надежда на возобновление работы IKEA, зряшная, как оказалось. И куча людей без работы останется.
Или очередной макдакоподбиратель купит и будет «Табуретка и точка»?
Про ТЦ мега, которые дают существенный оборот компании в России, ничего не сказано. Лицемеры. Это означает, что собираются вернуться, как только, так сразу. Проданные заводы не проблема, так как, даже с новыми владельцами, эти заводы, роняя тапки, переключатся обратно на заказы икеи...
Хотя, будь моя воля, я бы наказал шведов и вынудил продать Меги за копейки... :)
Валим и точка.
млять
надеялся на Идея и точка
В чём любовь к IKEA? Спрашиваю т.к. ни разу не доводилось покупать там мебель)
Стильно, дешево, разнообразно. Не надо ждать "4 недели поставка" - купил и на следующий день оно у тебя в квартире.
Но ты пил со стаканов Икея во всех кабаках и ел с тарелок их производства.
Трельяж и самое вкусное мороженое похоже на подходе
Шведы последовательны по крайней мере
Вот и ещё одних «оптимизировали»
Очень неприятная новость ((( Но вполне ожидаемая...
Очень очень грустно(
О! Успех или Прорыв?
ну афигеть теперь, вот это действительно плохие новости, расстроили меня
КЕК
Зато, зато... зато у нас лучшее мороженое!
Кто в Москве живёт, подскажите Юск (JYSK) работает или идёт в след за Икеей?
Уже ушел вслед, закрыты JYSK
Ничего страшного! Свою сделаем!
«Деревяшка и гвоздик» будем звать!👊
Страшно представить себе, насколько там сложная логистика, бизнес-процессы, IT, учет складов и т.д. Про производство и цепочки вообще молчу. Мне кажется, что "национализировать" это и перезапустить просто невозможно физически. Это не нефть качать или кредиты выдавать - за такое никто не возьмется в России.
Будем в Узбекистан ездить поесть мака и посидеть на мебели из Икеи
Да, жаль конечно. Сомневаюсь, что найдётся достойная замена ((
Маша, сообщите мне в личке предварительно когда это произойдёт, перед публикацией для всех. 😉
Шифоньер и точка!
Мебель и точка.