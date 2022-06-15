Торговля
Маша Цепелева

Hoff и АФК «Система» заинтересовались покупкой активов IKEA в России Статьи редакции

Шведский ритейлер объявил о продаже четырёх мебельных предприятий в разных регионах страны.

  • Покупка фабрик IKEA могла бы дать АФК «Система» «синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп"», рассказал «Ведомостям» основной владелец компании Владимир Евтушенков. Пока «Система» не начинала переговоры.
  • В Hoff рассказали vc.ru, что сеть и IKEA — «принципиально разный бизнес», хотя у них и были внешние точки пересечения: регионы присутствия и «даже одни и те же торговые центры».
  • «Теоретически в будущем мы готовы рассматривать розничные площади IKEA в качестве новых площадок под наши магазины, если они будут соответствовать нашим бизнес потребностям», — добавили в Hoff. Источник в компании сказал «Ведомостям», что под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.
  • О том, что к покупке предприятия в Новгородской области проявляют интерес российские компании, также сообщал на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
  • 15 июня IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Производства находятся в Новгородской, Кировской и Ленинградской областях. В мае РБК писал, что на российских фабриках работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч.
  • Компания объяснила это тем, что за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. ТЦ «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать, а IKEA устроит распродажу товаров со своих складов.
  • Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.

#новость #ikea #афксистема #hoff

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58 комментариев
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Анатолий Лизунов

Пуфик и точка

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Фактический фонарь

Когда уже что-то медицинское «заместят», тогда будет: почка и точка!

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1 комментарий
Сергей

Пожизненная рассрочка

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1 комментарий
Владислав Волков

Сейчас повылазят всякие васяны с тезисами а ля «да и в хоффе нормально че, даже дешевле йопт»

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Александр Соколов

После Икеи берешь в руки продукцию Хофф и понимаешь, что качество хуже
А потом достанешь инструкцию к сборке от Хофф и глаза хочется выколоть

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4 комментария
Uuno Turhopuru

"Подумаешь, табуретку сделать.."
"Подумаешь, котлету в булке сделать.."
и т.д.

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Alexander Golubev

А что Потанин?

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Влад Борщ

Он пока банки разваливает и авито поганит ещё хуже

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5 комментариев
Вася Пражкин

Миша 3%? Ну может ИКЕЯ не хочет так дешево продавать. Пока.

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Павел Воронов

Это как залоговые аукционы, уже договорились

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Джона уик

Потирает ручки*

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Первая Йогиня

Конкуренты всегда найдутся, а что? - наймут специалиста по качеству и выйдут на уровень, это вопрос времени.

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Tom Tomovich

С регистрацией

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1 комментарий
Pavel Petel

Ага, раньше лень мешала, а теперь как попрет бизнес.

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2 комментария
Антон Толстой

Сколько лет уже это вопрос внемени? Или специалисты плохие попадаются?

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Antny Slmv

Когда уже к вам в отделы «наймут специалистов по качеству», совсем коммент не на 15 рублей

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1 комментарий
Ручной Мика

Ой...сперва прочитал как Агония...С регистрацией вас!

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Dzan Yang

Для начала надо бы закон рассмотреть о 90% налоге для мебельных фабрик иностранных брендов. Так сказать поторговаться 😂 После этого можно и купить ИКЕА 😂

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Pavel Petel

Все равно сдохнет, чем сложнее бизнес, тем быстрее его развалят.

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Даниил Мельник

Бля, ну если вместо ИКЕИ будет Хофф, то… Жопа. Хофф и до этого по-сути был тем самым братом-долбоёбом, на фоне которого старший брат выглядел во всей красе.
Но если старшего брата не будет, то Хофф упадёт ещё ниже… Хотя, казалось бы, куда…

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Александра Мохова

у меня после ремонта в 2017 вся квартира обставлена мебелью и товарами для дома хофф и всем все очень нравится)
и по цене подошло, и по широте ассортимента, и по качеству
а теперь тут и работаю ещё 😄
не понимаю почему так обсирают компанию

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7 комментариев
Anton Ivanov

Фрикадельки заменят на котлеты по-К... ой, по-Русски

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Михаил Попов

Икеа это мебель или поесть ?

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Фактический фонарь

Ох, такое чудо и хоффу... Непорядок, ей богу. Ну шляпу же они производят в основном. С новыми фабриками совсем завалят нас поделками своими?
Или будут на недомакдак: табурет и точка? Названия поменяют на другой рандомный набор букв и готово?
Иронизирую саркастично.

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Андрей Мельник

А почему не Системе? У них ведь и сырье есть, и не бывшие конкуренты.

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Pavel Voronkov

Синергия с Сегежей может получиться неплохой. Вопрос в продажах, основные косты на "последней миле".

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Андрей Мельник

Так скорее всего с магазинами продавать будут.

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Семён Горбунков

Если придёт Hoff, прощай хорошая мебель, привет деревянная дрянь.

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TL DR

Не помню в икее хорошую мебель, помню бумажный стол.

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Эмиль Зайнутдинов

Доски и точка.

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Пабы старой Руси

Собянин: «Ассортимент фабрик Икеа будет сохранён на 95%»

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Лаврентий Петренко

"Это буду столы, стулья и прочая мебель"

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Джахор Дырдырдаев

AFK Systems

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Михаил Попов

Афк система это мощно
У них Сегежа - древесина. А тут сразу производство и сбыт.. вин вин.
Они умеют с активами работать
Мтс, детский мир

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Александр Голубев

Я б на месте Серёжи не рисковал. А то получится как с Башнефтью!

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Сан Саныч

В Икее можно было и вкусно покушать

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