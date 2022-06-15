Hoff и АФК «Система» заинтересовались покупкой активов IKEA в России Статьи редакции
Шведский ритейлер объявил о продаже четырёх мебельных предприятий в разных регионах страны.
- Покупка фабрик IKEA могла бы дать АФК «Система» «синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп"», рассказал «Ведомостям» основной владелец компании Владимир Евтушенков. Пока «Система» не начинала переговоры.
- В Hoff рассказали vc.ru, что сеть и IKEA — «принципиально разный бизнес», хотя у них и были внешние точки пересечения: регионы присутствия и «даже одни и те же торговые центры».
- «Теоретически в будущем мы готовы рассматривать розничные площади IKEA в качестве новых площадок под наши магазины, если они будут соответствовать нашим бизнес потребностям», — добавили в Hoff. Источник в компании сказал «Ведомостям», что под потенциально интересными активами подразумеваются только фабрики.
- О том, что к покупке предприятия в Новгородской области проявляют интерес российские компании, также сообщал на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
- 15 июня IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Производства находятся в Новгородской, Кировской и Ленинградской областях. В мае РБК писал, что на российских фабриках работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч.
- Компания объяснила это тем, что за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. ТЦ «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать, а IKEA устроит распродажу товаров со своих складов.
- Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.
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Пуфик и точка
Когда уже что-то медицинское «заместят», тогда будет: почка и точка!
Пожизненная рассрочка
Сейчас повылазят всякие васяны с тезисами а ля «да и в хоффе нормально че, даже дешевле йопт»
После Икеи берешь в руки продукцию Хофф и понимаешь, что качество хуже
А потом достанешь инструкцию к сборке от Хофф и глаза хочется выколоть
"Подумаешь, табуретку сделать.."
"Подумаешь, котлету в булке сделать.."
и т.д.
А что Потанин?
Он пока банки разваливает и авито поганит ещё хуже
Миша 3%? Ну может ИКЕЯ не хочет так дешево продавать. Пока.
Это как залоговые аукционы, уже договорились
Потирает ручки*
Конкуренты всегда найдутся, а что? - наймут специалиста по качеству и выйдут на уровень, это вопрос времени.
С регистрацией
Ага, раньше лень мешала, а теперь как попрет бизнес.
Сколько лет уже это вопрос внемени? Или специалисты плохие попадаются?
Когда уже к вам в отделы «наймут специалистов по качеству», совсем коммент не на 15 рублей
Ой...сперва прочитал как Агония...С регистрацией вас!
Для начала надо бы закон рассмотреть о 90% налоге для мебельных фабрик иностранных брендов. Так сказать поторговаться 😂 После этого можно и купить ИКЕА 😂
Все равно сдохнет, чем сложнее бизнес, тем быстрее его развалят.
Бля, ну если вместо ИКЕИ будет Хофф, то… Жопа. Хофф и до этого по-сути был тем самым братом-долбоёбом, на фоне которого старший брат выглядел во всей красе.
Но если старшего брата не будет, то Хофф упадёт ещё ниже… Хотя, казалось бы, куда…
у меня после ремонта в 2017 вся квартира обставлена мебелью и товарами для дома хофф и всем все очень нравится)
и по цене подошло, и по широте ассортимента, и по качеству
а теперь тут и работаю ещё 😄
не понимаю почему так обсирают компанию
Фрикадельки заменят на котлеты по-К... ой, по-Русски
Икеа это мебель или поесть ?
Ох, такое чудо и хоффу... Непорядок, ей богу. Ну шляпу же они производят в основном. С новыми фабриками совсем завалят нас поделками своими?
Или будут на недомакдак: табурет и точка? Названия поменяют на другой рандомный набор букв и готово?
Иронизирую саркастично.
А почему не Системе? У них ведь и сырье есть, и не бывшие конкуренты.
Синергия с Сегежей может получиться неплохой. Вопрос в продажах, основные косты на "последней миле".
Так скорее всего с магазинами продавать будут.
Если придёт Hoff, прощай хорошая мебель, привет деревянная дрянь.
Не помню в икее хорошую мебель, помню бумажный стол.
Доски и точка.
Собянин: «Ассортимент фабрик Икеа будет сохранён на 95%»
"Это буду столы, стулья и прочая мебель"
AFK Systems
Афк система это мощно
У них Сегежа - древесина. А тут сразу производство и сбыт.. вин вин.
Они умеют с активами работать
Мтс, детский мир
Я б на месте Серёжи не рисковал. А то получится как с Башнефтью!
В Икее можно было и вкусно покушать