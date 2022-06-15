Hoff и АФК «Система» заинтересовались покупкой фабрик IKEA в России Статьи редакции
Шведский ритейлер объявил о продаже четырёх мебельных предприятий в разных регионах страны.
- Покупка фабрик IKEA могла бы дать АФК «Система» «синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп"», рассказал «Ведомостям» основной владелец компании Владимир Евтушенков. Пока «Система» не начинала переговоры.
- Hoff тоже рассмотрит покупку активов, если получит предложение от шведского ритейлера. Это «вписывается в стратегию развития компании».
- О том, что к покупке предприятия в Новгородской области проявляют интерес российские компании, также сообщал на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
- 15 июня IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Производства находятся в Новгородской, Кировской и Ленинградской областях. В мае РБК писал, что на российских фабриках работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч.
- Компания объяснила это тем, что за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. ТЦ «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать, а IKEA устроит распродажу товаров со своих складов.
- Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.
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А что Потанин?
Он пока банки разваливает и авито поганит ещё хуже
Потирает ручки*
Пуфик и точка
Когда уже что-то медицинское «заместят», тогда будет: почка и точка!
Сейчас повылазят всякие васяны с тезисами а ля «да и в хоффе нормально че, даже дешевле йопт»
Для начала надо бы закон рассмотреть о 90% налоге для мебельных фабрик иностранных брендов. Так сказать поторговаться 😂 После этого можно и купить ИКЕА 😂
Ох, такое чудо и хоффу... Непорядок, ей богу. Ну шляпу же они производят в основном. С новыми фабриками совсем завалят нас поделками своими?
Или будут на недомакдак: табурет и точка? Названия поменяют на другой рандомный набор букв и готово?
Иронизирую саркастично.
Синергия с Сегежей может получиться неплохой. Вопрос в продажах, основные косты на "последней миле".
Конкуренты всегда найдутся, а что? - наймут специалиста по качеству и выйдут на уровень, это вопрос времени.