Торговля
Маша Цепелева

Hoff и АФК «Система» заинтересовались покупкой фабрик IKEA в России Статьи редакции

Шведский ритейлер объявил о продаже четырёх мебельных предприятий в разных регионах страны.

  • Покупка фабрик IKEA могла бы дать АФК «Система» «синергию с лесопромышленным холдингом "Сегежа групп"», рассказал «Ведомостям» основной владелец компании Владимир Евтушенков. Пока «Система» не начинала переговоры.
  • Hoff тоже рассмотрит покупку активов, если получит предложение от шведского ритейлера. Это «вписывается в стратегию развития компании».
  • О том, что к покупке предприятия в Новгородской области проявляют интерес российские компании, также сообщал на ПМЭФ губернатор региона Андрей Никитин.
  • 15 июня IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Производства находятся в Новгородской, Кировской и Ленинградской областях. В мае РБК писал, что на российских фабриках работают 2,5 тысячи человек, а общее количество сотрудников компании в стране — около 15 тысяч.
  • Компания объяснила это тем, что за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. ТЦ «Мега», принадлежащие компании, продолжат работать, а IKEA устроит распродажу товаров со своих складов.
  • Все 26 магазинов сети в России не работают с 4 марта из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине.

#новость #ikea #афксистема #hoff

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10 комментариев
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Alexander Golubev

А что Потанин?

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Влад Борщ

Он пока банки разваливает и авито поганит ещё хуже

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Джона уик

Потирает ручки*

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Анатолий Лизунов

Пуфик и точка

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Фактический фонарь

Когда уже что-то медицинское «заместят», тогда будет: почка и точка!

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Владислав Волков

Сейчас повылазят всякие васяны с тезисами а ля «да и в хоффе нормально че, даже дешевле йопт»

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Dzan Yang

Для начала надо бы закон рассмотреть о 90% налоге для мебельных фабрик иностранных брендов. Так сказать поторговаться 😂 После этого можно и купить ИКЕА 😂

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Фактический фонарь

Ох, такое чудо и хоффу... Непорядок, ей богу. Ну шляпу же они производят в основном. С новыми фабриками совсем завалят нас поделками своими?
Или будут на недомакдак: табурет и точка? Названия поменяют на другой рандомный набор букв и готово?
Иронизирую саркастично.

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Pavel Voronkov

Синергия с Сегежей может получиться неплохой. Вопрос в продажах, основные косты на "последней миле".

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Первая Йогиня

Конкуренты всегда найдутся, а что? - наймут специалиста по качеству и выйдут на уровень, это вопрос времени.

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