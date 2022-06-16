X5 Group купила магазины ушедшей из России финской сети Prisma Статьи редакции
Их переименуют в «Перекрёстки».
- X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») купила 15 магазинов Prisma. Сумма сделки не раскрывается, её уже одобрила ФАС.
- Магазины возобновят работу до середины июля после завершения юридических процедур, минимального ребрендинга и заполнения точек товарными запасами. Почти все супермаркеты интегрируют в сеть «Перекрёстков».
- В компании отметили, что одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед её основными партнёрами, в том числе перед арендодателями.
- В мае 2022 года правительство разрешило приостановить ограничение для торговых сетей, по которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.
- Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что отмена ограничения может позволить X5 Group купить сеть Prisma в Санкт-Петербурге. Владеющая супермаркетами S-Group объявила об уходе из России 4 марта.
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Меня терзают смутные подозрения, что в России исчезнет средний класс.
Да. Тащемта к 2030 он исчезнет не только в России
но и в Белоруcсии?
А где ещё? Расскажите, интересно.
Везде, куда дотянется Шваб и его птенцы из школы молодых лидеров. Заценить целевую модель можно по ссылке
Путин из школы молодых лидеров?
Купили за отжали.
Биполярочка топовых комментариев на VC:
"Бизнесы не хотят работать в России и уходят сами по причине высоких моральных стандартов"
vs
"ЪУЪ отжимают бизнесы за копейки"
В марте, в последние дни перед закрытием, неплохо пошакалил в Призме по распродажным скидкам. Хорошая сетка была.
Я там всю картошку фри и чипсы скупил :D
Теперь боюсь сдохнуть от ожирения.
В случае ребрендинга предлагаю вариант "Клизма"
магазны о которых никто не слышал
Вы просто не из СПб
в Пскове есть магазины?
АФК Система, теперь твоя очередь.
Отряд не заметил потери бойца.
Всё идёт по плану.
"В компании отметили, что одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и....."
А буквально два дня тому назад было постановление о субсидировании найма и там есть интересный пункт про:
" программа субсидирования распространяется на сотрудников, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день."
Это что, как бэ намекает на то, что ожидает всех бывших сотрудников Рено, Макдоальдса и т.п., перешедших под управление новых российских собственников?
Классный логотип у них был
Призма хороший магазин был, а в перекрестке сейчас все дорого стоит и ассортимент лучше в призме был
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