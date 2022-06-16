Торговля
Пространственный теркин30см

X5 Group купила магазины ушедшей из России финской сети Prisma Статьи редакции

Их переименуют в «Перекрёстки».

  • X5 Group (управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») купила 15 магазинов Prisma. Сумма сделки не раскрывается, её уже одобрила ФАС.
  • Магазины возобновят работу до середины июля после завершения юридических процедур, минимального ребрендинга и заполнения точек товарными запасами. Почти все супермаркеты интегрируют в сеть «Перекрёстков».
  • В компании отметили, что одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед её основными партнёрами, в том числе перед арендодателями.
  • В мае 2022 года правительство разрешило приостановить ограничение для торговых сетей, по которому одна компания не может занимать больше 25% рынка в регионе.
  • Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предполагал, что отмена ограничения может позволить X5 Group купить сеть Prisma в Санкт-Петербурге. Владеющая супермаркетами S-Group объявила об уходе из России 4 марта.

#новость #x5group #prisma

1194 просмотров
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22 комментария
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Илья Попов

Меня терзают смутные подозрения, что в России исчезнет средний класс.

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Поджог Сараев

Да. Тащемта к 2030 он исчезнет не только в России

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Sergey Vasiliev

но и в Белоруcсии?

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Илья Попов

А где ещё? Расскажите, интересно.

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Поджог Сараев

Везде, куда дотянется Шваб и его птенцы из школы молодых лидеров. Заценить целевую модель можно по ссылке

Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy…
Welcome to the year 2030. Welcome to my city - or should I say, "our city". I don't own anything…
www.forbes.com
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Soulis

Путин из школы молодых лидеров?

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Кадастр

Купили за отжали.

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Поджог Сараев

Биполярочка топовых комментариев на VC:

"Бизнесы не хотят работать в России и уходят сами по причине высоких моральных стандартов"
vs

"ЪУЪ отжимают бизнесы за копейки"

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User Unk

В марте, в последние дни перед закрытием, неплохо пошакалил в Призме по распродажным скидкам. Хорошая сетка была.

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Джахор Дырдырдаев

Я там всю картошку фри и чипсы скупил :D

Теперь боюсь сдохнуть от ожирения.

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Artemy

В случае ребрендинга предлагаю вариант "Клизма"

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Слегка Придурковатый
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Псков Бурито

магазны о которых никто не слышал

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Sad Cow

Вы просто не из СПб

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Sergey Vasiliev

в Пскове есть магазины?

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Слегка Придурковатый

АФК Система, теперь твоя очередь.

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Янис

Отряд не заметил потери бойца.

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Джахор Дырдырдаев

Всё идёт по плану.

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Uuno Turhopuru

"В компании отметили, что одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и....."
А буквально два дня тому назад было постановление о субсидировании найма и там есть интересный пункт про:
" программа субсидирования распространяется на сотрудников, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день."
Это что, как бэ намекает на то, что ожидает всех бывших сотрудников Рено, Макдоальдса и т.п., перешедших под управление новых российских собственников?

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Пришелец

Классный логотип у них был

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Никита

Призма хороший магазин был, а в перекрестке сейчас все дорого стоит и ассортимент лучше в призме был

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Джахор Дырдырдаев

ПятёрОчка

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