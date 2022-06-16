Торговля
Медный бокал

Coca-Cola объявила о прекращении продажи газировки бренда в России Статьи редакции

Все клиенты дистрибутора сейчас распродают остатки со складов.

  • Компания Coca-Cola HBC, дистрибутор американской компании в России, прекратит производство и продажи Coca-Cola и других напитков бренда в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Coca-Cola. На сайтах Coca-Cola HBC на момент публикации нет сообщений об уходе из России.
  • Кроме Coca-Cola, компания выпускает напитки Fanta, Sprite, Bon Aqua, Schweppes, соки «Моя Семья», Rich, «Добрый» и другие. В России работает десять заводов «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия».
  • Вместо этого в России появятся новые напитки, пишет «Фонтанка» со ссылкой на участников встречи, на которой Coca-Cola якобы провела презентацию газировки. Однако по данным «Подмосковья сегодня» и 360, напитки под брендами Funky Monkey выпускает компания Megapack.
  • Судя по слайду, который приводит «Фонтанка», вкусы останутся прежними, но разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках, слоган — «Живи в своём ритме».
«Фонтанка»
  • Coca-Cola объявила о приостановки деятельности в России в начале марта 2022 года, но подробностей не раскрывала. Baza сообщала, что речь идёт не об остановке производства, а о прекращении инвестиций в маркетинг и новые проекты в стране.

#новость #cocacola

9258 просмотров
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305 комментариев
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S S

Просто самая замечательная новость за все время, дальше только Производители туалетной бумаги должны уйти, чтобы жопу лопухом подтирали.
Производитель черноголовки который зарегистрирован на Кипре, теперь может вообще расслабиться, если раньше надо было конкурировать с колой, то теперь можно вообще воду из речки брать, три капли ароматизатора копать, и такое говно пить будут

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Никита Кашонков

Зато скрепы и патриотизм

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14 комментариев
Blackrock

А кто куда уходит? В новости же написано про смену названия. Заводы работают

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16 комментариев
Серый крск

Чушь несёшь. Черноголовка - качественно и вкусно. Пусть будет хоть где зарегистрировано, это право юрлица.

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4 комментария
ilia

Чисто по моим наблюдениям "заурального":

скорее вернутся газировки типа "Колокольчик" и "Дюшес" с "Тархуном" - дешевого качества, разливаемые небольшими заводами, а не "Черноголовка", которой тут, например, еще поискать. В 90-е и нулевые мы детьми их пили, Кола была "деликатесом" на праздники.

Меня интересует другое: что станет с соками?

Если по минералке и газировке еще есть какие-то производители помимо Колы и Пепси, то с соками что ни глянь - принадлежит упомянутым американским гигантам. "Сады Придонья" разве что?

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6 комментариев
Принудительный лолипоп

А то что от нас ушли Кока-кола и Макдональдс - это санкции или мы уже победили?

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1 комментарий
Fatboy Slim

Вода, компоты, чай, квас. Зачем люди травят себя этой херью (газировкой) никогда не понимал.

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2 комментария
Ioanne

Мне интересно, вот это вроде vc.ru сайт на которой предприимчивые люди, по задумке, должны сидеть. Но под каждой такой новостью только нытье, а не видение и обсуждение новых возможностей.
Я просто в ахуе, вам литералли, западный барин сам рынок расчищает, т.е. тут даже не нужно никакие методы протекционизма использовать, чтобы вы свое создавали, а вы ноете, что западный барин из вашего ануса хуй достает и умоляете его остаться, хотя бы на еще одну ночь.
Народ-каргокульт.

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1 комментарий
Pavel Petel

Газеты ещё выпускают.

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1 комментарий
Клинический паркур

Читаете статью по заголовкам? Написано, что напиток тот же самый, меняется название.

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1 комментарий
Лаврентий Петренко

"то теперь можно вообще воду из речки брать, три капли ароматизатора копать"

В смысле "теперь"?

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Dzan Yang

Чайный гриб и точка

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Администратор Аккаунта

это же КОМБУЧА!

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4 комментария
Никита Ярунин

Будем пить Черноголов и очка

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Aleksey Bobkov
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sdf

Только крюшон норм, а остальное...такое..

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14 комментариев
Александр Кабешов

Хуйни не неси, лучше чайного гриба ничего нет!

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Администратор Аккаунта

Новый лого отражает то, как видит бренд свою аудиторию.

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Андрей Рядькин
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2 комментария
Пришелец

Живи в своей России еще бы написали))

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sdf

Кто если не он

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sdf

Fuck Monkey Cola

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Администратор Аккаунта

Визуализация уже готова.

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Никита Кашонков

Охренеть теперь ещё и нг без этой рекламы. Ничо буим на ютубе смотреть. Или нет. Как повезёт

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1 комментарий
John Doe
Визуализация уже готова.
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lakoros

То есть Coca-Cola просто переименовала газировку?

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Nikolay Ganin

Да, но комментаторы уже все возбудились, «как же так», «ещё одно фиаско».

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4 комментария
Alex Moren

Ну хоть название нормальное придумали, а не выбирали всей страной

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Иван Пьянков

Бадягу будут лить

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Sanjar Tolibjonov

Понятное дело что ввозить будут из Средней Азии и дальше, но жаль людей которые потеряют работу.

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Никита Кашонков

Главное чтобы им по телевизору объяснили зачем они её потеряли

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7 комментариев
Боря Борисевич

Уже возили коку с казахстана, при этом она дешевле в 2 раза там.

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3 комментария
Pavel Petel

Из Казахстана.

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Лысый криптоинвестор

Мне кажется они хотят нам что-то сказать

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badResistor

Праздник от нас уходит... серости вкус бодрящий безысходности вкус всегда настоящий

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Павел Селин

Разъедание желудка для тебя праздник?😁

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Владислав Волков

Дожили.
Уже какой день подряд можно завершать фразой «это фиаско, братан»

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Andre Macareno

Не смогли с таким курсом 20к свифтом работягам просто перевести

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1 комментарий
Господин Пятая колонна

Война – дело дорогое.

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Серый крск

Скатертью дорожка Кока-Коле. Меньше вредных напитков.
Но видимо многие люди испытывают зависимость от сахарного гомна....

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Рэдрик Шухарт

Правильно! То ли дело скрепные полезные русские водка, самогон и дешевое бырло с словом "пиво" на этикетке!
Уххх щас сразу нация оздоровится!

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6 комментариев
Иван Пьянков

Кофе из ведра помните? Как раньше

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7 комментариев
Котик Котиков

Скатертью дорожка цивилизации. Картошка и то привезённая в Россию Петром. Будем репу есть православную

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2 комментария
Александр Шустров

Капец тролли собрались, любители колы) я тут Бела Колу поставил рядом с обычной и пепси. Откровенно говоря разница в основном в том, что брендовые чуть слаще были и чуть больше газов. Надо подождать) какая разница как называется) раньше Балтика та же пиал выпускало…на мой вкус полная лажа. Сейчас новое безалкогольное выпустили и очень приятное. Поменьше пессимизма!)

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Sanjar Tolibjonov

Забыл добавить, что это пиндосская отрава)

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4 комментария
Джахор Дырдырдаев

Балтика это кстати Хайнекен вроде.

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1 комментарий
dmiitryx
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AlexSandro

Пока-а-ачи-ивая пе-ерьями на шляпа-ах,
Судьбе не раз шепнëм, "Мерси боку"!

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Илья Волочков

Я сразу вспомнил других "обезьян", глядя на логотип новой колы...

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Лимита

Где

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Заходил вчера

что надо идти вены резать как всепропальщики?

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13 комментариев
sdf

"Я не пил колу, и не пользовался икеей, поэтому нахуй нужон"

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3 комментария
Nikolay Ganin

Ну, учитывая, что они замещают свой напиток таким же в другой упаковке — они никуда не уходят

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Александр Кремлёв

Некогда листать,комментарии от ватного быдла про "не нужна нам ваша кола есть квас" были ?

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Юрий Б.

Отведать этого блюда пожалуйте сюда:

https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html

Coca-Cola уходит из России
Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) останавливает производство и продажу напитков…
ria.ru
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Grigoriy Malyshev

Примечательным будет вспомнить историю появления напитка Fanta

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Александр

Monkey Cola, как-то связана с обезьяной оспой😉 А выпив Funky Monkey будешь напуганным как обезьяна🙊

К чему эта Monkey в название и на этикетки(без этого нельзя было), типо русские-обезьяны теперь вы будете пить это, а не Кока-Колу, Фанту и Спрайт как весь мир.

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Андрей Геращенко

вот да. Очевидно эта этикетка с обезьяной с оскорбительным подтекстом, типа: русская обезьяна, живи в своём ритме без привычной колы

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1 комментарий
Сергей

Очередная "хорошая" новость...

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Yana Zhurbenko

Ну, с 1903 Кола в принципе уже не та (стали добавлять очищенные листья коки, а потом вовсе перестали), так что мы ее потеряли давно))

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Yakov Sychev

"Чёрная и точка!"

Как-то по расистски слоган вышел.

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Джахор Дырдырдаев

Чел ты

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Котик Котиков

Самое оно. Теперь национальная идея - ненависть ко всему западному

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Ащьф Лштшфум
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Grigoriy Malyshev

Ну и не ужержался

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Andre Macareno

Интересно, а пеппер в азбуках вкуса все еще из запасов или его как-то завозят? Как никак он не под санкциями

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Влад

На днях колу покупал, завезена из Казахстана. Ничего не поменяется.

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Илья Волочков

Долго не мог понять, при чём тут Пеппер :-). Подумал, что перерчане пойдут в "Азбуку Вкуса" скупать все запасы Кока-Колы.

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Максим Бережной

не интересно)

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Максим Бережной

Отличная новость. Давно отказался пить эти помои, как и жрать бургеры из макдака и кфс и прочей уйни. И детей этим дерьмом не кормим. Пить нужно воду, морсы, компоты и натуральные соки.

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Annie Leonhart

Лапти забыли. Ничего плохо в том что есть выбор , нет.

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3 комментария
Илья Волочков

А почему от грязного и развратного инетрнета не отказались?

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1 комментарий
Viktor Ivanov

Чем натуральный сок и морс с кучей сахара полезнее колы? Чем бургер плох?

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3 комментария
sdf

Как вы заебали нахуй со своим долбаезизом про "я не употребляю, значит и вам не надо". И икея нахуй не нужна, да и самолеты нахуй не нужны. Больные блядь люди нахуй.

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sdf

Чего же в совке не все такие здоровые были? А, это другое, точно...

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EE

соки пить вредно, потому что надо есть фрукты целиком, но ладно.
Компот тоже - говно говном. Что скажете про чаи? Иван чай

А вот ещё - рабочим с заводов/ресторанов/логистам/маректологам предлагаете огороды копать?

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AlexSandro

Хорошее время для стартапа.
Рецепты в свободном доступе, на вкус не отличается (доказано), Бери и Производи, под другим названием.

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Андрей Стаховский

А где вы 8 лет были?

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Annie Leonhart

Если бы он был в свободном доступе, то они бы своих сотрудниц не сажали, за вывоз формулы. То что в Википедии, байка.

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5 комментариев
Niels

объявила о приостановкИ блять

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Евгений Кузнецов

Прямой намёк на дарвинские времена.

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Незаконный диод

Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит…

Веселье приносит и вкус бодрящий,
Праздника вкус всегда настоящий.

Фанки манки кола
Фанки манки кола

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Андрей Геращенко

Обезьянью колу пусть сами пьют с такой этикеткой

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Трудный браслет

Власти Подмосковья уже заявили, что готовы поставлять в магазины аналог

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Котик Котиков

А на дне белок в виде опарышей. Ещё и польза бонусом )

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eee

чота пелевиным запахло

Прошло десять лет, и этот мир стал входить — сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», — клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души).

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eee

https://www.youtube.com/watch?v=X4-0BuoEnRA&t=15s

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mysh

Monkey и точка

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Долгий рубин

Ребрендинг на «Газировка и точка»

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Павел Селин

Ну и отлично, не помню даже когда в последний раз пил этот очиститель для унитазов

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Konstantin

О, вот эта новость за которой последуют активные действия молодежных групп. Посмотрим-посмотрим.

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Газовый динозавр

Молодежных наркоманов, которые подсели и упиваются энергетиками с заводов кока колы?

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Timur Gavrilov

И что они будут делать?

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1 комментарий
Ilya ZLodei

Даешь очередь за колой!

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John Doe
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Михаил З.

Кола и жвачка - это, конечно, показатель цивилизации, аха)

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sdf

Показатель цивилизации - это наличие бизнеса и крупных компаний, а не колорадские ленточки с водкой.

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Данил Скалоухов

Не сказал бы что по вкусу вкусно но по сути вкусно. Сахара в ней как мне показалось больше. Если бы я за ранее не посмотрел на этикетку,и мне бы налили в стакан, скорее всего,с первых глотков я бы не отличил от ориги.

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Котик Котиков

Что за жуткий шрифт и дизайн. Явно делали на коленке, как лого вкусно и точка

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6 комментариев
Roma Kapitanov

И что предлагаешь этим довольствоваться?

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Джахор Дырдырдаев

Сколько не искал в спб - не нашёл её :(

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Лелик Плотников

Это стоило ожидать

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Lukas Dexter

Это грустная или весёлая новость?😁

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Дмитрий Банников

Фанки для обезьянки))) лимонад Стерлитамакский самый вкусный.

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Александр

Гудбай эпоха(

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Александр Шустров

Скорее гудбай и по**й

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1 комментарий
Император Нолимоций

...которую мы заслужили.

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Влад

Для тех, кто любит «серфить» в интернете.

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Влад

Скоро - Вкусно и точка выбрала нового поставщика напитков с российского рынка. Это Funky Monkey.

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Максим Бережной

и пох..

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Кирилл Кириллов

Почему не обезьяна с буквой Z?

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ProtoMan123ww

М-м-м, обезьяновое

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SYNACK

Путин был в шоке когда узнал

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Hnorr

Жду, когда уйдет и Черноголовка, на которую вроде собирались заменять западные напитки. И тогда газировку в фастфудах заменят на компот, во будет топчик😂

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Артур Пирожков

Бог с ней, будем пить чайный гриб или цирконьевую воду😜

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Altynbek Bialiev

Как можно терпеть такое?!

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Сафин Айдар

NFT-Cola

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Сафин Айдар
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Ashad Riventas

То есть все продукты колы останутся, просто сменят этикетки?

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Котик Котиков

Предлагаю новое название - Кола и точка

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Андрей Геращенко

Кочка

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Андрей Стаховский

А есть хоть какая-то альтернатива Coca-Cola Zero? Ну хоть какие-нибудь напитки вменяемые без сахара?

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Макс Бруквин

Вода. Пока можно. Но такими темпами и она уйдёт.

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Viktor Ivanov

Лимомонад в дикси за 30 рублей есть без сахара

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Котик Котиков

Пока Pepsi Max. Но это пока

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Макс Бруквин

Блять, в названия в РФ совсем не могут. Весёлая обезьянка. В наушниках. Весело и вкусно, ага.

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Джахор Дырдырдаев

Да ладно, угарная фигня :D

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Владимир

Как жить теперь? 🤦‍♂️

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Макс Бруквин

И кстати, теперь пить виски / чего???

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Ащьф Лштшфум

со льдом 😂 никогда не понимал, зачем разбавлять колой такой хороший напиток? 😂

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3 комментария
Лысый криптоинвестор

pepsi

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неформат

какой такой виски? в кб сиротятся ещё какие то остатки, остальное местный портвейн с надписью виски/со вкусом / с запахом и тд

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Волоцкой Дмитрий

Пизлец. Последняя капля 😡😡😡

Пора в штаты

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Pavel Petel

Почему не медведь, а обезьяна?

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Александр Мазалецкий

Лимонад и точка.

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Вася Пупкин

А шутки про куколду уже были?

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Prosto Zurab

Рядом Грузия, надеюсь будут оттуда возить, не интересно пить черноголовку и прочее, которые по цене не отличаются.

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Annie Leonhart

Полтора литра черно колы 69₽. В красной сети.

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3 комментария
Deonis

Какой-то Monkey-buZinez

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Джахор Дырдырдаев

Фанки Манки 😎

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Джахор Дырдырдаев

О, Панорама.

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Кадастр

Будет рукола или нашакола или вкуснокола..

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Юлия Баранова

дистрибУтор 😄 а как же дистрибьютер?)

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ilia

"Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках"

Это такой троллинг?

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Извинись

Бля, мое лучшее рабочее место за всю жизнь съебывает.. любимая Кока кола.

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Иван Козлов

В перекрёстке барбарис в стекле годная тема

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Лысый криптоинвестор

Брендинг моё почтение.

Funky Monkey Cola — Кола трусливых обезьян 😀

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Kir Lazare

Чото как-то дерзко нас с обезьянами ассоциируют.

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Михаил Попов

Всегда предпочитал пепси. На много многограннее вкус и ароматом.

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George Washington

—Не в Коле счастье братцы!

@Любой Импортозаместитель

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DN

КК очень хочется и рыбку съесть и на санкции не сесть

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sdf

живи и не бухти

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Дмитрий Филиппов

Любители вискаря с колой и школота, обгадятся от новости.

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Joseph Shaveshov

ОПТ прешлю Coca Cola из Грузии в РФ 😁

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Лаврентий Петренко

Обезьяна в наушниках...
Как символично.
...
"соки «Моя Семья», Rich, «Добрый» и другие"
...
Никогда не мог понять, как из бурды с сахаром, размешанной в воде, может получаться сок.

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High Stakes

NFTите, глупцы!

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TW

Тут действительно тот случай, когда ничего страшного, здоровей будете

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iMHO Tech

Жаль что не уходят...
Лицемеры американские, денежки то наши для них важнее чем Украина

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Анатолий Герман

Наконец-то, у нас будет свой бренд, кола вообще гадость

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sdf

А ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСИМЬ ЛЕТ?! ГИДЕ БЫЛИ ВАШИ БРЕНДЫ?!

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