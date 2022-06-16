Coca-Cola объявила о прекращении продажи газировки бренда в России Статьи редакции
Все клиенты дистрибутора сейчас распродают остатки со складов.
- Компания Coca-Cola HBC, дистрибутор американской компании в России, прекратит производство и продажи Coca-Cola и других напитков бренда в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Coca-Cola. На сайтах Coca-Cola HBC на момент публикации нет сообщений об уходе из России.
- Кроме Coca-Cola, компания выпускает напитки Fanta, Sprite, Bon Aqua, Schweppes, соки «Моя Семья», Rich, «Добрый» и другие. В России работает десять заводов «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия».
- Вместо этого в России появятся новые напитки, пишет «Фонтанка» со ссылкой на участников встречи, на которой Coca-Cola якобы провела презентацию газировки. Однако по данным «Подмосковья сегодня» и 360, напитки под брендами Funky Monkey выпускает компания Megapack.
- Судя по слайду, который приводит «Фонтанка», вкусы останутся прежними, но разливать лимонады будут в упаковку с новым дизайном. Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках, слоган — «Живи в своём ритме».
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Просто самая замечательная новость за все время, дальше только Производители туалетной бумаги должны уйти, чтобы жопу лопухом подтирали.
Производитель черноголовки который зарегистрирован на Кипре, теперь может вообще расслабиться, если раньше надо было конкурировать с колой, то теперь можно вообще воду из речки брать, три капли ароматизатора копать, и такое говно пить будут
Зато скрепы и патриотизм
А кто куда уходит? В новости же написано про смену названия. Заводы работают
Чушь несёшь. Черноголовка - качественно и вкусно. Пусть будет хоть где зарегистрировано, это право юрлица.
Чисто по моим наблюдениям "заурального":
скорее вернутся газировки типа "Колокольчик" и "Дюшес" с "Тархуном" - дешевого качества, разливаемые небольшими заводами, а не "Черноголовка", которой тут, например, еще поискать. В 90-е и нулевые мы детьми их пили, Кола была "деликатесом" на праздники.
Меня интересует другое: что станет с соками?
Если по минералке и газировке еще есть какие-то производители помимо Колы и Пепси, то с соками что ни глянь - принадлежит упомянутым американским гигантам. "Сады Придонья" разве что?
А то что от нас ушли Кока-кола и Макдональдс - это санкции или мы уже победили?
Вода, компоты, чай, квас. Зачем люди травят себя этой херью (газировкой) никогда не понимал.
Мне интересно, вот это вроде vc.ru сайт на которой предприимчивые люди, по задумке, должны сидеть. Но под каждой такой новостью только нытье, а не видение и обсуждение новых возможностей.
Я просто в ахуе, вам литералли, западный барин сам рынок расчищает, т.е. тут даже не нужно никакие методы протекционизма использовать, чтобы вы свое создавали, а вы ноете, что западный барин из вашего ануса хуй достает и умоляете его остаться, хотя бы на еще одну ночь.
Народ-каргокульт.
Газеты ещё выпускают.
Читаете статью по заголовкам? Написано, что напиток тот же самый, меняется название.
"то теперь можно вообще воду из речки брать, три капли ароматизатора копать"
В смысле "теперь"?
Чайный гриб и точка
это же КОМБУЧА!
Будем пить Черноголов и очка
Только крюшон норм, а остальное...такое..
Хуйни не неси, лучше чайного гриба ничего нет!
Новый лого отражает то, как видит бренд свою аудиторию.
Живи в своей России еще бы написали))
Кто если не он
Fuck Monkey Cola
Визуализация уже готова.
Охренеть теперь ещё и нг без этой рекламы. Ничо буим на ютубе смотреть. Или нет. Как повезёт
То есть Coca-Cola просто переименовала газировку?
Да, но комментаторы уже все возбудились, «как же так», «ещё одно фиаско».
Ну хоть название нормальное придумали, а не выбирали всей страной
Бадягу будут лить
Понятное дело что ввозить будут из Средней Азии и дальше, но жаль людей которые потеряют работу.
Главное чтобы им по телевизору объяснили зачем они её потеряли
Уже возили коку с казахстана, при этом она дешевле в 2 раза там.
Из Казахстана.
Мне кажется они хотят нам что-то сказать
Праздник от нас уходит... серости вкус бодрящий безысходности вкус всегда настоящий
Разъедание желудка для тебя праздник?😁
Дожили.
Уже какой день подряд можно завершать фразой «это фиаско, братан»
Не смогли с таким курсом 20к свифтом работягам просто перевести
Война – дело дорогое.
Скатертью дорожка Кока-Коле. Меньше вредных напитков.
Но видимо многие люди испытывают зависимость от сахарного гомна....
Правильно! То ли дело скрепные полезные русские водка, самогон и дешевое бырло с словом "пиво" на этикетке!
Уххх щас сразу нация оздоровится!
Кофе из ведра помните? Как раньше
Скатертью дорожка цивилизации. Картошка и то привезённая в Россию Петром. Будем репу есть православную
Капец тролли собрались, любители колы) я тут Бела Колу поставил рядом с обычной и пепси. Откровенно говоря разница в основном в том, что брендовые чуть слаще были и чуть больше газов. Надо подождать) какая разница как называется) раньше Балтика та же пиал выпускало…на мой вкус полная лажа. Сейчас новое безалкогольное выпустили и очень приятное. Поменьше пессимизма!)
Забыл добавить, что это пиндосская отрава)
Балтика это кстати Хайнекен вроде.
Пока-а-ачи-ивая пе-ерьями на шляпа-ах,
Судьбе не раз шепнëм, "Мерси боку"!
Я сразу вспомнил других "обезьян", глядя на логотип новой колы...
Где
что надо идти вены резать как всепропальщики?
"Я не пил колу, и не пользовался икеей, поэтому нахуй нужон"
Ну, учитывая, что они замещают свой напиток таким же в другой упаковке — они никуда не уходят
Некогда листать,комментарии от ватного быдла про "не нужна нам ваша кола есть квас" были ?
Отведать этого блюда пожалуйте сюда:
https://ria.ru/20220616/coca-cola-1795924742.html
Примечательным будет вспомнить историю появления напитка Fanta
Monkey Cola, как-то связана с обезьяной оспой😉 А выпив Funky Monkey будешь напуганным как обезьяна🙊
К чему эта Monkey в название и на этикетки(без этого нельзя было), типо русские-обезьяны теперь вы будете пить это, а не Кока-Колу, Фанту и Спрайт как весь мир.
вот да. Очевидно эта этикетка с обезьяной с оскорбительным подтекстом, типа: русская обезьяна, живи в своём ритме без привычной колы
Очередная "хорошая" новость...
Ну, с 1903 Кола в принципе уже не та (стали добавлять очищенные листья коки, а потом вовсе перестали), так что мы ее потеряли давно))
"Чёрная и точка!"
Как-то по расистски слоган вышел.
Чел ты
Самое оно. Теперь национальная идея - ненависть ко всему западному
Ну и не ужержался
Интересно, а пеппер в азбуках вкуса все еще из запасов или его как-то завозят? Как никак он не под санкциями
На днях колу покупал, завезена из Казахстана. Ничего не поменяется.
Долго не мог понять, при чём тут Пеппер :-). Подумал, что перерчане пойдут в "Азбуку Вкуса" скупать все запасы Кока-Колы.
не интересно)
Отличная новость. Давно отказался пить эти помои, как и жрать бургеры из макдака и кфс и прочей уйни. И детей этим дерьмом не кормим. Пить нужно воду, морсы, компоты и натуральные соки.
Лапти забыли. Ничего плохо в том что есть выбор , нет.
А почему от грязного и развратного инетрнета не отказались?
Чем натуральный сок и морс с кучей сахара полезнее колы? Чем бургер плох?
Как вы заебали нахуй со своим долбаезизом про "я не употребляю, значит и вам не надо". И икея нахуй не нужна, да и самолеты нахуй не нужны. Больные блядь люди нахуй.
Чего же в совке не все такие здоровые были? А, это другое, точно...
соки пить вредно, потому что надо есть фрукты целиком, но ладно.
Компот тоже - говно говном. Что скажете про чаи? Иван чай
А вот ещё - рабочим с заводов/ресторанов/логистам/маректологам предлагаете огороды копать?
Хорошее время для стартапа.
Рецепты в свободном доступе, на вкус не отличается (доказано), Бери и Производи, под другим названием.
А где вы 8 лет были?
Если бы он был в свободном доступе, то они бы своих сотрудниц не сажали, за вывоз формулы. То что в Википедии, байка.
объявила о приостановкИ блять
Прямой намёк на дарвинские времена.
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит…
Веселье приносит и вкус бодрящий,
Праздника вкус всегда настоящий.
Фанки манки кола
Фанки манки кола
Обезьянью колу пусть сами пьют с такой этикеткой
Власти Подмосковья уже заявили, что готовы поставлять в магазины аналог
А на дне белок в виде опарышей. Ещё и польза бонусом )
чота пелевиным запахло
Прошло десять лет, и этот мир стал входить — сначала осторожно и с вежливой улыбкой, а потом все уверенней и смелее. Одной из его визитных карточек оказался клип, рекламирующий «Пепси-колу», — клип, который, как отмечали многие исследователи, стал поворотной точкой в развитии всей мировой культуры. В нем сравнивались две обезьяны. Одна из них пила «обычную колу» и в результате оказалась способна выполнять некоторые простейшие логические действия с кубиками и палочками. Другая пила пепси-колу. Весело ухая, она отъезжала в направлении моря на джипе в обнимку с девицами, которые явно чихать хотели на женское равноправие (когда приходится тесно общаться с обезьянами, лучше просто не думать о подобных вещах, потому что равноправие и неравноправие будут одинаково тяжелы для души).
https://www.youtube.com/watch?v=X4-0BuoEnRA&t=15s
Monkey и точка
Ребрендинг на «Газировка и точка»
Ну и отлично, не помню даже когда в последний раз пил этот очиститель для унитазов
О, вот эта новость за которой последуют активные действия молодежных групп. Посмотрим-посмотрим.
Молодежных наркоманов, которые подсели и упиваются энергетиками с заводов кока колы?
И что они будут делать?
Даешь очередь за колой!
Кола и жвачка - это, конечно, показатель цивилизации, аха)
Показатель цивилизации - это наличие бизнеса и крупных компаний, а не колорадские ленточки с водкой.
Не сказал бы что по вкусу вкусно но по сути вкусно. Сахара в ней как мне показалось больше. Если бы я за ранее не посмотрел на этикетку,и мне бы налили в стакан, скорее всего,с первых глотков я бы не отличил от ориги.
Что за жуткий шрифт и дизайн. Явно делали на коленке, как лого вкусно и точка
И что предлагаешь этим довольствоваться?
Сколько не искал в спб - не нашёл её :(
Это стоило ожидать
Это грустная или весёлая новость?😁
Фанки для обезьянки))) лимонад Стерлитамакский самый вкусный.
Гудбай эпоха(
Скорее гудбай и по**й
...которую мы заслужили.
Для тех, кто любит «серфить» в интернете.
Скоро - Вкусно и точка выбрала нового поставщика напитков с российского рынка. Это Funky Monkey.
и пох..
Почему не обезьяна с буквой Z?
М-м-м, обезьяновое
Путин был в шоке когда узнал
Жду, когда уйдет и Черноголовка, на которую вроде собирались заменять западные напитки. И тогда газировку в фастфудах заменят на компот, во будет топчик😂
Бог с ней, будем пить чайный гриб или цирконьевую воду😜
Как можно терпеть такое?!
NFT-Cola
То есть все продукты колы останутся, просто сменят этикетки?
Предлагаю новое название - Кола и точка
Кочка
А есть хоть какая-то альтернатива Coca-Cola Zero? Ну хоть какие-нибудь напитки вменяемые без сахара?
Вода. Пока можно. Но такими темпами и она уйдёт.
Лимомонад в дикси за 30 рублей есть без сахара
Пока Pepsi Max. Но это пока
Блять, в названия в РФ совсем не могут. Весёлая обезьянка. В наушниках. Весело и вкусно, ага.
Да ладно, угарная фигня :D
Как жить теперь? 🤦♂️
И кстати, теперь пить виски / чего???
со льдом 😂 никогда не понимал, зачем разбавлять колой такой хороший напиток? 😂
pepsi
какой такой виски? в кб сиротятся ещё какие то остатки, остальное местный портвейн с надписью виски/со вкусом / с запахом и тд
Пизлец. Последняя капля 😡😡😡
Пора в штаты
Почему не медведь, а обезьяна?
Лимонад и точка.
А шутки про куколду уже были?
Рядом Грузия, надеюсь будут оттуда возить, не интересно пить черноголовку и прочее, которые по цене не отличаются.
Полтора литра черно колы 69₽. В красной сети.
Какой-то Monkey-buZinez
Фанки Манки 😎
О, Панорама.
Будет рукола или нашакола или вкуснокола..
дистрибУтор 😄 а как же дистрибьютер?)
"Логотипом нового бренда стала обезьяна в наушниках"
Это такой троллинг?
Бля, мое лучшее рабочее место за всю жизнь съебывает.. любимая Кока кола.
В перекрёстке барбарис в стекле годная тема
Брендинг моё почтение.
Funky Monkey Cola — Кола трусливых обезьян 😀
Чото как-то дерзко нас с обезьянами ассоциируют.
Всегда предпочитал пепси. На много многограннее вкус и ароматом.
—Не в Коле счастье братцы!
@Любой Импортозаместитель
КК очень хочется и рыбку съесть и на санкции не сесть
живи и не бухти
Любители вискаря с колой и школота, обгадятся от новости.
ОПТ прешлю Coca Cola из Грузии в РФ 😁
Обезьяна в наушниках...
Как символично.
...
"соки «Моя Семья», Rich, «Добрый» и другие"
...
Никогда не мог понять, как из бурды с сахаром, размешанной в воде, может получаться сок.
NFTите, глупцы!
Тут действительно тот случай, когда ничего страшного, здоровей будете
Жаль что не уходят...
Лицемеры американские, денежки то наши для них важнее чем Украина
Наконец-то, у нас будет свой бренд, кола вообще гадость
А ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСИМЬ ЛЕТ?! ГИДЕ БЫЛИ ВАШИ БРЕНДЫ?!