«Яндекс Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов — «Ъ» Статьи редакции
Wildberries начнёт самостоятельно продавать товары в обход правообладателей в случае возникновения дефицита, говорит источник.
«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенное ещё до «спецоперации». По словам близкого к «Яндексу» источника «Ъ», маркетплейс займётся и ввозом продукции по параллельному импорту.
- Собеседник добавил, что первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады маркетплейса: посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты. Конкретных брендов он не назвал.
- Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, заявил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. В будущем на площадке могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми раньше была невозможна из-за строгих правил.
В Wildberries и Lamoda не стали обсуждать поставки по параллельному импорту. Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься им самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.
- Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, считает партнёр One Story Ольга Сумишевская.
- Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое. После этого Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка.
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Первому челноку приготовиться
Великий план Путина
- парралельный импорт
- кража самолётов
- засекречивание ЗВР
- снижение требований к выпускающихся автомобилям
- заморозка активов западных инвесторов
Что там ещё?
Собирать кал в чемоданчик
Это скорее личное хобби/фобии
Высокооплачиваемая работа с дальнейшим повышением.
Уже есть успешный кейс
Ору))
Да, вероятно, скоро появится губернатором с опытом работы калоносцем....
Депрессия, принятие.
Я не успеваю ПРИНИМАТЬ, новости все время откатывают на стадию ДЕПРЕССИИ
Доллар по 50, Нефть по 140
Рубль свободноконвертируемый?
Свободноконвертируемыйнотрудновыводимый
Свобо́дно конверти́руемая (обрати́мая) валю́та (англ. Fully convertible currency) — валюта, для которой нет ограничений по совершению валютных операций. Причём как по текущим платежам, так и по операциям, связанным с движением капитала[1], также власти не вводят отдельных ограничений для резидентов и нерезидентов страны.
Псевдопатриотизация населения еще
Подмена здорового критического (гражданского) патриотизма на не здоровый урапатриотизм...
Рутрекеру приготовиться
Так уже разрешен вроде;)
Ору🤣
А если я себе куплю Самсунг на озон по параллельному импорту и с ним будут проблемы. То куда мне его нести на ремонт?
Там, где покупал и будет ремонт/замена. А там уж на усмотрение продавца.
Так это же озон. Там разные продавцы, как я его найду, это будет проблема для меня как потребителя🤦♀️
Должна же быть гарантийная бумага от продавца иначе я совсем не понимаю, как это будет работать.
"Откуда получали, туда и несите."©
Параллельный сервис. Чего тут не понятно
Так и работало. Но периодически был целый квест потремкнту возврату по гарантии.
Я уже купил приставку Эпл ТВ по параллельному импорту: раньше она стоила 17 500 ₽, а сейчас американская обошлась в 23 000. Спасибо 👍
А вы уверены что в цене виноват только параллельный импорт, а не весь тот п..ц что происходит?
Что ещё вероятнее - в такой цене виноват спекулянт, который хочет наварить свой рублик.
Вы знаете истинное значение слова спекуляция?
За то все патриоты вокруг теперь хаха
Ещё аукнется маркетплейсам т.н. параллельный импорт, скриньте этот твит.
Чем аукнется? В США и Европе аукнулось? Там этот параллельный импорт используют на всю катушку.
Вот как массово начнут блочить сервые, то есть параллельные, устройства, тогда и посмотрим. Типа как у Самсунга.
Это как у меня спрашивают: блин, ты наверное пострадал после ухода Adobe, Corel, Windows, и всех остальных.
Я, который всю жизнь использовал пиратки:🗿
(Только на Avast куплены куча подписок, но даже они после ухода из России, продлевают всё без проблем)
Странный ты человек, конечно. Adobe, Corel, Windows юзал пиратские, а за Аваст платил.
Первый раз в жизни такого уникума встречаю.
Наверно это он WinRar купил)
Гарантия 0 месяцев будет?
Гарантия возлагается на продавца по законам РФ (в большинстве случаев)
В общем случае ответственность на производителе/импортере и продавце, по желанию потребителя
Да это понятно, но терзают смутные сомнения, что Ozon будет нормально выполнять гарантийные обязательства.
90 дней сейчас срок ремонта по гарантии. За это время вы забудете, что вообще что-то относили по гарантии.
Да может быть и то, что товар—неремонтопригодный, а тут либо замена товара/возврат денег. Имел ужасный опыт со стороны Ozon в этом вопросе, на все им плевать было, возвращать деньги по актуальной стоимости не хотели, заменить на аналогичный товар тоже.
Который на свое усмотрение будет динамить с дорогостоящим ремонтом/заменой.
Машины, бумага и apple...
Сейчас ценовая вакханалия начнётся
Напутствие новому челноку. Аминь, брат
Ждём запуска ЯндексЧелнок?
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