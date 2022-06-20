Торговля
TJ

«Яндекс Маркет» и Ozon начали параллельный импорт товаров ушедших из страны брендов — «Ъ» Статьи редакции

Wildberries начнёт самостоятельно продавать товары в обход правообладателей в случае возникновения дефицита, говорит источник.

  • «Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенное ещё до «спецоперации». По словам близкого к «Яндексу» источника «Ъ», маркетплейс займётся и ввозом продукции по параллельному импорту.

  • Собеседник добавил, что первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады маркетплейса: посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты. Конкретных брендов он не назвал.
  • Ozon ввёз по параллельному импорту продукцию Apple, заявил управляющий директор маркетплейса Сергей Беляков. В будущем на площадке могут появиться товары люксовых брендов холдингов LVMH и Kering, торговля которыми раньше была невозможна из-за строгих правил.

  • В Wildberries и Lamoda не стали обсуждать поставки по параллельному импорту. Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься им самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.

  • Стоимость товаров, ввезённых по параллельному импорту, подорожает на 5–50%, в зависимости от категории товара и логистической цепочки, и увеличатся сроки поставок, считает партнёр One Story Ольга Сумишевская.
  • Правительство России легализовало параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в марте 2022 года. В мае Минпромторг утвердил список товаров для такой схемы — в нём машины, бумага, техника Apple и другое. После этого Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» разрешили продавать на маркетплейсе товары из этого списка.

#новость #ozon #яндексмаркет

2830 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Rabbit Rabbin

Первому челноку приготовиться

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Великий план Путина

- парралельный импорт
- кража самолётов
- засекречивание ЗВР
- снижение требований к выпускающихся автомобилям
- заморозка активов западных инвесторов

Что там ещё?

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Собирать кал в чемоданчик

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Это скорее личное хобби/фобии

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Высокооплачиваемая работа с дальнейшим повышением.

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Уже есть успешный кейс

Ответить
Развернуть ветку
Jan Feldman

Ору))

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Да, вероятно, скоро появится губернатором с опытом работы калоносцем....

Ответить
Развернуть ветку
Sofia K.

Депрессия, принятие.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Я не успеваю ПРИНИМАТЬ, новости все время откатывают на стадию ДЕПРЕССИИ

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Pavel

Доллар по 50, Нефть по 140

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Рубль свободноконвертируемый?

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

Свободноконвертируемыйнотрудновыводимый

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Свобо́дно конверти́руемая (обрати́мая) валю́та (англ. Fully convertible currency) — валюта, для которой нет ограничений по совершению валютных операций. Причём как по текущим платежам, так и по операциям, связанным с движением капитала[1], также власти не вводят отдельных ограничений для резидентов и нерезидентов страны.

Ответить
Развернуть ветку
Влад Эфиров

Псевдопатриотизация населения еще

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Подмена здорового критического (гражданского) патриотизма на не здоровый урапатриотизм...

Ответить
Развернуть ветку
Администратор Аккаунта

Рутрекеру приготовиться

Ответить
Развернуть ветку
Праздничный шмель

Так уже разрешен вроде;)

Ответить
Развернуть ветку
Администратор Аккаунта
Ответить
Развернуть ветку
Праздничный шмель

Ору🤣

Ответить
Развернуть ветку
KEKWoman

А если я себе куплю Самсунг на озон по параллельному импорту и с ним будут проблемы. То куда мне его нести на ремонт?

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Там, где покупал и будет ремонт/замена. А там уж на усмотрение продавца.

Ответить
Развернуть ветку
KEKWoman

Так это же озон. Там разные продавцы, как я его найду, это будет проблема для меня как потребителя🤦‍♀️

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Должна же быть гарантийная бумага от продавца иначе я совсем не понимаю, как это будет работать.

Ответить
Развернуть ветку
Саратовский бокал

"Откуда получали, туда и несите."©

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Комаров

Параллельный сервис. Чего тут не понятно

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Так и работало. Но периодически был целый квест потремкнту возврату по гарантии.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Иванович

Я уже купил приставку Эпл ТВ по параллельному импорту: раньше она стоила 17 500 ₽, а сейчас американская обошлась в 23 000. Спасибо 👍

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Птахин

А вы уверены что в цене виноват только параллельный импорт, а не весь тот п..ц что происходит?

Ответить
Развернуть ветку
Иван Грозный

Что ещё вероятнее - в такой цене виноват спекулянт, который хочет наварить свой рублик.

Ответить
Развернуть ветку
Лимита

Вы знаете истинное значение слова спекуляция?

Ответить
Развернуть ветку
Влад Эфиров

За то все патриоты вокруг теперь хаха

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ещё аукнется маркетплейсам т.н. параллельный импорт, скриньте этот твит.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Грозный

Чем аукнется? В США и Европе аукнулось? Там этот параллельный импорт используют на всю катушку.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Вот как массово начнут блочить сервые, то есть параллельные, устройства, тогда и посмотрим. Типа как у Самсунга.

Ответить
Развернуть ветку
Артем Федосов

Это как у меня спрашивают: блин, ты наверное пострадал после ухода Adobe, Corel, Windows, и всех остальных.
Я, который всю жизнь использовал пиратки:🗿

(Только на Avast куплены куча подписок, но даже они после ухода из России, продлевают всё без проблем)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Странный ты человек, конечно. Adobe, Corel, Windows юзал пиратские, а за Аваст платил.

Первый раз в жизни такого уникума встречаю.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitriy Nedostup

Наверно это он WinRar купил)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый
Ответить
Развернуть ветку
Саратовский бокал

Гарантия 0 месяцев будет?

Ответить
Развернуть ветку
Праздничный шмель

Гарантия возлагается на продавца по законам РФ (в большинстве случаев)

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

В общем случае ответственность на производителе/импортере и продавце, по желанию потребителя

Ответить
Развернуть ветку
Саратовский бокал

Да это понятно, но терзают смутные сомнения, что Ozon будет нормально выполнять гарантийные обязательства.

Ответить
Развернуть ветку
Rabbit Rabbin

90 дней сейчас срок ремонта по гарантии. За это время вы забудете, что вообще что-то относили по гарантии.

Ответить
Развернуть ветку
Саратовский бокал

Да может быть и то, что товар—неремонтопригодный, а тут либо замена товара/возврат денег. Имел ужасный опыт со стороны Ozon в этом вопросе, на все им плевать было, возвращать деньги по актуальной стоимости не хотели, заменить на аналогичный товар тоже.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Который на свое усмотрение будет динамить с дорогостоящим ремонтом/заменой.

Ответить
Развернуть ветку
Tsoy Victor

Машины, бумага и apple...

Ответить
Развернуть ветку
Праздничный шмель

Сейчас ценовая вакханалия начнётся

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Алтунин

Напутствие новому челноку. Аминь, брат

Ответить
Развернуть ветку
Чуждый микроскоп

Ждём запуска ЯндексЧелнок?
Логотип в клеточку? (-:

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null