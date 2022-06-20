«Яндекс Маркет» ищет новые каналы поставок и расширяет направление прямого импорта, запущенное ещё до «спецоперации». По словам близкого к «Яндексу» источника «Ъ», маркетплейс займётся и ввозом продукции по параллельному импорту.

В Wildberries и Lamoda не стали обсуждать поставки по параллельному импорту. Источник, близкий к Wildberries, заявил, что компания начнёт заниматься им самостоятельно в случае возникновения дефицита каких-либо товаров. Пока ритейлер рассчитывает, что ввоз полностью обеспечат продавцы площадки.