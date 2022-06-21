«Почта России» занялась доставкой со сроком от 60 минут из розничных и онлайн-магазинов Статьи редакции
Это конкурентный сегмент со сложной экономикой, а у оператора нет опыта с точки зрения скорости выполнения заказов, отмечают эксперты.
- Компания будет предоставлять ритейлерам собственных курьеров и ИТ-инфраструктуру, продажами продолжат заниматься сами торговые сети или их партнёры, рассказал «Коммерсанту» оператор. Курьеры будут собирать заказ в торговой точке и доставлять его день в день или в заданный ритейлером интервал.
- Пилотный проект запущен в Москве, в июле 2022 года оператор подключит Санкт-Петербург, а до конца года — ещё несколько российских городов-миллионников.
- Один из логистических партнёров — «Яндекс.Доставка», рассказал представитель этого сервиса. Среди первых подключившихся к сервису «Почты России» ритейлеров — «Л’Этуаль». По словам близкого к проекту источника «Ъ», служба будет работать с малым и средним бизнесом, а также с ресторанами.
- Опрошенные газетой эксперты отмечают, что у «Почты России» есть инфраструктура для оптимизации расходов на персонал и выхода во многие регионы, но нет большого опыта с точки зрения скорости выполнения заказов. При этом компании предстоит оптимизировать каждый этап: от проработки маршрута до правильной сборки заказа, чтобы проект стал коммерчески успешным.
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От 60 минут до бесконечности :)
Бесконечность не предел
Сюда перенесу
А тем временем зарплата в крупном городе у почтальонов 11 тыс. за эти деньги они должны работать 6/1, фотографироваться утром и вечером, так их проверяют, что они на рабочих местах за эту огромную зарплату
От 60 мин до другой мультивселенной :)
Яндекс выдал как «телятина печёная»
А реально что это?
Не понимаю большинства комментариев и заезженные попытки петсорянства.
Почта в последнее время только положительные впечатления создаёт.
Перед новым годом отправлял посылку в в небольшой город за несколько тысяч километров. Почта предложила доставить быстрее остальных служб, за самую низкую цену(а по итогу доставила даже быстрее обещенного). Всё было оформлено и оплачено в приложении, а в отделении почты только дроп самой посылки был(и то можно было вызвать к подъеду робота).
С доставкой тоже никаких проблем и задержек уже лет 5 не было, хотя заказываю очень много всего.
Почта России сильно улучшилась за последнее десятилетие. Жаль, зарплаты скотские сохранились.
Ну справедливости ради, согласен, что сейчас почта и почта 10 лет назад сильно разнятся. Но есть свои но. Я вот на почте сейчас часто бываю (распродаю вещи на авито, в том числе через Авито-доставку и часто выбирают почту, да и просто за последний год несколько раз нужно было что-то отправить). Раза 4 все ок проходит, раз на пятый - ждешь в очереди минут 40-50. С работающими там девочками примерно та же история - процентов 80 все ок, процентов 20 - несмешные шутки, перерывы на обед и "перейдите к другому окошку, у меня программа не работает" прям перед тобой. И это статистика по лучшему отделению в моем городе, пару раз пробовал не через него - там статистика уже где-то 50 на 50 в контексте быстро, удобно, просто VS добро пожаловать обратно в совок.
Раньше было сильно хуже, это правда. Но на массе, а не на одной отправке если смотреть, сейчас тоже есть над чем работать. У меня и посылку теряли, и шла она как-то через 20 городов, при чем половина пути была не в ту сторону и тд.
Но в целом, я к почте отношусь хорошо. Не сказать, что в других доставках сейчас сильно лучше, уже нет такого контраста.
Классно работает, просишь дотации у государства и начинаешь конкурировать, как настоящий успешный бизнесмен, потом снова все не очень, берёшь ещё и вот ты опять крутой стратег, и даже можно выступать с презентациями в стиле Джобса.
Вот то же не понимаю.
Отправлял посылку в Канаду DHL и EMS - Почта России.
Это просто разный уровень во всём. Скорость, бюрократия, стоимость. Я вообще не понял за счёт чего DHL в принципе может существовать на нашем рынке. И это международная доставка.
С посылками по России ещё лучше.
Для интернет-магазинов интересная сетка тарифов для любого объёма. Интеграция "для дебилов" с Тильдой. И всё. Забыл и не вспоминаю. Бизнес жены, она копошится в ЛК я даже не лезу.
Люди судят по быту. Да стоят в очереди отправить-получить-купить семена.
Но всё меняется. Вспомните размер очередей когда туда ломились оплачивать счета и получать пенсию.
ну... 2 недели - это тоже от 60мин... И год тоже от 60 минут)
ага-ага насмешили !
Теперь шутка станет не актуальной.
" Шел сегодня и меня чуть не сбила машина Почты России, куда он так спешил?"
А можно почта займётся экспресс-доставкой посылок, пожалуйста?
Типа, платишь 49р. за сервисный сбор, а твоя посылка минует вот эти три круга ада по всем сортировочным центрам Москвы?
Это типа платишь 49р и посыльный первого класса бежит в аэропорт и берет билет на первый же рейс в нужный город, чтобы лично отвезти посылку?
Сейчас большую часть посылок интернет-магазинов по Москве развозят по отделениям уже на следующий день.
простите, ну не удержаться...=)
Если заказать еду почтой Россией, она тебе уже не понадобится.
А сели поесть, то можно хорошо схуднутьDD
заказал сыр Пошехонский а пришёл Пармезан
Почта России и экспресс доставка ? это что юмор такой?
Бесконечность не предел !
Старый добрый слоган почты россии
И полностью укладывается в "от 60 минут"
Лет 8 назад модно было бы посмеяться про "60 минут" от Почты России.
Сейчас качество услуг почты в разы лучше. Не идеально, но намного лучше чем было
1. Расхерачили сварочный аппарат (Авито доставка) Сварочник! 11 кг хорошо упаковвнного железа с 10 пометками и надписями хрупко
2. Сейф пакеты говно, при мне упаковали, поднял за верхний край пакет пошёл по перфорации.
1. Надписями "Хрупко" можно хоть обклеиться, это ни на что не повлияет. За настоящую надпись "Хрупко" нужно дополнительно платить при отправке, тогда в системе ставится признак "хрупкое вложение (осторожно)", и его видят на всех этапах сортировки. Авито, очевидно, никакую хрупкость не оплачивает в своей доставке.
2. Сейф пакеты можно купить самостоятельно любые понравившиеся, запаковать и принести на почту (и плюсом может оказаться даже дешевле, чем покупать упаковку на почте).
«Ретейлерам». И пусть вам будет стыдно.
В русском заимствования и иноязычные имена собственные пишутся так, как они произносятся. Или вы вместо Окленд пишете Оакланд?
вообще от слова ритейл
кстати интересно, а Почта Эстонии еще медленнее работает?
Раз уже пошла тема, значит ещё другие органы захотят освоить новые ниши:
Пожарная- откроет бургерные в своих частях. Будут жарить бургеры и тушить овощи. Естественно пенное будут прожавать. Потушит любую остроту.
Полиция- лечение или вызывание болей в любых частях тела с помощью инновационной методики. Фишка- помощь в организации суицидов.
Ск- конечно же организация праздников и поздравлений. Маски шоу- главное шоу.
Госдума- организация гонок по городу. И стендам. Гоняем днем и ночью и это не шутка.
Правительство- заберет нишу бесплатной юридической консультации.
Скорая- займется доставкой грузов с Алиэкспресс. Вместо почты России. Ковид уже кончился. Лечить стало не кого.
Предлагайте свои варианты!
Сразу просрочку будут везти? Или сломанную некондицию?
Не надо быть экспертом, чтобы сомневаться в способностях почты (-:
Хотел как-то пошутить, но невозможно придумать что-то более смешное
Когда новости на VC стали похожи на ИА «Панорама»? Я что-то пропустил
как наняли недоньюсмейкеров с кучей грамматических и орфоошибок
Пусть лучше письмами и посылками занимаются.
Шутки про медленную ПР что-то уровня шуток про бандитов и ментов в кинематографе России.
Я достаточно часто отправляю бандероли, и срок доставки составляет от 2 до 5 дней. По-моему, это достаточно быстро.
В сегменте розничной торговли уже всех победили.
от 60 минут, нормуль так разводят. по типу - доставили за 30 дней. ну а че, это же от 60 минут, а не до.
как с всратыми банками - процент на кредит от 5 процентов, приходишь, тебе 20 дают, типа - а че, это же от 5
Много планируете набегать с курьерами с зарплатой в 30 т.р. до вычета налогов?
Вжик. Гаечка и остальные обеспечивают безопасность
Где-то читал как они заставляют пожилых женщин почтальонов еще продукты развозить и как у них пенсионеры хоть что-то покупают, что бы почтальонов поддержать, на хрен этих людоедов. Пользуюсь только если альтернатив нет.
от 60 минут при условии очного заполнения бланка формы 103П в отделении почты РФ по месту прописки с предъявлением паспорта и описи отправления/ получения. Желательно заблаговременно зарегистрировать свой визит в отделение почты РФ через Госуслуги.
Ещё бы вовремя и по правильному адресу умели доставлять...
Остальные доставки
*мы организовали доставку за 20 минут
*у нас доставка будет в течении полу часа
Почти России
*ну в общем на этой неделе может быть, если не будет нагрузки, доставим вам ваши продукты п.с. за качество доставки и транспортировки мы ответственность не несем
Где это такая доставка за 20 минут? Интересно стало даже
Лишь бы колбасу по дороге не потеряли, а то без заявленной стоимости компенсация мизерная
Ну, это как раз то, чем они и должны заниматься, так что я рад за них
«Это конкурентный сегмент...». И теперь туда придёт крупный игрок с бесконечным госбаблом. В общем, спасибо за поддержку бизнеса!
Бабушки-почтальоны на велосипедах с коробами....
А тем временем зарплата в крупном городе у почтальонов 11 тыс. за эти деньги они должны работать 6/1, фотографироваться утром и вечером, так их проверяют, что они на рабочих местах за эту огромную зарплату
Я все еще жду свою толстовку с ebay с 2010
Обычная служба доставки с экпресс-таймом. В Москве их полно, и работаю больше 10 лет. Вот и Почта России решила впихнуться в этот сегмент, говорят востребовано и денег много платят)
Безусловно, почта сейчас работает хорошо, и даже не теряет посылки и в сроки укладывается. Но! Сколько на это понадобилось времени! В данном случае эта новая услуга мне кажется будет крайне долго обкатываться! С ошибками, багами. Задумка конечно хорошая. Но как это все будет в реале, я если честно отношусь скептически .
У меня тупо вскрыли посылку на почте, а чтоб не заметили, переслали в другое отделение связи. Я пришла за посылкой, они делают круглые глаза, и говорят, у нас её нет. И тут же статус меняется на перенаправлено. Я поехала на другую почту. Там мне выдают на голубом глазу пустой вскрытый конверт, заклеенный скотчем. Я говорю, это что такое, я не буду это забирать. Короче я растерялась и написала по их совету отказ от посылки, они сказали, типа отправят обратно в Китай. А вы спор на алике откроете. Я сдуру согласилась, подписала. Потом ещё две недели пинала почту, чтобы они мне статус в треке поменяли, на возвращено отправителю, или что-то в этом роде. Потом, приложив скрин трека и кое-как объяснив поддержке алика, что это такое, деньги я вернула. Но сколько головняка и нервотрепки было, не передать словами. Потом я уже посмотрела, что посылка на предпоследнюю почту приехала с весом 150 грамм. А на последнюю прибыла с весом 5 грамм. Поэтому вариант с тем, что в поезде вытащили, как они мне утверждали, не подтвердился. И надо было писать заявление на розыск посылки, А не отказываться от неё. Хотя, думаю, тоже тот ещё головняк. Самое смешное, что там были карты памяти от второго плейстейшена. Я больше чем уверена, что эти тёти даже не поняли, для чего это и тупо выбросили. Ну вскрыли вы посылку, там хрень непонятная, запечатайте обратно, че как свиньи то)))
Чтобы купить конверт или коробку для посылки по-прежнему надо отстоять всю очередь?