IKEA начала предупреждать ТЦ о расторжении договоров аренды — «Ведомости» Статьи редакции
В июне компания заявила о «сокращении бизнеса» в России, но речь шла о закрытии фабрик и увольнениях.
- Ритейлер стал уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.
- Один из собеседников добавил, что письма ритейлера получили «почти все» ТЦ, в которых представлен бренд.
- Речь о расторжении в одностороннем порядке, это может означать крупные штрафы для IKEA, отмечает издание. Но в каких-то объектах у компании мог подойти срок break option — опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца.
- Магазины и студии IKEA представлены в 10 ТЦ Москвы (три из них в «Мегах», которые принадлежат Ingka Group — владельцу бренда IKEA). В одном из них газете подтвердили получение письма, в другом сообщили, что пока не получали уведомления.
- В Ingka Centres, входящей в группу Ingka, сообщили, что 14 центров «Мега» продолжат работать. Комментировать работу магазинов, входящих в периметр ТЦ, компания не стала.
- Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, указывает газета. Они не работают с 4 марта 2022 года из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине. 15 июня IKEA сообщила, что «сократит масштаб бизнеса» в стране: продаст заводы и уволит часть сотрудников. Розничный бизнес «остаётся на паузе», говорили в компании, но товары со складов распродадут.
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Блин ладно когда уходят мелкие бренды, но когда кит покидает рынок, это говорит о том, что водоём не пригоден стал...
К сожалению это не очем не говорит. Мы видим только фонтан кита, а что под водой нам неизвестно.
Хорошо, если это просто из-за токсчичности России, но если дело идет к всеевропейскому шухеру, то это очень печально.
Ситуация с калининградом очень напрягает.
Это говорит о том, что трафик, который привлекала в центры Икея уйдет. А значит все арендаторы пострадают.
На самом деле Икея в России открывала МЕГИ чтобы привлечь трафик в саму Икею.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
По-моему это давно понятно.
При чем не просто уходит,а со штрафами для себя
поправьте если я не прав
большинство брендов уходит потому что не могут оплачивать в россии свои расходы, а держать в рф банках деньги тоже не могут, санкции и всё такое, а не потому что тут всё плохо?!
Потому что бенефициары не могут получить свои бабки заграницей, грубо говоря активы заморожены на территории РФ
Печально. У меня половина мебели и всякой утвари из IKEA… Теперь даже разбитую чашку/бокал не заменить на новый. Это были лучшие магазины по соотношению цена/качество с огромным ассортиментом.
Прощай, IKEA, я буду скучать.
Будем ездить в Казахстан, там вроде есть Икея.
Что с мегами будет без икеи?
Просто здоровые парковки? (-:
Госуслуги откроют с кофе
Пункты мобилизации можно открыть
Смешная шутка)) стоп...
И почту России. И конечно представительство военкоматов!
Можно открыть там пункты мобилизации. А потом возвращать матерям детей в цинковом аквагриме. Почему никто еще не предложил?
Будут библиотеки и старые кинотеатры с русскими фильмами)
Это какие то русские фильмы? В смысле только для русских?
Надеюсь, библиотеки современные, а фильмы – старые!
Продадут и заново будут искать арендаторов
Ну что ВСЕПРАПАЛЬЩИКИ оказались правы.
Ой какое горе,
Как вы думаете сколько сотрудников потеряют работу и карьеру?
Займёт место какая-нибудь каловая масса
Комментарий удален модератором
Ладно, хоть не сегодня зарегался
Hoff место займёт я думаю
Не буду писать что Hoff это #овно, но дороже там и качество сомнительное на многую мебель
А я напишу. Хофф - говно. Сталкивался.
Да я и не пишу, что отличное качество. Вопрос в том, что не особо много кто может освоить такие площади, да ещё и в схожей тематике.
Магазины хофф меньше любой икеи как по площади, так и по ассортименту, так и по количеству рабочей силы, задействованной в них.
Хофф не купит в собственность ничего от икеа. Предложено управление.
Есть где почитать? Или эта инфа изнутри?
Были какие-то сообщения, что якобы они вели переговоры.
Как жить то теперь...
В плане ? Все Меги строила же сама ИКЕА ) кого они предупреждают )
были еще студии, эдакие мини-икеи
Авиапарк и Мозаика (IKEA CITY)
ООО «Икеа Дом» предупреждает ООО «Мега». Разные юр лица, как минимум.
Они не только в Мегах. Городские форматы в ТЦ разных
Речь не про меги. Речь про тц, где есть студии и мини икеи, как выше написали
И нафига теперь нужны тц 🤔
Нет такого бизнеса в РФ, который смог бы занять эту нишу.
Нет такого бизнеса зарубежом, который захотел бы занять эту нишу.
Лично моя боль - аналогов самого простого, маленького рабочего стола из Икеи нет на рынке. Не успел заехать перед закрытием, был нужен, теперь не могу найти подобный. Либо материал говно, либо цвет, либо сборка, либо цена.
А я вот купил каркасы для кухни, а двери не успел купить.
Потеря потерь