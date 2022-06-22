Торговля
Преступный украинец

IKEA начала предупреждать ТЦ о расторжении договоров аренды — «Ведомости» Статьи редакции

В июне компания заявила о «сокращении бизнеса» в России, но речь шла о закрытии фабрик и увольнениях.

  • Ритейлер стал уведомлять арендодателей торговых центров, в которых расположены магазины и студии, о желании досрочно расторгнуть договоры аренды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.
  • Один из собеседников добавил, что письма ритейлера получили «почти все» ТЦ, в которых представлен бренд.
  • Речь о расторжении в одностороннем порядке, это может означать крупные штрафы для IKEA, отмечает издание. Но в каких-то объектах у компании мог подойти срок break option — опции расторжения по инициативе арендатора, без штрафа с уведомлением за три месяца.
  • Магазины и студии IKEA представлены в 10 ТЦ Москвы (три из них в «Мегах», которые принадлежат Ingka Group — владельцу бренда IKEA). В одном из них газете подтвердили получение письма, в другом сообщили, что пока не получали уведомления.
  • В Ingka Centres, входящей в группу Ingka, сообщили, что 14 центров «Мега» продолжат работать. Комментировать работу магазинов, входящих в периметр ТЦ, компания не стала.
  • Всего у IKEA 26 магазинов и студий в 12 городах России, указывает газета. Они не работают с 4 марта 2022 года из-за проблем с поставками после начала военных действий в Украине. 15 июня IKEA сообщила, что «сократит масштаб бизнеса» в стране: продаст заводы и уволит часть сотрудников. Розничный бизнес «остаётся на паузе», говорили в компании, но товары со складов распродадут.

#новость #ikea

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44 комментария
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Александр RazzOne

Блин ладно когда уходят мелкие бренды, но когда кит покидает рынок, это говорит о том, что водоём не пригоден стал...

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Савва

К сожалению это не очем не говорит. Мы видим только фонтан кита, а что под водой нам неизвестно.
Хорошо, если это просто из-за токсчичности России, но если дело идет к всеевропейскому шухеру, то это очень печально.
Ситуация с калининградом очень напрягает.

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Vladislav S

Это говорит о том, что трафик, который привлекала в центры Икея уйдет. А значит все арендаторы пострадают.

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Лимита

На самом деле Икея в России открывала МЕГИ чтобы привлечь трафик в саму Икею.

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Дмитрий

По-моему это давно понятно.

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Георгий Дронов

При чем не просто уходит,а со штрафами для себя

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Никита Краснов

поправьте если я не прав
большинство брендов уходит потому что не могут оплачивать в россии свои расходы, а держать в рф банках деньги тоже не могут, санкции и всё такое, а не потому что тут всё плохо?!

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Артём Терёхин

Потому что бенефициары не могут получить свои бабки заграницей, грубо говоря активы заморожены на территории РФ

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Евгений Дроздов

Печально. У меня половина мебели и всякой утвари из IKEA… Теперь даже разбитую чашку/бокал не заменить на новый. Это были лучшие магазины по соотношению цена/качество с огромным ассортиментом.
Прощай, IKEA, я буду скучать.

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Лимита

Будем ездить в Казахстан, там вроде есть Икея.

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Вадим Д.

Что с мегами будет без икеи?
Просто здоровые парковки? (-:

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Your tears

Госуслуги откроют с кофе

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shuz

Пункты мобилизации можно открыть

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Лимита

Смешная шутка)) стоп...

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Андрей Князев

И почту России. И конечно представительство военкоматов!

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Vladislav S

Можно открыть там пункты мобилизации. А потом возвращать матерям детей в цинковом аквагриме. Почему никто еще не предложил?

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Илья Ив

Будут библиотеки и старые кинотеатры с русскими фильмами)

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Лимита

Это какие то русские фильмы? В смысле только для русских?

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Вадим Д.

Надеюсь, библиотеки современные, а фильмы – старые!

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Платон Щукин

Продадут и заново будут искать арендаторов

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Лимита

Ну что ВСЕПРАПАЛЬЩИКИ оказались правы.

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Дмитрий

Ой какое горе,

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Лимита

Как вы думаете сколько сотрудников потеряют работу и карьеру?

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Джонни Лавджой

Займёт место какая-нибудь каловая масса

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Алексей Швед

Ладно, хоть не сегодня зарегался

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Denis

Hoff место займёт я думаю

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Gen Tech

Не буду писать что Hoff это #овно, но дороже там и качество сомнительное на многую мебель

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Михаил Цветков

А я напишу. Хофф - говно. Сталкивался.

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Denis

Да я и не пишу, что отличное качество. Вопрос в том, что не особо много кто может освоить такие площади, да ещё и в схожей тематике.

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Алексей Швед

Магазины хофф меньше любой икеи как по площади, так и по ассортименту, так и по количеству рабочей силы, задействованной в них.

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Lords Mololo

Хофф не купит в собственность ничего от икеа. Предложено управление.

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Населенный Петя

Есть где почитать? Или эта инфа изнутри?

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Лимита

Были какие-то сообщения, что якобы они вели переговоры.

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СвяТой_ТапоК

Как жить то теперь...

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Mr Yellow

В плане ? Все Меги строила же сама ИКЕА ) кого они предупреждают )

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Сергей С.

были еще студии, эдакие мини-икеи

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Евгений Дроздов

Авиапарк и Мозаика (IKEA CITY)

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Алексей Швед

ООО «Икеа Дом» предупреждает ООО «Мега». Разные юр лица, как минимум.

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Pushkareva Ekaterina

Они не только в Мегах. Городские форматы в ТЦ разных

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Danil Kaigorodov

Речь не про меги. Речь про тц, где есть студии и мини икеи, как выше написали

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Александр

И нафига теперь нужны тц 🤔

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Алексей Швед

Нет такого бизнеса в РФ, который смог бы занять эту нишу.
Нет такого бизнеса зарубежом, который захотел бы занять эту нишу.
Лично моя боль - аналогов самого простого, маленького рабочего стола из Икеи нет на рынке. Не успел заехать перед закрытием, был нужен, теперь не могу найти подобный. Либо материал говно, либо цвет, либо сборка, либо цена.

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Redmi

А я вот купил каркасы для кухни, а двери не успел купить.

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Лимита

Потеря потерь

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