Путин рассказал о переговорах об открытии индийских сетевых магазинов в России Статьи редакции
В условиях санкций в стране будет больше китайских автомобилей и может появиться новая система международных расчётов.
- Кремль опубликовал приветственное слово Владимира Путина к участникам Делового форума представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС.
- Он сказал, что российские бизнесмены обсуждают увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.
- По словам Путина, российское присутствие в странах БРИКС тоже расширяется, например, растут поставки нефти в Китай и Индию, поставки удобрений. «Российские ИТ-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — перечислил он.
Также Россия вместе со странами-членами БРИКС разрабатывает альтернативные механизмы международных расчётов, работает над расширением использования платёжной системы «Мир» и «прорабатывает вопрос создания международной резервной валюты».
- В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
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Индийская одежда пошла, ждите индийские зарплаты)))))
Индийская одежда- простыня . Цвет можно менять . Шикарно !
Главное, чтобы не индийское кино.
Джими-джими, ача-ача.
Сари для Норильска самое то ))
Они примерно в 2 раза выше, чем в РФ (по крайней мере - в чем в НН), на одинаковые позиции (правда когда сравнивал - курс доллара был около 85, за что у нас платят 150 - там около 300, в айтишечке, само собой).
еще надо индийскую еду и индийское кино под индийский чарас завезти и можно жить
Ждем нажористые индийские стейки
Рывок с прорывом без раскачки
Нырок с подныром без раздумий
Походу что-то порвалось во время этого рывка
Ждём индийские поезда
Это те 80% айтишников которые возвращаются в РФ из Армении?
А чем они щас не индийские?
И индийские маршрутки
и индийские стиральные машины
А дед не забыл у народа уточнить нужно ли им вместо европейских брендов индийские?
Вот еще, нижнюю касту спрашивать
Он даже у индусов забыл уточнить собираются ли они сюда
опять слезы по хамону подъехали? Я вообще не уверен, что современный человек отличит китай от индии.
Думаю он уточнил что сегодня на обед. Остальное уже не важно.
Дед в геополитику играет. Ему не до нас. Он же сказал, что жить будем хорошо через 10 лет, и лакшери всякое типа Нефликсов или Мерседес будет чуть-чуть дороже. Вот и сидите))
🤮
Ну и нормально, я так понимаю вектор движения в азиатчину определен твердо и четко. Обидно. Я бы хотел быть ближе к европейскому все же... А получу касты, шариат, жизнь импе ратора как высшая ценность. Грустно все это.
Не получу, а получил. Все готово для шариата почти, академег следующий президент, все условия выполнены.
Европа сама закрывается, все оплата со временем будет по банковским картам, а они сами же отключили возможность платить россиянам. Если бы они сделали бы небольшой лимит оплаты по картам в месяц, можно было бы считать, что их интересует средний класс россиян, а так нет. Туризм в Европу под угрозой. А если нет туризма - больше нет обмена культуры
Недавно видел данные, что количество поставляемых китайских авто в россию сократилось.
Так, что совсем не факт.
А уж про единую валюту это вообще какие-то сказки
Я помню патриотическую сказку, что Каддафи скинули, потому что он практически уговорил Африканские страны создать единую валюту и уйти от доллара. Эх, давно это было...
Еда не плохая Индии)
Она вкусная только потому что там руки не принято мыть, антисанитария
Это называется куркума, они поэтому рыжие такие
Танцы на кассах будут?
И вместо дисконтных карт хинди на лбу
. Магазин Абу из Симпсонов. Всё уже было.
Я не спорю, что в Индии наверняка есть свои хорошие бренды, локальной марки, и так далее. Ну почему-то, мне кажется что с нашим населением 145 000 000, из которых платёжеспособных может процентов 25, нахер мы им сдались
Ну почему же, везут же джинсы из Индии, нормальные дешевые джинсы на каждый день.В остине продаются.Как я понимаю тут сейчас хоть какую-нибудь международную торговлю запустить, а то доллары есть, девать некуда.
Что значит "нахер сдались". А индитексу, который в России 10% своего прибыли зарабатывал нахер Россия сдалась? Рынок есть и за него многие борются. В данном случае у индусов есть окно возможностей, заскочить на пустые ниши.
Во-вторых, индусы сейчас жадно забирают себе ту российскую нефть, которая раньше шла в европу. Значимый обратный товарный поток будет выгоден обоим странам. Особенно, если платежи пойдут в рублях-рупиях...
Ну...У нас врут, но 70% лекарств, даже те что "отечественные" (если верить реестру https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx) из Индийской фарм субстанции, так что в каком то смысле индия уже давно внутри нас. Так что с ними лучше дружить, а то могут нам фарм-геноцид устроить.
В Индии IT специалисты, обслуживающие США. Вы плохо знаете индусов )
Хендай остаётся так что Надежда есть в стране пока
Зря исправили, ведь куда мы без хентая?
Простите, но зачем создавать какую-то там резервную валюту, если еще 11 лет назад рубль прекрасно справлялся с этой ролью?Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что рубль постепенно становится резервной валютой. Такое мнение он высказал в понедельник, 1 августа, отвечая на вопросы участников форума "Селигер-2011" в Тверской области
https://www.rbc.ru/economics/01/08/2011/5703ea2d9a79477633d36025
Это легаси, туда смотреть не нужно)
Зачем свое развивать, легче лечь под Китай и Индию
Всегда лежали, но ходили налево (на запад)
Шлюха стала верной 😍
Идеальный комментарий) Russell peters показал четко и лаконично)
если сотрудники не будут танцевать в этих магазинах я отказываюсь в них покупать!!!
Как я и писала неделю назад, теперь это часть Китайского рынка, вместо Мерседесов и БМВ будут БАДы, Ексиды, Джиили и т.п. Это хорошие бренды, с хорошими машинами, но проблема в спросе, все достаточно технологичное от 15000$ начинается...
Потянет сначала госсектор, вместо Японцев и Немцев будут на китайцев пересаживаться (регионы естественно, и то не все), военные, полиция и т.п.
бла-бла-бла..
Китай не торопится поставлять автомобили в Россию: с апреля импорт машин сокращается из-за логистики и низкого спроса у россиян.
Согласно таможенной статистике КНР, в марте Китай поставил в Россию легковых авто на 190,7 млн долларов, а в мае — всего на 32 млн. В первую очередь, это автомобили Chery, Changan и другие. При этом за первые пять месяцев доля китайских марок возросла в среднем не более чем на 1%
Сам пересел в марте с Porsche на Exeed, максимальная оценка - неплохо. При этом сейчас по курсу она стоит в долларах от 81 000$, есть ещё мерс, на что его менять не понимаю от слова совсем. Поэтому если говорим о машинах то это точно не от 15 000$ при любом курсе, даже при 120₽ за доллар.
15000$ это по текущему курсу 810 тыщ руб, если что то технологичное появится за такую цену то очередь выстроится сразу на год)
Читал интервью кого-то от Джили. Там было сказано, что из-за проблем с логистикой стоимость доставки одного авто выросла с 1000 баксов до 5-7 к
Уж лучшеб своих производителей проанонсировал, у нас то куда качественнее одежда
Вы серьезно?
Начнём с того, что мы практически не производим хлопок.
Практически нет своих тканей.
Практически вся одежда: Китай, Турция, Индия, Бангладеш.
Ээээ ?? У нас одежда ?? Может мы ещё шариковые ручки и утюги САМИ делаем ??!!
Вы про спецодежду?
ивановский трикотаж - товаров полно, а магазин всегда полупустой. мск.
Краску в лицо будут кидать на входе?
И рисом посыпать. 💃
Петр Первый открыл окно в Европу, а Вова Плешивый - закрыл
Пользуйся дверью.
Но спайси, но спайси!!!
Потом введёт систему кастов. Слова деда можно умножать на ноль
Я никогда не мог понять значение буквы "С" в аббревиатуре. Это кто??))По идее должна быть одна БРИКА😄
Саус Африка
Продавцы будут обязаны танцевать и петь в этих магазинах всякие индийские песни, а потом когда все кассы заглючат придет один супер консультант и сразу решит все проблемы вместо сотни Галь из Пятёрочек. И Зита и Гита снова будут счастливы
Ох, ё... Вон оно что, прочёл – аж глаза кровоточить начали (автор публикации ни при чём!).
Он ещё не мироточит? Ну так уж всё ладно-гладко получается, конфета, а не рассказчик.
Так 20 лет стажа
Теперь понятно, зачем недавно индийскую валюту добавляли
Танцор Диско заменит Дикси
Омерика - не весь мир, говорили они
Даёшь Micromax вместо айфонов 😂
Как будто на нашем рынке нет Infinix, Xiaomi, TECNO, realme и ещё десятка прочих индийских и китайских брендов. Прямо сейчас зашёл в Мвидео, вдовесок к ним куча iPhone по вполне нормальным довоенным ценам. 13-й за 73 000 рублей. Не то чтобы для человека, который покупает смартфон за $1000, было насущной проблемой выложить трёшку плюс к прайсу от 21 года. А если проблема, лучше пойти себе консультацию по трудоустройству купить за эти деньги вместо Айфона, а ещё лучше по ведению бюджета :)
Какие китайские автомобили будут?
индийская зубная паста - огонь, особенно та, что с корицей и кардамоном ))
Хорошая? Видел в светафоре такую.
Сначала решил, что колгейт
F[etnm.
И танцы
Великое импортозамещения Запада на Восток.
В Индии и автопром есть, если что))
TATA и Bajaj отличные бюджетные тачки делают. Типа наших УАЗов, только круче.
Я не хочу
А индусы будут ?)
Но есть новость получше. Прямо из УФСИН.
Обнаружен пенитенциарный банан.
Водный, исключительно в воспитательных целях.
Боюсь даже предположить в каких.
Москва. Кремль. Путину.
Дед в геополитику играет. Ему не до нас. Он же сказал, что жить будем хорошо через 10 лет, и лакшери всякое типа Нефликсов или Мерседес будет чуть-чуть дороже. Вот и сидите))
Индийский нетфликс?
Патриоты, которые под каждой новостью об уходе кого-либо пишут комменты в стиле "Не нужон этот ваш Макдоналдс / IKEA / Mercedes / etc", должны сейчас, по идее, разродиться радостью насчёт индийских джинс и китайских автомобилей - это ведь то, что доктор прописал, ё*та )))))
Многоходовочник, стратег, как же он хорош!!1
Мне вот интересно, если путин собрался в России все подгонять под БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), это получается: индийские магазины, китайские женщины, бразильская техника и южно-африканские зарплаты?))))))))
С российской изюминкой!
Интересно, что обсуждают российские бизнесмены, а не китайские и индийские.
))) IT специалисты, обслуживающие США, располагаются в Индии
У нас уже есть индийский рынок, да и не только. Садовод называется
Вы ещё индийские боевики и фантастику не видели, наши кинотеатры будут спасены от разорения!
Лучше бы индийские машины привезли. Китай тащит один премиум(или не тащит, смотря в какую сторону Джо сейчас смотрит), а у индусов куча моделей за 500к, для нашего населения это нужнее.
500 там - 1500 здесь
Резко так разворачиваемся. Аж укачало.