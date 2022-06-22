Торговля
Маша Цепелева

Путин рассказал о переговорах об открытии индийских сетевых магазинов в России Статьи редакции

В условиях санкций в стране будет больше китайских автомобилей и может появиться новая система международных расчётов.

  • Кремль опубликовал приветственное слово Владимира Путина к участникам Делового форума представителей правительственных и бизнес-кругов, экспертов и отраслевых специалистов стран БРИКС.
  • Он сказал, что российские бизнесмены обсуждают увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.
  • По словам Путина, российское присутствие в странах БРИКС тоже расширяется, например, растут поставки нефти в Китай и Индию, поставки удобрений. «Российские ИТ-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — перечислил он.

  • Также Россия вместе со странами-членами БРИКС разрабатывает альтернативные механизмы международных расчётов, работает над расширением использования платёжной системы «Мир» и «прорабатывает вопрос создания международной резервной валюты».

  • В группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

#новость

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152 комментария
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Дмитрий

Индийская одежда пошла, ждите индийские зарплаты)))))

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Alexey

Индийская одежда- простыня . Цвет можно менять . Шикарно !

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6 комментариев
Василий Степанофф

Главное, чтобы не индийское кино.
Джими-джими, ача-ача.

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2 комментария
Цифровые комплексы

Сари для Норильска самое то ))

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Вадим Вахрамов

Они примерно в 2 раза выше, чем в РФ (по крайней мере - в чем в НН), на одинаковые позиции (правда когда сравнивал - курс доллара был около 85, за что у нас платят 150 - там около 300, в айтишечке, само собой).

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2 комментария
Свежерег Июньский

еще надо индийскую еду и индийское кино под индийский чарас завезти и можно жить

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Василий Степанофф

Ждем нажористые индийские стейки

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Джонни Лавджой

Рывок с прорывом без раскачки

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ATM-Tech

Нырок с подныром без раздумий

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Алексей Терно

Походу что-то порвалось во время этого рывка

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Artem St

Ждём индийские поезда

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Макс Фактор

Это те 80% айтишников которые возвращаются в РФ из Армении?

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1 комментарий
Sergey Vasiliev

А чем они щас не индийские?

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2 комментария
Алексей Терно

И индийские маршрутки

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Андрей Киселев

и индийские стиральные машины

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Pavel Loginov

А дед не забыл у народа уточнить нужно ли им вместо европейских брендов индийские?

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Nikolay Kapustin

Вот еще, нижнюю касту спрашивать

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2 комментария
Свежерег Июньский

Он даже у индусов забыл уточнить собираются ли они сюда

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Константин Пронин

опять слезы по хамону подъехали? Я вообще не уверен, что современный человек отличит китай от индии.

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Олег Комаров

Думаю он уточнил что сегодня на обед. Остальное уже не важно.

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Alexander Bobylev

Дед в геополитику играет. Ему не до нас. Он же сказал, что жить будем хорошо через 10 лет, и лакшери всякое типа Нефликсов или Мерседес будет чуть-чуть дороже. Вот и сидите))

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1 комментарий
Random Dude

🤮

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Иван

Ну и нормально, я так понимаю вектор движения в азиатчину определен твердо и четко. Обидно. Я бы хотел быть ближе к европейскому все же... А получу касты, шариат, жизнь импе ратора как высшая ценность. Грустно все это.

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Nikolay Kapustin

Не получу, а получил. Все готово для шариата почти, академег следующий президент, все условия выполнены.

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Николай Иванов

Европа сама закрывается, все оплата со временем будет по банковским картам, а они сами же отключили возможность платить россиянам. Если бы они сделали бы небольшой лимит оплаты по картам в месяц, можно было бы считать, что их интересует средний класс россиян, а так нет. Туризм в Европу под угрозой. А если нет туризма - больше нет обмена культуры

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1 комментарий
Игорь Протасов

Недавно видел данные, что количество поставляемых китайских авто в россию сократилось.
Так, что совсем не факт.
А уж про единую валюту это вообще какие-то сказки

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Soulis

Я помню патриотическую сказку, что Каддафи скинули, потому что он практически уговорил Африканские страны создать единую валюту и уйти от доллара. Эх, давно это было...

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sua

Еда не плохая Индии)

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iMHO Tech

Она вкусная только потому что там руки не принято мыть, антисанитария

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Кучкуду

Это называется куркума, они поэтому рыжие такие

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Юрий Коршев

Танцы на кассах будут?

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Elen D

И вместо дисконтных карт хинди на лбу

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Roman Goncharenko

. Магазин Абу из Симпсонов. Всё уже было.

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S S

Я не спорю, что в Индии наверняка есть свои хорошие бренды, локальной марки, и так далее. Ну почему-то, мне кажется что с нашим населением 145 000 000, из которых платёжеспособных может процентов 25, нахер мы им сдались

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A V

Ну почему же, везут же джинсы из Индии, нормальные дешевые джинсы на каждый день.В остине продаются.Как я понимаю тут сейчас хоть какую-нибудь международную торговлю запустить, а то доллары есть, девать некуда.

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5 комментариев
Антон piter

Что значит "нахер сдались". А индитексу, который в России 10% своего прибыли зарабатывал нахер Россия сдалась? Рынок есть и за него многие борются. В данном случае у индусов есть окно возможностей, заскочить на пустые ниши.

Во-вторых, индусы сейчас жадно забирают себе ту российскую нефть, которая раньше шла в европу. Значимый обратный товарный поток будет выгоден обоим странам. Особенно, если платежи пойдут в рублях-рупиях...

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5 комментариев
Иван

Ну...У нас врут, но 70% лекарств, даже те что "отечественные" (если верить реестру https://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx) из Индийской фарм субстанции, так что в каком то смысле индия уже давно внутри нас. Так что с ними лучше дружить, а то могут нам фарм-геноцид устроить.

Государственный реестр лекарственных средств
Государственный реестр лекарственных средств
grls.rosminzdrav.ru
Государственный реестр лекарственных средств
Государственный реестр лекарственных средств
grls.rosminzdrav.ru
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1 комментарий
Ольга Мизонова

В Индии IT специалисты, обслуживающие США. Вы плохо знаете индусов )

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sua

Хендай остаётся так что Надежда есть в стране пока

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Soulis

Зря исправили, ведь куда мы без хентая?

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1 комментарий
Романелло Кивогенс
прорабатывает вопрос создания международной резервной валюты».

Простите, но зачем создавать какую-то там резервную валюту, если еще 11 лет назад рубль прекрасно справлялся с этой ролью?

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что рубль постепенно становится резервной валютой. Такое мнение он высказал в понедельник, 1 августа, отвечая на вопросы участников форума "Селигер-2011" в Тверской области

https://www.rbc.ru/economics/01/08/2011/5703ea2d9a79477633d36025

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Nikolay Kapustin

Это легаси, туда смотреть не нужно)

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Иван Саблин

Зачем свое развивать, легче лечь под Китай и Индию

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Евгений Гончаров

Всегда лежали, но ходили налево (на запад)
Шлюха стала верной 😍

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Vasiliy coconut
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Lonx

Идеальный комментарий) Russell peters показал четко и лаконично)

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Илья Зарецкий

если сотрудники не будут танцевать в этих магазинах я отказываюсь в них покупать!!!

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Дарья Смолякова
увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке

Как я и писала неделю назад, теперь это часть Китайского рынка, вместо Мерседесов и БМВ будут БАДы, Ексиды, Джиили и т.п. Это хорошие бренды, с хорошими машинами, но проблема в спросе, все достаточно технологичное от 15000$ начинается...
Потянет сначала госсектор, вместо Японцев и Немцев будут на китайцев пересаживаться (регионы естественно, и то не все), военные, полиция и т.п.

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Василий Степанофф

бла-бла-бла..
Китай не торопится поставлять автомобили в Россию: с апреля импорт машин сокращается из-за логистики и низкого спроса у россиян.

Согласно таможенной статистике КНР, в марте Китай поставил в Россию легковых авто на 190,7 млн долларов, а в мае — всего на 32 млн. В первую очередь, это автомобили Chery, Changan и другие. При этом за первые пять месяцев доля китайских марок возросла в среднем не более чем на 1%

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2 комментария
Артур Анатольевич Ротарь

Сам пересел в марте с Porsche на Exeed, максимальная оценка - неплохо. При этом сейчас по курсу она стоит в долларах от 81 000$, есть ещё мерс, на что его менять не понимаю от слова совсем. Поэтому если говорим о машинах то это точно не от 15 000$ при любом курсе, даже при 120₽ за доллар.

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1 комментарий
Дмитрий Разломов

15000$ это по текущему курсу 810 тыщ руб, если что то технологичное появится за такую цену то очередь выстроится сразу на год)

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Мурад Муртазалиев

Читал интервью кого-то от Джили. Там было сказано, что из-за проблем с логистикой стоимость доставки одного авто выросла с 1000 баксов до 5-7 к

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2 комментария
iMHO Tech

Уж лучшеб своих производителей проанонсировал, у нас то куда качественнее одежда

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Mike Espoo

Вы серьезно?

Начнём с того, что мы практически не производим хлопок.
Практически нет своих тканей.

Практически вся одежда: Китай, Турция, Индия, Бангладеш.

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7 комментариев
Alexey

Ээээ ?? У нас одежда ?? Может мы ещё шариковые ручки и утюги САМИ делаем ??!!

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5 комментариев
Артур Анатольевич Ротарь

Вы про спецодежду?

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4 комментария
Garmonbon

ивановский трикотаж - товаров полно, а магазин всегда полупустой. мск.

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Alexandr Shilnikov

Краску в лицо будут кидать на входе?

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Leska O.

И рисом посыпать. 💃

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Григорий Макаров

Петр Первый открыл окно в Европу, а Вова Плешивый - закрыл

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Маргарин Зашибович

Пользуйся дверью.

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1 комментарий
Ваня Вольгин

Но спайси, но спайси!!!

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Prosto Zurab

Потом введёт систему кастов. Слова деда можно умножать на ноль

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Сергей Гудлакин

Я никогда не мог понять значение буквы "С" в аббревиатуре. Это кто??))По идее должна быть одна БРИКА😄

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Soulis

Саус Африка

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1 комментарий
1E0P4RD

Продавцы будут обязаны танцевать и петь в этих магазинах всякие индийские песни, а потом когда все кассы заглючат придет один супер консультант и сразу решит все проблемы вместо сотни Галь из Пятёрочек. И Зита и Гита снова будут счастливы

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Roman Goncharenko
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Вадим Д.

Ох, ё... Вон оно что, прочёл – аж глаза кровоточить начали (автор публикации ни при чём!).
Он ещё не мироточит? Ну так уж всё ладно-гладко получается, конфета, а не рассказчик.

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Игорь Протасов

Так 20 лет стажа

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1 комментарий
Александр Соколов

Теперь понятно, зачем недавно индийскую валюту добавляли

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Алексей Комаров

Танцор Диско заменит Дикси

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Евгений Гончаров

Омерика - не весь мир, говорили они

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Цифровые комплексы

Даёшь Micromax вместо айфонов 😂

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Алексей Лисовицкий

Как будто на нашем рынке нет Infinix, Xiaomi, TECNO, realme и ещё десятка прочих индийских и китайских брендов. Прямо сейчас зашёл в Мвидео, вдовесок к ним куча iPhone по вполне нормальным довоенным ценам. 13-й за 73 000 рублей. Не то чтобы для человека, который покупает смартфон за $1000, было насущной проблемой выложить трёшку плюс к прайсу от 21 года. А если проблема, лучше пойти себе консультацию по трудоустройству купить за эти деньги вместо Айфона, а ещё лучше по ведению бюджета :)

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hongfei yang

Какие китайские автомобили будут?

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Евгений Бакулин

индийская зубная паста - огонь, особенно та, что с корицей и кардамоном ))

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Игорь Протасов

Хорошая? Видел в светафоре такую.
Сначала решил, что колгейт

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1 комментарий
Дмитрий Филиппов
По словам Путина, российское присутствие в странах БРИКС тоже расширяется, например, растут поставки нефти в Китай и Индию, поставки удобрений. «Российские ИТ-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 млн жителей Бразилии», — перечислил он.

F[etnm.

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Realturgunov

И танцы

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Марк Нилов

Великое импортозамещения Запада на Восток.

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Ирина Морозова

В Индии и автопром есть, если что))
TATA и Bajaj отличные бюджетные тачки делают. Типа наших УАЗов, только круче.

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Александр Савин

Я не хочу

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Павел Харламов

А индусы будут ?)

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Александр Голубев

Но есть новость получше. Прямо из УФСИН.
Обнаружен пенитенциарный банан.
Водный, исключительно в воспитательных целях.
Боюсь даже предположить в каких.

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Сухой танк88

Москва. Кремль. Путину.

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Alexander Bobylev

Дед в геополитику играет. Ему не до нас. Он же сказал, что жить будем хорошо через 10 лет, и лакшери всякое типа Нефликсов или Мерседес будет чуть-чуть дороже. Вот и сидите))

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Игорь Протасов

Индийский нетфликс?

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Дмитрий Михайлович

Патриоты, которые под каждой новостью об уходе кого-либо пишут комменты в стиле "Не нужон этот ваш Макдоналдс / IKEA / Mercedes / etc", должны сейчас, по идее, разродиться радостью насчёт индийских джинс и китайских автомобилей - это ведь то, что доктор прописал, ё*та )))))

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Василий Петров

Многоходовочник, стратег, как же он хорош!!1

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Дмитрий

Мне вот интересно, если путин собрался в России все подгонять под БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), это получается: индийские магазины, китайские женщины, бразильская техника и южно-африканские зарплаты?))))))))

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Вадим Д.

С российской изюминкой!

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Ivan the Not So Terrible
российские бизнесмены обсуждают увеличение доли китайских автомобилей на российском рынке и открытие в стране индийских сетевых магазинов.

Интересно, что обсуждают российские бизнесмены, а не китайские и индийские.

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Ольга Мизонова

))) IT специалисты, обслуживающие США, располагаются в Индии

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Владислав Волков

У нас уже есть индийский рынок, да и не только. Садовод называется

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shuz

Вы ещё индийские боевики и фантастику не видели, наши кинотеатры будут спасены от разорения!

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Sergey Gong

Лучше бы индийские машины привезли. Китай тащит один премиум(или не тащит, смотря в какую сторону Джо сейчас смотрит), а у индусов куча моделей за 500к, для нашего населения это нужнее.

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Ivan the Not So Terrible

500 там - 1500 здесь

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Leska O.

Резко так разворачиваемся. Аж укачало.

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