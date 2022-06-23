Торговля
Маша Цепелева

Nike объявила о полном уходе с российского рынка Статьи редакции

Компания приостановила поставки в страну в марте 2022 года.

  • Об уходе Nike сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании.
  • В мае компания не продлила договор с крупнейшим франчайзи Inventive Retail Group, поэтому он закроет монобрендовые магазины в России, сообщали «Ведомости». Представитель IRG подтвердила, что поставки Nike остановлены, а сам товар в дефиците.
  • С марта по май 2022 года количество монобрендовых магазинов Nike сократилось с 116 до 56, из которых 19 временно закрыты.
  • Продажи на сайте и в приложении Nike для россиян недоступны с 1 марта.
Дополенено в 15:15. На русскоязычном сайте Nike появилось сообщение об уходе с российского рынка. «Сайт Nike.com и мобильное приложение больше не будут доступны в России. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются».

#новость #nike

4565 просмотров
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111 комментариев
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Andrey Yukin

А вот Адидас в своё время даже с нацистами работал… капитализм уже не тот…

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Serghei Maveriz

Ну тогда и Хуго Босс с ними работал. Видимо зетники зашкварнее

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1 комментарий
Dmitry

Ну так адидас там местный был, куда ему было деваться

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1 комментарий
Денис Демидов

Тогда нацизм не считался зашкваром, в США их полно было, главный из них Генри Форд.

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1 комментарий
Лимита

Тогда ещё никто не знал, что такое фашизм, а теперь когда всезнают это сильно зашкварнее...

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Kirill Muchow

так то с нацистами...

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Subizareta

Ща набегут радостные кремлеботы с модной одеждой из Ирана и Индии)))

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Вассерман

только зарегистрировался и сразу кремлеботы мерещатся

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4 комментария
Алексей Карпов

https://youtu.be/btViXvIDsi0?t=432

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Ilia

А что ты против Болливуда и их нарядов имеешь? Шикарная одежда, шикарные девушки, шикарные танцы

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Цифровые комплексы

Очень жаль, хорошие были пакеты

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Ilya Lesov

Теперь только такой найк будет

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Прозектор на удаленке

теперь придется ходить только в этом

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Black7

Donbas 8years limited edition

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Вассерман

если ходить по Киеву то норм будет рофл

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6 комментариев
Александр У

Рынок "Садовод" опроверг новости об уход NIKE из России)

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Владислав Волков

Что не день, то успешный успех

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Георгий Карасёв

Интересно, Адик последует примеру или займет фулл рынок?

А вообще печально это всё

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Игорь Горшков

Скорее придут китайские бренды, не уровня вещевого рынка, там есть.

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12 комментариев
Serghei Maveriz

Адик вроде как уже

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Кристина К

А что изменилось? Получается он объявил об уходе в марте ещё

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Chris Nite

В марте остановил продажи и временно закрылся. Теперь полностью сворачивает бизнес, закрывает всю логистику и увольняет людей. Значит не появится в стране в ближайшие 5 лет точно (оптимистично).

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21 комментарий
unknown

Как человеку с 48 размером ноги очень грустно. Попробуй найти что-то более менее качественное и нормально выглядящее и чтоб всегда был подходящий размер. Большинство выпускают мужскую обувь максимум 45 размера. Будто для девочек делают, а не для мужиков.

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SYNACK

New Balance?

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4 комментария
Иван

Вам на это ответят "найк уже фу, я когда то покупал найк, а теперь нашел недорогие отечественные отелье где шьют обувь за столько же+- а то и дешевле, качество лучше в разы !"

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Artem Borisenko

Вот это лапоть!!! У меня 42й, я прям не знаю, зачем природа лапы больше сделала? ))))

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1 комментарий
Вассерман

ECCO в помощь, обувь более удобная, размеры ест большие

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2 комментария
Андрей Иванов

Тем временем продавцы на Садоводе

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Arartem

Надеюсь точки перебрендируют под Street Beat и начнут возить по серому.

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Дмитрий Филиппов

Не нужны нам ваши найки, вон Обувь России еще поднимать надо.

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Денис Ледин

Ну да, Куйпердыкинский сапожный завод

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1 комментарий
Влад Эфиров

Они Че по второму кругу уходят? Это какой то эффект Мандела

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Лимита

Они сначала приостанавливали работу на время, а теперь уходят...

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Совет безопасности

Как жаль, вы хорошо амортизировали🏃🏾🏃🏻‍♂️

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Владимир

Но Abibas то остался..

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Майк Найт

Параллельный импорт.

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Котик Котиков

В 3 раза дороже. Одежда найк и так стоила не дёшево. А сейчас ценник в 3-5 взлетит

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3 комментария
Dima Tsurkan

Правильно! Кому они нужны за такие деньги. На разницу между ценой в Европе и тут можно доехать в Европу и ещё бесплатным бонусом апероль выпить

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Soviet Pooh

Дыа!!!

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Lukas Dexter

Он улетел, но обещал вернуться 😎

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Андрей Кершуков

🫠

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artёm rudomёtov

Ещё один "ушёл, но обещал вернуться"

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Марат Булатов

Майк и точка

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Иван Петров

Теперь буду намного аккуратнее с кроссами

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Дмитрий Иванов

А Рибок не ушел?

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Дмитрий Разломов

Третий раз уже объявляет)

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Андрей Киселев

Нам и с zasport неплохо (сарказм)

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Александр Добриневский

Заметил, что с уходом бо́льшего количества компаний шапкозакидателей "да они еще вернутся" становится все меньше и меньше

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Soulis

Объявили неделю "Теперь наши смогут развернуть производство", "Найк отстой, другая российская/китайская/индийская обувь стоит дешевле и гораздо лучше"

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Kirill Muchow

"Временно закрылись и больше не откроются" - нет ничего более постоянного, чем временное. Ну лапти есть и "модный бегать нога со шнурками" с алиэкспресса пока еще есть, ну и славненько

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Black7

Ожидаем новость: МВД запретила уходить nike

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Denis Kulikov

Больше расстроит если Asics надумает свалить, Найки как то не вставляют в последнее время. Да и пассажи в стиле "и больше не откроемся" честно говоря не очень умные.

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Andrey Dmitriev

В РФ и раньше были большие вопросы к подлинности почти везде, кроме монобрендов, а сейчас под видом параллельного импорта будет ехать 90% паленки.
И даже сравнить будет не с чем, потому, что никто не будет видеть оригинал.

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Pavel Pavel

Отставить панику. Есть огромный свободный от конкуренции рынок, это лакомый кусок для любого аморального и беспринципного скота, которым является каждый уважающий себя капиталист. Так что все будет, вопрос времени.

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