Nike объявила о полном уходе с российского рынка Статьи редакции
Компания приостановила поставки в страну в марте 2022 года.
- Об уходе Nike сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании.
- В мае компания не продлила договор с крупнейшим франчайзи Inventive Retail Group, поэтому он закроет монобрендовые магазины в России, сообщали «Ведомости». Представитель IRG подтвердила, что поставки Nike остановлены, а сам товар в дефиците.
- С марта по май 2022 года количество монобрендовых магазинов Nike сократилось с 116 до 56, из которых 19 временно закрыты.
- Продажи на сайте и в приложении Nike для россиян недоступны с 1 марта.
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А вот Адидас в своё время даже с нацистами работал… капитализм уже не тот…
Ну тогда и Хуго Босс с ними работал. Видимо зетники зашкварнее
Ну так адидас там местный был, куда ему было деваться
Тогда нацизм не считался зашкваром, в США их полно было, главный из них Генри Форд.
Тогда ещё никто не знал, что такое фашизм, а теперь когда всезнают это сильно зашкварнее...
так то с нацистами...
Ща набегут радостные кремлеботы с модной одеждой из Ирана и Индии)))
только зарегистрировался и сразу кремлеботы мерещатся
https://youtu.be/btViXvIDsi0?t=432
А что ты против Болливуда и их нарядов имеешь? Шикарная одежда, шикарные девушки, шикарные танцы
Очень жаль, хорошие были пакеты
Теперь только такой найк будет
теперь придется ходить только в этом
Donbas 8years limited edition
если ходить по Киеву то норм будет рофл
Рынок "Садовод" опроверг новости об уход NIKE из России)
Что не день, то успешный успех
Интересно, Адик последует примеру или займет фулл рынок?
А вообще печально это всё
Скорее придут китайские бренды, не уровня вещевого рынка, там есть.
Адик вроде как уже
А что изменилось? Получается он объявил об уходе в марте ещё
В марте остановил продажи и временно закрылся. Теперь полностью сворачивает бизнес, закрывает всю логистику и увольняет людей. Значит не появится в стране в ближайшие 5 лет точно (оптимистично).
Как человеку с 48 размером ноги очень грустно. Попробуй найти что-то более менее качественное и нормально выглядящее и чтоб всегда был подходящий размер. Большинство выпускают мужскую обувь максимум 45 размера. Будто для девочек делают, а не для мужиков.
New Balance?
Вам на это ответят "найк уже фу, я когда то покупал найк, а теперь нашел недорогие отечественные отелье где шьют обувь за столько же+- а то и дешевле, качество лучше в разы !"
Вот это лапоть!!! У меня 42й, я прям не знаю, зачем природа лапы больше сделала? ))))
ECCO в помощь, обувь более удобная, размеры ест большие
Тем временем продавцы на Садоводе
Надеюсь точки перебрендируют под Street Beat и начнут возить по серому.
Не нужны нам ваши найки, вон Обувь России еще поднимать надо.
Ну да, Куйпердыкинский сапожный завод
Они Че по второму кругу уходят? Это какой то эффект Мандела
Они сначала приостанавливали работу на время, а теперь уходят...
Как жаль, вы хорошо амортизировали🏃🏾🏃🏻♂️
Но Abibas то остался..
Параллельный импорт.
В 3 раза дороже. Одежда найк и так стоила не дёшево. А сейчас ценник в 3-5 взлетит
Правильно! Кому они нужны за такие деньги. На разницу между ценой в Европе и тут можно доехать в Европу и ещё бесплатным бонусом апероль выпить
Дыа!!!
Он улетел, но обещал вернуться 😎
🫠
Ещё один "ушёл, но обещал вернуться"
Майк и точка
Теперь буду намного аккуратнее с кроссами
А Рибок не ушел?
Третий раз уже объявляет)
Нам и с zasport неплохо (сарказм)
Заметил, что с уходом бо́льшего количества компаний шапкозакидателей "да они еще вернутся" становится все меньше и меньше
Объявили неделю "Теперь наши смогут развернуть производство", "Найк отстой, другая российская/китайская/индийская обувь стоит дешевле и гораздо лучше"
"Временно закрылись и больше не откроются" - нет ничего более постоянного, чем временное. Ну лапти есть и "модный бегать нога со шнурками" с алиэкспресса пока еще есть, ну и славненько
Ожидаем новость: МВД запретила уходить nike
Больше расстроит если Asics надумает свалить, Найки как то не вставляют в последнее время. Да и пассажи в стиле "и больше не откроемся" честно говоря не очень умные.
В РФ и раньше были большие вопросы к подлинности почти везде, кроме монобрендов, а сейчас под видом параллельного импорта будет ехать 90% паленки.
И даже сравнить будет не с чем, потому, что никто не будет видеть оригинал.
Отставить панику. Есть огромный свободный от конкуренции рынок, это лакомый кусок для любого аморального и беспринципного скота, которым является каждый уважающий себя капиталист. Так что все будет, вопрос времени.