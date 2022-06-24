Торговля
Товарный меч

Продавцы пожаловались в ФАС на механизм проведения распродаж на маркетплейсах Статьи редакции

Если в акциях компании участвуют вынужденно, это нарушает антимонопольное законодательство, но повлиять на маркетплейсы будет непросто, считают опрошенные «Ъ» юристы.

  • «Опора России» попросила ФАС разъяснить допустимость проведения маркетплейсами акций распродаж с учётом антимонопольного законодательства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо общественной организации. В ФАС подтвердили его получение.
  • Сейчас интернет-площадки фактически понуждают продавцов участвовать в своих акциях, говорится в обращении. При этом закон о защите конкуренции запрещает координацию, если она приводит к установлению или поддержанию скидок.
  • «Опора России» считает, что маркетплейсы принуждают продавцов к акциям, увеличивая свою комиссии до 10% для тех, кто отказывается участвовать в распродажах и предоставлять скидки за свой счёт.
  • По словам гендиректора goOMNI Ефима Алдухова, Wildberries снижает комиссию (её средний размер 12%) для участников акции. При этом давление одного игрока косвенно влияет на других. Он считает, что маркетплейсы должны компенсировать продавцам часть потерь в период скидок, чего часто не делают.
  • В Wildberries заявили, что продавцы сами решают, участвовать ли в акциях, и сами устанавливают цены на товары. Платформа берёт на себя растущие затраты на доставку, хранение, рекламу. В «Яндекс Маркете» и Ozon отметили, что никаких ограничений не устанавливают. В Ozon уточнили vc.ru, что предлагают предпринимателям разные пакеты, чтобы каждый мог участвовать на выгодных условиях. Какие-либо дискриминирующие условия к тем предпринимателям, кто решил не участвовать в распродаже, не применяются, их товары в период акций представлены на прежних условиях.
  • Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что если маркетплейс требует устанавливать скидки, то площадка непосредственно влияет на цены — это может быть приравнено к созданию вертикального картеля. Но, скорее всего, такие требования не формализованы. При этом ФАС нужно будет доказать доминирующее положение маркетплейса, факт предложения невыгодных для контрагента условий и то, что он против них возражал, указывая на невыгодность.

#новость #маркетплейсы

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95 комментариев
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Твоя карма

Wb врут. Знакомая пыталась с ними работать, в итоге отказалась- одни убытки. Товар wb принимали позже и не при продавце, а потом всегда заявляли, что не хватает несколько коробок (не штук, а коробок!), хотя та каждый раз дотошно проверяла количество и сама привозила им товар. Скидки по договору (это обязательное условие) устанавливала сама контора wb, причем когда какие хочет, не считаясь с продавцом.В итоге по скидкам не то что прибыль к нулю стемилась, товар еще ниже себестоимости реализовывали, что привело к убыткам продавца. Вот и получается, что на этой площадке с прибылью можно продавать только некачественный ширпотреб и товары с браком.

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Никита Краснов

умные предприниматели закладывают все возможные проценты и скидки в стоимость товара и всё ок, если ваша знакомая не умеет вести бизнес, это ещё ничего не значит

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42 комментария
Dmitriy

ВБ дали возможность сотням тысяч продавать свое барахло и зарабатывать деньги с ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫМИ выплатами - посмотрите условия работы с сетями, вас там выжмут со всех концов и вы еще будете должны + даже при этом туда почти нереально зайти. Я не выгораживаю ВБ, но общался со многими для кого выход на МП стал поворотным моментом в их бизнесе и вытянул их буквально со дна

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Сергей Федоров

Я веду бухгалтерию у нескольких продавцов на WB. И поскольку у меня есть постоянный доступ к их еженедельным отчетам на WB, я вижу, что одни предприниматели со временем действительно уходят в минус, а другие остаются в больших плюсах.

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1 комментарий
Елена

WB это ЦИ - может себе позволить. У него репутация во всем мире и пна этой площадке с прибылью можно продавать только некачественный ширпотреб и товары с браком.ерсональное обслуживание для клиентов.

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1 комментарий
Артем Акшинцев

Алик в радость, вывод средств в сладость. За год продаж ни в одной акции не поучаствовали. Лепим купоны на сумму "от", получаем маржу и платим мизерную комиссию, плюс доставку от Почты России по FBS - не более 99 рублей.

И чтобы реабилитировать почту - за год не было ни одного недохода посылки.

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Conservative3 G

На алике конкуренция очень жёсткая

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Елена

а мне не дошла. ее на почте просто выкинули. ну или отправили обратно. постоплатный заказ, спортивный костюм моей мечты, похожий на халат.
Ну, я же не вчера родилась, что это фейковый аккаунт. Говно какое-то приходило, но пошло обратно в АЛИ и почта РОССИИ. Заплатите за доставку!

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Ramil

Когда уже WB за причинное место возьмут?)

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Елена

За что простите?
Ходите Дикие Ягодки за ягодицу ущипнуть?
А по мордасам, причем ногой и с разворота!

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1 комментарий
Здешний глобус

Что со стороны продавцов нельзя на маркетплейсы повлиять, что нельзя со стороны потребителя. Свободного рыночка не получилось. Получился рынок с перевесом в одну сторону.

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Алексей Родной

Можно. Послать нахер эту площадку.

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1 комментарий
Vlad9ka

И со стороны пвз тоже нельзя )

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2 комментария
under construction

По-моему продавцы жалуются уже лет несколько.

Что маркетплейсы, что один известный поисковик из компаний помогающих найти бизнесу клиентов превратились в троллей сидящих под мостом и требующих плату за право ходить, теперь еще и свои банкеты предлагают оплачивать.

Следующий этап субботники на складах.

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Mikhail

Разные вещи. Маркетплейс продвигает твой товар, если ты делаешь всё правильно. А приведенные в примере троли, требующие деньги за проход, это просто паразиты

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4 комментария
Александр Распутин

Такая же фигня как и с Яндекс такси, договор аренды с изменениями в одностороннем порядке, скидки за счёт якобы по договору, о которых конечно знает только агрик или маркет

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Александр Распутин

"аренды" читать как "оферты"

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Елена

Яндекс Такси - он Агрегатор. Кстати, езжу только с ним. Об Убер даже не мараюсь

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2 комментария
Манич

Просто вкину. Поговаривают что у вальберис очень большой долг из за смены транспортной компании. И очень много судебных разбирательств и исков

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Mikhail

Так можно же посмотреть судебные дела у ООО. Все данные в открытом доступе

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2 комментария
Рыжий паук например

Интересно, а есть ли организация "Скрепы России"?

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Слегка Придурковатый

Есть. Только она называется "Сорок сороков".

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Timur Linarov

так люблю такие новости, когда говорят мол вы принуждаете к акциям, маркетплейсы такие
нене, мы тут ни при чем, они все сами.

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Чистый жар

Да это наше дикое, вот мол, посмотрите, они договор подписали, значит, согласны, и прав не имеют возмутиться.
С ВБ работать - это как подпись поставить под кредитным договором с плавающей ставкой <в зависимости от экономической ситуации в стране>.
И все разговоры про скольких они со дна вытянули, ну да, если товар - херабора с Али, наценка 500-800 процентов, а свой сайт - магазин, это традиционное <боже, ещё и за домен платить, кроме айтишника>, то да, для десятков тысяч таких <бизнесменов> ВБ - просто манна небесная.
Они и крутят, как хотят, кто у них не первый, тот у них второй. С очередным контейнером из Владика.

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1 комментарий
Вектореан Элон

Скидки есть? А если найду?

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Алексей Комаров

Таки жуть

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Вадим Д.

Да, уже много раз слышал про принудительное участие продавцов в акциях и распродажах. МП таким образом подогревают продажи на площадках, но продавцы часто в минус уходят, при этом им и выбора не дают особо. Хотя, выбор есть: участвуй или не продавай.

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Маркетолог

Продолжаем душить бизнес

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PrbIGyn4ik

Шьльльз ззххэээх

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John Yossarian

Что сказать, опора (опорушка) России!

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яйцо со шрамом

Сначала они лезут в маркетплейсы не умея читать условия и считать, потом бегут к государству с просьбой скорее зарегулировать

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Mikhail

Это да. Я с комментов в ужасе)

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Драматический файл

Давно пора. По-моему, это всегда было очевидно. Никто не может диктовать свои цены миллионам предпринимателей

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Василий Жевнеров

самое интересное тут не видно комментариев реальных продавцов с реальным мнением )

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Protein Wars

WB - просто помойка, начиная от чистоты на пвз и заканчивая воровством товаров. Алчная Бакальчук в погоне за наживой потеряла в сервисе.

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Mikhail

(удалено)

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Mikhail

За это мнение мне налепят минусов)

Читаю комменты и удивляюсь насколько некоторые глупы и всех под одну гребёнку подводят. А их мнение подкрепляется тем, что вот у кума свата брата не получилось на wb выйти, т.к. о юнит экономике человек просто не слышал и думал, что просто надо товар закинуть и смотреть как он продается. Даже среди крупных предпринимателей такие люди есть.

Но задумайтесь вот о чем. Если там все так плохо, то почему действующие предприниматели (а не те, у которых это первая деятельность) ещё идут туда, а не уходят толпами?
Один человек тут вообще на серьёзе пишет, что только бракованные товары можно себе в плюс продавать... Я почти уверен, что мнение этого человека подкреплено тем, что могло просто один раз не повезти, но всю площадку уже окрестили бракованной.

По сути кто влепит сейчас минус - как раз тот самый нытик, которого вечно душит государство, а Вайлдберриз своими скидками отнимает последнее

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Драматический файл

Речь то не о том, что эти платформы не выгодны. Они выгодны. Но они искусственно ломают цену продавцам. Не обязательно это в минус уводит людей, но это все-равно монопольная ситуация и это, блин, плохо

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