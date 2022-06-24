120 тысяч сотрудников в простое, а бюджет не получит 10 млрд рублей: как выглядит уход зарубежных брендов в цифрах Статьи редакции
Основные тезисы из исследования BBC.
- С 24 февраля из России частично или полностью ушли 1200 иностранных компаний, включая бренды одежды, косметики, еды и бытовой химии. Для большинства из них Россия не была ключевым регионом: компании потребительского сектора получали в стране меньше 10% своей выручки, пишет BBC.
- Например, сети кофеен Starbucks, бренду одежды Levi's и косметическому концерну Estee Lauder (Clinique, MAC, DKNY, Michael Kors) Россия приносила меньше 3% выручки. А спортивный бренд Adidas получал в стране и во всём СНГ только 2% от выручки. В 2022 году компания ожидает убытки из-за «спецоперации» в €250 млн — это всего 1% суммы, на которую она рассчитывала увеличить выручку в этот период.
- Кроме того, у большинства ушедших компаний на Россию приходилось не больше 15% всех торговых точек. Так, у испанской Inditex, владельца Zara, было 500 магазинов в стране, а во всем мире — больше 6000. Сама компания называет потери от ухода из России незначительными, поскольку торговые площади в стране ей не принадлежали и продавать их в ускоренном режиме не придётся.
- С такой проблемой может столкнуться Coca Cola: компания сообщила об уходе с российского рынка, но что будет с её десятью заводами в стране, пока неясно. А табачный гигант Philip Morris, тоже объявивший об уходе, уже три месяца не находит покупателя на свои российские активы. Скорее всего, чтобы продать производство, компаниям придётся идти на уступки и соглашаться на невыгодные условия, отмечает издание.
- Решение уйти из России положительно сказалось на котировках иностранных компаний, пишет BBC. Их капитализация с момента начала «военной операции» упала примерно на 3%, в то время как оставшиеся в стране бренды потеряли почти 13% от рыночной стоимости. Кроме того, на долговом рынке вероятность дефолта по облигациям ушедших компаний оценивают в 16,6%, а оставшихся — в 33,5%.
Всего в компаниях, которые ушли из России, работали 350 тысяч россиян, а в компаниях потребительского сектора – примерно 200 тысяч. Больше всего сотрудников было у McDonald's и Pepsi — по 60 тысяч у каждой. По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), сейчас около 120-150 тысяч человек оказались в простое: они не уволены, но пока без работы. При этом многие ушедшие бренды всё ещё платят зарплату сотрудникам. Среди них Inditex, Adidas и H&M, у них по 7000-9000 сотрудников.
В 2020 году 35 компаний, которые исследовало BBC, принесли бюджету России около 10 млрд рублей в виде налога на прибыль. В дальнейшем потери из-за их ухода будут только расти, пишет издание. Доходы россиян упали, поэтому они стали сокращать расходы: на одежду — на 40%, на стройматериалы, бытовую технику и электронику — на 20%, говорит гендиректор консалтингового агентства INFOLine Иван Федяков.
- Если сначала «спецоперации» компании уходили из-за политической позиции, то теперь, возможно, начнут уходить по экономическим причинам, отмечает он.
1/3 стоимости дня войны