Всего в компаниях, которые ушли из России, работали 350 тысяч россиян, а в компаниях потребительского сектора – примерно 200 тысяч. Больше всего сотрудников было у McDonald's и Pepsi — по 60 тысяч у каждой. По оценке Центра стратегических разработок (ЦСР), сейчас около 120-150 тысяч человек оказались в простое: они не уволены, но пока без работы. При этом многие ушедшие бренды всё ещё платят зарплату сотрудникам. Среди них Inditex, Adidas и H&M, у них по 7000-9000 сотрудников.