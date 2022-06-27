Маркетплейсы спрогнозировали падение выручки в два раза из-за нового законопроекта о персональных данных Статьи редакции
Интернет-магазины должны будут передавать в Роскомнадзор информацию о каждом иностранном продавце, который разместил товары.
- Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ объединяет маркетплейсы и интернет-магазины, занимающихе 70% российского рынка) отправила письмо Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести изменения в законопроект «О персональных данных». Об этом сообщают «Ведомости».
- По законопроекту, компании обязаны уведомлять Роскомнадзор о каждом новом иностранце, который получает данные покупателя или о каждом новом случае получения данных. По предварительным расчётам, маркетплейсы должны будут ежегодно рассказывать про 120-200 тысяч зарубежных продавцов или свыше 4 млн покупок.
- Сбор информации дополнительно будет стоить 3–10 млн рублей в год. Если зарубежный партнёр работает в стране, которая «не обеспечивает надлежащую защиту» персональных данных, то продавать его товары можно будет только с разрешения Роскомнадзора, решение он может выносить до 30 дней. В список «благонадёжных» не входит Китай, на который приходится 90% продаж иностранных товаров.
- Новые требования увеличат срок прохождения таможни с одного дня до 30. АКИТ прогнозирует двукратное падение продаж в денежном и количественном выражении. Законопроект затормозит выход отечественных компаний на иностранные рынки и негативно отразится на темпах поставок, прокомментировали изданию в Wildberries. В «AliExpress Россия», «Яндекс.Маркета», «Сбермегамаркета» и Lamoda отказались от комментариев. Представитель Ozon не ответил на запрос.
- В Госдуме говорят, что ко второму чтению законопроект изменится. Уведомлять Роскомнадзор нужно будет только о каждой новой стране, в которую интернет-магазин будет отправлять данные, передать информацию в ведомство можно будет до марта 2023 года, а регулятор будет отвечать за 10 дней, а не за 30, рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
- В 2021 год объём трансграничных платежей составил 478,6 млрд рублей или 13% от общего объёма интернет-торговли, по данным АКИТ. За первый квартал 2022 года — 11,7 млрд рублей или 3% от всех онлайн-продаж.
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Видимо OZON.Global загнётся и не будет скама больше.
Заказывал с озон глобал телефон, пришёл телефон, не понимаю этих людей, которые видят в озон глобал скам
факты предоставьте что ozon.global скам и в чем его различие от aliexpress?
Скорее так, пользователей ожидает повышение цен в два раза на маркетплейсах.
И да, АКИТ пусть идут в жопу, ещё с тех пор как продавили повышение ввозных пошлин.
А что это Китай не входит в число благонадежных?
Возможно от частых ударов псина болит.
Тут каждый второй урапатриотически настроенный гражданин все свои надежды возлагает на "Китай нам поможет" а тут ишь чего...
По ситуации, как с Турцией)
Ну с Турцией то вроде дружба
Это вообще странно, чего это мы дружим со страной, входящей во вражеский блок НАТО.
Кстати да это вызывает вопросы... Это лишь доказывает что торговать и сотрудничать можно с любой страной...
Вместо дерегуляции гиперрегуляция какая-то
Cockblock
Вот эта РКН - место где в параноиков вселились духи мёртвых КГБшников.
Всюду им надо знать всех иностранцев.
Наконец-то наши права защитят по-настоящему!! ))
Сильный лидер наведёт порядок стальной рукой правосудия
Скорее тебе просто запретят покупать что либо ;)
Если смотреть на это как на поединок АКИТ vs РКН, то, конечно, АКИТ хоть и жабы, но РКН гораздо хуже.
Это не поединок, Акит вообще ничего не может против РКН. Что скажут то и будут делать.
Я к тому, что мне омерзительны обе этих структуры, но вторая всё-таки омерзительней.
Если Путин что то говорит, значит можно делать наоборот
Вангую, что будет так: к третьему чтению законопроект изменится не неузнаваемости, никто особо про это в курсе не будет и примут его за 1 день
Ну может учтут пожелания профессионального сообщества.
С 1 дня до месяца только таможня,естественно выручка уменьшится
Что-то я совсем запутался, еще вчера АКИТ выступал против кроссбордера, а тут за него заступается? Биполярочка?
как может упасть выручка в 2 раза от задержки из-за передачи данных в ркн на 30 дней у 13% рынка. заголовок сенсационный, а в тексте какой то детский сад 3х копеечный