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Торговля
TJ

В IKEA началась закрытая распродажа среди сотрудников, а на «Авито» предлагают вознаграждение за выкуп товаров Статьи редакции

При этом сотрудникам запретили перепродавать вещи.

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27 июня на сайте IKEA появилось сообщение, что сотрудники компании могут делать покупки в магазине. По данным телеграм-канала Baza, в Москве и Санкт-Петербурге началась закрытая распродажа по пропускам, которая завершится 1 июля. После 1 июля распродажу устроят для обычных покупателей в онлайн-магазине.

Как сообщает Baza, в первый день распродажи в магазине в Химках начался ажиотаж. По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.

Телеграм-канал «кабачковая икра по акции» обратил внимание, что на «Авито» появились десятки объявлений с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за вознаграждение от 500 до 10 тысяч рублей. Чаще авторы объявлений не указывают стоимость услуги и пишут, что о «цене можно договорится».

В начале марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, магазины закрылись 4 марта. 15 июня компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода, а также уволит часть сотрудников.

В компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России и сообщили, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». По данным «Ведомостей», IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды.

Источник, близкий к сотрудникам Uniqlo, рассказал vc.ru, что подобная распродажа пройдёт для работников российских магазинов бренда. Она продлится день, для остальных покупателей такой не будет. Официально магазины отправлены в простой до 31 августа с выплатой 2/3 зарплаты.

#новость #ikea

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126 комментариев
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Ксения Левина

Пожалуйста)

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Лимита

Щас метнусь за фрикадельками в ООО "Пит продукт" а потом в Рязань на Кожпроммебель.... Спасибо

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5 комментариев
quaitiz

зашёл я на сайт этой Ластры.
О да, как в лучших домах Стокгольма

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14 комментариев
Неприятный фитиль

Акула? Пожалуйста, в Атлантическом океане.

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1 комментарий
Лимита

Бл@ вот за Икею реально обидно... Такой магазин и клиентский сервис потеряли... Просто пиздейшн

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4 комментария
Paul Patlakh

В аскону тоже можете сходить посмотреть на цены, а потом через 2 года попробовать вернуть косячный матрас.

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3 комментария
Илья Ефимов

Факт потери контроля со стороны главного заказчика конечно же не повлияет на качество конечного продукта, да-да)

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1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Раньше были стартапы "доставка из Икеи", теперь надо новый стартап мутить "доставка товаров от поставщиков, которые продавали в Икеи"

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14 комментариев
Гала Перидоловна

https://otzovik.com/reviews/kompaniya_angstrem_mebel_russia_voronezh/?ratio=1

Ну закажите у них напрямую кухню, например :)

Отзывы о Компания "Ангстрем мебель" (Россия…
Отзывы о Компания "Ангстрем мебель" (Россия, Воронеж)
otzovik.com
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Лимита

Где все эти муд@ки которые говорили что никуда западные компании не уйдут??

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2 комментария
Лимита

ЧТО ЗАМЕТИЛ

Под новостью об уходе какого-нибудь АйтиСервиса или Аудиторской компании 100500 человек которые рассказывают что это хорошо для России и мы СУВЕРИНИТЕТ, ВЕЛИЧИЕ...

А под этой новостью даже не рискуют заикаться,.трусливые псы!

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Лимита

Не тут так-то объективно это возможность для предпринимательской деятельности, можно таскать Икею в Россию и продавать

Грузите Икею бочками

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2 комментария
Alexander Stogov

продолжайте)

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Вадим Д.

Каким образом, интересно, ИКЕЯ будет контролировать (да нафига в целом?) для себя сотрудники покупают товары или для перепродажи? Есть специальные шведские инспекторы с моторчиком? (-:

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Лимита

Это же европейская компания, они просто попросят своих сотрудников так не делать.

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4 комментария
Vitalii Vorobiov

Сотрудники дают слово пацана

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1 комментарий
Илья Ефимов

Хотел помочь другу обставить его квартиру студию по Икеа, но 24 числа что-то случилось, а теперь он даже не думает о ремонте. Говорит .что может еще год поживет и свалит из страны, хех. Он айтишник, будет легко)

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Александр Акерман

ахах

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Alex Jian

Или увольнение

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Мимопрохожий

а зачем? потом любые продажи не напрямую из магазинов можно будет списывать "ну это работяжки на распродаже отхватили". И потихоньку зарабатывать :)

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1 комментарий
Лимита

Икею жалко шо пизд.ц...

С другой стороны где Икея была восимлет..

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Лимита

Икея это 12% мебельного рынка России. Прекрасная компания.

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Вася Пражкин

А сколько людей туда похавать ездило..

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1 комментарий
Soulis
По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.

На парковке стоит 5 тягачей? Это мне всё для дома и дачи!

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Лимита

Шутки о русском менталитете...

Смари я украл... смешно...

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Vladimir Gitan

всё таки уходят шведы..

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Алексей

А вообще конечно Икея создавала какое-то приятное ностальгическое чувство, как в СССР, когда в гостях ты мог встретить точно такие же предметы как у тебя дома...

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Максим Мещеряков

Очень жаль. Так навскидку и не назовёшь бренды современные, которые настолько сильно и настолько демократично изменили быт горожан в России. В Челябинске куча квартир обставлены из IKEA, и все знают чуть ли не по названиям конкретные стеллажи / системы хранения, и всё это при том, что в Челябинске никакой IKEA не было и нет.

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Сергей Реванченков

Люди добрые, купите мне печенек пожалуйста

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Цифровые комплексы

Фрикадельки!

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Лимита

И так кто наладит поставки мебели из Икея в Россию, то сможет заработать, огромная база клиентов, есть адреса, номера телефонов, емайлы, ммммм

Надо предложить бизнеспартнерам из ФСБ

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Иван Серик

Икея ещё не полностью свалила, а клиентскую базу уже слить пытаются

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Алексей

Икеи так много в наших домах, что раньше когда приходишь в гости и говоришь "О это из Икеи", хозяева скромно соглашались, а теперь будут демонстрировать это с гордостью, мол смотрите - раритет!)

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Slava Itprofi

Не знаю, мне кажется это скорее объединяло людей,
"- о, это из ИКЕИ?" и потом идешь сам покупать)
какой-то неловкости не припомню.

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1 комментарий
Ma Fia

Плохо, что валят. Смогут ли наши создать аналог Икеи?

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Vladimir Gitan

мне кажется Икея такая одна.. сколько ни смотрел вариантов в мебельных каталогах, одно и то же - на картинке круто а в реальности вообще пародия..
будем Икею с Казахстана возить..

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1 комментарий
Лимита

Ну вот hoff есть

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22 комментария
Alexey

Икея лично для меня была как некий стандарт мебели "по дефолту". Когда домой надо было что-то из мебели взять первое куда шел смотреть - икея. У них целая экосистема для покупателя была. Онлайн редакторы кухонь, шкафов. Оффлайн у них сидели дизайнеры. Пока плохо представляю чем ее заменить. Подобную экосистему никто больше предложить не может, либо я не встречал

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Приятный цвет

Россия и россияне не достойны IKEA

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Лимита

Западный образ жизни навязанный нам из вне...

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Поджог Сараев

Вы не россиянин?

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Александр Акерман

мдаа

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unknown

ждем продукцию IKEA на авито
искренне желаю скальперам не найти покупателей

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Владимир Александрович

Там уже после весеннего закрытия появились люди, у которых много "нового" товара из ИКЕА, только цена была х2-х3

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Поджог Сараев
сотрудникам запретили перепродавать вещи

Хех, ну так через месяц-другой все они перестанут быть сотрудниками.

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Serge Tikhonenko

Я этого ... в Химках видел, он деревянную мебель в Икее покупал!

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Мимопрохожий

Устроили прям спецраспределитель пайковый для номенклатуры :)

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Лимита

Им людей придется увольнять вероятно, так что хотят дать хоть какие-то преференции и нищтяки видимо

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Имя Фамилия

Подождите... цвета логотипа икеи разве не попадают под ст 280.3 УК РФ ?! В комментариях есть товарищ майор? примите заявление о дискредитации.. ну дальше вы знаете

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