В IKEA началась закрытая распродажа среди сотрудников, а на «Авито» предлагают вознаграждение за выкуп товаров Статьи редакции
При этом сотрудникам запретили перепродавать вещи.
27 июня на сайте IKEA появилось сообщение, что сотрудники компании могут делать покупки в магазине. По данным телеграм-канала Baza, в Москве и Санкт-Петербурге началась закрытая распродажа по пропускам, которая завершится 1 июля. После 1 июля распродажу устроят для обычных покупателей в онлайн-магазине.
Как сообщает Baza, в первый день распродажи в магазине в Химках начался ажиотаж. По данным канала, сотрудники могут купить товары со скидкой от 15%, но им запрещено покупать их для перепродажи или оптовой продажи.
Телеграм-канал «кабачковая икра по акции» обратил внимание, что на «Авито» появились десятки объявлений с предложениями для сотрудников IKEA выкупить мебель в магазине за вознаграждение от 500 до 10 тысяч рублей. Чаще авторы объявлений не указывают стоимость услуги и пишут, что о «цене можно договорится».
В начале марта IKEA приостановила деятельность в России и Беларуси, магазины закрылись 4 марта. 15 июня компания заявила, что начнет сокращать масштабы своего бизнеса в России, продаст четыре российских завода, а также уволит часть сотрудников.
В компании не делали заявлений о закрытии своего розничного бизнеса в России и сообщили, что решения по этому сегменту «остаются на паузе». По данным «Ведомостей», IKEA начала предупреждать руководство российских торговых центров, где находятся ее магазины и студии, о желании расторгнуть договоры аренды.
Источник, близкий к сотрудникам Uniqlo, рассказал vc.ru, что подобная распродажа пройдёт для работников российских магазинов бренда. Она продлится день, для остальных покупателей такой не будет. Официально магазины отправлены в простой до 31 августа с выплатой 2/3 зарплаты.
Пожалуйста)
Щас метнусь за фрикадельками в ООО "Пит продукт" а потом в Рязань на Кожпроммебель.... Спасибо
зашёл я на сайт этой Ластры.
О да, как в лучших домах Стокгольма
Акула? Пожалуйста, в Атлантическом океане.
Бл@ вот за Икею реально обидно... Такой магазин и клиентский сервис потеряли... Просто пиздейшн
В аскону тоже можете сходить посмотреть на цены, а потом через 2 года попробовать вернуть косячный матрас.
Факт потери контроля со стороны главного заказчика конечно же не повлияет на качество конечного продукта, да-да)
Раньше были стартапы "доставка из Икеи", теперь надо новый стартап мутить "доставка товаров от поставщиков, которые продавали в Икеи"
https://otzovik.com/reviews/kompaniya_angstrem_mebel_russia_voronezh/?ratio=1
Ну закажите у них напрямую кухню, например :)
Где все эти муд@ки которые говорили что никуда западные компании не уйдут??
ЧТО ЗАМЕТИЛ
Под новостью об уходе какого-нибудь АйтиСервиса или Аудиторской компании 100500 человек которые рассказывают что это хорошо для России и мы СУВЕРИНИТЕТ, ВЕЛИЧИЕ...
А под этой новостью даже не рискуют заикаться,.трусливые псы!
Не тут так-то объективно это возможность для предпринимательской деятельности, можно таскать Икею в Россию и продавать
Грузите Икею бочками
продолжайте)
Каким образом, интересно, ИКЕЯ будет контролировать (да нафига в целом?) для себя сотрудники покупают товары или для перепродажи? Есть специальные шведские инспекторы с моторчиком? (-:
Это же европейская компания, они просто попросят своих сотрудников так не делать.
Сотрудники дают слово пацана
Хотел помочь другу обставить его квартиру студию по Икеа, но 24 числа что-то случилось, а теперь он даже не думает о ремонте. Говорит .что может еще год поживет и свалит из страны, хех. Он айтишник, будет легко)
ахах
Или увольнение
а зачем? потом любые продажи не напрямую из магазинов можно будет списывать "ну это работяжки на распродаже отхватили". И потихоньку зарабатывать :)
Икею жалко шо пизд.ц...
С другой стороны где Икея была восимлет..
Икея это 12% мебельного рынка России. Прекрасная компания.
А сколько людей туда похавать ездило..
На парковке стоит 5 тягачей? Это мне всё для дома и дачи!
Шутки о русском менталитете...
Смари я украл... смешно...
всё таки уходят шведы..
А вообще конечно Икея создавала какое-то приятное ностальгическое чувство, как в СССР, когда в гостях ты мог встретить точно такие же предметы как у тебя дома...
Очень жаль. Так навскидку и не назовёшь бренды современные, которые настолько сильно и настолько демократично изменили быт горожан в России. В Челябинске куча квартир обставлены из IKEA, и все знают чуть ли не по названиям конкретные стеллажи / системы хранения, и всё это при том, что в Челябинске никакой IKEA не было и нет.
Люди добрые, купите мне печенек пожалуйста
Фрикадельки!
И так кто наладит поставки мебели из Икея в Россию, то сможет заработать, огромная база клиентов, есть адреса, номера телефонов, емайлы, ммммм
Надо предложить бизнеспартнерам из ФСБ
Икея ещё не полностью свалила, а клиентскую базу уже слить пытаются
Икеи так много в наших домах, что раньше когда приходишь в гости и говоришь "О это из Икеи", хозяева скромно соглашались, а теперь будут демонстрировать это с гордостью, мол смотрите - раритет!)
Не знаю, мне кажется это скорее объединяло людей,
"- о, это из ИКЕИ?" и потом идешь сам покупать)
какой-то неловкости не припомню.
Плохо, что валят. Смогут ли наши создать аналог Икеи?
мне кажется Икея такая одна.. сколько ни смотрел вариантов в мебельных каталогах, одно и то же - на картинке круто а в реальности вообще пародия..
будем Икею с Казахстана возить..
Ну вот hoff есть
Икея лично для меня была как некий стандарт мебели "по дефолту". Когда домой надо было что-то из мебели взять первое куда шел смотреть - икея. У них целая экосистема для покупателя была. Онлайн редакторы кухонь, шкафов. Оффлайн у них сидели дизайнеры. Пока плохо представляю чем ее заменить. Подобную экосистему никто больше предложить не может, либо я не встречал
Россия и россияне не достойны IKEA
Западный образ жизни навязанный нам из вне...
Вы не россиянин?
мдаа
ждем продукцию IKEA на авито
искренне желаю скальперам не найти покупателей
Там уже после весеннего закрытия появились люди, у которых много "нового" товара из ИКЕА, только цена была х2-х3
Хех, ну так через месяц-другой все они перестанут быть сотрудниками.
Я этого ... в Химках видел, он деревянную мебель в Икее покупал!
Устроили прям спецраспределитель пайковый для номенклатуры :)
Им людей придется увольнять вероятно, так что хотят дать хоть какие-то преференции и нищтяки видимо
Подождите... цвета логотипа икеи разве не попадают под ст 280.3 УК РФ ?! В комментариях есть товарищ майор? примите заявление о дискредитации.. ну дальше вы знаете