Госдума разрешила ТЦ «выселять» ушедшие из России бренды без штрафов Статьи редакции
И требовать от них выплачивать полную сумму аренды.
- Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении.
- Он позволяет торговым центрам требовать от магазинов, ушедших из России, оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере.
- Речь идёт об арендодателях, которые столкнулись с тем, что сумма платежей упала больше чем на 50% по сравнению с суммой аренды за такой же период в 2021 году.
- В этом случае торговый центр может потребовать внести плату в размере среднемесячной арендной платы, полученной за 2021 год, или за период с января по 24 февраля 2022 года, если аренда началась после 1 января. Также можно расторгнуть договор в одностороннем порядке без риска каких-либо штрафов.
- В законопроекте есть исключения: например, если у магазина сменился иностранный владелец на российского, а также поменялось название точки, разорвать аренду в одностороннем порядке нельзя.
- У большинства магазинов арендная плата делится на небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки, пишут «РИА Новости». Закон нужен, чтобы торговые центры могли минимизировать убытки.
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И для чего это?
Чтобы "взявшие паузу" компании ушли с концами выплеснув на рынок тысячи безработных разом, а ТЦ (которые проблемы с потоком испытывают уже давно - он все меньше) стояли вообще пустыми - не вижу очереди компаний из "дружественных" стран, страстно горящих занять места уходящих?
А какие ваши предложения для ТЦ? Сидеть без выручки? За простой нужно платить, как бы там ни было. А новые арендаторы найдутся - дело времени.
Они и так уйдут. Те, кто хотели остаться - работают или продали местным управленцам. Все остальные «замороженные» просто оттягивают свой уход.
ТЦ - это мультипликатор. Там собирается множество людей, которые пришли туда за чем-то своим, но при этом могут мимоходом купить что-то еще в другом месте.
Если даже ушедшие компании платят аренду, но они стоят закрытми, то мультипликатор пропадает. Ибо будет меньше поток клиентов, и открыте магазины получают меньше клиентов (т.е. выручки).
Решили поддержать ТЦ видимо, так как бренды все равно уйдут, у нас же планов громадье, сухопутный коридор в Калининград пробить, с Казахстаном разобраться, а там еще что нибудь.
Ну так владельцы ТЦ имеют близкие связи с депутатами, продавили удобный себе закон, а там уж трава не расти.
Почему большая часть принимаемых законов такие мутные и выглядят так, будто велосипед придумывают?
Мутные - это удобно, их можно трактовать в нужную сторону.
В чем по вашему заключается мутность?
Понятие "репутация" в нашей стране окончательно рухнуло.
Много у каких государств, сейчас, репутация на дне, после ястребиных решений. Нужно конкретное название государства 😉
да что ты??? правда? "в нашей стране" - это ответочка, ибо не хрен скакать по указке
но, ты же программист, тебе можно подобные глупости писать..
Опять?
думаю, не окончательно. Всегда есть куда еще падать.
То, что не поднималось, рухнуть не может
Короче, комментаторам на VC опять что-то не нравится. А закон норм. Из-за внешнего управления бизнес на территории РФ должен иметь убытки. А в данном законе материальная ответственность ложится уже на плечи магазинов, а не арендодателей
Госдума лезет в договорные отношения арендатора и арендодателя. Где здесь норм?
Звучит тааак освободительно
Извините
высвободительно
Как же выселить Вкусочки теперь?
А зачем? Они же попадают под исключение)
Депутаты не хотят написать закон который найдёт новых арендаторов?
Я даже знаю какой они там текст напишут: 1. Свято место пусто не бывает 2. На коленях вернутся
Чтобы брали детишек на четыре часа и возвращали довольными в аквагриме?
Так Матвиенко же сказала, что надо дать поручение частному бизнесу "наклепать гвоздей" (мебели, одежды, автомобилей, чипов, программ и дале по списку...) Осталось принять в трех чтениях
Какое зрелое, взвешенное и всесторонне обдуманное решение, браво, законодательный орган!
*Все встают и провожают думцев громкими, несмолкающими аплодисментами!
"Он позволяет торговым центрам требовать от магазинов, ушедших из России, оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере."- ну удачи им
Начнут по суду арестовывать имущество...
Это официальный переход на военную экономику. В документе говорится о частных сделках с компаниями из стран, которые указаны государством как "недружественные" - то есть по доктрине это вражеские страны.
Не понятно, зачем они проводят это шоу в виде «второе и третье чтение». Что-то уже не вспомню случаев, когда предложили какой-нибудь очередной треш-закон и неожиданно его отсекли на втором или третьем чтении.
Раньше в такое банки любили, когда запрещали досрочку и требовали нехилый кусок платежей. Теперь вот это.
Разве получится? Ну взыскивайте, как хотите, совсем уже.
Сначала нужно новых найти, перед тем как старых выселить. А то пустые магазины ещё грустнее, чем полные, но закрытые
С одной стороны поможет выкоробкаться ТЦ,с другой компании уйдут навсегда с такими мерами
Не поможет. Новых арендаторов в эти ТЦ кто наколдует?
Это Булава)🤣
ГК РФ, видимо, никто не читал. Стало баранов.
В чем проблема,дали тц такую возможность,кто то воспользуется кто то нет
Живём одним днём