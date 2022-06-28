Торговля
Женатый чувак

Госдума разрешила ТЦ «выселять» ушедшие из России бренды без штрафов Статьи редакции

И требовать от них выплачивать полную сумму аренды.

  • Депутаты приняли законопроект сразу во втором и третьем, окончательном чтении.
  • Он позволяет торговым центрам требовать от магазинов, ушедших из России, оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере.
  • Речь идёт об арендодателях, которые столкнулись с тем, что сумма платежей упала больше чем на 50% по сравнению с суммой аренды за такой же период в 2021 году.
  • В этом случае торговый центр может потребовать внести плату в размере среднемесячной арендной платы, полученной за 2021 год, или за период с января по 24 февраля 2022 года, если аренда началась после 1 января. Также можно расторгнуть договор в одностороннем порядке без риска каких-либо штрафов.
  • В законопроекте есть исключения: например, если у магазина сменился иностранный владелец на российского, а также поменялось название точки, разорвать аренду в одностороннем порядке нельзя.
  • У большинства магазинов арендная плата делится на небольшую фиксированную часть и переменную, которая рассчитывается как процент от выручки, пишут «РИА Новости». Закон нужен, чтобы торговые центры могли минимизировать убытки.

#новость #торговыецентры

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61 комментарий
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ilia

И для чего это?

Чтобы "взявшие паузу" компании ушли с концами выплеснув на рынок тысячи безработных разом, а ТЦ (которые проблемы с потоком испытывают уже давно - он все меньше) стояли вообще пустыми - не вижу очереди компаний из "дружественных" стран, страстно горящих занять места уходящих?

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Pavel Admex

А какие ваши предложения для ТЦ? Сидеть без выручки? За простой нужно платить, как бы там ни было. А новые арендаторы найдутся - дело времени.

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9 комментариев
F-117

Они и так уйдут. Те, кто хотели остаться - работают или продали местным управленцам. Все остальные «замороженные» просто оттягивают свой уход.

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Sergei Bakotin

ТЦ - это мультипликатор. Там собирается множество людей, которые пришли туда за чем-то своим, но при этом могут мимоходом купить что-то еще в другом месте.

Если даже ушедшие компании платят аренду, но они стоят закрытми, то мультипликатор пропадает. Ибо будет меньше поток клиентов, и открыте магазины получают меньше клиентов (т.е. выручки).

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2 комментария
Денис Демидов

Решили поддержать ТЦ видимо, так как бренды все равно уйдут, у нас же планов громадье, сухопутный коридор в Калининград пробить, с Казахстаном разобраться, а там еще что нибудь.

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расслабленный пост-хипстер

Ну так владельцы ТЦ имеют близкие связи с депутатами, продавили удобный себе закон, а там уж трава не расти.

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Tim Cookie

Почему большая часть принимаемых законов такие мутные и выглядят так, будто велосипед придумывают?

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Вася Пражкин

Мутные - это удобно, их можно трактовать в нужную сторону.

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Pavel Admex

В чем по вашему заключается мутность?

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1 комментарий
Уличный меч

Понятие "репутация" в нашей стране окончательно рухнуло.

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F-117

Много у каких государств, сейчас, репутация на дне, после ястребиных решений. Нужно конкретное название государства 😉

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1 комментарий
Ksenia Gevel

да что ты??? правда? "в нашей стране" - это ответочка, ибо не хрен скакать по указке
но, ты же программист, тебе можно подобные глупости писать..

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2 комментария
Александр Вербицкий

Опять?

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2 комментария
alice fox

думаю, не окончательно. Всегда есть куда еще падать.

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Деда Миша

То, что не поднималось, рухнуть не может

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Evgeny Afanasev

Короче, комментаторам на VC опять что-то не нравится. А закон норм. Из-за внешнего управления бизнес на территории РФ должен иметь убытки. А в данном законе материальная ответственность ложится уже на плечи магазинов, а не арендодателей

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Mikhail Stroev

Госдума лезет в договорные отношения арендатора и арендодателя. Где здесь норм?

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4 комментария
Владислав Волков

Звучит тааак освободительно
Извините

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Уличный меч

высвободительно

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Для закладок

Как же выселить Вкусочки теперь?

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Руслан Русланов

А зачем? Они же попадают под исключение)

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Вячеслав Че

Депутаты не хотят написать закон который найдёт новых арендаторов?

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Soulis

Я даже знаю какой они там текст напишут: 1. Свято место пусто не бывает 2. На коленях вернутся

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Денис Демидов

Чтобы брали детишек на четыре часа и возвращали довольными в аквагриме?

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Иван Дэвидсон

Так Матвиенко же сказала, что надо дать поручение частному бизнесу "наклепать гвоздей" (мебели, одежды, автомобилей, чипов, программ и дале по списку...) Осталось принять в трех чтениях

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Вадим Д.

Какое зрелое, взвешенное и всесторонне обдуманное решение, браво, законодательный орган!
*Все встают и провожают думцев громкими, несмолкающими аплодисментами!

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Ренат Хуснутдинов

"Он позволяет торговым центрам требовать от магазинов, ушедших из России, оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере."- ну удачи им

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F-117

Начнут по суду арестовывать имущество...

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1 комментарий
Дарья Смолякова

Это официальный переход на военную экономику. В документе говорится о частных сделках с компаниями из стран, которые указаны государством как "недружественные" - то есть по доктрине это вражеские страны.

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k3rch

Не понятно, зачем они проводят это шоу в виде «второе и третье чтение». Что-то уже не вспомню случаев, когда предложили какой-нибудь очередной треш-закон и неожиданно его отсекли на втором или третьем чтении.

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Чужой франт
Он позволяет торговым центрам требовать от магазинов, ушедших из России, оплату за период, когда они перестали пользоваться торговой площадью, в полном размере

Раньше в такое банки любили, когда запрещали досрочку и требовали нехилый кусок платежей. Теперь вот это.
Разве получится? Ну взыскивайте, как хотите, совсем уже.

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Salena_ya

Сначала нужно новых найти, перед тем как старых выселить. А то пустые магазины ещё грустнее, чем полные, но закрытые

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Виталий Полянский

С одной стороны поможет выкоробкаться ТЦ,с другой компании уйдут навсегда с такими мерами

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Алексей Прасковьин
С одной стороны поможет выкоробкаться ТЦ

Не поможет. Новых арендаторов в эти ТЦ кто наколдует?

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1 комментарий
Алексей Комаров

Это Булава)🤣

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Семён Горбунков

ГК РФ, видимо, никто не читал. Стало баранов.

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роман долгополов

В чем проблема,дали тц такую возможность,кто то воспользуется кто то нет

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Степан Фадеев

Живём одним днём

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