Торговля
Решительный кот

Владелец брендов Baileys, Captain Morgan и других уйдёт из России Статьи редакции

Компания остановила поставки ещё в марте.

  • Британский производитель алкоголя премиум-класса Diageo решил «постепенно сократить коммерческую деятельность» в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
  • Этот процесс займёт около полугода, ожидает производитель. В этот период он обещает поддерживать сотрудников, в том числе предоставит им расширенный пакет компенсаций «при полном соблюдении российского законодательства».
  • Согласно информации на сайте компании, у неё более 300 сотрудников в стране. По словам источника Inc в Diageo, большинство сократят до конца июля 2022 года.
  • Diageo поставляла виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликёр Baileys и другой алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров, говорится на её сайте.
  • В марте 2022 года компания объявила о приостановке импорта в Россию и распродавала остатки, уточняет «Коммерсантъ». В список разрешённых для параллельного импорта товаров алкоголь не попал.

#новость

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91 комментарий
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Пришелец

Пусть валят! Я этим и так не пользовался!

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Molotovich

Да и ниче, самогонку гнать будем! (с)

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3 комментария
Стерлядка Вяленая

Оставьте ром, гады!!!!! Как нам выживать без алкоголя то?!!!

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Sergey S

Капитан Морган сложно назвать ромом.

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Grigoriy Malyshev

Есть же АРМЯНСКИЙ РОМ "Old Castle" (наверное, не единственный)

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17 комментариев
Некто съел 2 яблока

Так свой надо на кухне импортозамесить

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Евгений Дроздов

Baileys уже не найти в Москве. Приходится самому готовить а-ля (100 г сгущенки, 100 г сливок 20%, 150 рома, 1 холодный эспрессо).

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Знатный Тролль

В советском союзе было проще: пузырь водки и банка сгущенки. Кофе растворимый по вкусу.

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1 комментарий
Чужой франт

А можно в другой последовательности и по очереди?)

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Тяжкий череп

Kavanagh Irish Cream кол в кол Бейлис. И немного дешевле он

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1 комментарий
dikomm

А ром тут при чём? В составе Бэйлис виски, а не ром.

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4 комментария
Юрий Брильков

Печально, знаете, наблюдать каждый день за уходом все новых и новых компаний, под аккомпанемент патриотичных "Заместим/на коленях просить о возвращении будут"

Ощущение, что ты стоишь на тонущем Титанике, а часть людей все также пирует, часть - отчалила

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Заходил вчера

Да всем без разницы печально вам или нет. Вы уже примите какое нибудь решение без нытья.

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Павел

Имел счастье работать и в бакарди, и в диаджео. Компании давно не инвестируют в россию, у бакарди даже своего склада нет. Почти весь товар импортный, то что начали производить в России пить невозможно, можно зрение потерять) Они привозят через транспортные компании, продают при помощи партнёров и выводят прибыль из страны. Если диаджео покинет рынок, их долю займут другие игроки, в т.ч. Отечественные

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5 комментариев
dikomm

Переживать насчёт алкашки точно не стоит - точнее, максимум переживаний могут испытывать любители вискаря, всё остальное есть,причём зачастую лучше иностранного

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25 комментариев
MEGAtraXXXer666

Придётся жрать водку на корпоративах.

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Александр Голубев

В три горла. Пока табуретки не закончились.

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MEGAtraXXXer666

По сути избавляют от прелюдии.

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Soviet Pooh

Не нужон

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dikomm
ром Captain Morgan

Это не ром.

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Ivelevit

Здравствуй, суррогатный алкоголь…

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Тяжкий череп

Прекратите затариваться в "гаражах"

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Denis Timofeev

Вовремя я бросил пить. А если без шуток, то будет много левака и непонятных брендов. А это ник чему хорошему не приведет.

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Заходил вчера

Да алкашки в мире вообще море всякой разной, просто глаз замыливается на одних брендах и кажется что других больше не существует.

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Вадим Д.

Ладно, ладно... Пока бакарди есть – продержимся (-:
И самогон со сгущёнкой не отберут, изверги!
Как и в прочих случая, сотрудников жаль.

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Индийский хичхакер

И как же без Baileys-а?

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Dmitriy Sayman

Армянский ром за 400р не хуже ромового напитка Моргана, и утром норм. А тесть Сэм варит на вкус как Бакарди спайси только утром после Сэма как огурчик и идёт как вода, вкусный страж закусывать не хочется)
Мы живём в самой лучшей стране на свете, а все другие страны нам завидуют (с)

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Sergey Dovzhenko

Наконец-то блять, не хуй спаивать русский народ!!!1!!1!

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Тяжкий череп

А ты не пей, епта. Прямо в горло вливают тебе ненавистные вороги?

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1 комментарий
Lukas Dexter

Самое главное, чтобы кефир не ушел 😂😂😂

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Индийский хичхакер

Все нас покидают... грустно друзья...

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Валентин Слободчиков

Смотрю "закусились" не на шутку после саммита...

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compostirony

Всем перечитывать "Москва-Петушки" в поисках рецепта "Слёзы комсомолки", а это все ваше капиталистическое нам и даром ненужно!

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semen matrasov

Не нужОн, ну вы поняли

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