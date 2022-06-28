Владелец брендов Baileys, Captain Morgan и других уйдёт из России Статьи редакции
Компания остановила поставки ещё в марте.
- Британский производитель алкоголя премиум-класса Diageo решил «постепенно сократить коммерческую деятельность» в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию.
- Этот процесс займёт около полугода, ожидает производитель. В этот период он обещает поддерживать сотрудников, в том числе предоставит им расширенный пакет компенсаций «при полном соблюдении российского законодательства».
- Согласно информации на сайте компании, у неё более 300 сотрудников в стране. По словам источника Inc в Diageo, большинство сократят до конца июля 2022 года.
- Diageo поставляла виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликёр Baileys и другой алкоголь в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов и баров, говорится на её сайте.
- В марте 2022 года компания объявила о приостановке импорта в Россию и распродавала остатки, уточняет «Коммерсантъ». В список разрешённых для параллельного импорта товаров алкоголь не попал.
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Пусть валят! Я этим и так не пользовался!
Да и ниче, самогонку гнать будем! (с)
Оставьте ром, гады!!!!! Как нам выживать без алкоголя то?!!!
Капитан Морган сложно назвать ромом.
Есть же АРМЯНСКИЙ РОМ "Old Castle" (наверное, не единственный)
Так свой надо на кухне импортозамесить
Baileys уже не найти в Москве. Приходится самому готовить а-ля (100 г сгущенки, 100 г сливок 20%, 150 рома, 1 холодный эспрессо).
В советском союзе было проще: пузырь водки и банка сгущенки. Кофе растворимый по вкусу.
А можно в другой последовательности и по очереди?)
Kavanagh Irish Cream кол в кол Бейлис. И немного дешевле он
А ром тут при чём? В составе Бэйлис виски, а не ром.
Печально, знаете, наблюдать каждый день за уходом все новых и новых компаний, под аккомпанемент патриотичных "Заместим/на коленях просить о возвращении будут"
Ощущение, что ты стоишь на тонущем Титанике, а часть людей все также пирует, часть - отчалила
Да всем без разницы печально вам или нет. Вы уже примите какое нибудь решение без нытья.
Имел счастье работать и в бакарди, и в диаджео. Компании давно не инвестируют в россию, у бакарди даже своего склада нет. Почти весь товар импортный, то что начали производить в России пить невозможно, можно зрение потерять) Они привозят через транспортные компании, продают при помощи партнёров и выводят прибыль из страны. Если диаджео покинет рынок, их долю займут другие игроки, в т.ч. Отечественные
Переживать насчёт алкашки точно не стоит - точнее, максимум переживаний могут испытывать любители вискаря, всё остальное есть,причём зачастую лучше иностранного
Придётся жрать водку на корпоративах.
В три горла. Пока табуретки не закончились.
По сути избавляют от прелюдии.
Не нужон
Это не ром.
Здравствуй, суррогатный алкоголь…
Прекратите затариваться в "гаражах"
Вовремя я бросил пить. А если без шуток, то будет много левака и непонятных брендов. А это ник чему хорошему не приведет.
Да алкашки в мире вообще море всякой разной, просто глаз замыливается на одних брендах и кажется что других больше не существует.
Ладно, ладно... Пока бакарди есть – продержимся (-:
И самогон со сгущёнкой не отберут, изверги!
Как и в прочих случая, сотрудников жаль.
И как же без Baileys-а?
Армянский ром за 400р не хуже ромового напитка Моргана, и утром норм. А тесть Сэм варит на вкус как Бакарди спайси только утром после Сэма как огурчик и идёт как вода, вкусный страж закусывать не хочется)
Мы живём в самой лучшей стране на свете, а все другие страны нам завидуют (с)
Наконец-то блять, не хуй спаивать русский народ!!!1!!1!
А ты не пей, епта. Прямо в горло вливают тебе ненавистные вороги?
Самое главное, чтобы кефир не ушел 😂😂😂
Все нас покидают... грустно друзья...
Смотрю "закусились" не на шутку после саммита...
Всем перечитывать "Москва-Петушки" в поисках рецепта "Слёзы комсомолки", а это все ваше капиталистическое нам и даром ненужно!
Не нужОн, ну вы поняли