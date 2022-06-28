Forbes: работники ПВЗ Wildberries пожаловались в прокуратуру из-за ухудшения условий труда — компания назвала это фейком Статьи редакции
В частности, сотрудники недовольны новой системой начисления зарплаты — в личный кабинет вместо банковского счёта. В компании говорят, что новая система позволит выплачивать зарплату ежедневно.
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- Менеджеры по работе с клиентами из читинских филиалов ООО «Вайлдберриз» обратились в прокуратуру Забайкальского края, пишет Forbes со ссылкой на инициативную группу менеджеров региона и копию документа. Обращение зарегистрировано 24 июня, а его электронная копия подана в Генпрокуратуру.
- Работники жалуются, что с октября 2021 года Wildberries изменил некоторые положения, регулируемые ранее заключенными трудовыми договорами. Изменения ухудшили условия труда. При этом компания якобы отказывается предоставлять им оригиналы подписанных руководством трудовых договоров, расчётные листы и акты приёмки оказанных услуг.
- Они просят прокуратуру проверить, насколько законны действия руководства. По данным Forbes, подобные обращения готовят менеджеры Московского региона и Красноярского края.
Чем недовольны ПВЗ
- В марте маркетплейс изменил сотрудникам ПВЗ график работы — рабочий день увеличили с 12 до 14 часов. Но сотрудникам не предлагали подписать никаких допсоглашений, пишет издание.
- В трудовых договорах прописано, что сотрудники ПВЗ получают оклад (около 15 тысяч рублей в месяц) и могут получать премии, размер и частота которых не прописаны. Но осенью 2021 года работников перевели на новую систему вознаграждения, узнало издание. По словам его собеседников, они также не подписывали никаких документов об этом.
- По данным Forbes, теперь размер вознаграждения зависит от ряда факторов: количество кликов, которые сотрудник обязан произвести сканером, процент от суммы выкупа товаров за день, скорость разбора товаров, личный рейтинг сотрудника и ПВЗ. За невыполнение минимума якобы предусмотрены штрафы.
- Собеседник Forbes из инициативной группы говорит, что менеджеры ПВЗ получают от 20 тысяч до 130 тысяч рублей в зависимости от региона и конкретной точки.
- Кроме того, в июне 2022 года Wildberries изменил условия начисления зарплаты: её переводят не на расчётный счёт сотрудника в банке, а на баланс личного кабинета в рабочем приложении. После этого сотрудник должен самостоятельно вывести деньги на счёт в банке, но многим это сделать с первой попытки не удалось. Теперь вывести деньги получается только у клиентов «Сбера» и «Тинькофф».
- Обратившиеся в прокуратуру считают, что так компания может не уплачивать НДФЛ и страховые взносы, а у работников отсутствует статья дохода «Зачисление зарплаты».
Что говорят в Wildberries
- «На данный момент не подтверждены предположения о якобы поданном заявлении в прокуратуру Забайкалья. На наш взгляд, это фейк», — заявили Forbes в Wildberries. Там опровергли и информацию о подаче обращений в других регионах. Обвинения в уходе от уплаты налогов маркетплейс назвал абсурдными: начисления страховых взносов и НДФЛ от работодателя можно посмотреть на сайте ФНС.
- Компания утверждает, что менеджеры продолжают работать по тем трудовым договорам, которые были заключены с ними ранее, и изменений не было: «Как мы полагаем, оферту для пользования приложением могли ошибочно принять за новую форму сотрудничества, но это не так».
- Информация об ухудшении условий труда не соответствует действительности, говорят в Wildberries: компания предлагает «конкурентный доход при добросовестном выполнении работы», а выплаты регулярно индексируются. «При добросовестной работе доход менеджеров ПВЗ может превышать 100 тысяч рублей». Wildberries работает в строгом соответствии с трудовым законодательством и соблюдает все нормы, заявили в компании.
- По поводу новой системы начисления зарплаты маркетплейс заявил, что внедряет финтех-сервис в приложении для менеджеров ПВЗ, благодаря которому «выплаты идут быстрее».
«На наш взгляд, это фейки»
Учатся у лучших
Битва двух якодзун: Тинёк vs Wildberries.
Моча против говна.
Игра была равна, играли два "лидера отрасли"
Т.е начисляют на баланс в лк что-то типа внутренней валюты WB?
Не нравится работник, раз и обнулили. Иди докажи, что там что-то было. Жесть..
Видимо изобрели какой-то схемотоз как уйти от налогов, уменьшить или размазать по времени.
У них интеграция: переходят на выплаты в Тинькофф.Спасибо(ЗаПонимание). При зачислении на счет —комиссия на всю сумму, и еще остаешься банку должен.
По ТК неденежная часть не больше 20 процентов. А это она и есть, похоже.
Нет, как я понимаю вся за падает на ЛК менеджера, с которого он самостоятельно должен выводить деньги. По моему такие манипуляции не должны считаться выплатой ЗП, т.к. деньги в ЛК по прежнему находятся под контролем работодателя.
Интересно, как у них форма и момент выплаты зарплаты обозначен в трудовом договоре. Но вообще да, вне зависимости от этого, начисление каких-то баллов или бонусов, которые не находятся в непосредственном владении работника, никак нельзя считать выплатой заработной платы.
Да, причем в одной из прошлых статей писали, что есть некий минимум на снятие
ВРХ не смотрели? https://www.youtube.com/watch?v=nDNEebfTHqM
https://www.youtube.com/watch?v=A2p3hf2vIRA
Берут пример с тинька?))
Спасибо за понимание...
С государства
Вчера рассказывали мне как начали уходить с работы со склада в Коледино - вешают на работников якобы потерянный товар и ставят на счетчик, причем это реально потому что там знакомые и из менеджмента и один уволился, после того как ему сказали записать энные суммы на сборщиков, чтобы не платить им. Как-то так
"На наш взгляд, это фейк". Бля, они хоть раз признавали что-нибудь?
Проеб с database - так и должно быть.
Наеб с карточками МИР - так запланировано.
Наеб с платными возвратами - тестируем гипотезу.
Проеб целых стаков разработчиков - оптимизируем производительность.
Мать вашу, ВБ - баша бизнес модель (хоть она и украдена) зарабатывает деньги. Так хули не ценить тех людей которые помогают вам двигать вашу машину.
Ах да, забыл... вы же в россии. Тут все совсем по другому работает.
Да, капитализм всегда "щемит" работников...
Бля, я буду дико орать если Бакальчук заставит всех открыть счета в своем банке, там же откроет зарплатный проект и будет растить капитализацию банка.
Пиздец предпринимательство
Если на тебя жалуются, называй фейком.
Типичное поведение в концлагере.
Для поставщиков также сделали. В личный кабинет заходят и выводят деньги со счета личного кабинета и деньги приходят на расчетный счёт потом указанный.
Вот не спроста не лежит душа к вилдбериз. Еще и хрен их выговоришь.
За вас уже подумали в правительстве.
рабы не мы, мы не рабы.
Взяли и уволились скопом - зарплат на 15.000 уж найти можно и проводя 14 часов жопой кверху двигая коробки и сканером "пик-пик" на скорость.
Тогда авось дойдет до "успешных управленцев".
Хотя, я сомневаюсь что в WB есть реально управленцы - настолько там все "полукустарно" начиная с сайта даже.
ну и не пойму - они совсем жадные стали или там не все так радужно было в плане финансов как они писали - что прибыльны и не на копейки...
Вся работа в пвз говно, хуже только в пятерочке или аналогах
Чем богаче Бакальчук тем хуже условия...
Ну здравствуй, новое дно ВБ, но это не предел, никому не расходиться!
Прям мультики можно про них делать из серии: «ВБ на дне ...».