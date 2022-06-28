Адаптация сотрудников к новой системе, даже если она улучшает их трудовые условия и предоставляет дополнительные возможности, требует времени. Часть из них по ошибке использовали чужие или неверные реквизиты. Мы находимся на связи с нашими сотрудниками, разъясняем им порядок работы сервиса, предоставляем им обратную связь.