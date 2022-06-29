H&M раскрыла стоимость активов в России, Украине и Беларуси — $433 млн Статьи редакции
Закрыт 181 магазин, где работали 7500 сотрудников.
- На конец мая компания оценила стоимость активов в России, Беларуси и Украине в 4,4 млрд крон ($433 млн или около 22 млрд рублей). В них входят товарные запасы, оборудование и другое.
- В трёх странах закрыт 181 магазин, штат составляет около 7,5 тысячи человек. На весь регион приходилось около 10% операционной прибыли до начала пандемии, раскрыла H&M в отчёте за первое полугодие 2022 года.
- Курс рубля к шведской кроне вырос на 73% в первом квартале, это негативно сказалось на стоимости российских активов при пересчете в кроны.
- Чистая прибыль H&M выросла на 32% год к году и составила 3,68 млрд шведских крон ($364 млн). Выручка выросла на 17%, до 54,5 млрд крон. Продажи в национальных валютах увеличились на 12%, без учета России, Белоруссии и Украины — на 17%. Компания связывает рост продаж с успехом новой коллекции, большинство товара удалось продать до распродаж.
- Регион, где выручка выросла больше всего — Южная Европа (36%) и Северная и Южная Америка (30%). В Северной Европе продажи выросли на 7%, в Восточной Европе — рухнули на 22%.
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Чёт маловато
Маловато будет
"Компании понесут невероятные убытки из за выхода с рынка РФ "
Дохуя
Одни ушли, другие пришли. Турция была против Финляндии и Швеции, стала за. В этом мире чарующем все так быстро переобуваются😁 Поэтому эти новости н-и-о-ч-е-м👆
Не так и много, можно оставлять — за всем присмотрят (-:
Сарказм.
А серьёзно – за сотрудников, разумеется, обидно. Налоги, опять же, H&M не платит, хотя могли бы.
Кстати, кто-то считал, сколько налоговых поступлений по итогам года не досчитается РФ из-за ухода всех и вся?