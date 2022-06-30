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Торговля
Бешеный торшер

«Магнит» запустил магазины «У дома Плюс» — в дополнение к «У дома», «Экстра» и дискаунтерам «Моя цена» Статьи редакции

Они будут больше обычных магазинов «у дома», но меньше, чем «Экстра».

1192 просмотров
  • «Магнит» тестирует магазины «У дома Плюс» — с расширенным ассортиментом и большей площадью, объявила компания.
  • Первые две точки открыли в Москве и Геленджике, также «Магнит» планирует запустить ещё несколько магазинов в Санкт-Петербурге и Казани.
  • «Классические» магазины «у дома» занимают площадь до 400 м², у новых точек площадь составит от 550 м² до 900 м². За счёт большего пространства организуют более удобную навигацию, добавят зону кафе, расширят ассортимент готовой еды.
  • Также в магазинах есть собственная пекарня и кофе-машина. Купить кофе можно навынос. В магазинах появятся кассы самообслуживания и сканеры для проверки цены
  • У «Магнита», кроме магазинов «у дома», есть также форматы «Экстра», «Сити», «Магнит Косметик», дискаунтеры «Моя цена» и киоски «Магнит Go».

#новость #магнит

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27 комментариев
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 Влад Эфиров
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Джахор Дырдырдаев

Кстати, отличная трилогия. Всем рекомендую.

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Мухаммед Эмомалиев

Вроде только два фильма, нет ?
Там где рассказывают про личности и ещё фильм где играет Ник Фюри

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Roman Purik

Неуязвимый (2000), Сплит (2016) и Стекло (2019)

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Джахор Дырдырдаев

Был ещё самый первый фильм - "Неуязвимый", или как там его 🤔

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Roman Purik

и еще фильм про зверя

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Некто съел 2 яблока

овердохера

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Rabindranat Tagor

И для привлечения айтишников магазины "У дома плюс плюс" и "У дома шарп"

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Сергей

У дома мотоцикл Ява
У дома танцуют Го-го
У дома ползает Питон
У дома Растут грибы

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Макс Макс

Магниты с новым менеджментом ещё живы?

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Вадим Д.

Ждём «Магнит семейный плюс у дома экстра»? (-:

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Поджог Сараев

Передаю привет хейтерам Вкусвилла. Никто не будет копировать нежизнеспособные бизнес-модели, не так ли?

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Джахор Дырдырдаев

Шо то хуйня, шо это хуйня. Не кофе, а моча ишака.

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Давний шмель

То же самое в Пятёрочках уже пару лет.
Вряд ли кто-то хейтил Вкусвилл за это, там есть ещё за что (этот ЛГБТ скандал, слишком большая разница в качестве ТТ и так далее)

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Поджог Сараев
Вряд ли кто-то хейтил Вкусвилл за это

Пару недель назад был мегасрач и некоторые предъявляли, что ВВ развивает кафе в ущерб всему остальному.

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Василий Степанофф

Кофе по-умолчанию должен быть вкусным. Если в рекламе пишут "у нас вкусный кофе", значить, как пить дать: кофе-дерьмо.

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Антон Василик

Мне как потребителю вообще без разницы как это дело называется))

Вот у меня у дома были Магнит и Магнит у дома. Разницу не ощущал)

Могу предположить, что по названию можно будет сразу понимать, что там можно купить (типа кофе на вынос), а что нельзя. Но сам не практике, повторюсь, не замечал разницы.

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Дмитрий Кедов

у меня в радиусе километра от дома 19 супермаркетов, куда их столько не понятно ибо ценник и ассортимент везде +- одинаковый.

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ilia

"За счёт большего пространства организуют более удобную навигацию, добавят зону кафе, расширят ассортимент готовой еды."

А когда там была зона кофе и готовая еда? Говорю по регионам Сибири, по нескольким остальным - по состоянию на прошлый год - нигде не было никакой "зоны кофе" и никакой "готовой еды". Только для южан и москвичей тема?

По навигации - можно улучшать и в обычных, а то в и в существующих иногда бродить приходиться + иногда такие помещения выбирают - с закутками как в лабиринтах.

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Джахор Дырдырдаев

Говорю про спб

Магнит - АНАЛог лоукостеров с одной работающей кассой, но при этом с охеренно высокими ценами, местами даже более высокими, чем в перекрёстке.

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Джахор Дырдырдаев

Магнит и магнит, какая нахуй разница где покупать хлеб и прочее пожрать в одной и той же сети?

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Псков Бурито

Почему бы не сделать одну сеть, но нормальную?
У нас Магнит у дома - это такой срач, туда только с зажатым носом заходить. Я только за пецовкой забегаю, она там дешевле.

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Последний Шанс

Есть магниты , которые по площади небольшие и ассортимент урезан. Они всегда у дома назывались тоже. А тут придумали что то

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Сергей

Какой-то перманентный распил...

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Nick

У ДОМА ПЛЮС ПРО МАКС УЛЬТРА ТУРБО ДЕЛЮКС ПРЕМИУМ

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Jordan Deadlight
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Максим Степанов

скоро Магнит будет "премиум-ритейл"
КБ "средний плюс"
Светофор и Фикс прайз "эконом плюс"
а самый эконом "З-магазин" при заходе на покупателя будут орать "давай быстрей выбирай макарошки и вали на..й отсюда"

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