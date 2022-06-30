«Магнит» запустил магазины «У дома Плюс» — в дополнение к «У дома», «Экстра» и дискаунтерам «Моя цена» Статьи редакции
Они будут больше обычных магазинов «у дома», но меньше, чем «Экстра».
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- «Магнит» тестирует магазины «У дома Плюс» — с расширенным ассортиментом и большей площадью, объявила компания.
- Первые две точки открыли в Москве и Геленджике, также «Магнит» планирует запустить ещё несколько магазинов в Санкт-Петербурге и Казани.
- «Классические» магазины «у дома» занимают площадь до 400 м², у новых точек площадь составит от 550 м² до 900 м². За счёт большего пространства организуют более удобную навигацию, добавят зону кафе, расширят ассортимент готовой еды.
- Также в магазинах есть собственная пекарня и кофе-машина. Купить кофе можно навынос. В магазинах появятся кассы самообслуживания и сканеры для проверки цены
Кстати, отличная трилогия. Всем рекомендую.
Вроде только два фильма, нет ?
Там где рассказывают про личности и ещё фильм где играет Ник Фюри
Неуязвимый (2000), Сплит (2016) и Стекло (2019)
Был ещё самый первый фильм - "Неуязвимый", или как там его 🤔
и еще фильм про зверя
овердохера
И для привлечения айтишников магазины "У дома плюс плюс" и "У дома шарп"
У дома мотоцикл Ява
У дома танцуют Го-го
У дома ползает Питон
У дома Растут грибы
Магниты с новым менеджментом ещё живы?
Ждём «Магнит семейный плюс у дома экстра»? (-:
Передаю привет хейтерам Вкусвилла. Никто не будет копировать нежизнеспособные бизнес-модели, не так ли?
Шо то хуйня, шо это хуйня. Не кофе, а моча ишака.
То же самое в Пятёрочках уже пару лет.
Вряд ли кто-то хейтил Вкусвилл за это, там есть ещё за что (этот ЛГБТ скандал, слишком большая разница в качестве ТТ и так далее)
Пару недель назад был мегасрач и некоторые предъявляли, что ВВ развивает кафе в ущерб всему остальному.
Кофе по-умолчанию должен быть вкусным. Если в рекламе пишут "у нас вкусный кофе", значить, как пить дать: кофе-дерьмо.
Мне как потребителю вообще без разницы как это дело называется))
Вот у меня у дома были Магнит и Магнит у дома. Разницу не ощущал)
Могу предположить, что по названию можно будет сразу понимать, что там можно купить (типа кофе на вынос), а что нельзя. Но сам не практике, повторюсь, не замечал разницы.
у меня в радиусе километра от дома 19 супермаркетов, куда их столько не понятно ибо ценник и ассортимент везде +- одинаковый.
"За счёт большего пространства организуют более удобную навигацию, добавят зону кафе, расширят ассортимент готовой еды."
А когда там была зона кофе и готовая еда? Говорю по регионам Сибири, по нескольким остальным - по состоянию на прошлый год - нигде не было никакой "зоны кофе" и никакой "готовой еды". Только для южан и москвичей тема?
По навигации - можно улучшать и в обычных, а то в и в существующих иногда бродить приходиться + иногда такие помещения выбирают - с закутками как в лабиринтах.
Говорю про спб
Магнит - АНАЛог лоукостеров с одной работающей кассой, но при этом с охеренно высокими ценами, местами даже более высокими, чем в перекрёстке.
Магнит и магнит, какая нахуй разница где покупать хлеб и прочее пожрать в одной и той же сети?
Почему бы не сделать одну сеть, но нормальную?
У нас Магнит у дома - это такой срач, туда только с зажатым носом заходить. Я только за пецовкой забегаю, она там дешевле.
Есть магниты , которые по площади небольшие и ассортимент урезан. Они всегда у дома назывались тоже. А тут придумали что то
Какой-то перманентный распил...
У ДОМА ПЛЮС ПРО МАКС УЛЬТРА ТУРБО ДЕЛЮКС ПРЕМИУМ
скоро Магнит будет "премиум-ритейл"
КБ "средний плюс"
Светофор и Фикс прайз "эконом плюс"
а самый эконом "З-магазин" при заходе на покупателя будут орать "давай быстрей выбирай макарошки и вали на..й отсюда"