The Moscow Times рассказало про новых «челноков»: возят почти всё, вместо гарантий — отзывы покупателей Статьи редакции
Основные тезисы из материала русскоязычной версии издания.
- На фоне остановки работы или ухода из России иностранных компаний частные лица обещают выкупить и доставить из-за границы практически любые товары европейских и американских брендов — от автозапчастей до косметики. Сроки — максимум месяц.
- По подсчётам издания, с 24 февраля по 1 марта 2022 года в «московском» разделе «Авито» было около 40 таких объявлений. Сейчас их около 2000. Сам сервис не ответил на запрос о статистике по этим видам услуг.
- Одни продавцы предлагают привезти Adidas, Zara и другие модные бренды из Беларуси. Другие везут одежду, технику и товары IKEA из Турции, Финляндии и Швеции. Исполнители занимаются доставкой сами или через частных посредников, говорится в объявлениях. Также подключают знакомых, которые живут за границей.
- Издание поговорило с 60 авторами объявлений. Все рассказали, что работают «в частном порядке», поэтому никаких договоров с заказчиком не заключают. Большинство общается с покупателями через Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России), чаты в мессенджерах.
- Большинство просит полную предоплату товара. Минимальный процент, который нашло издание, — 30% вперёд. Стоимость услуг — от 10 до 30% от стоимости заказа плюс оплата доставки по России, если она нужна. У многих есть фиксированная минимальная комиссия 1000 рублей. Обмена и возврата товара в большинстве случаев нет, но некоторые продавцы при получении заказов отправляют фотографии покупателям.
- У опрошенных изданием продавцов средний курс доллара составляет около 60 рублей, евро — 64 рубля. Оплата почти всегда — переводом на рублёвую карту физлицу. Гарантий никто не даёт, отмечает The Moscow Times: исполнители лишь ссылаются на положительные отзывы заказчиков. Источники «Известий» в правоохранительных органах говорили, что в Москве возбудили уже три дела по заявлениям потерпевших, у которых «помощники» взяли деньги за заказ и исчезли.
- Аналитики ЦБ прогнозировали рост «челночного» бизнеса в России ещё в апреле 2022 года. Услуги по доставке товаров из-за границы предлагают и логистические компании: например, Boxberry и СДЭК. Но часто клиенты жалуются на задержки доставок — в СДЭК объясняли их проблемами с логистикой, платёжными ограничениями и «усиленным» таможенным контролем.
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О, только вчера написал в блог обзор телеграм бота, который коннектит заказчика и доставщика. Это конечно большой рынок, желающих туда запрыгнуть – много, но как обеспечивать сохранность вещей и легальность доставок – пока непонятно. Мошенников тоже прибавилось в этой теме.
https://vc.ru/u/93158-dmitriy-begovatov/453299-kak-sekonomit-na-mezhdunarodnoy-dostavke-bot-dnya
Ждём ларьки и братков.
Мало вы знаете про челночество, которое все годы до пандемии не прекращалось на Дальнем Востоке и основательно питало прилавки Москвы. Никаких братков и ларьков что-то не видно, а тут почему-то должны появиться.
Потому, как здесь особи сидят такие, которые только могут писать и всё. В этом их и вся полезность для общества
Челночество с ДВ возило Zara, Adidas и IKEA на прилавки Москвы с ДВ?
Какие отборные сказки пошли 😂
а они разве уходили?
Они и не пропадали. Просто некоторые поменяли спортивки на костюмы и форму с погонами.
Во всяком случае, в регионах.
Рынки всё так же работают с "крышей" и всеми делами. Там 90ые не заканчивались
Хочу посмотреть на новые параллельные авто без гарантии в три цены от прежней.
Подождите немного, и все увидите..
Они уже там около в 2-3 и без импорта
Но возможно с гарантией.
Вкус из детства подъехал)
Колесо сансары дало оборот...
А какие у челноков могут быть гарантии? Даже странно.
Да, не думал, что челночное царство второй раз в жизни придётся пережить.