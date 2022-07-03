IKEA начнёт распродажу товаров в онлайн-магазине 5 июля Статьи редакции
Она будет длиться несколько недель.
- На сайте IKEA появилось сообщение о запуске онлайн-распродажи товаров: их можно будет купить только на сайте магазина с 5 июля. Распродажа товаров будет длиться несколько недель, «пока они есть в наличии», говорится в сообщении.
- Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина, а также пунктов выдачи заказов Ozon или «Почта России».
- Доставка будет работать в городах, где присутствуют магазины IKEA. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
- В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что начнёт сокращать масштабы своего бизнеса в России.
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Сайт упадет через 5 минут из-за набега пользователей, скриньте
vcшники уже поставили таймер на 23:59
Надеюсь удастся купить акулу.
и продать потом на авито за 2ккР
Только сегодня узнал, что она называется БЛЯХАЙ.
Насколько я знаю, на AVITO самое ценное из IKEA это разная фурнитура и расходники к кухонным гарнитурам, мебели (желательно к моделям постарше). Всякие ручки от дверок, петли, различные колпачки и пр. мелочевка, потому что от старых моделей бывает проблематично достать комплектные, а иногда людям хочется заменить пару потерных ручек, но оставить прежний стиль.
*купи немного такой дешевки, а потом через год продашь и купишь 10 акул! =))
вот и прожил я жизнь без единой побрякушки из икеи
Бля, ну давай я тебе что-нибудь почтой или email перешлю.
Будешь помнить меня всю жизнь, и дети твои будут помнить ))
ну вы это, как то, совсем не в тренде. как это, всю жизнь и без икеи. ладно мне простительно, я захотел меблю, без лишней тупни, прямо сам и у себя тв цеху сбацал меблю. на лету, на ходу и по своим размерам.
И даже не знаете, какое это счастье, грохнуть все фужерчики, пытаясь в "горка шампанского"(
Ищу запчасти от деревянного стула ингольф! Отпишите, у кого есть и не жалко продать/отдать
В такие времена я даже не понимаю, шутка ли это
Есть 2 стула...
Ушла эпоха
Глянул - все что интересно уже отсутствует в магазине.
Из другого региона если искать пути, то геморрой...
Затарились сотрудники.
Кажется сотрудники уже всю стоящую мебель и утварь раскупили.
В регионах ещё есть интересные вещи в доступности. В Москве - солд-аут:(
Наверняка люди будут скупать что надо и не надо, потом перепродавать.
А мне очень нужен халат-динозавр. И очень жаль, что из продуктов не получится заказать.
Может это такой способ вернуться?
Надо им подсказать! :))
Продам акулу ))
Держите фарцовщицу
А нах она нужна? Качество одноразовое
Прусы где? Сменил 3 квартиры с мебелью из икеи. Ничего не сломано.
Помогу сделать стол с электроприводом bekant более умным
А как? Просто интересно. Полгода им пользуюсь, даже идей не было как его еще можно модернизировать…
наверное только если кнопки заменить. 🤔
куплю салфеток упаковок 100. лучшие салфетки на рынке. плотные. влагу впитывают великолепно.
Ищу полку (комплимент) для шкафа ПАКС 100x35 цвет:вишня, с крепежами ))
А хотдоги и пончики будут?
Славно! И всё же очень жаль, что икея уходит, прямо вот хреново. Но продажи, хоть и частичные «по наличи» ненадолго поднимут настроение.
не совсем уходит. сотрудников увольняет не всех. их торговые центры Мега продолжают работу
Может это схема санлайта ?
ВДД - и точка
Оптимизируют расходы на аренду складов?
Купить смогут только те у кого в городе Икея есть, регионы все просто смотрят 🥲 доставки нет вне городов базирования
На авито уже давно идет распродажа ) иногда даже с предложением привезти из братских республик)
Хорошая распродажа
есть аккумы АА по качеству и цене аналогичные икеевским? Или стоит по бороться?)
Для боксовых геймпадов юзаю икеевские и люрасел. Комплект дюрасел держит дольше двух икеевских.
Вот и посмотрим в очередной раз, как здоровые, грамотные, образованные и так далее люди превращаются в тупую, необразованную быдло-толпу моментально)