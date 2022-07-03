Торговля
Ануш Алексанян

IKEA начнёт распродажу товаров в онлайн-магазине 5 июля Статьи редакции

Она будет длиться несколько недель.

  • На сайте IKEA появилось сообщение о запуске онлайн-распродажи товаров: их можно будет купить только на сайте магазина с 5 июля. Распродажа товаров будет длиться несколько недель, «пока они есть в наличии», говорится в сообщении.
  • Покупатели смогут оформить самовывоз из магазина, а также пунктов выдачи заказов Ozon или «Почта России».
  • Доставка будет работать в городах, где присутствуют магазины IKEA. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара и Уфа.
  • В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что начнёт сокращать масштабы своего бизнеса в России.

#ikea #новость

3990 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
 Allestor Klei

Сайт упадет через 5 минут из-за набега пользователей, скриньте

Ответить
Развернуть ветку
selecadm
Ответить
Развернуть ветку
Ilia

vcшники уже поставили таймер на 23:59

Ответить
Развернуть ветку
selecadm

Надеюсь удастся купить акулу.

Ответить
Развернуть ветку
Dimych Pupkin

и продать потом на авито за 2ккР

Ответить
Развернуть ветку
Джон Картошкин

Только сегодня узнал, что она называется БЛЯХАЙ.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Axel Denisenko
Надеюсь удастся купить акулу.

Насколько я знаю, на AVITO самое ценное из IKEA это разная фурнитура и расходники к кухонным гарнитурам, мебели (желательно к моделям постарше). Всякие ручки от дверок, петли, различные колпачки и пр. мелочевка, потому что от старых моделей бывает проблематично достать комплектные, а иногда людям хочется заменить пару потерных ручек, но оставить прежний стиль.
*купи немного такой дешевки, а потом через год продашь и купишь 10 акул! =))

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
неформат

вот и прожил я жизнь без единой побрякушки из икеи

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Мурод

Бля, ну давай я тебе что-нибудь почтой или email перешлю.

Будешь помнить меня всю жизнь, и дети твои будут помнить ))

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Dimych Pupkin

ну вы это, как то, совсем не в тренде. как это, всю жизнь и без икеи. ладно мне простительно, я захотел меблю, без лишней тупни, прямо сам и у себя тв цеху сбацал меблю. на лету, на ходу и по своим размерам.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Личной будильник

И даже не знаете, какое это счастье, грохнуть все фужерчики, пытаясь в "горка шампанского"(

Ответить
Развернуть ветку
А А

Ищу запчасти от деревянного стула ингольф! Отпишите, у кого есть и не жалко продать/отдать

Ответить
Развернуть ветку
Bravemoon

В такие времена я даже не понимаю, шутка ли это

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Пришелец

Есть 2 стула...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Цифровые комплексы

Ушла эпоха

Ответить
Развернуть ветку
ilia

Глянул - все что интересно уже отсутствует в магазине.
Из другого региона если искать пути, то геморрой...
Затарились сотрудники.

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Мурод

Кажется сотрудники уже всю стоящую мебель и утварь раскупили.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Tolstykh

В регионах ещё есть интересные вещи в доступности. В Москве - солд-аут:(

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Комаров

Наверняка люди будут скупать что надо и не надо, потом перепродавать.

Ответить
Развернуть ветку
Личной будильник

А мне очень нужен халат-динозавр. И очень жаль, что из продуктов не получится заказать.

Ответить
Развернуть ветку
Перспективный Петя

Может это такой способ вернуться?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

Надо им подсказать! :))

Ответить
Развернуть ветку
Милана Савина

Продам акулу ))

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Мурод

Держите фарцовщицу

Ответить
Развернуть ветку
M V

А нах она нужна? Качество одноразовое

Ответить
Развернуть ветку
Anton Zavarzin

Прусы где? Сменил 3 квартиры с мебелью из икеи. Ничего не сломано.

Ответить
Развернуть ветку
Владислав Булатов

Помогу сделать стол с электроприводом bekant более умным

Ответить
Развернуть ветку
последний бигмак

А как? Просто интересно. Полгода им пользуюсь, даже идей не было как его еще можно модернизировать…
наверное только если кнопки заменить. 🤔

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Ключевой кавалер

куплю салфеток упаковок 100. лучшие салфетки на рынке. плотные. влагу впитывают великолепно.

Ответить
Развернуть ветку
Коричневый Мурод

Ищу полку (комплимент) для шкафа ПАКС 100x35 цвет:вишня, с крепежами ))

Ответить
Развернуть ветку
Ха Ха

А хотдоги и пончики будут?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Славно! И всё же очень жаль, что икея уходит, прямо вот хреново. Но продажи, хоть и частичные «по наличи» ненадолго поднимут настроение.

Ответить
Развернуть ветку
hemofiliac -

не совсем уходит. сотрудников увольняет не всех. их торговые центры Мега продолжают работу

Ответить
Развернуть ветку
Артем Лисовой

Может это схема санлайта ?

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Леопольдович

ВДД - и точка

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Лукьянчиков

Оптимизируют расходы на аренду складов?

Ответить
Развернуть ветку
Aleksei M

Купить смогут только те у кого в городе Икея есть, регионы все просто смотрят 🥲 доставки нет вне городов базирования

Ответить
Развернуть ветку
Роман Эмиров

На авито уже давно идет распродажа ) иногда даже с предложением привезти из братских республик)

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard
Скидок по карте IKEA Family и снижения цен на отдельные товары не предусмотрено.

Хорошая распродажа

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

есть аккумы АА по качеству и цене аналогичные икеевским? Или стоит по бороться?)

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Шевченко

Для боксовых геймпадов юзаю икеевские и люрасел. Комплект дюрасел держит дольше двух икеевских.

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Вот и посмотрим в очередной раз, как здоровые, грамотные, образованные и так далее люди превращаются в тупую, необразованную быдло-толпу моментально)

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 51 комментарий
null