Торговля
Маша Цепелева

Минпромторг внёс в список товаров для параллельного импорта Lego, Siemens, BMW и исключил Duracell Статьи редакции

Некоторые производители «гарантировали поставки» в Россию, поэтому их продукцию убрали из списка.

  • Минпромторг России отправил новый список товаров для параллельного импорта для регистрации в Минюст, передаёт «РИА Новости» слова главы министерства Дениса Мантурова с международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

Там, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. И, наоборот, включены компании Siemens, BMW — те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок

Денис Мантуров, глава Минпромторга
  • В список внесли продукцию BMW, Siemens и Lego. Исключили — насосное оборудование Wilo, батарейки Duracell, средства детской гигиены Merries и другие компании, потому что «производители гарантируют поставки». Всего покинули российский рынок 150 компаний из 25 тысяч зарегистрированных, говорит Мантуров.
  • В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. Ведомство планирует актуализировать список раз в квартал или два месяца.

#новость #параллельныйимпорт

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64 комментария
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 MEGAtraXXXer666

Буквально 3 дня назад договорился о поставах в том числе батареек дюрасел, оплатил первую партию и подписал договор с казахской транспортной компанией

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MEGAtraXXXer666

Рынку за минуты правительство предлагает адаптироваться?

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2 комментария
Betty Boop

Весь WB завален поддельными батарейками Duracell по 150-350 руб за упаковку из 12 штук. Там даже на упаковках опечатки, не говоря о самих батарейках, которые текут часто не доехав до покупателя, а доехав работают по 10 минут

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Soulis

Так всегда так было в России. До 24 февраля у импортёров вин было ещё веселье летом (нашумевшая история про то, что шампанское теперь может быть только российским), когда в пятницу ты ушёл с работы, а в понедельник уже не мог ничего завозить до получения новой сертификации. Затем уже начались пляски импортёров с правительством, потому что все были в небольшом обалдевании)

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Лея Хан

а вагоны сименс для поездов тоже так можно будет?

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SYNACK

Они в РФ производятся, лол

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16 комментариев
Сергей Макеев

Ушли 150 из 25 тысяч, а ввоз товаров упал на 70-80%. Это как?

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Mista

Потому что 150 компаний, которые ушли, владели целой кучей наименований и товарных знаков.

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Valentin Budaev

Потому что ввоз упал изза проблем с оплатой и логистикой у оставшихся, а не изза ушедших.

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Andrey Zykov

Многие из тех, кто ушли, покинули Россию из-за проблем с движением денег и товаров через границу, и, как результат, из-за падения ввоза. Те, кто остались, испытывают все те же проблемы со ввозом, просто они пока держатся. Получается, что не ввоз падает в результате ухода компаний, а компании уходят в результате проблем со ввозом.

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Александр

А где же импортозамещение. Снова будут покупать все у «недружественного», «загнивающего» запада. Рашка, такая рашка….

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GanicusCsw

А какая страна может все заменить? Даже у Китая с этим возникнут проблемы, все производить невыгодно, поэтому и существует глобальная экономика

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Администратор Аккаунта
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Джахор Дырдырдаев

Ура, лего!

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Новорег Заблокированный
Siemens
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Dean Winchester

Мм... Если слушать риторику властей, то вроде нам ничего импортного не нужно, у нас есть Китай , Индия. Только недавно вроде говорили Кока кола не нужна, Макдональдс тоже, а зачем вам apple, mercedes , BMW, Lego ) без них тоже можно жить.

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Andrey Zykov

Да жить-то можно много без чего, но не оставлять же только товары для удовлетворения обязательных потребностей.

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fffggg gggfff

нам много что импортного нужно, но рыдать об уходе "apple, mercedes , BMW" будут меньше 1% жителей рф.

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Chapaka

На прошлой неделе закупили автоматику Siemens через Киргизию. %10 плюсом

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Konstantin Tsarev

без гарантии?)или в сименсе не в курсе куда товар идет

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1 комментарий
Илья Волочков

Удобно. Теперь гос-во будет ещё и выбирать, чем нам пользоваться, а чем — нет.

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Aleksei M

У вас только сейчас это открылось? Вроде уже давно банят сайты неугодные )

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Дмитрий Зверев
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Vics

Ну исключил и исключил

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Слегка Придурковатый

«потому что «производители гарантируют поставки»

То есть они вот прямо гарантируют поставки? И что, даже не боятся санкций (вторичных, третичных, десятиричных)?

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Dimitri

На потребительские товары почти никаких санкций нет. Никто не запрещал BMW продавать авто в РФ, они все добровольно ушли. Санкции в основном на всякие технологии и абсолютно любое сотрудничество с военкой.

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6 комментариев
Джахор Дырдырдаев

Через прокладки. Деньги - есть деньги.

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SYNACK

Ну например как Samsung

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2 комментария
Mista

Скорее всего у этих компаний есть представительства в странах СНГ и поставки будут через них.

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Вадим Д.

Замечу: не ПОСТАВЛЯЮТ, а ГАРАНТИРУЮТ поставки. Это другое (-:
Но этого достаточно для bbuh в списки.

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Arsenii Kirsanov

Ну вы не путайте официальные международные санкции и инициативы самих компаний по уходу с рынка РФ. Поставлять батарейки, кажется, никто не запрещал.

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Оби-Ван Кеноби

дорогу лего! Да!

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Вадим Д.

Вноси в список! Исключай из списка! Красотища-то какая.
Чем бы не тешились, лишь бы списками не мерялись.

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Chris Rea

нормас! без привычного не останемся?

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Стэн Виндетта

как-то так 🤔

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Свежий Филипп

Твиттер, свитер, макинтош, танцы, LEGO – все, что хошь

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Оля Янко

Так все равно пресекать "чёрный импорт" будут. Вряд-ли заграницей на это закроют глаза.

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