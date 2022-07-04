Минпромторг внёс в список товаров для параллельного импорта Lego, Siemens, BMW и исключил Duracell Статьи редакции
Некоторые производители «гарантировали поставки» в Россию, поэтому их продукцию убрали из списка.
- Минпромторг России отправил новый список товаров для параллельного импорта для регистрации в Минюст, передаёт «РИА Новости» слова главы министерства Дениса Мантурова с международной промышленной выставки «Иннопром-2022».
- В список внесли продукцию BMW, Siemens и Lego. Исключили — насосное оборудование Wilo, батарейки Duracell, средства детской гигиены Merries и другие компании, потому что «производители гарантируют поставки». Всего покинули российский рынок 150 компаний из 25 тысяч зарегистрированных, говорит Мантуров.
- В начале мая 2022 года Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём автомобили Volkswagen, Skoda, электроника Apple, Samsung, Sony, игровые приставки Xbox и PlayStation и другое. Ведомство планирует актуализировать список раз в квартал или два месяца.
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Буквально 3 дня назад договорился о поставах в том числе батареек дюрасел, оплатил первую партию и подписал договор с казахской транспортной компанией
Рынку за минуты правительство предлагает адаптироваться?
Весь WB завален поддельными батарейками Duracell по 150-350 руб за упаковку из 12 штук. Там даже на упаковках опечатки, не говоря о самих батарейках, которые текут часто не доехав до покупателя, а доехав работают по 10 минут
Так всегда так было в России. До 24 февраля у импортёров вин было ещё веселье летом (нашумевшая история про то, что шампанское теперь может быть только российским), когда в пятницу ты ушёл с работы, а в понедельник уже не мог ничего завозить до получения новой сертификации. Затем уже начались пляски импортёров с правительством, потому что все были в небольшом обалдевании)
а вагоны сименс для поездов тоже так можно будет?
Они в РФ производятся, лол
Ушли 150 из 25 тысяч, а ввоз товаров упал на 70-80%. Это как?
Потому что 150 компаний, которые ушли, владели целой кучей наименований и товарных знаков.
Потому что ввоз упал изза проблем с оплатой и логистикой у оставшихся, а не изза ушедших.
Многие из тех, кто ушли, покинули Россию из-за проблем с движением денег и товаров через границу, и, как результат, из-за падения ввоза. Те, кто остались, испытывают все те же проблемы со ввозом, просто они пока держатся. Получается, что не ввоз падает в результате ухода компаний, а компании уходят в результате проблем со ввозом.
А где же импортозамещение. Снова будут покупать все у «недружественного», «загнивающего» запада. Рашка, такая рашка….
А какая страна может все заменить? Даже у Китая с этим возникнут проблемы, все производить невыгодно, поэтому и существует глобальная экономика
Ура, лего!
Мм... Если слушать риторику властей, то вроде нам ничего импортного не нужно, у нас есть Китай , Индия. Только недавно вроде говорили Кока кола не нужна, Макдональдс тоже, а зачем вам apple, mercedes , BMW, Lego ) без них тоже можно жить.
Да жить-то можно много без чего, но не оставлять же только товары для удовлетворения обязательных потребностей.
нам много что импортного нужно, но рыдать об уходе "apple, mercedes , BMW" будут меньше 1% жителей рф.
На прошлой неделе закупили автоматику Siemens через Киргизию. %10 плюсом
без гарантии?)или в сименсе не в курсе куда товар идет
Удобно. Теперь гос-во будет ещё и выбирать, чем нам пользоваться, а чем — нет.
У вас только сейчас это открылось? Вроде уже давно банят сайты неугодные )
Ну исключил и исключил
«потому что «производители гарантируют поставки»
То есть они вот прямо гарантируют поставки? И что, даже не боятся санкций (вторичных, третичных, десятиричных)?
На потребительские товары почти никаких санкций нет. Никто не запрещал BMW продавать авто в РФ, они все добровольно ушли. Санкции в основном на всякие технологии и абсолютно любое сотрудничество с военкой.
Через прокладки. Деньги - есть деньги.
Ну например как Samsung
Скорее всего у этих компаний есть представительства в странах СНГ и поставки будут через них.
Замечу: не ПОСТАВЛЯЮТ, а ГАРАНТИРУЮТ поставки. Это другое (-:
Но этого достаточно для bbuh в списки.
Ну вы не путайте официальные международные санкции и инициативы самих компаний по уходу с рынка РФ. Поставлять батарейки, кажется, никто не запрещал.
дорогу лего! Да!
Вноси в список! Исключай из списка! Красотища-то какая.
Чем бы не тешились, лишь бы списками не мерялись.
нормас! без привычного не останемся?
как-то так 🤔
Твиттер, свитер, макинтош, танцы, LEGO – все, что хошь
Так все равно пресекать "чёрный импорт" будут. Вряд-ли заграницей на это закроют глаза.