Торговля
Неподвижный волк

«Сбермаркет» отказался от развития доставки от 20 минут Статьи редакции

Это поможет сервису быстрее стать прибыльным.

  • «Сбермаркет» перестанет увеличивать набор курьеров и сборщиков на это направление в городах с доступной экспресс-доставкой и расширять географию присутствия, пишет Shopper's со ссылкой на вице-президента по аналитике и эффективности компании Дмитрия Зборовского.
  • Отказ от развития экспресс-доставки поможет «Сбермаркету» быстрее выйти на прибыльность, говорит Зборовский. Он отметил, что клиентам в последние месяцы «важнее выгода, а не скорость доставки» — они заказывают реже, но с более высоким средним чеком. Кроме того, сервис отказался от развития доставки электроники и одежды.
  • Компания стала «строже смотреть на эффективность точек» и даёт им меньше времени для выхода в операционную прибыль. «Операционная модель “Сбермаркета” заточена под плановую доставку, компания возвращает фокус именно на нее», — пояснил Зборовский.
  • «Сбермаркет» запустил доставку непродовольственных товаров и быструю доставку от 20 минут из местных магазинов в 2020 году в Москве и развивал её в других городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Красноярске и Новосибирске. Экспресс-доставка доступна из магазинов «Вкусвилл», «Лента», «Магнит» и других — в общей сложности из 88 сетей.
  • В марте 2022 года GR-директор компании Павел Глухов заявил, что «Сбермаркет» планирует выйти на прибыль в ближайшие два-три года. Убыток компания не раскрывает. В январе-сентябре 2021 года убыток «Сбера» от нефинансового бизнеса составил 32,2 млрд рублей. Больше всего убытка — 22,4 млрд рублей — принес сегмент электронной коммерции, куда входят «Сбермаркет», «Самокат» и «Сбермегамаркет».
  • В июне 2022 года от быстрой доставки продуктов за 15 минут отказался Ozon fresh.

#новость #сбермаркет

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23 комментария
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 Влад Борщ

У Сбера уже есть Самокат, иниегрируйте его в Сбермаркет и всё) Нахуя изобретать велосипед?)

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Максим Михайлов

О ирония

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Влад Борщ

Не так прочитал новость. Они про "Экспресс" доставку из Магнитов и т.п. Сори)

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Denis Kiselev

Звучит забавно: зачем изобретать велосипед, когда есть Самокат?!

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Сергей Мазур

Поспешишь, почту России насмешишь))

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Ava Lord

Быстрая доставка абсолютное зло

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Борис Б

Возведение в абсолют - абсолютное зло.

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Ava Lord

Ну это реально аттрибут антиутопичного капитализма. Вангую через пару десятков лет леваки с профсоюзами будут протестовать против слишком быстрых доставок.

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Драка вегетарианца с людоедом

у нас на некоторых улицах страны уже больше года как катаются вот такие симпатяги, да и в сфере машинного обучения в мире по факту начался золотой век

хз, на сохранение профессии в том же виде через 20 лет я бы не поставил

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Fart Smella

пока закупать симпотяг не станет дешевле, чем нанять эмигранта за три копейки, ничего ждать не стоит

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Драка вегетарианца с людоедом

цена одного ровера прямо сейчас **в штучной сборке** с учётом лидара — около 1 млн. рублей, или 27777₽ в месяц, если делить на три года

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Fart Smella

это должно убедить меня в том, что компании переобуются на роверы? это больше убеждает меня в обратном, если честно
особенно учитывая что роверы обслуживать надо, срок работы у них будет явно не большим из-за характера работы

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Деда Миша

Посмотрел на эту симпатягу - автоматом подписал себя яндекс плюс с амедиатекой

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Vics

забавно что когда общаюсь со знакомыми из Европы, они вообще не понимают что такое моментальное доставка ))

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Nikolay Ganin

Справедливости ради скажу, что в Европе и на следующий день мало кто привезёт. Да и в сфере услуг у них тоже самое — вполне нормально ждать мастера 3 недели, чтобы он тебе интернет починил. У нас же в Москве скорость доставки конкурирует с конечной ценой товара в факторах, влияющих на выбор покупателя.

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Gre Li

В Европе трудовое законодательство жёсткое. Там даже выгоднее арендовать грузовик, чем заказывать доставку из той же Икеи. У нас же берут через прокладки «самозанятых», творят любую дичь, что хотят, курьеры на бесплатном положении. Захотят — заплатят причитающиеся копейки, не захотят — оформят нарушение, и хрен оспоришь.

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Alex R

Все it игрушки грефа оплатят россияне высокими процентами по кредиту

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YCbluKOBPbl

А +30% комиссия в среднем по маркетплейсу ? Ну яма лояльная в последнее время.

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Chapaka

Время медленных курьеров пришло

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Andrei M

вот и пришло время почты...

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Вадим Д.

Озон тоже отказался от реактивной доставки. Их там почта не укусила, чтобы быстро не бегали?
Ирония, разумеется.
Очень самонадеянно в крупных городах доставлять за 15-20 минут.

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Маджид Гаджиев

Где заказ делали, там "20 минут +" и ждите

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Псков Бурито

- Точь-в-точь скопировать американский стартап
- Продате его Сбер
- Развалить стартап

Профит

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