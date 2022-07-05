На сайте IKEA в день начала онлайн-распродажи произошёл сбой: не получается авторизоваться и добавить товары в корзину Статьи редакции
Проблемы начались ночью.
- С ночи 5 июля сайт IKEA работает с перебоями: согласно данным Downradar, больше всего жалоб было с 01:00 до 03:00 мск, но на 08:30 мск проблемы сохраняются.
- На сбои жалуются пользователи из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и других. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией на сайте и входом в личный кабинет и трудности при добавлении товаров в корзину.
- В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.
- В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян.
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Даже не в день, а прямо в ночь.
Ну а что делать, если альтернатива Икее — «могучий» Хофф?
Наш народ все таки клёвый.
Кричат "долой США!" и бегут скупать баксы.
Кричат '"и пусть уебывает сраная Икея!" и ломятся на икеевский сайт.
А вы уверены что это одни и те же люди?
Немного позитива :)
В чем заключается позитив?
В ножках к хуяксу.
Ogon’ :)
Он уже лежал ещё вчера вечером. Так что не думаю, что это связано с наплывом. Скорее просто не могут ограничить нормально, чтобы можно было купить только на самовывоз. Или просто девопсов посокрашали с марта.
Тоже сразу вспомнил🤣
Зайти в аккаунт можно только через ВПН. Но добавить в корзину не получится ни с ВПН, ни без него, ни через аккаунт, ни без аккаунта.
Retail ID is not support: ru
У них четкое ограничение по русским магазинам в API сейчас. Vpn никак не перенесет магазин в Омске за пределы России.
Не совсем понял. Войти через ВПН я могу на сайт русской Икеи.
А дальше идут запросы к корзине. И в них передаются ID выбранных магазинов. Магазины привязаны к России. Ошибки: Retail ID is not support: ru
Блокировка искусственная со стороны Икеи.
Всем или они просто рандомно дозированно допускают в порядке очереди?
а вот про это никто не знает) но не встречал, что кто-то купил
Плюс такое встречал, 2 упоминания от разных людей.
У нас уже 10 утра, начало работы. Но вход только через ВПН, а в корзину все равно не добавляется. Ждать 10 по московскому времени? :-)
Естественно, по МСК. Или вы думаете их штат разрабов сейчас на Камчатке?)
Я думал, что у них ещё осталась совесть не устраивать ***** под конец простым покупателям. Достаточно было написать на сайте, что они работают по мкадовскому времени.
А сейчас ещё все как ломанутся, и произойдёт самопроизвольный Царь-Дедос.
Теперь ты не только шкаф собрать не сможешь, но и сам заказ соберешь с трудом.
Сайт не упал, они заблокировали запросы от ru сегмента. В телеграмм группах мелькало, от сотрудников, что
а) сделали так, так как очень быстро набирали корзины
б) запуск продаж будет не в ночную смену
Эти сотрудники и сами уже всё, что можно и нельзя, скупили. Видать, на свою последнюю зарплату.
Ко дню начала продаж это мало относится. Так уже месяц точно.
Это тот случай, когда европейская компания не смогла признать, что в некоторых вещах она ничего не смыслит. Сайт Икеи всегда был за гранью добра и зла, начиная от юзабилити (с десктопа это один из самых неудобных магазинов), заканчивая постоянными глюками с корзиной и возможностью доставки (когда приходилось перебирать товары, выясняя, из-за чего они не могут доставить, а надо ехать в точку самовывоза). А теперь они решили поиграть в хайлоад. Штош, результат предсказуем.
Почему нельзя было договориться о предоставлении витрины с Озоном и/или WB и/или Я.Маркетом, да даже Сбермегамаркетом— загадка. Как бы мы не относились к МП, они хотя бы умеют в нагрузку. Да и добавить "ПВЗ" в места самовывоза из Икеи тоже не великая проблема, мне кажется.
вряд ли это можно назвать "упал"...
А мне вот интересно, откуда у вас деньги?
Половина в акциях заблокированы, у вторых Свифты висят, не порядок :)
Вы б ещё спросили, откуда у советских людей на новый год были колбасы, крабы, тарелочка бутеров с икрой, гусь, сгущёнка для вафельных орешков и кофе - 2 банки.
Вы б ещё почти безработных икеевских сотрудников об этом спросили пару недель назад, когда они бросились скупать всё бегом и тоннами. ;-)
👍🏼👍🏼👍🏼
Доброе утро, это с 16-17:00 вчерашнего дня
Авито все выкупили 😂
Нужен скрин комментатора который сказал что сайт упадет
Да у них вообще что-то все через одно место организованно...
(Недоступно для самовывоза. К сожалению, этот товар не продается для Click & Collect ни в одном из магазинов ИКЕА. Обычно это происходит, когда каждый товар уникален, и поэтому они могут немного отличаться от онлайн-фотографий.
Приходите к нам в магазин, чтобы выбрать понравившийся вариант. Не забудьте проверить наличие этого товара в вашем любимом магазине ИКЕА перед посещением!)
При этом они объявили что офлайн. магазины работать не будут.
Думаю разрабы чисто ограничением зон доставки занимаются. И перекурочиванием оформления заказа. На остальное забит хрен. Так как иначе нужно было бы заплатить больше разрабам. А они даже на дев. версии сэкономили. Правят на живом.
Сначала покупку вернули, потом поняли что с остальным не успевают, а товары выгребают, прикрыли лавочку.
А кто выгребает, если продажи ещё не начались, а до вчерашнего вечера и значка корзины не было - только избранное?
В час ночи по МСК +- 15 минут корзина была доступна. Оформление заказа было заблоченно. Минут 40 корзина работала. За это время я например, собрал на 200-250кг. Себе и еще знакомой. (Не на продажу)
В свое время не успели 3ю часть шкафа купить (80кг) + 80кг секция шкафа знакомой + по мелочи арматуры для шкафа.
Уверен, что перекупы за это время на 10тон могли каждый нахватать => разрабам не оставалось ничего, кроме как закрыть покупку опять.
Интересный подход - измерять корзину килограммами. Если, конечно, это не тысячи рублей так завуалированы.
Это нужно допереть во Владивосток) Отсюда измерение в кг))) Чем их больше, тем дороже пересылка будет :[
Они же не доставляют за пределы города покупки? Или доставляют? Я просто хочу купить одну вещь, а она только в соседних областях, в нашей нет. Но я понял из их описания, что ничего не выйдет.
Они в пределах города. Но никто не запрещает взять службу доставки, c предварительным оформление заказа на доставку. Набираете корзину, видите вес, создаете заявку. Выдается номер заказа. Его остается лишь водителю по приезду назвать и вывалить в пункт приема.
Покрайней мере через Деловые линии так можно + раньше икея к нам именно ими отправляла, они уже ее знают как облупленую. Заверили, что проблем не будет. Водитель время не потеряет. Они выгрузят, запакуют и обновять предварительную стоимость, которая будет в момент оформления заказа. Проблем не будет, если вес не будет превышать 10кг от заявленного.
Перекупы и в 10 утра по мкадовскому времени бросятся скупать. Если не ограничивать количество товара, то ничего не выйдет. А как ограничишь, если человек хочет купить много артикулов, но по одному? И где граница между "2 табуретки допустимо, а 3 - перекуп"?
Просто работает как обычно - по-европейски. И в прошлом году месяц не могли авторизоваться, ничего нового