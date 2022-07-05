Торговля
Трезвый цвет

На сайте IKEA в день начала онлайн-распродажи произошёл сбой: не получается авторизоваться и добавить товары в корзину Статьи редакции

Проблемы начались ночью.

  • С ночи 5 июля сайт IKEA работает с перебоями: согласно данным Downradar, больше всего жалоб было с 01:00 до 03:00 мск, но на 08:30 мск проблемы сохраняются.
  • На сбои жалуются пользователи из разных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары и других. Пользователи жалуются на проблемы с авторизацией на сайте и входом в личный кабинет и трудности при добавлении товаров в корзину.
  • В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.
  • В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян.

#новость #ikea

3837 просмотров
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44 комментария
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 Вадим Д.

Даже не в день, а прямо в ночь.
Ну а что делать, если альтернатива Икее — «могучий» Хофф?

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Maxim Petrukhin

Наш народ все таки клёвый.
Кричат "долой США!" и бегут скупать баксы.
Кричат '"и пусть уебывает сраная Икея!" и ломятся на икеевский сайт.

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Борис Моренко

А вы уверены что это одни и те же люди?

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DarkTraveler

Немного позитива :)

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MEGAtraXXXer666

В чем заключается позитив?

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Андрей Кириллов

В ножках к хуяксу.

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Body Rise

Ogon’ :)

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Товарищ Майор
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Олег

Он уже лежал ещё вчера вечером. Так что не думаю, что это связано с наплывом. Скорее просто не могут ограничить нормально, чтобы можно было купить только на самовывоз. Или просто девопсов посокрашали с марта.

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Александр Соколов

Тоже сразу вспомнил🤣

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Андрей Кириллов

Зайти в аккаунт можно только через ВПН. Но добавить в корзину не получится ни с ВПН, ни без него, ни через аккаунт, ни без аккаунта.

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DarkTraveler

Retail ID is not support: ru
У них четкое ограничение по русским магазинам в API сейчас. Vpn никак не перенесет магазин в Омске за пределы России.

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Андрей Кириллов

Не совсем понял. Войти через ВПН я могу на сайт русской Икеи.

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DarkTraveler

А дальше идут запросы к корзине. И в них передаются ID выбранных магазинов. Магазины привязаны к России. Ошибки: Retail ID is not support: ru

Блокировка искусственная со стороны Икеи.

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Андрей Кириллов

Всем или они просто рандомно дозированно допускают в порядке очереди?

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DarkTraveler

а вот про это никто не знает) но не встречал, что кто-то купил

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DarkTraveler

Плюс такое встречал, 2 упоминания от разных людей.

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Андрей Кириллов

У нас уже 10 утра, начало работы. Но вход только через ВПН, а в корзину все равно не добавляется. Ждать 10 по московскому времени? :-)

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DarkTraveler

Естественно, по МСК. Или вы думаете их штат разрабов сейчас на Камчатке?)

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Андрей Кириллов

Я думал, что у них ещё осталась совесть не устраивать ***** под конец простым покупателям. Достаточно было написать на сайте, что они работают по мкадовскому времени.

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Слегка Придурковатый

А сейчас ещё все как ломанутся, и произойдёт самопроизвольный Царь-Дедос.

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Артем Акшинцев

Теперь ты не только шкаф собрать не сможешь, но и сам заказ соберешь с трудом.

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DarkTraveler

Сайт не упал, они заблокировали запросы от ru сегмента. В телеграмм группах мелькало, от сотрудников, что
а) сделали так, так как очень быстро набирали корзины
б) запуск продаж будет не в ночную смену

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Андрей Кириллов

Эти сотрудники и сами уже всё, что можно и нельзя, скупили. Видать, на свою последнюю зарплату.

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Anatoly Gurbanov

Ко дню начала продаж это мало относится. Так уже месяц точно.

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Ivan Pogoreloff

Это тот случай, когда европейская компания не смогла признать, что в некоторых вещах она ничего не смыслит. Сайт Икеи всегда был за гранью добра и зла, начиная от юзабилити (с десктопа это один из самых неудобных магазинов), заканчивая постоянными глюками с корзиной и возможностью доставки (когда приходилось перебирать товары, выясняя, из-за чего они не могут доставить, а надо ехать в точку самовывоза). А теперь они решили поиграть в хайлоад. Штош, результат предсказуем.

Почему нельзя было договориться о предоставлении витрины с Озоном и/или WB и/или Я.Маркетом, да даже Сбермегамаркетом— загадка. Как бы мы не относились к МП, они хотя бы умеют в нагрузку. Да и добавить "ПВЗ" в места самовывоза из Икеи тоже не великая проблема, мне кажется.

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Nikita Frontend Developer

вряд ли это можно назвать "упал"...

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Body Rise

А мне вот интересно, откуда у вас деньги?
Половина в акциях заблокированы, у вторых Свифты висят, не порядок :)

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Обычный единорожек88

Вы б ещё спросили, откуда у советских людей на новый год были колбасы, крабы, тарелочка бутеров с икрой, гусь, сгущёнка для вафельных орешков и кофе - 2 банки.

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Андрей Кириллов

Вы б ещё почти безработных икеевских сотрудников об этом спросили пару недель назад, когда они бросились скупать всё бегом и тоннами. ;-)

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Kon Fe_k20

👍🏼👍🏼👍🏼

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Nike I

Доброе утро, это с 16-17:00 вчерашнего дня

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Lukas Dexter

Авито все выкупили 😂

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Prost Prost

Нужен скрин комментатора который сказал что сайт упадет

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Mz-Vtec

Да у них вообще что-то все через одно место организованно...
(Недоступно для самовывоза. К сожалению, этот товар не продается для Click & Collect ни в одном из магазинов ИКЕА. Обычно это происходит, когда каждый товар уникален, и поэтому они могут немного отличаться от онлайн-фотографий.
Приходите к нам в магазин, чтобы выбрать понравившийся вариант. Не забудьте проверить наличие этого товара в вашем любимом магазине ИКЕА перед посещением!)
При этом они объявили что офлайн. магазины работать не будут.

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DarkTraveler

Думаю разрабы чисто ограничением зон доставки занимаются. И перекурочиванием оформления заказа. На остальное забит хрен. Так как иначе нужно было бы заплатить больше разрабам. А они даже на дев. версии сэкономили. Правят на живом.

Сначала покупку вернули, потом поняли что с остальным не успевают, а товары выгребают, прикрыли лавочку.

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Андрей Кириллов

А кто выгребает, если продажи ещё не начались, а до вчерашнего вечера и значка корзины не было - только избранное?

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DarkTraveler

В час ночи по МСК +- 15 минут корзина была доступна. Оформление заказа было заблоченно. Минут 40 корзина работала. За это время я например, собрал на 200-250кг. Себе и еще знакомой. (Не на продажу)
В свое время не успели 3ю часть шкафа купить (80кг) + 80кг секция шкафа знакомой + по мелочи арматуры для шкафа.

Уверен, что перекупы за это время на 10тон могли каждый нахватать => разрабам не оставалось ничего, кроме как закрыть покупку опять.

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Андрей Кириллов

Интересный подход - измерять корзину килограммами. Если, конечно, это не тысячи рублей так завуалированы.

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DarkTraveler

Это нужно допереть во Владивосток) Отсюда измерение в кг))) Чем их больше, тем дороже пересылка будет :[

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Андрей Кириллов

Они же не доставляют за пределы города покупки? Или доставляют? Я просто хочу купить одну вещь, а она только в соседних областях, в нашей нет. Но я понял из их описания, что ничего не выйдет.

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DarkTraveler

Они в пределах города. Но никто не запрещает взять службу доставки, c предварительным оформление заказа на доставку. Набираете корзину, видите вес, создаете заявку. Выдается номер заказа. Его остается лишь водителю по приезду назвать и вывалить в пункт приема.

Покрайней мере через Деловые линии так можно + раньше икея к нам именно ими отправляла, они уже ее знают как облупленую. Заверили, что проблем не будет. Водитель время не потеряет. Они выгрузят, запакуют и обновять предварительную стоимость, которая будет в момент оформления заказа. Проблем не будет, если вес не будет превышать 10кг от заявленного.

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Андрей Кириллов

Перекупы и в 10 утра по мкадовскому времени бросятся скупать. Если не ограничивать количество товара, то ничего не выйдет. А как ограничишь, если человек хочет купить много артикулов, но по одному? И где граница между "2 табуретки допустимо, а 3 - перекуп"?

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Максим Синицын

Просто работает как обычно - по-европейски. И в прошлом году месяц не могли авторизоваться, ничего нового

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