«Говорят, текучка дикая, натягивают на зарплаты и планы нереальные»: как работают оценщики дилера «Рольф» Статьи редакции
Главное из выпуска YouTube-шоу «Все работы хороши», где разбирают условия труда в разных компаниях.
1684 просмотров
Как трудоустраивают и учат
- Обязательный для трудоустройства медосмотр компания оплачивает сама, а вот деловой костюм для работы с клиентами придётся купить за свой счёт или взять напрокат. Но купить всё же безопаснее, поскольку однажды в этом костюме, возможно, придётся мыть машины перед техосмотром — если все мойщики будут заняты.
- Перед выходом на работу специалист по оценке и выкупу автомобилей, помимо прочего, подписывает договор о полной материальной ответственности, а также «соглашение о применении автоматизированных средств мониторинга и контроля использования информационных ресурсов». А ещё должностную инструкцию, согласно которой он должен «служить личным примером для коллег» и «принимать участие в разрешении межличностных конфликтов».
- Обучение длится месяц. Сперва новичку обещают за него 40 тысяч рублей. Но реальная сумма, на которую стажёр соглашается при подписании «приказа», составляет 28 тысяч рублей до вычета налогов. Если он не приступает к полноценной работе по истечении «срока ученичества» или увольняется в течение одного года после, он должен будет возместить все расходы компании «на повышение его квалификации».
Что придётся делать
- Основная задача — выкуп машин. У физических лиц или перекупщиков — неважно. Главное, чтобы цена устраивала руководство. По плану сотрудник должен выкупать минимум пять автомобилей в месяц, но сделать это крайне трудно, говорят работники: 90% частных продавцов просят «Рольф» не беспокоить их сразу в объявлении.
- Помимо перекупов, оценщикам приходится также продавать машины вместе с дополнительными услугами — например, в кредит или по схеме трейд-ин. Всё это тоже входит в обязательный план, от которого зависят итоговые выплаты.
- Сбывать автомобили так же непросто, как выкупать. Не все автомобили, например, можно купить за наличные деньги — некоторые продаются только в кредит, но говорить об этом клиенту во время звонка нельзя. А ещё «Рольф» не хочет платить за эквайринг — это 3% от суммы. Об этом покупателю до сделки тоже знать необязательно. Приходится увиливать.
- Вот что рассказывает один из сотрудников: «Клиент спрашивает, может ли купить машину за 1,5 млн рублей, как в рекламе. И ты начинаешь: "У нас акция — можно приобрести авто с максимальной выгодой при условии кредита и трейд-ина. Приезжайте, посчитаем". То есть от вопроса ты уходишь, потому что сам понимаешь, что это минимум 2,1 млн. Но нужно, чтобы он приехал».
- Продвигать порой приходится ранее битые машины — в том числе Tesla, потому что в «Рольф» нередко свозят «с Америки самое дешёвое». И о полной диагностике говорить тоже не приходится. «Какую мы полную [диагностику] сделаем? У меня в Nissan Leaf не смогли [определить] дохлый аккумулятор», — сетует один из специалистов.
- Среди машин также встречаются автомобили со скрученным пробегом. Реальный показатель у условной Tesla может равняться 67 тысячам миль — это около 108 тысяч км. А «Рольф» при этом указывает всего 51 тысячу км.
В каких условиях приходится работать
- Официальный график работы — четыре рабочих дня и два выходных, с 9 до 19 часов или с 12 до 22 часов. Но на самом деле официальное только начало дня, потому что если в работе есть сделка, то задерживаются все — вплоть до четырёх часов утра. Иначе нет шансов выполнить план. «Сидеть будут все — и ты, и продавец, и кредитный отдел», — рассказывает оценщик.
- Компания покрывает корпоративную связь, но все расходы на дорогу сотрудник берёт на себя. Центры при этом чаще всего располагаются на окраинах города и далеко от метро. А в наиболее комфортные офисы гораздо тяжелее устроиться.
Сколько платят и от чего это зависит
- В объявлении обещают «заработок без потолка». При этом оклад — та часть, которую компания обязана выплатить при любых условиях, — составляет всего 7500 рублей до вычета налогов. Это меньше чем МРОТ, который с 1 июня 2022 года составляет 15 279 рублей.
- Понятий «штрафов», «депремирования» и «демотивация» в компании нет. Есть только «понижающие коэффициенты за невыполнение порога». А всего коэффициентов четыре — 0,5, 0,8, 1 и 1,2. Если не выкупил хотя бы две машины из пяти, заработанные деньги умножат на самый маленький.
- В среднем за одну машину сотруднику начисляют 4000-8000 рублей. Но в компании есть обернутая комиссия: оценщик получит деньги, только если авто продадут «Если в течение месяца машина не продаётся, её начинают "сливать" — либо в ноль, либо в минус. Оценщик не получает ничего», — поясняет сотрудник. А ещё он остаётся ни с чем, если маржа сделки составляет менее 7% или менее 40 тысяч рублей.
- 100-130 тысяч рублей получают в основном только те, кто «зацепился»: выкупил побольше машин и наладил контакт с перекупщиками. Но даже у них месяц на месяц не приходится: один из сотрудников рассказывает, что однажды заработал всего 37 тысяч.
- Единицы из штата получают и по 350 тысяч рублей, но они чаще всего живут без семей, приезжают по одному только звонку и могут работать месяц без выходных.
Что приходится делать, чтобы получить больше
- Помимо понижающего коэффициента, сотруднику в качестве наказания могут расширить план — на три-четыре машины. В основном эту меру руководство использует, если клиенты оценивают работу сотрудника в среднем ниже 4,9. Некоторые оценщики оформляют за клиента отказ от звонков: нет звонка — нет оценки. «Ну нет и нет. За "пятёрку" всё равно ничего не платят», — рассказывают в компании.
- Ещё одна проблема: машины оценщика могут сдать в «мегамолл» — не столько выставочный центр, сколько огромный склад, откуда их «вряд ли продадут», потому что сотрудники центра могут бросить автомобиль в углу зала со спущенными колёсами. Приходится ездить в центры и проверять.
- Успехи также зависят от отношений оценщика с отделом продаж. Чем они лучше, чем чаще продавцы предлагают его машины клиентам. Так что не лишним будет не просто задружиться с отделом продаж, но ещё и дать им откат.
- Чем дешевле обойдётся компании выкуп и чем выгоднее потом эту машину продадут, тем выше будет маржа. Ради этого некоторые оценщики искусственно занижают цены на маркетплейсах, выставляя фальшивые объявления о продаже.
Вывод: Не покупать машину в Рольфе
я сделал вывод, что так примерно везде, Рольф тут, как самая крупная площадка, только пример
Еще не видел хоть одного нормально посредника. Вывод - все они паразиты.