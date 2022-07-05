«Здесь текучка — 180%. Это мне рассказала бабка перед увольнением. Говорит, в этом дурдоме собеседования каждый день, потому что на***вают и по зарплате, и по невыполненному плану», — рассказывает оценщик.

Другой признаётся, что не успевает даже запоминать имена новичков. Они, по его словам, прорабатывают в лучшем случае два месяца, а в худшем уходят через две недели.