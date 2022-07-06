IKEA предложила оформлять заказы на сайте через заявки — и почти сразу же закрыла форму для их приёма Статьи редакции
5 июля на сайте ритейлера началась распродажа товаров, но пользователи не смогли попасть в личный кабинет и добавить товары в корзину.
- IKEA пока не смогла решить технические проблемы на сайте — и предложила клиентам оставлять заявки, чтобы специалисты могли помочь с оформлением заказа. При этом форма для заявок уже не работает, её закрыли, а на сайте говорится, что приём новых заявок начнётся позже.
- В марте IKEA приостановила работу своих магазинов в России и Беларуси. 15 июня компания заявила, что продаст заводы в России и сократит часть сотрудников.
- В конце июня прошла закрытая распродажа среди сотрудников IKEA, а 5 июля должна была стартовать распродажа для всех россиян — но у пользователей не получалось авторизоваться и добавить товары в корзину. Позже в компании пояснили, что приём заказов через корзину недоступен из-за «технических причин».
1729 просмотров
Тоже хотел вчера купить пару вещиц, но сие оказалось невозможно.
То ли настолько высок спрос и сайт не справляется – но он работает, не лежит. То ли просто не могут пока решить как реализовать продажу остатков.
Непонятно, если честно – просто откройте продажи, да и всё. Изменились по сути только условия доставки.
А то устроили подергунчики какие-то.
Они уже спиздануть успели, что им палку в колеса ставят со стороны Финляндии и Украины. (Если что API от корзины на внешних адресах) и это вполне реально.
Сам сайт просто не справляется с нагрузкой, все разом ломились и постоянно обновляют страницы. Ну понятное дело, что серваки не справляются
Нормально тролят скрепаносцев)
Парни пытаются придумать какой-нибудь способ перехитрить перекупов., не имея в этом особой квалификации, судя по всему. Они думают, что звонки КЦ остановят массовую скупку? Да у каждого гражданина у нас уже по 2-3 симки. Плюс жена. Плюс родственники. Итого, лимит поднимается до 20 миллионов.
Продолжаю не понимать, почему не отдать это на откуп озону? У них есть все для проведения именно таких распродаж, включая ограничение на количество в одни руки и Incapsula, которая в жестком режиме рубит попытки автоматических заказов даже более зверски, чем CloudFlare. Да и по МиМО у них уже есть какой-то совместный проект с доставкой в ПВЗ озона.
Это доп расходы. Либо потеря прибыли (комиссия маркетплейсов не лайтовая). Либо создание алгоритма работы отправки в маркетплейсы.
Да что так все трясутся над этой IKEA? Уходят, да и в рот им ноги. Что в ней такого что все так мусолят эту тему.
Тефтельки и акулы
Ааа, ну если только .))
Альтернатива Икеи есть? 💩 В виде хофф и Столплит не предлагать.
Что это за автор формы такой ушлый, который успел собрать данные и уже закрыл её?
Программист из ЯндексЕды? (-:
они просто афигели от количества заявок на акулу
Тем временем
Del
ИКЕА явно не то чем кажется
Эта форма была и вчера и позавчера, в одной из вк группе обсуждение было. Сегодня они решили ее показать наконец-то в массы через баннер на главной. Только вырубил через 2 часа. Ссылки посносили.
В синем баннере осталось печальное "В данный момент мы обрабатываем полученные заявки. Прием новых заявок запустится немного позже. Следите за обновлениями на нашем сайте."
И это вполне не прикол. В каждой стране свой поддомен икеи. Но все запросы купить, избранное и прочее идут по адрусу https://favs.oneweb.ingka.com/graphql из любой страны. Перерезать плевое дело.
И там уже обрубаются {"error":"Retail ID is not supported: ru"}
Если бы вы знали как все устроено в таких больших и географически распределенных корпорациях, то, возможно, не писали бы это техническое позорище....
сайт шрёдингера
Недолго им икеить осталось