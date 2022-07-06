Второй день распродажи в IKEA: что происходит и какие новости Статьи редакции
Проблемы на сайте начались через 11 минут после начала продаж.
- 5 июля должна была начаться распродажа через сайт IKEA. В 0:11 добавить товар в корзину уже было нельзя, позже появились проблемы с авторизацией. В компании объяснили, что дело в «технических причинах».
- 6 июля IKEA предложила оставлять заявки на покупку через специальную форму, туда надо было вбивать артикулы товаров. Почти сразу форма стала недоступна.
- При этом ритейлер ввёл ограничения на покупки. Сумма — до 1 млн рублей, можно купить не более 70 товаров одного артикула весом до 1000 кг.
- IKEA объяснила, что закрыла форму, чтобы обработать полученные заявки, а приём новых будет запущен позже.
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Дело не в аналогах. Аналоги всегда были. А в том, что все было в одном месте. Огромная команда специально обученных дизайнеров и технологов регулярно разрабатывали и ставили в линейку товары, которым по соотношению цена/качество/дизайн аналогов действительно не было. Можно на словах обесценить любой бизнес, что многие и пытаются сейчас делать. Но лично я считаю ИКЕА одной из наиболее совершенных по всем показателям компаний в мире. Мне действительно жаль.
Да, речь про возможность купить сразу всё в одном месте.
Если говорить про конкретные аналоги, то Rokkoly делают симпатичные книжные полки из массива.
Да вообще у них ничего не происходит, хоть напоследок бы дали докупить нужные вещицы .
Непонятно, если честно, чего проще – просто откройте продажи, да и всё. Изменились-то только условия доставки.
А то устроили подергунчики какие-то, туда-сюда мотают всех. И так-то ремонт чуть не накрылся, так теперь только показывают, но не продают (-:
Так они дали, просто перекупы настолько лютыми стали за ковид, что любой дроп дефицита выгребают в один миг ботами. Купите на авито, дороже в два раза, как обычно. :)
Хех, в 2 раза дороже и в 4 раза хуже я и без унылого авито осилю (-:
Ну очень некрасиво с их стороны. Невозможно купить ничего, и устроили целый квест
Подтверждение того, что полных аналогов с соответствующим качеством и сервисом просто нет – https://analogues.ru/ikea
Качество Икеи говно, у меня на кровати ящик сломался через пол года.
У меня от этого брат умер ©
Может не в икее проблема, а в сборке?)
Ну и да, разница между Икеей и не Икеей только в том, что пойди да сдай кровать со сломанным ящиком и получи новую без выноса мозга и "А давайте на экспертизу отправим на месяц" как в любом другом мебельном.
Там инструкции такие что и дети разберутся. Просто нагрузки повышенные не предусмотрены конструкцией. На кровати должны спать только коты, тогда она будет служить долго.
Максим, если бы ты мебелью занимался то бы не писал хуйню а согласился.
Гарантией воспользовались или вы чисто рассказать, что на ИКЕА похрен и наши остальные мебельщики дешевле/лучше?
Мне дешевле купить новую кровать чем разбирать и везти по гарантии старую.
🤣
А что с сервисом? Возврат любых товаров с течении 365 дней без особых вопросов.
JYSK эти, конечно, мудаки нагнутые. После ухода ИКЕА могли занять их нишу частично.
А смысл? Что там скандинавы, что тут. У обеих компаний санкции.
Почему все как подорванные скупают всё из Икеи? То же самое было при закрытии Мака, то же самое - с гречкой и сортирной бумагой в каждый более-менее важный новостной повод. Что за идолопоклонство? Какой-то натуральный народный ебланизм.
Наверное потому, чтобы потом не покупать втридорога в других местах и не искать тот же набор товаров в 10 других разных магазинах?
Пусть ИКЕА процветает в иных бантустанах для иных туземцев.
Было очевидно что сайт икеи схлопнется под нагрузкой
Он же не схлопнулся, а сама IKEA ограничивает возможность заказа.
Не весь сайт, а корзина. Согласен. Но это тоже было очевидно. Ночью в момент "старта" продаж проскакивали ошибки связанные с рейтлимитами
Он полностью работоспособен.
Не падал он. Там искусственно отключена корзина. Вероятно, допиливают доставку из разных магазинов. Раньше же доставка была со склада интернет-магазина, а теперь нужно остатки из самих магазинов сливать. До закрытия магазинов оформить доставку из конкретного магазина через сайт нельзя было. Только ехать в этот магазин и там оформлять.
Дело не в нагрузке, а в том, что API оформления заказов работает через основные, головные, сервера и "там" блокируют инициативу местного менеджмента. Такие дела)
Вы думаете инициатива местного менеджмента не согласована? Или что на "том" конце сидит один человек и дёргает рубильник?
Есть ощущение, что сделано это с целью борьбы с перекупами и в целом чтобы перестраховаться.
штош
Могучее слово "распродажа"
Онлайн покупка на сайте ikea всегда была не простой. Особенно если заказываешь в другой город (где нет магазина ikea).
Мечта Санлайта 😁