Торговля
Маша Цепелева

Второй день распродажи в IKEA: что происходит и какие новости Статьи редакции

Проблемы на сайте начались через 11 минут после начала продаж.

  • 5 июля должна была начаться распродажа через сайт IKEA. В 0:11 добавить товар в корзину уже было нельзя, позже появились проблемы с авторизацией. В компании объяснили, что дело в «технических причинах».
  • 6 июля IKEA предложила оставлять заявки на покупку через специальную форму, туда надо было вбивать артикулы товаров. Почти сразу форма стала недоступна.
  • При этом ритейлер ввёл ограничения на покупки. Сумма — до 1 млн рублей, можно купить не более 70 товаров одного артикула весом до 1000 кг.
  • IKEA объяснила, что закрыла форму, чтобы обработать полученные заявки, а приём новых будет запущен позже.

#новость #ikea

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33 комментария
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 Elena Sloik

Дело не в аналогах. Аналоги всегда были. А в том, что все было в одном месте. Огромная команда специально обученных дизайнеров и технологов регулярно разрабатывали и ставили в линейку товары, которым по соотношению цена/качество/дизайн аналогов действительно не было. Можно на словах обесценить любой бизнес, что многие и пытаются сейчас делать. Но лично я считаю ИКЕА одной из наиболее совершенных по всем показателям компаний в мире. Мне действительно жаль.

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Российские аналоги

Да, речь про возможность купить сразу всё в одном месте.

Если говорить про конкретные аналоги, то Rokkoly делают симпатичные книжные полки из массива.

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Вадим Д.

Да вообще у них ничего не происходит, хоть напоследок бы дали докупить нужные вещицы .
Непонятно, если честно, чего проще – просто откройте продажи, да и всё. Изменились-то только условия доставки.
А то устроили подергунчики какие-то, туда-сюда мотают всех. И так-то ремонт чуть не накрылся, так теперь только показывают, но не продают (-:

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ЯжПрограммист

Так они дали, просто перекупы настолько лютыми стали за ковид, что любой дроп дефицита выгребают в один миг ботами. Купите на авито, дороже в два раза, как обычно. :)

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Вадим Д.

Хех, в 2 раза дороже и в 4 раза хуже я и без унылого авито осилю (-:

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Никита

Ну очень некрасиво с их стороны. Невозможно купить ничего, и устроили целый квест

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Российские аналоги

Подтверждение того, что полных аналогов с соответствующим качеством и сервисом просто нет – https://analogues.ru/ikea

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Организационный звук

Качество Икеи говно, у меня на кровати ящик сломался через пол года.

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Maxim Petrukhin

У меня от этого брат умер ©

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M Y

Может не в икее проблема, а в сборке?)
Ну и да, разница между Икеей и не Икеей только в том, что пойди да сдай кровать со сломанным ящиком и получи новую без выноса мозга и "А давайте на экспертизу отправим на месяц" как в любом другом мебельном.

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Организационный звук

Там инструкции такие что и дети разберутся. Просто нагрузки повышенные не предусмотрены конструкцией. На кровати должны спать только коты, тогда она будет служить долго.

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Организационный звук

Максим, если бы ты мебелью занимался то бы не писал хуйню а согласился.

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Soulis

Гарантией воспользовались или вы чисто рассказать, что на ИКЕА похрен и наши остальные мебельщики дешевле/лучше?

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Организационный звук

Мне дешевле купить новую кровать чем разбирать и везти по гарантии старую.

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Российские аналоги

🤣

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Российские аналоги

А что с сервисом? Возврат любых товаров с течении 365 дней без особых вопросов.

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Владислав Куликов

JYSK эти, конечно, мудаки нагнутые. После ухода ИКЕА могли занять их нишу частично.

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Антон Аверкиев

А смысл? Что там скандинавы, что тут. У обеих компаний санкции.

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dikomm

Почему все как подорванные скупают всё из Икеи? То же самое было при закрытии Мака, то же самое - с гречкой и сортирной бумагой в каждый более-менее важный новостной повод. Что за идолопоклонство? Какой-то натуральный народный ебланизм.

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M Y

Наверное потому, чтобы потом не покупать втридорога в других местах и не искать тот же набор товаров в 10 других разных магазинах?

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Влад Борщ
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Владислав Куликов

Пусть ИКЕА процветает в иных бантустанах для иных туземцев.

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Евгений

Было очевидно что сайт икеи схлопнется под нагрузкой

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Российские аналоги

Он же не схлопнулся, а сама IKEA ограничивает возможность заказа.

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Евгений

Не весь сайт, а корзина. Согласен. Но это тоже было очевидно. Ночью в момент "старта" продаж проскакивали ошибки связанные с рейтлимитами

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Вадим Д.

Он полностью работоспособен.

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Антон Аверкиев

Не падал он. Там искусственно отключена корзина. Вероятно, допиливают доставку из разных магазинов. Раньше же доставка была со склада интернет-магазина, а теперь нужно остатки из самих магазинов сливать. До закрытия магазинов оформить доставку из конкретного магазина через сайт нельзя было. Только ехать в этот магазин и там оформлять.

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Влад Борщ

Дело не в нагрузке, а в том, что API оформления заказов работает через основные, головные, сервера и "там" блокируют инициативу местного менеджмента. Такие дела)

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Российские аналоги

Вы думаете инициатива местного менеджмента не согласована? Или что на "том" конце сидит один человек и дёргает рубильник?

Есть ощущение, что сделано это с целью борьбы с перекупами и в целом чтобы перестраховаться.

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штошик

штош

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Евгений Шутов

Могучее слово "распродажа"

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Рок Бейли

Онлайн покупка на сайте ikea всегда была не простой. Особенно если заказываешь в другой город (где нет магазина ikea).

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Evgeny Voronkov

Мечта Санлайта 😁

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