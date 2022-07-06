Торговля
Маша Цепелева

Второй день распродажи в IKEA: какие новости Статьи редакции

Проблемы на сайте начались через 11 минут после начала продаж.

  • 5 июля должна была начаться распродажа через сайт IKEA. В 0:11 добавить товар в корзину уже было нельзя, позже появились проблемы с авторизацией. В компании объяснили, что дело в «технических причинах».
  • 6 июля IKEA предложила оставлять заявки на покупку через специальную форму, туда надо было вбивать артикулы товаров. Почти сразу форма стала недоступна.
  • При этом ритейлер ввёл ограничения на покупки. Сумма — до 1 млн рублей, можно купить не более 70 товаров одного артикула весом до 1000 кг.
  • IKEA объяснила, что закрыла форму, чтобы обработать полученные заявки, а приём новых будет запущен позже.

#новость #ikea

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97 комментариев
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 Elena Sloik

Дело не в аналогах. Аналоги всегда были. А в том, что все было в одном месте. Огромная команда специально обученных дизайнеров и технологов регулярно разрабатывали и ставили в линейку товары, которым по соотношению цена/качество/дизайн аналогов действительно не было. Можно на словах обесценить любой бизнес, что многие и пытаются сейчас делать. Но лично я считаю ИКЕА одной из наиболее совершенных по всем показателям компаний в мире. Мне действительно жаль.

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Анна Жданова

Симпатичные и стильные вещи по хорошей цене. Любой интерьер из пинтерест - икеевская мебель.
Если честно, то уход икеи из России в самое сердечко(

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Big Boss

А зачем россиянам мебель/посуда и прочие буржуйские вещи? они подрывают наши духовные скрепы!

У нас есть советские танки и все нас боятся.

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Кирилл Потапов

И ко всему этому еще отличный сервис и поддержка клиентов. Например 25 летняя гарантия на кухни, которая реально работала.

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Российские аналоги

Да, речь про возможность купить сразу всё в одном месте.

Если говорить про конкретные аналоги, то Rokkoly делают симпатичные книжные полки из массива.

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2 комментария
Rax034

Ну по качеству я бы поспорил. У Икеи крутые расходники всякие, посуда, ящики для хранения. Стулья еще их неплохие, вечноживущие. Но вот все что сделано из "дерева" совсем картон. Мало того, что полые внутри, и пробиваются даже от упавшего стакана, так еще и декоротивное покрытие тоньше чем бумага.

Вот например рабочий стол из Икеи, которому год в зоне клавиатуры.

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2 комментария
Влад Борщ
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Степан Фадеев

ХОРТИЦА????
-алло, это ФСБ?

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3 комментария
Andrey Olenin

О, Влад, привет! Как дела? Порешал там всех с корешами? Мама подождала?

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dikomm

Почему все как подорванные скупают всё из Икеи? То же самое было при закрытии Мака, то же самое - с гречкой и сортирной бумагой в каждый более-менее важный новостной повод. Что за идолопоклонство? Какой-то натуральный народный ебланизм.

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Максим Мещеряков

Сейчас всё расскажу.
В случае с гречкой — народный.. как вы назвали.
В случае с Маком — идолопоклонство.
В случае с Икеей — здравый смысл.

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M Y

Наверное потому, чтобы потом не покупать втридорога в других местах и не искать тот же набор товаров в 10 других разных магазинах?

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Антон piter

Десятилетиями людям маркетологи вливали в голову, что для счастья надо сожрать мак, купить сумочку фурла, поставить кухню из икеи и заработать на бэху. Сейчас у людей почва уходит из под ног и они суетятся в комментах вместо того, чтобы Бойцовский Клуб пересмотреть. Там про икею тоже есть...

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2 комментария
Владимир Школьник

Мне, допустим, нужно докупить пару фасадов для кухни и цоколь, которых не было в наличии при заказе

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Dear Moscow,
Почему все как подорванные скупают всё из Икеи?

— Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct.

Narrator: Uh, yes. I’d like to order the Erica Pekkary dust ruffles.
Operator: Please hold.

— If I saw something clever like a little coffee table in the shape of a yin-yang, I had to have it. The Klipske personal office unit, the Hovetrekke home exer-bike, or the Johannshamn sofa with the Strinne green stripe pattern. Even the Rizlampa wire lamps of environmentally friendly unbleached paper.

— I’d flip through catalogs and wonder: What kind of dining set defines me as a person? I had it all.

— We used to read pornography. Now it was the Horchow collection.

https://www.youtube.com/watch?v=ZYd2dHnJqyg

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Влад

Потому что качественные, не оч дорогие и стильные товары только в ИКЕА

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1 комментарий
volodya

Нормальные у них вещи. То же кресло маркус хер чем заменишь. В столице можно на авито с распродаж офиса найти, а в регионах икея спасала

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Paul Patlakh

Так это обычное дело, истерия, бездумно в раже люди закупаются ненужными вещами. Продавцы радуются.

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Alex Poneer

ПСИХОЛОГИЯ

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Make Luv

Долго искал аналог дивана Бединге. Нашел примерно то. Ебучий матрас все время сползает. Теперь пытаюсь купить-таки икеевский.

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Никита

Ну очень некрасиво с их стороны. Невозможно купить ничего, и устроили целый квест

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iaviatniab

Форма была доступна утром, не знаю сколько, судя по комментариям в группе ВК, больше часа. Думаю собрали какое то критичное кол-во заказов и временно отключили чтобы вручную каждый обработать. Сам успел заказать где-то в 8:30 утра. Думаю как разгребут, то откроют заново.

Естественно сообщать в какое время будет открыта форма нельзя, иначе перекупы просто с ботами (да и вручную) не дадут шанса обычным людям. Другого способа от перекупов видимо не было, если вы пытались купить PS5 или XboxSeries в прошлом году в Мвидео, то там всё точно также было, только форма открывалась вообще минут на 5.

Посмотрите темы в группе в ВК, последние 700 комментариев в темах про наличие и т.д были написаны сегодня, и много людей успело!

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5 комментариев
Ilia Kos

Я тоже думаю, что некрасиво поступили. Сейчас в трендах на Ютубе бои в клетке. Можно было бы устроить эпичную зарубу за тумбочку ФЛАФЕНХАЙГЕНТ или подсвечник ГУТЕРБУРГЕЛЬ

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Российские аналоги

Подтверждение того, что полных аналогов с соответствующим качеством и сервисом просто нет – https://analogues.ru/ikea

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Организационный звук

Качество Икеи говно, у меня на кровати ящик сломался через пол года.

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19 комментариев
Могучий Абдужаббор
Сумма — до 1 млн рублей, можно купить не более 70 товаров одного артикула весом до 1000 кг

Охренеть там люди оказывается закупаться начали, неудивительно что закрыли корзину и форму.

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Гала Перидоловна

Если про лимит по сумме то все норм. Люди покупают мебель в новую квартиру и выходит довольно внушительная сумма. Я как-то ездил родственникам помогать с мебелью. Вот это был квест с оплатой. У них лимит по карте кажется 90 тысяч. Они разбивают чек на несколько и платишь 10 раз картой, предварительно предупредив банк.

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Николай Андрианов

Перекупщики судя по всему

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Вадим Д.

Да вообще у них ничего не происходит, хоть напоследок бы дали докупить нужные вещицы .
Непонятно, если честно, чего проще – просто откройте продажи, да и всё. Изменились-то только условия доставки.
А то устроили подергунчики какие-то, туда-сюда мотают всех. И так-то ремонт чуть не накрылся, так теперь только показывают, но не продают (-:

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ЯжПрограммист

Так они дали, просто перекупы настолько лютыми стали за ковид, что любой дроп дефицита выгребают в один миг ботами. Купите на авито, дороже в два раза, как обычно. :)

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1 комментарий
Евгений

Было очевидно что сайт икеи схлопнется под нагрузкой

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Российские аналоги

Он же не схлопнулся, а сама IKEA ограничивает возможность заказа.

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1 комментарий
Влад Борщ

Дело не в нагрузке, а в том, что API оформления заказов работает через основные, головные, сервера и "там" блокируют инициативу местного менеджмента. Такие дела)

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1 комментарий
Вадим Д.

Он полностью работоспособен.

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Антон Аверкиев

Не падал он. Там искусственно отключена корзина. Вероятно, допиливают доставку из разных магазинов. Раньше же доставка была со склада интернет-магазина, а теперь нужно остатки из самих магазинов сливать. До закрытия магазинов оформить доставку из конкретного магазина через сайт нельзя было. Только ехать в этот магазин и там оформлять.

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Василий

Скоро всё починят, 9 февраля ))))

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Владислав Куликов

Пусть ИКЕА процветает в иных бантустанах для иных туземцев.

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Василий Жевнеров

мне одному кажется что это распродажа перед открытием ?) и красивый способ сделать суперпродажи

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Roman R

Да, ты один такой

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Владислав Куликов

JYSK эти, конечно, мудаки нагнутые. После ухода ИКЕА могли занять их нишу частично.

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Антон Аверкиев

А смысл? Что там скандинавы, что тут. У обеих компаний санкции.

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lakoros

Так я стул Маркус и не купил)

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Максим Мещеряков

Стоит взять. Беспроблемная вещь. Предыдущие кресла были в 2–3 раза дороже, и постоянно что-то с ними было не так, то как-то неудобно, то что-то хрустеть начинает, то расшаталось что-то. Даже вспоминать не хочется.

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Никита

Мой стул, не дам

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Evgeny Voronkov

Мечта Санлайта 😁

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pontlesslizard

Вчера заполнила форму, не питая никаких иллюзий. А сегодня отзвонились, согласовали заказ, даже согласились ещё позиций добавить. На почту упала ссылка на оплату, попросили оплатить в течение 10 минут. Самовывоз из магазина в пятницу. Уф.

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Никита Исаев

Подскажите ссылку на форму, если сейчас такой способ ещё доступен

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1 комментарий
Евгений Шутов

Могучее слово "распродажа"

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Рок Бейли

Онлайн покупка на сайте ikea всегда была не простой. Особенно если заказываешь в другой город (где нет магазина ikea).

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Мистер Андерсон

А прикиньте икеа потом заявит что остается? Вот смех будет

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Российские аналоги

Почему? Что мы потеряем?

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1 комментарий
Kirill Kazakov

Кто то хотел нехило так закупиться раз ввели ограничение в 70 ед.товара

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Ilya Miller

IKEA объяснила, что закрыла форму, чтобы обработать полученные заявки, а приём новых будет запущен позже.

топовый подход. с таким подходом они могут через ВК и одноклассники начинать сбор заказов =)

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Rax034

Второй день распродажи. Реальные новости для покупателей примерно такие. Пост можно не читать, держу в курсе.

P.S. Сам не особо туда рвусь, но стало любопытно как работает сайт.
P.P.S. Форму сделали, но на сайте о ней информации не нашел. Получается что для обычного человека она не очевидна.

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Василий Буров

Бизнес закончился. На VC новости о распродаже в IKEA ))

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Redhouses

Мда, вот реально, больше всего огорчает уход Икеи из России. Она прививала людям с невысоким бюджетом вкус.

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Даниил

Ребята, конечно в уходе таких компаний ничего хорошего нет, но и валить сайт из-за ажиотажа это тоже дичь. Люди бешеные. Во всём действуют как орда, а потом удивляются, что по всему миру идут то там, то тут спецоперации и на рынках горе-инвесторов бреют

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штошик

штош

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