Перекупщики билетов на концерты практически перестали работать — им нечего продавать Статьи редакции
В России больше не проводят «sold-out мероприятий», поэтому количество перекупщиков сократилось больше, чем в 10 раз.
- К концу июня 2022 года количество легальных перекупщиков в России не превышало 20, до пандемии их было больше 300. Им удавалось зарабатывать 15–20% от официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%, рассказал РБК организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
- Официальные перекупщики отличаются от других спекулянтов, тем, что выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги и находят способы формально не нарушать закон наценками.
- Главная причина падения спроса — отсутствие sold-out мероприятий, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. Общее количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года, поэтому «брокерам попросту нечего продавать». С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу, заранее внося определенную сумму за выкуп части билетов.
Пока российские перекупщики зарабатывают за счёт театральных постановок и спортивных мероприятий, рассказали представители сервисов по перепродаже билетов.
- По данным главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, общие продажи билетов на концерты и в театры в 2019 году составили 100 млрд рублей, в 2020-м — 28 млрд рублей, в 2021-м — 30-35 млрд, в 2022-м прогнозируют 50 млрд рублей.
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Перекупщики сделали шаг доброй воли, получается )
Природа настолько очистилась...
Надеюсь следующими сдохнут риелторы и перекупы авто
а потом сдохнут перекупщики овощей и других продуктов, вроде Пятерочки, будешь ездить за картошкой на овощебазу, а хотя они тоже перекупщики, значит тоже сдохнут. ну значит поедешь у фермера покупать, зато барыги на заработают, вот кайф-то
Риелторам тоже тяжко. В Астрахани, по крайней мере, недвига стоит с зимы
Ну это же просто супер!
Вангую, что сейчас кто-то ворвется в чат и такой:
ПЕРЕКУУУПЫ, БАРЫГИ, ТОРГАШИ
Как бы политкорректно сформулировать что-то вроде "горите в аду, мрази"?
"Желаю вам, недостойные, долгого теплого отдыха в Нижних измерениях"
Я конечно дико извиняюсь, но что случилось?
Вот перекупов ни разу не жалко, а то, что мероприятий стало сильно так меньше – это печально. Нужно же как-то отвлекаться и развлекаться хоть изредка.
И правильно. Холопы должны смотреть пропаганду по телику, зря что ли деньги в скабеевых и симонян вкладывают
Сбор средств уже открыли для бедолаг? Или через гос субсидии будем поддерживать?
Следующие на очереди - Перекупщики Икеи.
Перекупщики автомобилей и наконец
Перекупщики политиков
перекупщики их Икеи благое дело делали, не везде она была и не каждый поедет туда, где есть, а эти ребята за мзду малую всё домой доставляли. Вот автоперекупы пидоры, все, что они делают - тупо свою маржу к ценнику добавляют
А в трудовой у них тоже Перекуп написано? Интересно. И в резюме тоже
Перекупы должны страдать.
это как?
есть договор с площадкой
найдут другие способы паразитировать
Это хорошая новость или плохая?
Скорее плохая . Перекупам надо будет чем-то заниматься. Заниматься - нечем )
Тут как говорится кто на что учился
Мероприятий нет потому что...все уехали или почему?
потому что никто не едет.
"Переркупы, спекулянты, паразиты"....
И эти люди ещё дедушку ругают! А дедушка вот он, в голове.
Да и хуй с ними.
А это они звонят в холодную и приглашают в театр?
В библиотеки надо ходить, в библиотеки😁
Жаль этих добряков.
мне кажется сейчас почти всем перекупам трудно приходится, да и не перекупам тоже
При чем тут барыги?!!!
Этим занимается лейбл артиста совместно с концертными промоушн агентствами, которые организуют эвент - райдер, площадку, рекламу…
Деньги кто даёт?