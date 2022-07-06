Торговля
Маша Цепелева

Перекупщики билетов на концерты практически перестали работать — им нечего продавать Статьи редакции

В России больше не проводят «sold-out мероприятий», поэтому количество перекупщиков сократилось больше, чем в 10 раз.

  • К концу июня 2022 года количество легальных перекупщиков в России не превышало 20, до пандемии их было больше 300. Им удавалось зарабатывать 15–20% от официальных расценок всех выпущенных в продажу билетов, сейчас этот показатель меньше 3%, рассказал РБК организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
  • Официальные перекупщики отличаются от других спекулянтов, тем, что выплачивают белые зарплаты сотрудникам и налоги и находят способы формально не нарушать закон наценками.
  • Главная причина падения спроса — отсутствие sold-out мероприятий, билеты на которые распродаются в первые недели после старта продаж. Общее количество мероприятий сейчас составляет 25% от уровня 2019 года, поэтому «брокерам попросту нечего продавать». С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу, заранее внося определенную сумму за выкуп части билетов.

  • Пока российские перекупщики зарабатывают за счёт театральных постановок и спортивных мероприятий, рассказали представители сервисов по перепродаже билетов.

  • По данным главного редактора агентства InterMedia Евгения Сафронова, общие продажи билетов на концерты и в театры в 2019 году составили 100 млрд рублей, в 2020-м — 28 млрд рублей, в 2021-м — 30-35 млрд, в 2022-м прогнозируют 50 млрд рублей.

#новость #концерты

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75 комментариев
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 Vladislav S

Перекупщики сделали шаг доброй воли, получается )

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Maxim Petrukhin

Природа настолько очистилась...

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1 комментарий
SYNACK

Надеюсь следующими сдохнут риелторы и перекупы авто

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Свежерег Июньский

а потом сдохнут перекупщики овощей и других продуктов, вроде Пятерочки, будешь ездить за картошкой на овощебазу, а хотя они тоже перекупщики, значит тоже сдохнут. ну значит поедешь у фермера покупать, зато барыги на заработают, вот кайф-то

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27 комментариев
Mirage Om

Риелторам тоже тяжко. В Астрахани, по крайней мере, недвига стоит с зимы

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Российские аналоги

Ну это же просто супер!

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Vladislav S

Вангую, что сейчас кто-то ворвется в чат и такой:
ПЕРЕКУУУПЫ, БАРЫГИ, ТОРГАШИ

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4 комментария
Винниамин Пяточков

Как бы политкорректно сформулировать что-то вроде "горите в аду, мрази"?

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Caomhan Macha

"Желаю вам, недостойные, долгого теплого отдыха в Нижних измерениях"

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2 комментария
Arartem

Я конечно дико извиняюсь, но что случилось?

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Вадим Д.

Вот перекупов ни разу не жалко, а то, что мероприятий стало сильно так меньше – это печально. Нужно же как-то отвлекаться и развлекаться хоть изредка.

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Vladislav S

И правильно. Холопы должны смотреть пропаганду по телику, зря что ли деньги в скабеевых и симонян вкладывают

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Цифровые комплексы

Сбор средств уже открыли для бедолаг? Или через гос субсидии будем поддерживать?

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Алек Борисовский

Следующие на очереди - Перекупщики Икеи.
Перекупщики автомобилей и наконец
Перекупщики политиков

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Beerman

перекупщики их Икеи благое дело делали, не везде она была и не каждый поедет туда, где есть, а эти ребята за мзду малую всё домой доставляли. Вот автоперекупы пидоры, все, что они делают - тупо свою маржу к ценнику добавляют

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4 комментария
Mikhail

А в трудовой у них тоже Перекуп написано? Интересно. И в резюме тоже

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Ами Варджа

Перекупы должны страдать.

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dikomm
легальных перекупщиков

это как?

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Rnatery

есть договор с площадкой

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1 комментарий
unknown

найдут другие способы паразитировать

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Pushkareva Ekaterina

Это хорошая новость или плохая?

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YCbluKOBPbl

Скорее плохая . Перекупам надо будет чем-то заниматься. Заниматься - нечем )

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3 комментария
oo oo

Тут как говорится кто на что учился

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Salena_ya

Мероприятий нет потому что...все уехали или почему?

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Beerman

потому что никто не едет.

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Ivan the Not So Terrible

"Переркупы, спекулянты, паразиты"....

И эти люди ещё дедушку ругают! А дедушка вот он, в голове.

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Слегка Придурковатый

Да и хуй с ними.

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Дмитрий Беговатов

А это они звонят в холодную и приглашают в театр?

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Lukas Dexter

В библиотеки надо ходить, в библиотеки😁

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Evgeny Klyuchnikov

Жаль этих добряков.

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MegaAnders

мне кажется сейчас почти всем перекупам трудно приходится, да и не перекупам тоже

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Могучий Абдужаббор
С другой стороны, стадионные концерты без билетных брокеров невозможно организовать — они авансируют шоу

При чем тут барыги?!!!

Этим занимается лейбл артиста совместно с концертными промоушн агентствами, которые организуют эвент - райдер, площадку, рекламу…

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Юрий Б.

Деньги кто даёт?

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