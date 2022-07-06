«Самокат» анонсировал «Самокат Выгодно» — заказ продуктов в больших упаковках Статьи редакции
Детали пока не раскрывают.
- «Самокат» рассказал в своём Telegram-канале, что «совсем скоро» откроет в Москве и Санкт-Петербурге новый магазин — «Самокат Выгодно». Пользователи смогут заказать продукты, напитки и бытовую химию в паках или больших упаковках.
- В комментариях к посту сервис уточнил, что это будет новая витрина в приложении, которую пока не запустили. Но проверить, относится ли адрес пользователя к зоне её доставки, можно по наличию сторис о ней в приложении.
- Судя по сторис, витрина добавится к каталогам «Бьюти», «Быстро» и «Супермаркет».
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Вот курьеры ох*еют, закажу 3 мешка картошки...
Просрочка теперь оптом
каждый день заказываю почти в самокате, в офлайн магазины захожу только за сижками и алко. и ни разу ещё не попадалась просрочка. может мне просто везёт)
Везёт. Мне из штук 15 заказов в самокате трижды попадалась просрочка
Это же дорого/невыгодно?
Название придумывал тот же человек, который придумал вкус очка?
Странный доёб.
Вполне нормальное и обычное название.
И точка
А какие варианты? Чтобы с брендом была ассоциация
Самокат+
Звучит как подписка
Думал самовывоз придумали
Ты можешь подружиться с курьерами и сделать заказ прямо на адрес склада. Тебе вынесут и отдадут сразу)
Возить это будут тоже бедолаги на велосипедах?
Конечно. Бизнес схема уже отработана.
Скорее всего парковки заполонят газельки. И вот тут уже будет пздц. Это явно будет встречено жителями не с позитивными эмоциями
Прикольно
Идея крутая. Я бы тарил магнат выгодно 😁
На самом деле удобно, молодцы. Курьеров жалко конечно))
Только сегодня об этом подумал, когда пил вкусный их обезжиренный йогурт.
Бедные курьеры...
Ещё добавят рассрочку на еду.
Еда в кредит и точка.
То есть мини-склады вскоре превратятся в макси-склады?) Надеюсь, при первой же попытке увеличить площади складов, муниципалитет их забанит
А какая разница пятёрочка или склад самоката в помещении?
Большая. Магазин с витриной у тебя или склад с глухими окнами и толпой курьеров под окнами, а теперь, судя по всему, и машинами типа газелей. Нхй сразу пойдут, если такое сделают у моего подъезда
Я думаю им будет невыгодно снимать помещения в жилых домах для больших складов, будут из пром. зон возить
Тогда ок. Только непонятно как они будут вписываться тогда в формат
Есть 3 формата доставки. 15, 30 и 90 минут. С промки за 90 минут успеют доставить точно) всегда в городах есть авто курьеры(от самоката))
И находятся склады где такой товар будет в отдельном здании и не всегда в промке, в Челябинске находится в центре города такой склад
Ну Челябинск это одна сплошная промзона, разницы нет. Помню, вместо центра там площадь-парковка😂 забыл название площади