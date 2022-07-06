Торговля
Христов танк88

«Самокат» анонсировал «Самокат Выгодно» — заказ продуктов в больших упаковках Статьи редакции

Детали пока не раскрывают.

  • «Самокат» рассказал в своём Telegram-канале, что «совсем скоро» откроет в Москве и Санкт-Петербурге новый магазин — «Самокат Выгодно». Пользователи смогут заказать продукты, напитки и бытовую химию в паках или больших упаковках.
  • В комментариях к посту сервис уточнил, что это будет новая витрина в приложении, которую пока не запустили. Но проверить, относится ли адрес пользователя к зоне её доставки, можно по наличию сторис о ней в приложении.
  • Судя по сторис, витрина добавится к каталогам «Бьюти», «Быстро» и «Супермаркет».

#новость #самокат

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31 комментарий
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 BLVCK SQUARE

Вот курьеры ох*еют, закажу 3 мешка картошки...

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Вектореан Элон
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Рикардо Иванов

Просрочка теперь оптом

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Ильнур Татлыбаев

каждый день заказываю почти в самокате, в офлайн магазины захожу только за сижками и алко. и ни разу ещё не попадалась просрочка. может мне просто везёт)

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Артём Соколов

Везёт. Мне из штук 15 заказов в самокате трижды попадалась просрочка

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Наим Алиев

Это же дорого/невыгодно?

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Noname

Название придумывал тот же человек, который придумал вкус очка?

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Андрей

Странный доёб.
Вполне нормальное и обычное название.

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Pavel Pokrovsky

И точка

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Vlad9ka

А какие варианты? Чтобы с брендом была ассоциация

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Могучий Абдужаббор

Самокат+

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Vlad9ka

Звучит как подписка

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Mik Petrov

Думал самовывоз придумали

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Александр Петров

Ты можешь подружиться с курьерами и сделать заказ прямо на адрес склада. Тебе вынесут и отдадут сразу)

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Dima Tsurkan

Возить это будут тоже бедолаги на велосипедах?

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Denis

Конечно. Бизнес схема уже отработана.

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Антон Штадлер

Скорее всего парковки заполонят газельки. И вот тут уже будет пздц. Это явно будет встречено жителями не с позитивными эмоциями

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Мировой ключ

Прикольно

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Никита Иванов

Идея крутая. Я бы тарил магнат выгодно 😁

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Влад Борщ

На самом деле удобно, молодцы. Курьеров жалко конечно))

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Евгений Евгений

Только сегодня об этом подумал, когда пил вкусный их обезжиренный йогурт.

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MoneyMaker.School

Бедные курьеры...

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Firas Hamza

Ещё добавят рассрочку на еду.
Еда в кредит и точка.

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Антон Штадлер

То есть мини-склады вскоре превратятся в макси-склады?) Надеюсь, при первой же попытке увеличить площади складов, муниципалитет их забанит

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Vlad9ka

А какая разница пятёрочка или склад самоката в помещении?

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Антон Штадлер

Большая. Магазин с витриной у тебя или склад с глухими окнами и толпой курьеров под окнами, а теперь, судя по всему, и машинами типа газелей. Нхй сразу пойдут, если такое сделают у моего подъезда

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Vlad9ka

Я думаю им будет невыгодно снимать помещения в жилых домах для больших складов, будут из пром. зон возить

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Антон Штадлер

Тогда ок. Только непонятно как они будут вписываться тогда в формат

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Евгений Жирнов

Есть 3 формата доставки. 15, 30 и 90 минут. С промки за 90 минут успеют доставить точно) всегда в городах есть авто курьеры(от самоката))

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Евгений Жирнов

И находятся склады где такой товар будет в отдельном здании и не всегда в промке, в Челябинске находится в центре города такой склад

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Антон Штадлер

Ну Челябинск это одна сплошная промзона, разницы нет. Помню, вместо центра там площадь-парковка😂 забыл название площади

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