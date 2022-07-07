Торговля
Парижский парфюмер

В Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» Статьи редакции

Но маркетплейс готов принять меры по предотвращению таких продаж.

  • Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, пишет «Прайм».

Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союза кожевников.

Владислав Заславский
  • По его словам, на площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.
  • При этом Заславский отметил, что Wildberries выразил «готовность создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата» на площадке. Он уточнил, что маркетплейс может разработать алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, проводить постоянный онлайн-мониторинг товаров и применять другие меры. В компании на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.

#новость #wildberries

2974 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Aleksei M

не контрафакта а параллельного производства

Ответить
Развернуть ветку
Василий Жевнеров

две кружки чая этому господину )

Ответить
Развернуть ветку
Ilia Kos

двойной чай

Ответить
Развернуть ветку
Александр А.

А если чай не пьет - ввести клизмой )

Ответить
Развернуть ветку
Shoo

Минпромторг такой:

Ответить
Развернуть ветку
Степан Фадеев

Оперативная информация.
Не так быстро конечно как новые законы против населения клепать. Но всё же.

Ответить
Развернуть ветку
Green Base

Становится??? Так он уже давно стал

Ответить
Развернуть ветку
Боря Борисевич

Там и раньше фальсификата хватало, щас просто нормальные бренды ушли и остался один фальсификат😂

Ответить
Развернуть ветку
IGTS

Становится? Раньше не был?

Ответить
Развернуть ветку
Кузен Чумадан

Готовят почву, чтобы отжать бизнес?

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Березин

Генералов начали пачками сажать, теперь на WB наметились, видно кормовая база и правда сократилась сильно.

Ответить
Развернуть ветку
Намерен утюг

Владислава Заславского что ли лично наеб**ал WB, что только несколько лет спустя он там обнаружили "контрафакт"?
WB давно перестал запрашивать сертификаты/декларации на отружаемый товар. Подлинность товаров и тем более бумаг на товар никто не контролировал. WB для рынка Садовод стал официальным каналом сбыта контрафакта с липовыми документами для легализации на данной площадке - вот же новость. Рано или поздно "хэнд мэйд" миллиордерше придется какому-нибудь "доброму дяде" часть доли отписать.

Ответить
Развернуть ветку
Daniil Levi

Простите, а разве кто-то из маркетплейсов запрашивает декларации для старта продаж?

Ответить
Развернуть ветку
Yulia Nikolaeva

Слишком крупный стал и влиятельный?

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

Ну объективно, там просто самое отстойное качество вещей среди маркетплейсов. Такое ощущение, им плевать что они продают.

Ответить
Развернуть ветку
SYNACK

Сейчас WB будут ебат

Ответить
Развернуть ветку
Босота

Вот и о бизнесе с народом наконец позаботились, спасибки

Ответить
Развернуть ветку
Protein Wars

К чему это показная суета?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Котов

Давно пора прикрыть эту гнилую контору

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Бирма

То вы кричите что мы сами все сделаем и любой бизнес осилим и поднимем и пускай западные конторы уходят, то наш бизнес становится "гнилыми конторами". Вы уж определитесь чего хотите

Ответить
Развернуть ветку
MEGAtraXXXer666

Становится?

Ответить
Развернуть ветку
Лелик Плотников

Неужели …

Ответить
Развернуть ветку
Мурад Муртазалиев

Чтобы ВБ перестать продавать контрофакт, ему надо закрыться))

Ответить
Развернуть ветку
Кристина Си

+++

Ответить
Развернуть ветку
Природный Мика

Таможенный конфискат. Обувь, одежда, телефоны, наркотики. Низкие цены!

Ответить
Развернуть ветку
Заходил вчера
Ответить
Развернуть ветку
Nag Champa

Они ведут к маркировке всего товара, хотя это никак не решит проблему, но хоть бабок заработают.

Ответить
Развернуть ветку
under construction

"ри этом Заславский отметил, что Wildberries выразил «готовность создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата» на площадке. "

Крупняку стало совсем голодно и он начал охоту за мелочью.

Как только онлайн площадки перекроют кислород мелким продавцам они заглохнут, так как смысла в них не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Первичный Женя

Похоже кто-то с кем-то закусился, иначе бы ее не трогали.

Ответить
Развернуть ветку
Оля Янко

Возможно этим бизнесом заинтересовались и хотят национализировать.

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

После того как контрафакт уберут обороты валдбирича конечно упадут значительно.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Странно. А я всегда думал что продажа контрафакта запрещена законом. А оказывается максимум какой-то там министр пожалуется публично)))) лол

Ответить
Развернуть ветку
Zmey007

Очередной человек, который живёт в параллельной вселенной. Доброе утро ёпт

Ответить
Развернуть ветку
pontlesslizard
Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

онлайн черкизон

Ответить
Развернуть ветку
Некоторые фитиль

А что плохого, что россияне будут пользоваться контрафактом. В 90-е все тип-топ было.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Быть не может! Да что этот Минпромторг себе позволяет вообще?! Как же так можно про лучший и прозрачнейший маркетплейс, без дерьма и нагибалова?!
Сарказм прям мощнейший!

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 37 комментариев
null