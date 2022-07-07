В Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта» Статьи редакции
Но маркетплейс готов принять меры по предотвращению таких продаж.
- Об этом заявил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, пишет «Прайм».
- По его словам, на площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви.
- При этом Заславский отметил, что Wildberries выразил «готовность создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата» на площадке. Он уточнил, что маркетплейс может разработать алгоритмы, которые выявляют использование чужих товарных знаков, проводить постоянный онлайн-мониторинг товаров и применять другие меры. В компании на момент написания заметки не ответили vc.ru на запрос о комментарии.
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не контрафакта а параллельного производства
две кружки чая этому господину )
двойной чай
А если чай не пьет - ввести клизмой )
Минпромторг такой:
Оперативная информация.
Не так быстро конечно как новые законы против населения клепать. Но всё же.
Становится??? Так он уже давно стал
Там и раньше фальсификата хватало, щас просто нормальные бренды ушли и остался один фальсификат😂
Становится? Раньше не был?
Готовят почву, чтобы отжать бизнес?
Генералов начали пачками сажать, теперь на WB наметились, видно кормовая база и правда сократилась сильно.
Владислава Заславского что ли лично наеб**ал WB, что только несколько лет спустя он там обнаружили "контрафакт"?
WB давно перестал запрашивать сертификаты/декларации на отружаемый товар. Подлинность товаров и тем более бумаг на товар никто не контролировал. WB для рынка Садовод стал официальным каналом сбыта контрафакта с липовыми документами для легализации на данной площадке - вот же новость. Рано или поздно "хэнд мэйд" миллиордерше придется какому-нибудь "доброму дяде" часть доли отписать.
Простите, а разве кто-то из маркетплейсов запрашивает декларации для старта продаж?
Слишком крупный стал и влиятельный?
Ну объективно, там просто самое отстойное качество вещей среди маркетплейсов. Такое ощущение, им плевать что они продают.
Сейчас WB будут ебат
Вот и о бизнесе с народом наконец позаботились, спасибки
К чему это показная суета?
Давно пора прикрыть эту гнилую контору
То вы кричите что мы сами все сделаем и любой бизнес осилим и поднимем и пускай западные конторы уходят, то наш бизнес становится "гнилыми конторами". Вы уж определитесь чего хотите
Становится?
Неужели …
Чтобы ВБ перестать продавать контрофакт, ему надо закрыться))
+++
Таможенный конфискат. Обувь, одежда, телефоны, наркотики. Низкие цены!
Они ведут к маркировке всего товара, хотя это никак не решит проблему, но хоть бабок заработают.
"ри этом Заславский отметил, что Wildberries выразил «готовность создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата» на площадке. "
Крупняку стало совсем голодно и он начал охоту за мелочью.
Как только онлайн площадки перекроют кислород мелким продавцам они заглохнут, так как смысла в них не будет.
Похоже кто-то с кем-то закусился, иначе бы ее не трогали.
Возможно этим бизнесом заинтересовались и хотят национализировать.
После того как контрафакт уберут обороты валдбирича конечно упадут значительно.
Странно. А я всегда думал что продажа контрафакта запрещена законом. А оказывается максимум какой-то там министр пожалуется публично)))) лол
Очередной человек, который живёт в параллельной вселенной. Доброе утро ёпт
онлайн черкизон
А что плохого, что россияне будут пользоваться контрафактом. В 90-е все тип-топ было.
Быть не может! Да что этот Минпромторг себе позволяет вообще?! Как же так можно про лучший и прозрачнейший маркетплейс, без дерьма и нагибалова?!
Сарказм прям мощнейший!