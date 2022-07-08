Торговля
Конструктивный алмаз

Глава Минпромторга: России нужно вырастить «национальных чемпионов» среди производителей Статьи редакции

Но как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил.

  • В России сложилась «уникальная ситуация» и «исторический шанс» более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова передаёт «РИА Новости».

Это совсем не означает, что нужно полностью отказываться от импорта — он обязательно должен быть как для ассортимента, так и для ориентира по качеству. Однако мы должны вместе с вами вырастить новых национальных чемпионов среди производителей.

Денис Мантуров, глава Минпромторга
  • По его словам, речь в первую очередь идёт про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, никакие меры поддержки «не помогут им набрать рыночный вес».
  • Кроме того, он отметил, что в России никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров, если в торговле руководствоваться принципом «ничего личного — в Китае дешевле».

#новость #минпромторг

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42 комментария
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 Paul Patlakh

Денис Мантуров, глава Минпромторга - чем вы занимались последние 22 года?

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Pavel Petel

https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/society/14/08/2020/5f36afb59a794780530472f9

В правительстве сменился лидер по доходам
За 2019 год лидер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров — заработал более 586 млн…
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تقي

ИЖ Москвич 412 продал за пару миллиардов очевидно

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Плотный танк88

9 букв. Первая "к", последняя "я". К*******Я. Приз в студию.

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Вадим Д.

Он вынашивал эту фразу. Ещё каких-то 44-66 лет и он родит продолжение!

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Andrew

Главное дать какое-то невнятно-патриотическо-обобщенное задание в пустоту и, с чувством выполненного долга, дальше просиживать штаны на тепленькой должности. Стандарт работы чиновников в РФ.

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Крошечный вентилятор

И ещё надо создать комиссию с председателем и дюжиной помощников. И обязательно секретаршей..

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Andrew
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تقي

Так пример у них хороший, в виде одного деда который йопнулсо

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Christina

Годами уничтожали производства, а теперь решили "вырастить" 🥲

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Вадим Д.

Мантуров: чтобы вырастить «национальных чемпионов» среди производителей нужно всего лишь на ночь...
Продолжение по ссылке

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Chris Nite

"Нужно", "необходимо" и "придется" слова конечно красивые, но без подробных гайдов по реализации в реальность они не превращаются...

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Андрей Донской

Что ни год, то шанс

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Sergey Vasiliev

Чемпионов по танковому биатлону уже вырастили

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Александр Богданов

Кажется, стоило об этом подумать до. Да и просто не мешать

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Плотный танк88

Нескончаемый "исторический шанс" ничем не похожий на успешную нескончаемую историческую коррупцию.

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Михаил Загоскин

... А потом отжать!

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Allestor Klei

Ну что, Мантуров. Когда стимулировать спрос и предложение на авторынке будете?
https://t.me/anrbc/1557

AUTONEWS
Пошлины на ввоз автомобилей в Россию снижать или отменять не планируется. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и ...
Пошлины на ввоз автомобилей в Россию снижать или отменять не планируется. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления», — сказал Мантуров.
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Paul Patlakh

Конечно не рассматривается. У них в планах заменить на китайцев. Нечего возить там всякое вражеское.

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Владислав Волков

Уникальная специальная высвободительная ситуация

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Pavel Petel

Да. До этого что то мешало, а в изоляции конечно попрет.

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Семён Горбунков

"Дощечку приклеить или прибить?" ©

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تقي

Национальных чемпионов среди распилитилей? Кто больше распилит тот победил? Пока номинант директор астры и всех кто по тендерам покупал по

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Невкусно и грустно

Не выстрел в ногу, а исторический шанс! (В копилочку новояза)

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Котик Котиков

Чемпион по производству зубочисток и ушных палочек )

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Mike Glukhov

"вырастить новых национальных чемпионов среди производителей" -> Инвесторы -> Стабильность и предсказуемость в стране в целом не говоря о курсе валюты -> Вменяемые руководители страны - корень проблемы, вот ее и нужно решать.

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Илья Попов

"Ничего личного - в Китае дешевле."
После такой очень, очень, очень мудрой фразы не сомневаетесь, всё уладится.

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Семён Горбунков

Мне кажется, что тупость его высказываний уже превзошла тупость высказываний Кличко. Но тому хотя бы отбили мозги на ринге, а с этим-то что? Роняли в детстве часто?

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Alex Gurulli
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Юрий Б.

Как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил

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تقي

Очевидно по его примеру.

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Viktor Mann

Решение всех проблем в два шага:
1. Лозунг : "Через 10 лет мы будем жить лучше"
2. Повторять каждые 10 лет.

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sergjjj
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Soulis

Этого мне не хватало - я загорелся пролетарским энтузиазмом и теперь с неуёмной энергией возьмусь за создание высокотехнологичного производства! Слава труду!

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Илья Рыбаков

"Но как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил."-ТАРАМПАМПАМ

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Sergey Gong

Если бы кто-то делом занимался ничего выращивать не пришлось бы, они бы уже давно были. А то как всегда, гром грянул - креститься начали.

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Soulis

Да какой делом? Если бы просто воровали и ничего больше не делали - уже позитив был бы

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Ildarkin

Кто нибудь поясните, какой смысл цитировать этих паразитов? Типа делать вид, что их слова имеют какой-то вес и смысл?

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تقي

Чтобы понимать кто станет еще на пару миллиардов богаче и перед кем нужно пресмыкаться

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Polo Polo

Интересный способ выращивания

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SYNACK

Кажется запахло чеболями и дзайбацу

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MT Advanced

Ну это из примерно так же, как и развитие хоккея с шайбой в Мозамбике, как национального вида спорта.

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