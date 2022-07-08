Глава Минпромторга: России нужно вырастить «национальных чемпионов» среди производителей Статьи редакции
Но как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил.
- В России сложилась «уникальная ситуация» и «исторический шанс» более тесно увязать интересы отечественной торговли и промышленности, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей. Его слова передаёт «РИА Новости».
- По его словам, речь в первую очередь идёт про непродовольственные товары: если у отечественных производителей в этом сегменте не будет сбыта, никакие меры поддержки «не помогут им набрать рыночный вес».
- Кроме того, он отметил, что в России никогда не будет полноценной промышленности потребительских товаров, если в торговле руководствоваться принципом «ничего личного — в Китае дешевле».
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Денис Мантуров, глава Минпромторга - чем вы занимались последние 22 года?
https://www.google.com/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/society/14/08/2020/5f36afb59a794780530472f9
ИЖ Москвич 412 продал за пару миллиардов очевидно
9 букв. Первая "к", последняя "я". К*******Я. Приз в студию.
Он вынашивал эту фразу. Ещё каких-то 44-66 лет и он родит продолжение!
Главное дать какое-то невнятно-патриотическо-обобщенное задание в пустоту и, с чувством выполненного долга, дальше просиживать штаны на тепленькой должности. Стандарт работы чиновников в РФ.
И ещё надо создать комиссию с председателем и дюжиной помощников. И обязательно секретаршей..
Так пример у них хороший, в виде одного деда который йопнулсо
Годами уничтожали производства, а теперь решили "вырастить" 🥲
Мантуров: чтобы вырастить «национальных чемпионов» среди производителей нужно всего лишь на ночь...
Продолжение по ссылке
"Нужно", "необходимо" и "придется" слова конечно красивые, но без подробных гайдов по реализации в реальность они не превращаются...
Что ни год, то шанс
Чемпионов по танковому биатлону уже вырастили
Кажется, стоило об этом подумать до. Да и просто не мешать
Нескончаемый "исторический шанс" ничем не похожий на успешную нескончаемую историческую коррупцию.
... А потом отжать!
Ну что, Мантуров. Когда стимулировать спрос и предложение на авторынке будете?
https://t.me/anrbc/1557
«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и ...
«Вопрос снижения или отмены ввозных таможенных пошлин в настоящее время не рассматривается, так как не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях внешнего санкционного давления», — сказал Мантуров.
Конечно не рассматривается. У них в планах заменить на китайцев. Нечего возить там всякое вражеское.
Уникальная специальная высвободительная ситуация
Да. До этого что то мешало, а в изоляции конечно попрет.
"Дощечку приклеить или прибить?" ©
Национальных чемпионов среди распилитилей? Кто больше распилит тот победил? Пока номинант директор астры и всех кто по тендерам покупал по
Не выстрел в ногу, а исторический шанс! (В копилочку новояза)
Чемпион по производству зубочисток и ушных палочек )
"вырастить новых национальных чемпионов среди производителей" -> Инвесторы -> Стабильность и предсказуемость в стране в целом не говоря о курсе валюты -> Вменяемые руководители страны - корень проблемы, вот ее и нужно решать.
"Ничего личного - в Китае дешевле."
После такой очень, очень, очень мудрой фразы не сомневаетесь, всё уладится.
Мне кажется, что тупость его высказываний уже превзошла тупость высказываний Кличко. Но тому хотя бы отбили мозги на ринге, а с этим-то что? Роняли в детстве часто?
Как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил
Очевидно по его примеру.
Решение всех проблем в два шага:
1. Лозунг : "Через 10 лет мы будем жить лучше"
2. Повторять каждые 10 лет.
Этого мне не хватало - я загорелся пролетарским энтузиазмом и теперь с неуёмной энергией возьмусь за создание высокотехнологичного производства! Слава труду!
"Но как именно это нужно сделать, Денис Мантуров не пояснил."-ТАРАМПАМПАМ
Если бы кто-то делом занимался ничего выращивать не пришлось бы, они бы уже давно были. А то как всегда, гром грянул - креститься начали.
Да какой делом? Если бы просто воровали и ничего больше не делали - уже позитив был бы
Кто нибудь поясните, какой смысл цитировать этих паразитов? Типа делать вид, что их слова имеют какой-то вес и смысл?
Чтобы понимать кто станет еще на пару миллиардов богаче и перед кем нужно пресмыкаться
Интересный способ выращивания
Кажется запахло чеболями и дзайбацу
Ну это из примерно так же, как и развитие хоккея с шайбой в Мозамбике, как национального вида спорта.