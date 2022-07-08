Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству о приостановке работы IKEA Статьи редакции
К ритейлеру подали иск, который требует возобновить импорт и производство мебели в стране. Правда, суд его вернул заявителю.
- Роспотребнадзор рассказал об участии в иске к IKEA в своём Telegram-канале. «Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», — прокомментировали в ведомстве и добавили, что будут использовать «весь доступный правовой инструментарий» для защиты прав россиян.
- Ведомство опирается на закон «О защите прав потребителей», по которому российские юрлица от имени зарубежных брендов несут ответственность перед клиентами.
- В июле «Общественная потребительская инициатива» подала иск в Химкинский суд Москвской области к IKEA с требованием частично возобновить импорт и производство мебели в России, пишет РБК. По данным на сайте суда, иск вернули заявителю.
- 15 июня IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — компания продаст заводы и сократит часть персонала. В конце июня источники «Ведомостей» рассказали, что IKEA начала предупреждать ТЦ о расторжении договоров аренды. 5 июля ритейлер должен был начать распродажу товаров на сайте, но из-за «технических проблем» сайт перестал работать.
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Вспомнил эту картинку, "Прогроммировай!!"
Импортировай и производировай мебель давай
Импортировай и производировай
Даже уйти спокойно не дают, все мозги ебут. О каком дальнейшем возвращении вообще может идти речь? Или логика такова, что надо Россию и зарубежные инвестиции вообще нахуй отбить, даже будущие? Все просто в пизду катится, а эти масло в огонь подливают и радуются...
Чего чего, а Икея поступают максимально круто. И по отношению к персоналу, поставщикам, так и к покупателям. Российскому бизнесу бы поучиться у них.
Там логика "после нас хоть потоп" т.е никакой.
Даже при успешном достижении "целей" этой "спецоперации" Россия попала бы в точно такую же санкционную яму, возможно даже хуже. И те люди, которые щас наяривают на "победу" и "надо идти до конца" не понимают, что глобально это вообще ничего не поменяет.
Да куда уж хуже.
6к санкций всего ввели можно и поднажать ващета мы сдюжим и покажем пендосам
Подать иск можно на что угодно и на кого угодно. Важно лишь то, как идёт разбирательство и какое будет решение суда.
Как будто в РФ это так работает)
Логика такова, что если продавал и давал гарантию на товары - будь бобр её обеспечить. Хотя откуда у «Общественной потребительской инициативы» сведения о том, что текущих запасов IKEA и того, что она может импортировать по необходимости из других стран не будет достаточно для исполнения обязательств - нипанятна.
Логика в том, что в стране, в дальнейшем, не нужен будет иностранные бизнес, который из политических, а не экономических соображений может свернуться в любой момент, когда какая-нибудь СВО начнётся или геев в Чечне обидят. Они тут не благотворительностью занимались, а деньги зарабатывали. В дальнейшем их будут зарабатывать те, кто не кидает общество и не разрушает цепочки поставок в те или иные кризисные моменты.
Да, я сегодня про таких читала, там ликвидатор всем сказал, мол, один оклад может быть заплатим если сами уйдете. Не нужон нам этот запад.
А в этой логике есть место сервису уровня ИКЕА?
Гоп стоп, мы подошли из за угла
ИКЕЯ, ты много на себя взяла
Мало, скорее.
Мебель делать не хочет
Скоро россиянам запретят умирать, ибо н0лог нужно пл0тить
А вы видели расценки на погребение?)🙈
Одно другому не мешает.
Кредит ведь по наследству переходит, вот и налоги придумают как передавать.
Мне интересно, что они употребляют? Видимо, что-то сильное. Обязать частное зарубежное предприятие импортировать что-то и продолжать работать? 😂
Суд: IKEA, мы тебе приказываем вернуться!
IKEA: Да, слушаюсь и повинуюсь, ещё и утрою производство!
Я просто не могу перестать орать
Я требую вернуть картошку фри во Вкусно и Точка! Ой.
Так подай иск. Или ты от нас требуешь?
Производство возобновить! Импорт восстановить! Ать-два!
Ватники, которые заявляли что "вражеская Икея нам не нужна, пусть валит", сейчас немного в шоке)
Ватникам то может и не нужна...
Каждый день адовей предыдущего.
Так и победим
Отлетим в рай?
Пошла жара....
От жары обезумели.
В пизду
И что, эти нелепые придурки вынудят Икею возобновить работу?
Что за идиотия? Как они себе это представляют?
Россия: невозможное возможно!
silovichoks
Зачем её возобновлять? Накажут - повесят штрафы, икея оплатит их из доходов от деятельности своих тц МЕГА. Ну или сольет кому-нибудь меги и оплатит штрафы.
Голосую за сольет Меги, будут универМаги и точка
Все ради светлого будущего. Никогда такого не было и вот опять
Ха ха. Быстрее налетай за своим куском пирога!
Насильно мил не будешь