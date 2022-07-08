Торговля
Маша Цепелева

Роспотребнадзор присоединился к судебному разбирательству о приостановке работы IKEA Статьи редакции

К ритейлеру подали иск, который требует возобновить импорт и производство мебели в стране. Правда, суд его вернул заявителю.

  • Роспотребнадзор рассказал об участии в иске к IKEA в своём Telegram-канале. «Служба вступила в процесс, поскольку уполномочена давать заключения по делам о возможных нарушениях прав потребителей», — прокомментировали в ведомстве и добавили, что будут использовать «весь доступный правовой инструментарий» для защиты прав россиян.
  • Ведомство опирается на закон «О защите прав потребителей», по которому российские юрлица от имени зарубежных брендов несут ответственность перед клиентами.
  • В июле «Общественная потребительская инициатива» подала иск в Химкинский суд Москвской области к IKEA с требованием частично возобновить импорт и производство мебели в России, пишет РБК. По данным на сайте суда, иск вернули заявителю.
  • 15 июня IKEA объявила о сокращении бизнеса в России — компания продаст заводы и сократит часть персонала. В конце июня источники «Ведомостей» рассказали, что IKEA начала предупреждать ТЦ о расторжении договоров аренды. 5 июля ритейлер должен был начать распродажу товаров на сайте, но из-за «технических проблем» сайт перестал работать.

#новость #ikea

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41 комментарий
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 Skyray
требует возобновить импорт

Вспомнил эту картинку, "Прогроммировай!!"

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Александр Добриневский

Импортировай и производировай мебель давай

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Влад Борщ
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Предельный рак

Импортировай и производировай

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Влад Борщ
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Предельный рак
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Влад Борщ

Даже уйти спокойно не дают, все мозги ебут. О каком дальнейшем возвращении вообще может идти речь? Или логика такова, что надо Россию и зарубежные инвестиции вообще нахуй отбить, даже будущие? Все просто в пизду катится, а эти масло в огонь подливают и радуются...

Чего чего, а Икея поступают максимально круто. И по отношению к персоналу, поставщикам, так и к покупателям. Российскому бизнесу бы поучиться у них.

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Александр Добриневский

Там логика "после нас хоть потоп" т.е никакой.
Даже при успешном достижении "целей" этой "спецоперации" Россия попала бы в точно такую же санкционную яму, возможно даже хуже. И те люди, которые щас наяривают на "победу" и "надо идти до конца" не понимают, что глобально это вообще ничего не поменяет.

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compostirony

Да куда уж хуже.

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Александр Добриневский

6к санкций всего ввели можно и поднажать ващета мы сдюжим и покажем пендосам

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Евгений Круглов

Подать иск можно на что угодно и на кого угодно. Важно лишь то, как идёт разбирательство и какое будет решение суда.

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Влад Борщ
Какое будет решение суда

Как будто в РФ это так работает)

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kemko desu

Логика такова, что если продавал и давал гарантию на товары - будь бобр её обеспечить. Хотя откуда у «Общественной потребительской инициативы» сведения о том, что текущих запасов IKEA и того, что она может импортировать по необходимости из других стран не будет достаточно для исполнения обязательств - нипанятна.

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Антон piter

Логика в том, что в стране, в дальнейшем, не нужен будет иностранные бизнес, который из политических, а не экономических соображений может свернуться в любой момент, когда какая-нибудь СВО начнётся или геев в Чечне обидят. Они тут не благотворительностью занимались, а деньги зарабатывали. В дальнейшем их будут зарабатывать те, кто не кидает общество и не разрушает цепочки поставок в те или иные кризисные моменты.

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Salena_ya

Да, я сегодня про таких читала, там ликвидатор всем сказал, мол, один оклад может быть заплатим если сами уйдете. Не нужон нам этот запад.

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Soulis

А в этой логике есть место сервису уровня ИКЕА?

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николай

Гоп стоп, мы подошли из за угла
ИКЕЯ, ты много на себя взяла

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Soviet Pooh

Мало, скорее.
Мебель делать не хочет

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Pavel Loginov

Скоро россиянам запретят умирать, ибо н0лог нужно пл0тить

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Ana R

А вы видели расценки на погребение?)🙈

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Grigoriy Malyshev

Одно другому не мешает.
Кредит ведь по наследству переходит, вот и налоги придумают как передавать.

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Артур Ш

Мне интересно, что они употребляют? Видимо, что-то сильное. Обязать частное зарубежное предприятие импортировать что-то и продолжать работать? 😂

Суд: IKEA, мы тебе приказываем вернуться!
IKEA: Да, слушаюсь и повинуюсь, ещё и утрою производство!

Я просто не могу перестать орать

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Невкусно и грустно
К ритейлеру подали иск, который требует возобновить импорт и производство мебели в стране

Я требую вернуть картошку фри во Вкусно и Точка! Ой.

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Глеб Жеглов

Так подай иск. Или ты от нас требуешь?

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Киевский дым

Производство возобновить! Импорт восстановить! Ать-два!

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Мурад Муртазалиев

Ватники, которые заявляли что "вражеская Икея нам не нужна, пусть валит", сейчас немного в шоке)

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Сергей Леопольдович

Ватникам то может и не нужна...

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Александр Голубев

Каждый день адовей предыдущего.

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Максим Ростокин

Так и победим

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Александр Голубев

Отлетим в рай?

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Bloody Kalash

Пошла жара....

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Александр Голубев

От жары обезумели.

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Сергей Степанов

В пизду

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Вадим Д.

И что, эти нелепые придурки вынудят Икею возобновить работу?
Что за идиотия? Как они себе это представляют?

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Ricarechka

Россия: невозможное возможно!

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Simon Sergeev

silovichoks

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Антон piter

Зачем её возобновлять? Накажут - повесят штрафы, икея оплатит их из доходов от деятельности своих тц МЕГА. Ну или сольет кому-нибудь меги и оплатит штрафы.

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Salena_ya

Голосую за сольет Меги, будут универМаги и точка

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Дмитрий Иванов

Все ради светлого будущего. Никогда такого не было и вот опять

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Глеб Жеглов

Ха ха. Быстрее налетай за своим куском пирога!

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Граф Монтекристо

Насильно мил не будешь

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