Торговля
Маша Цепелева

Владелец Lush в России решил закрыть все магазины из-за проблем с поставками — «Ъ» Статьи редакции

Половина магазинов не работают с апреля, поддерживать работу остальных трудно из-за сложностей с параллельным импортом.

  • О закрытии магазинов Lush в России рассказали «Ъ» три источника на рынке коммерческой недвижимости. Владелец сети на время сохранит только интернет-магазин, чтобы продать складские запасы, добавил один из них. В головном офисе Lush не ответили на вопросы издания.
  • Информацию о закрытии подтвердил близкий к российской Lush источник. Он объяснил, что собственники не смогли наладить поставки в страну. Британская сторона остановила работу с российским партнёром в марте 2022 года, последняя купленная партия застряла в Риге. А параллельный импорт невозможен, потому что «владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнёрами», объяснил источник.
  • Lush работает в России с 2001 года. 65% ООО «Лаш Раша» владеет Дмитрий Азаров, 35% — британская Lush Cosmetic. По данным «Контур.Фокуса», выручка сети в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 95,5 млн рублей.
  • В апреле 2022 года Азаров объявил, что ему придётся уволить 200 из 500 сотрудников и закрыть часть магазинов. До начала «военной операции» в России работали 48 точек, по данным на 11 июля — 27.
  • Гендиректор Lush Марк Константайн в марте объявил о списание российской доли в бизнесе. По данным The Wall Street Journal, она составляла около 2% от общей годовой выручки.

#новость #lush

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19 комментариев
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 Vladislav S

Наконец-то. Не нужон нам этот магаз. Всю жизнь мылись рецептами бабушки Агафьи. Довольны как слоны

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Moonshine Wisky

Ну вы и мажоры. У нас в деревне было только мыло и ледяная вода.

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Vladislav S

Да? а мы брились всю жизнь топором

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Katya Pavlenko

Раз вам агафья по душе, не значит что вся страна тоже должна мыться таким Г

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VLAD

Большего ггг я не встречал. Ну ещё есть *истая *иния

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ежи

Надо мемы учить, чтобы не быть батхертом

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Mik Petrov

Слава богу, вони меньше

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Марат Яз

Вони будет меньше когда вы перестанете "вонять-смердить"

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Роман Таровик

Многим он нравился,особенно женской ЦА так что печально,конечно

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Vladislav S

жду эту фразу, но в другом контексте)

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Марат Яз

Жалко, хороший успешный бизнес, много рабочих мест.

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Игорь Горшков

Да, жалко, что конвернуть не смогли в местный, я во всей этой ситуации массового флешмоба - бегства без санкций, жалею именно это, бизнес, рабочие места, налоги.

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Vladislav S

Не жалко, сейчас много работы более высокооплачивоемой, даже на лето, краткосрочные контракты. Вахтовый метод. Нужно просто бежать вперед, когда тебя гонят

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Марат Яз

В сокращении общего количества рабочих мест нет ничего положительного.

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Anton Rozhkov

Мужики, наши кошельки будут целее (кто понял тот понял)

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Марат Яз

Радовать наших жен это наш долг, и мне, к примеру, это приносит удовольствие.

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Genio Genio

Будет дифицит, он уже образовывается по некоторым товарам, деньги будут целее, да

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Марат Яз

Все станет дороже вестимо

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Vladislav S

Мужииик! Хватит эти заморские штуки терпеть. Женщина должна варенья и соленья делать, а не по этим косметикам ходить

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