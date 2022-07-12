Владелец Lush в России решил закрыть все магазины из-за проблем с поставками — «Ъ» Статьи редакции
Половина магазинов не работают с апреля, поддерживать работу остальных трудно из-за сложностей с параллельным импортом.
- О закрытии магазинов Lush в России рассказали «Ъ» три источника на рынке коммерческой недвижимости. Владелец сети на время сохранит только интернет-магазин, чтобы продать складские запасы, добавил один из них. В головном офисе Lush не ответили на вопросы издания.
- Информацию о закрытии подтвердил близкий к российской Lush источник. Он объяснил, что собственники не смогли наладить поставки в страну. Британская сторона остановила работу с российским партнёром в марте 2022 года, последняя купленная партия застряла в Риге. А параллельный импорт невозможен, потому что «владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнёрами», объяснил источник.
- Lush работает в России с 2001 года. 65% ООО «Лаш Раша» владеет Дмитрий Азаров, 35% — британская Lush Cosmetic. По данным «Контур.Фокуса», выручка сети в 2021 году составила 1,6 млрд рублей, чистая прибыль — 95,5 млн рублей.
- В апреле 2022 года Азаров объявил, что ему придётся уволить 200 из 500 сотрудников и закрыть часть магазинов. До начала «военной операции» в России работали 48 точек, по данным на 11 июля — 27.
- Гендиректор Lush Марк Константайн в марте объявил о списание российской доли в бизнесе. По данным The Wall Street Journal, она составляла около 2% от общей годовой выручки.
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Наконец-то. Не нужон нам этот магаз. Всю жизнь мылись рецептами бабушки Агафьи. Довольны как слоны
Ну вы и мажоры. У нас в деревне было только мыло и ледяная вода.
Да? а мы брились всю жизнь топором
Раз вам агафья по душе, не значит что вся страна тоже должна мыться таким Г
Большего ггг я не встречал. Ну ещё есть *истая *иния
Надо мемы учить, чтобы не быть батхертом
Слава богу, вони меньше
Вони будет меньше когда вы перестанете "вонять-смердить"
Многим он нравился,особенно женской ЦА так что печально,конечно
жду эту фразу, но в другом контексте)
Жалко, хороший успешный бизнес, много рабочих мест.
Да, жалко, что конвернуть не смогли в местный, я во всей этой ситуации массового флешмоба - бегства без санкций, жалею именно это, бизнес, рабочие места, налоги.
Не жалко, сейчас много работы более высокооплачивоемой, даже на лето, краткосрочные контракты. Вахтовый метод. Нужно просто бежать вперед, когда тебя гонят
В сокращении общего количества рабочих мест нет ничего положительного.
Мужики, наши кошельки будут целее (кто понял тот понял)
Радовать наших жен это наш долг, и мне, к примеру, это приносит удовольствие.
Будет дифицит, он уже образовывается по некоторым товарам, деньги будут целее, да
Все станет дороже вестимо
Мужииик! Хватит эти заморские штуки терпеть. Женщина должна варенья и соленья делать, а не по этим косметикам ходить