Торговля
Маша Цепелева

Lego прекратит работу с главным партнёром в России и уйдёт из страны Статьи редакции

Игрушки можно будет ввозить по параллельному импорту, но магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы.

  • О прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG) рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев. Он добавил, что московский офис сократил 70 сотрудников с выходным пособием.

Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group.

Евгений Чихачев, гендиректор Lego в России
  • В России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG (также управляла точками Apple, Samsung и Nike). В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися неизвестно.
  • IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить, считает партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская. Бренд «Лего» принадлежит датской Lego Juris A/S.
  • Lego официально работала в России с 2002 года. Компания прекратила поставки в страну в марте 2022 года. Выручка местного подразделения в 2021 году составила 19 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 63% год к году, до 1,8 млрд рублей (около $30,5 млн по курсу на 12 июля). Материнская компания Lego Group закончила 2021 год с чистой прибылью в размере $1,94 млрд.

#новость #lego

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90 комментариев
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 Ныкыта

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Джахор Дырдырдаев

Zаместим.

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2 комментария
Никита Мардюков

ахаххахха Олег

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Хозяин
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Стерлядка Вяленая

Кстати збс был конструктор. Может на вид говно, и качество часто хромало (надо было некоторые планки выправлять перед установкой), зато как это все развивало и мозг и моторику рук. Это не тупо кирпич на кирпич положить, тут еще закрутить надо, а перед тем выправить)

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14 комментариев
Alex Shevchenko

Не, не так....
Вот 😁

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Я аж всплакнул от ностальгии

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3 комментария
ЯжПрограммист

крутые были конструкторы

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4 комментария
Andrey Tsyganok

ностальгия ) вечно не совпадающие планки, свернутая резьба и тд и тп )

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1 комментарий
Никита Мардюков

Разблокировано новое воспоминание...

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Дмитрий Глотов

точно не хуже лего развивал моторику и воображение

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Qnoc

Фух ну наконец-то, дети, поддерживающие путина, очевидно не заслуживают игрушек, надеюсь этот шаг наконец вынудит их задуматься и свергнуть тирана!

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Стерлядка Вяленая

Вот вот, кровь на детских руках, пока дети не заберут своих солдат оттуда, не видать им конструктора и счастливого детства!!!

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Dear Moscow,
надеюсь этот шаг наконец вынудит их задуматься и свергнуть тирана!

Макдональдс, кока-кола, а теперь и лего!
Лишили всего самого святого! Один лишь гарри поттер пока ещё не под санкциями.

Совет ветеранов тж уже собрался на внеочередное заседание и начал подготовку к самым решительным действиям.

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Иван Иванов

Ну не будьте букой.
Все дело в бабках Российский офис - токсичный актив, который срет в основной бизнес.

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Andrey Zykov

Да идейные компании ушли еще в марте. Сейчас уже уходят компании, которым плевать на политику, но у которых проблемы с движением товаров и средств между другими странами и Россией.

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alex b

При чем тут дети если российский офис тупо стал проблемой для всего бизнеса, срет в репутацию, плюс проблемы с логистикой? Я бы тоже к чертям прикрыл такой актив

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Andrey Boyarskiy

Вот и Lego прошло,
Словно и не бывало…

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Евгений Старцев

Мечта все дальше🥹

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Джахор Дырдырдаев
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Владимир Кондратьев

А когда-то он 50 к стоил... Но я купил себе Сокол поменьше, тот что по Восходу Скайокеров.

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1 комментарий
Holy Carrot

Вот это я понимаю, достойная мечта.

Не то что эти наши совковые мечты:

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Мухаммед Эмомалиев

Теперь и моя мечта )

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Rnatery

купи из сша

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ЯжПрограммист

Это он или другая модель? По факту после того как ты его собрал это просто хлам и пылесборник.

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5 комментариев
Мухаммед Эмомалиев

На**й не нужОн это ваш лего...

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Евгений Старцев

И интернеты ваши

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Руссиано Цикорини
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Владимир Кондратьев

Ну, Мир Кубиков у меня никогда восторга не вызывал со своими конскими ценами и малым количеством товаров под акции. Плюс недавно вскрылось вранье про подарочные наборы которые должны были выдаваться при покупках товаров, а они их в апрели выкинули в подажу. Только ради эксклюзивов можно было у них что-то покупать.

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Илья

Ну и пусть уходят, у нас свой конструктор есть, в сто раз лучше!

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Джахор Дырдырдаев

Бля, где купить? Я бы в коллекцию взял.

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2 комментария
Анатолий Герман

Пох на Лего, наши отечественные конструкторы лучше и прочнее, а Лего ломается постоянно

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Хозяин

что за наши отечественные?

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2 комментария
Джахор Дырдырдаев
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Влад

Так этих молокососов!!!
Справедливости ради, но лего уже давным давно китайцы делают. Там и до этого цены на конструктор были ебанутейшие, боюсь представить что будет с параллельным импортом.

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Данил Голыгин
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Lukas Dexter

Бого мой, 19 ярдов выручка.

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Leopard

Возможностей работать все больше.

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Джахор Дырдырдаев

Грустно, но вероятность того, что оно так и будет продаваться на маркетплейсах - 80%.

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Иван Иванов

Только дороже процентов на 30-50%, как с остальными ушедшими происходит.

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Босота

Вот наш лего на долгосрок

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Павел Фомичев

а вот это уже серьезно,вот это в самое сердце

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Джон Картошкин

доигрались

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house nigger

Ну и дураки

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Евгений Новиков
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vmp

Только фон должен быть жёлтым.

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Nikolay Vavilov

думаешь что наши кукухой поехали, придумали какие-то слова "коллективный запад", "русофобия" - а вот оно оказывается, что означает.

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Женя Степанова

Вот лего жаль( Достойные у них наборчики были

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Руслан Русланов

А что будет, если теоритически забить на запрет использования данной ТМ и работать под прежними вывесками? (чистый интерес с юридической точки зрения).

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Ava Lord

Мне покупали очень много лего, за все годы скопилась коробка 1х1х1 м, до верху набитая лего + лего из биониклов.
Грустно это все.

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Aleks Melnik

Учитывая цену за эти конструкторы, вот даже не уверен, что оно нам надо...

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Александр

Палка и камень - вот что надо!

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Sergey K

На Авито оригинальный Лего всегда был в 1,5-2 раща дешевле, чем в магазинах.
Не паль 100%, покупал много раз.

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Alks

Вот не понимаю, почему казино запрещают, а лего нет. Почему не сделать какие-то игорные зоны в Хабаровском крае - хотите играть - поезжайте в леголенд.

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Антон Т

Удар в спинку

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