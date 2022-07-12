Lego прекратит работу с главным партнёром в России и уйдёт из страны Статьи редакции
Игрушки можно будет ввозить по параллельному импорту, но магазины не смогут работать под прежними вывесками, считают юристы.
- О прекращении работы с главным партнёром в России Inventive Retail Group (IRG) рассказал Inc. гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев. Он добавил, что московский офис сократил 70 сотрудников с выходным пособием.
- В России работал 81 сертифицированный магазин Lego под управлением IRG (также управляла точками Apple, Samsung и Nike). В начале июня часть магазинов закрылись, что будет с оставшимися неизвестно.
- IRG или кто-то другой теоретически сможет продавать наборы Lego, привезённые по параллельному импорту, на тех же площадях, но название магазинов придётся изменить, считает партнёр юридической компании FTL Advisers Дарья Невская. Бренд «Лего» принадлежит датской Lego Juris A/S.
- Lego официально работала в России с 2002 года. Компания прекратила поставки в страну в марте 2022 года. Выручка местного подразделения в 2021 году составила 19 млрд рублей, чистая прибыль выросла на 63% год к году, до 1,8 млрд рублей (около $30,5 млн по курсу на 12 июля). Материнская компания Lego Group закончила 2021 год с чистой прибылью в размере $1,94 млрд.
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Заместим
Zаместим.
ахаххахха Олег
Кстати збс был конструктор. Может на вид говно, и качество часто хромало (надо было некоторые планки выправлять перед установкой), зато как это все развивало и мозг и моторику рук. Это не тупо кирпич на кирпич положить, тут еще закрутить надо, а перед тем выправить)
Не, не так....
Вот 😁
Я аж всплакнул от ностальгии
крутые были конструкторы
ностальгия ) вечно не совпадающие планки, свернутая резьба и тд и тп )
Разблокировано новое воспоминание...
точно не хуже лего развивал моторику и воображение
Фух ну наконец-то, дети, поддерживающие путина, очевидно не заслуживают игрушек, надеюсь этот шаг наконец вынудит их задуматься и свергнуть тирана!
Вот вот, кровь на детских руках, пока дети не заберут своих солдат оттуда, не видать им конструктора и счастливого детства!!!
Макдональдс, кока-кола, а теперь и лего!
Лишили всего самого святого! Один лишь гарри поттер пока ещё не под санкциями.
Совет ветеранов тж уже собрался на внеочередное заседание и начал подготовку к самым решительным действиям.
Ну не будьте букой.
Все дело в бабках Российский офис - токсичный актив, который срет в основной бизнес.
Да идейные компании ушли еще в марте. Сейчас уже уходят компании, которым плевать на политику, но у которых проблемы с движением товаров и средств между другими странами и Россией.
При чем тут дети если российский офис тупо стал проблемой для всего бизнеса, срет в репутацию, плюс проблемы с логистикой? Я бы тоже к чертям прикрыл такой актив
Вот и Lego прошло,
Словно и не бывало…
Мечта все дальше🥹
А когда-то он 50 к стоил... Но я купил себе Сокол поменьше, тот что по Восходу Скайокеров.
Вот это я понимаю, достойная мечта.
Не то что эти наши совковые мечты:
Теперь и моя мечта )
купи из сша
Это он или другая модель? По факту после того как ты его собрал это просто хлам и пылесборник.
На**й не нужОн это ваш лего...
И интернеты ваши
Ну, Мир Кубиков у меня никогда восторга не вызывал со своими конскими ценами и малым количеством товаров под акции. Плюс недавно вскрылось вранье про подарочные наборы которые должны были выдаваться при покупках товаров, а они их в апрели выкинули в подажу. Только ради эксклюзивов можно было у них что-то покупать.
Ну и пусть уходят, у нас свой конструктор есть, в сто раз лучше!
Бля, где купить? Я бы в коллекцию взял.
Пох на Лего, наши отечественные конструкторы лучше и прочнее, а Лего ломается постоянно
что за наши отечественные?
Так этих молокососов!!!
Справедливости ради, но лего уже давным давно китайцы делают. Там и до этого цены на конструктор были ебанутейшие, боюсь представить что будет с параллельным импортом.
Бого мой, 19 ярдов выручка.
Возможностей работать все больше.
Грустно, но вероятность того, что оно так и будет продаваться на маркетплейсах - 80%.
Только дороже процентов на 30-50%, как с остальными ушедшими происходит.
Вот наш лего на долгосрок
а вот это уже серьезно,вот это в самое сердце
доигрались
Ну и дураки
Только фон должен быть жёлтым.
думаешь что наши кукухой поехали, придумали какие-то слова "коллективный запад", "русофобия" - а вот оно оказывается, что означает.
Вот лего жаль( Достойные у них наборчики были
А что будет, если теоритически забить на запрет использования данной ТМ и работать под прежними вывесками? (чистый интерес с юридической точки зрения).
Мне покупали очень много лего, за все годы скопилась коробка 1х1х1 м, до верху набитая лего + лего из биониклов.
Грустно это все.
Учитывая цену за эти конструкторы, вот даже не уверен, что оно нам надо...
Палка и камень - вот что надо!
На Авито оригинальный Лего всегда был в 1,5-2 раща дешевле, чем в магазинах.
Не паль 100%, покупал много раз.
Вот не понимаю, почему казино запрещают, а лего нет. Почему не сделать какие-то игорные зоны в Хабаровском крае - хотите играть - поезжайте в леголенд.
Удар в спинку