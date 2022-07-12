Ozon приостановит работу логистического сервиса для сторонних интернет-магазинов Ozon rocket Статьи редакции
Компания сосредоточится на развитии доставки для собственных продавцов маркетплейса.
- Ozon rocket будет принимать заказы до 15 сентября 2022 года, рассказали vc.ru в компании. Все их доставят в обычном порядке. Также для этих заказов будет работать служба поддержки компаний-клиентов и покупателей и, при необходимости, оформление возвратов.
Все обязательства перед клиентами и партнёрами Ozon rocket выполнит в полном объёме, заверили в компании. Количество клиентов сервиса она не раскрывает.
- B2b-сервис предоставлял услуги доставки внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon. Теперь компания «распределит больше ресурсов на развитие логистики и доставки товаров продавцов маркетплейса».
- В июне 2022 года Ozon fresh отказался от доставки продуктов за 15 минут — сервис сосредоточится на доставке за 60-90 минут. Экономическая эффективность больших дарксторов выше, что вкупе с большим интересом клиентов к широкому ассортименту делает этот формат приоритетным для развития, объясняли в компании.
2472 просмотров
У Ozon ебейшая поддержка, в отличии от WB.
"Ебейшая" - это в хорошем смысле или в плохом?
Если рядом фигурирует wildberries, то явно в хорошем))
Ну по 5 строчкам извинений они специалисты
А ебаная это в хорошем или плохом)?
никак не пойму, вы имеете в виду "очень хорошая" или наоборот?)
Ебейшая - хорошо
Ебаная - плохо
Не перепутай!
Надо знать родной язык.🤣
Не знаю как товарищу, но мне озоновская нравится больше, а если премиум продовец, то вообще нормально, уж лучше, чем WB. А вот до Яндекса вообще фиг достучишься.
Скорее соглашусь, чем нет
А работу скам-магазинов на своем маркетплейсе будет приостанавливать?
Это рынок. Не нравится, не бери.
Скам - обман, вполне себе юридический термин. "Не нравится" - субъективное понятие. Не надо их смешивать
А можно подробнее, что такое сам-магазин? Не сталкивался с этим термином ещё...
Читайте "стремных"
Ну збсь ответ, а главное информативно и понятно... Прям нечего у яндекса и спрашивать теперь. 😊
Денег нет, чтоб останавливать, походу)
Мне интересно как на других площадках происходит борьба с фейками. В Озоне: заказал чехол, оказался фейковый, отказался, тут же получил возврат. Пока всё гут. Дальше у продавца несколько десятков лотов с разной расцветкой чехлов. Ну думаю, надо таких наказывать - оставил жалобу на продавца, что торгует фейками. В ответ получил, что так низя: вы тут прощёлкайте по всем товарам, а мы и рассматриваем ваши жалобы может быть. Но тот лот, что вы заказывали так и быть закроем. После закрытия у продавца появляется еще один лот с фейковым чехлом.
жаль, было довольно удобно получать посылки от некоторых интернет магазинов через озон
Видимо никогда уже эта штуковина прибыльной не станет
Небо - голубое, вода - мокрая, а Озон - убыточный. Так решила природа.
это не баг, это фича
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становилось темно,
В лесу повесился Озон.
Озон типа всё? Или ещё нет.
Здравствуйте! У Ozon есть ещё порох в пороховницах) Просто мы сфокусируется на максимально эффективном развитии логистики для продавцов на площадке – их уже сотни тысяч, и им как никогда важны качественный сервис и развитие технологичного продукта.
Ну ясно, значит не всё.
Вот и поговорили)
Единственная нормальная служба доставки была. Сдеком или Боксберри невозможно пользоваться.
Очень жаль. И по скорости доставки и по стоимости доставки, а также по удобству личного кабинета, Озон.Рокет был очень хорош. Только начали приучать клиентов им пользоваться, а тут такое (
Сегодня на ПВЗ сказали, что с 14 июля пакеты станут платные и их нужно заказывать заранее на сайте.
Просто новость, если вдруг кто-то не в курсе ещё, хотя да и обидно немного
Спросите любого московского продавца, на Озоне ОЧЕРЕДЬ на отгрузку на их склады.
Как вижу, строили мощности на "будущее" и использовали разные каналы для загрузки, сейчас ориентируется на себя, для чего и строили