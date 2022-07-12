Компания завершит операции для внешнего рынка до наступления высокого сезона, когда все усилия нужно будет сконцентрировать на доставке клиентам Ozon и обслуживании продавцов собственной платформы.

Число продавцов Ozon растёт кратно год к году, а их продажи составляют уже более 70% оборота компании от продаж, поэтому перераспределение ресурсов для поддержки и развития логистических сервисов основного бизнеса — оптимальное решение в текущей ситуации.