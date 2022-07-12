Торговля
Автономный Влад

Ozon приостановит работу логистического сервиса для сторонних интернет-магазинов Ozon rocket Статьи редакции

Компания сосредоточится на развитии доставки для собственных продавцов маркетплейса.

  • Ozon rocket будет принимать заказы до 15 сентября 2022 года, рассказали vc.ru в компании. Все их доставят в обычном порядке. Также для этих заказов будет работать служба поддержки компаний-клиентов и покупателей и, при необходимости, оформление возвратов.

  • Все обязательства перед клиентами и партнёрами Ozon rocket выполнит в полном объёме, заверили в компании. Количество клиентов сервиса она не раскрывает.

  • B2b-сервис предоставлял услуги доставки внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon. Теперь компания «распределит больше ресурсов на развитие логистики и доставки товаров продавцов маркетплейса».

Компания завершит операции для внешнего рынка до наступления высокого сезона, когда все усилия нужно будет сконцентрировать на доставке клиентам Ozon и обслуживании продавцов собственной платформы.

Число продавцов Ozon растёт кратно год к году, а их продажи составляют уже более 70% оборота компании от продаж, поэтому перераспределение ресурсов для поддержки и развития логистических сервисов основного бизнеса — оптимальное решение в текущей ситуации.

Ozon
  • В июне 2022 года Ozon fresh отказался от доставки продуктов за 15 минут — сервис сосредоточится на доставке за 60-90 минут. Экономическая эффективность больших дарксторов выше, что вкупе с большим интересом клиентов к широкому ассортименту делает этот формат приоритетным для развития, объясняли в компании.

#новость #ozon

2472 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
32 комментария
Написать комментарий...
 СвяТой_ТапоК

У Ozon ебейшая поддержка, в отличии от WB.

Ответить
Развернуть ветку
David Sanders

"Ебейшая" - это в хорошем смысле или в плохом?

Ответить
Развернуть ветку
Sanya

Если рядом фигурирует wildberries, то явно в хорошем))

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Ну по 5 строчкам извинений они специалисты

Ответить
Развернуть ветку
Сложный пришелец

А ебаная это в хорошем или плохом)?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Шестаков

никак не пойму, вы имеете в виду "очень хорошая" или наоборот?)

Ответить
Развернуть ветку
Сложный пришелец

Ебейшая - хорошо
Ебаная - плохо

Ответить
Развернуть ветку
Порядочный лолипоп

Не перепутай!

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Надо знать родной язык.🤣

Ответить
Развернуть ветку
Ирина Шишова

Не знаю как товарищу, но мне озоновская нравится больше, а если премиум продовец, то вообще нормально, уж лучше, чем WB. А вот до Яндекса вообще фиг достучишься.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Скорее соглашусь, чем нет

Ответить
Развернуть ветку
Рикардо Иванов

А работу скам-магазинов на своем маркетплейсе будет приостанавливать?

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Это рынок. Не нравится, не бери.

Ответить
Развернуть ветку
A.K.

Скам - обман, вполне себе юридический термин. "Не нравится" - субъективное понятие. Не надо их смешивать

Ответить
Развернуть ветку
Chainmaille My Heart

А можно подробнее, что такое сам-магазин? Не сталкивался с этим термином ещё...

Ответить
Развернуть ветку
Виктория Сатылова

Читайте "стремных"

Ответить
Развернуть ветку
Chainmaille My Heart

Ну збсь ответ, а главное информативно и понятно... Прям нечего у яндекса и спрашивать теперь. 😊

Ответить
Развернуть ветку
Неизменный американец

Денег нет, чтоб останавливать, походу)

Ответить
Развернуть ветку
evgvasi

Мне интересно как на других площадках происходит борьба с фейками. В Озоне: заказал чехол, оказался фейковый, отказался, тут же получил возврат. Пока всё гут. Дальше у продавца несколько десятков лотов с разной расцветкой чехлов. Ну думаю, надо таких наказывать - оставил жалобу на продавца, что торгует фейками. В ответ получил, что так низя: вы тут прощёлкайте по всем товарам, а мы и рассматриваем ваши жалобы может быть. Но тот лот, что вы заказывали так и быть закроем. После закрытия у продавца появляется еще один лот с фейковым чехлом.

Ответить
Развернуть ветку
Тучка

жаль, было довольно удобно получать посылки от некоторых интернет магазинов через озон

Ответить
Развернуть ветку
Ксения Евсюкова

Видимо никогда уже эта штуковина прибыльной не станет

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

Небо - голубое, вода - мокрая, а Озон - убыточный. Так решила природа.

Ответить
Развернуть ветку
Ростислав Давыдкин

это не баг, это фича

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становилось темно,
В лесу повесился Озон.

Ответить
Развернуть ветку
Илона Маска

Озон типа всё? Или ещё нет.

Ответить
Развернуть ветку
Ozon Business

Здравствуйте! У Ozon есть ещё порох в пороховницах) Просто мы сфокусируется на максимально эффективном развитии логистики для продавцов на площадке – их уже сотни тысяч, и им как никогда важны качественный сервис и развитие технологичного продукта.

Ответить
Развернуть ветку
Илона Маска

Ну ясно, значит не всё.

Ответить
Развернуть ветку
Ozon Business

Вот и поговорили)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Сергеев

Единственная нормальная служба доставки была. Сдеком или Боксберри невозможно пользоваться.

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Попов

Очень жаль. И по скорости доставки и по стоимости доставки, а также по удобству личного кабинета, Озон.Рокет был очень хорош. Только начали приучать клиентов им пользоваться, а тут такое (

Ответить
Развернуть ветку
Рустам

Сегодня на ПВЗ сказали, что с 14 июля пакеты станут платные и их нужно заказывать заранее на сайте.

Просто новость, если вдруг кто-то не в курсе ещё, хотя да и обидно немного

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Ахметзянов

Спросите любого московского продавца, на Озоне ОЧЕРЕДЬ на отгрузку на их склады.
Как вижу, строили мощности на "будущее" и использовали разные каналы для загрузки, сейчас ориентируется на себя, для чего и строили

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 32 комментария
null