Производители продуктов попросили правительство уменьшить обязательный размер этикеток из-за дефицита бумаги и чернил Статьи редакции
После санкций этикетки подорожали на 40–50%.
- По просьбе бизнеса вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росстандарту, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Росаккредитации изучить возможность изменения стандартов для этикеток, пишет РБК.
- Речь о требованиях к минимальной и максимальной площади, которую занимает информация о продукте. Ведомства подтвердили поручение, они должны подготовить ответ правительству до 22 июля. Изменения должны снизить административные барьеры и уменьшить упаковку, рассказал изданию представитель Абрамченко.
- Среди других предложений — разрешить увеличение объёма упаковки соков и детского питания и других продуктов. В мае правительство уже разрешило в два раза увеличить упаковку детских смесей, питьевого молока и кисломолочных продуктов — с 0,25 л до 0,5 л.
- Смена упаковки и сокращение информации на ней в условиях «серьезного удорожания и недостатка упаковочных материалов» может помочь «решить технологические сложности по выпуску продуктов в привычном виде», указывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
- После введения запрета на экспорт основы для этикеток и чернил из ЕС стоимость этикеток в России выросла на 40–50%, оценивал председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин.
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2039. выходит в интернет через зелёный смартфон
Ожидал увидеть это здесь )
Предлагаю поднять всем зарплаты на 40-50% (кроме чиновников)
Чиновникам на 400%?
Вам присвоен чин государственного советника 1 ранга
Тайного советника, на секундочку!
На 0%
У них и так зарплаты космические.
Ишь чего захотел,а как же следование главной заповеди Медведева:"денег нет,но вы держитесь"?
Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам (с) Димон
"Среди других предложений — разрешить увеличение объёма упаковки соков"-вот это одобряю
Это всё какие-то западные штучки. Необходимо разрешить розлив соков в тару покупателя.
В пакет целлофановый можно
Речь идёт о детских смесях и детской молочке, скорее всего там вопрос стоял из-за малого срока годности, чтобы не хранить открытую упаковку. Если бы речь шла вернуть 0,5 вместо нынешних 0,43-0,47, то я бы ещё понял.
А толку? Если в плане цены, то в последнее время это почему-то вообще нигде не работает. Литр масла стоит 130 руб, а 5 литров этого же масла стоит 699 руб. Кило риса стоит 110 руб, а 3кг пачка этого же самого риса 370 руб. Логики в упор не вижу, видать на лохов рассчитано, которые считать не будут. Причем этой проблеме уже минимум лет 5, это я для любителей: "Вот из-за СВО это так!!!!"
У меня есть идея. Если делать упаковку 1 литр, а не 0,89л это позволит сократить потребление чернил, целых две цифры экономится.
Скоро попросят меньше кушать
Сейчас иногда хер разберёшь что там в составе, будет вообще раздолье для производителя. Ну ладно ещё те кто со смартфоном, можно прилепить QR-код типа смотри на сайте, что дополнительные расходы для покупателя в виде трафика. А как быть бабулькам? Да и санкции же на пользу.
Сейчас будут для экономии не указывать информацию про Е, пальмовое масло и прочие вредности
Их и так через раз не указывают
Мы Россия, мы справимся!
Мы потерпим
Вдумайтесь, 3 министерства обсуждают стоит ли разрешить увеличивать объем упаковки соков или нет.
А завтра что, будут решать класть ли палочку в Эскимо на палочке?
Требую законодательно обязать во всех магазинах раздавать лупы!
Лупа за Пупу, как известно. Ну а Пупа…
А почему, как вариант, бы не клепать просто qr код вместо всех составов на казахском, русском и остальных языках, информацию о юр лицах и тд? Если у кого-то вдруг нет смартфона, информацию можно посмотреть на приборе для уточнения цены, которые есть почти во всех магазинах
И тащить к сканеру 6 пачек печенья, чтобы выяснить, в каком из них пальмового масла нет, ага
Причём будет во всех
Да, вы правы
А теперь еще раз представьте себе население РФ, и состояние сетей супермаркетов в....хм.... Тихвине. Или Шагонаре. Или Буйнакске.
Везде такие машинки есть, все посетители умеют ими пользоваться?
Между правильностью и реальностью иногда целая пропасть лежит, к сожалению.
За все уже заплатил потребитель, учитывая цены x2. Сделайте цены в магазине в перерасчете на 1 литр и 1 кг, как это принято в нормальных странах. Хватит обманывать нас и лоббировать интересы олигархфренов.
Ещё нет . Вот зимой уже наверное ...... Да .
Теперь состав будут печатать отдельно на малюсенькой наклеечке) Не верю, что производители будут уменьшать свои основные этикетки
Можно же использовать туалетку
Ещё меньше? Ахаха многие этикетки УЖЕ невозможно было читать без лупы. Возьмёшь в руки какой-нибудь йогурт, и хз где что - где вес, где калории? Зато про таможенный союз и что-то на казахском будет очень заметно
Страна которая может обеспечить весь мир бумагой страдает от нехватки бумаги. Офигеть!
Больше товарных позиций, больше луп в магазинах!