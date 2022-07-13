Торговля
Маша Цепелева

Производители продуктов попросили правительство уменьшить обязательный размер этикеток из-за дефицита бумаги и чернил Статьи редакции

После санкций этикетки подорожали на 40–50%.

  • По просьбе бизнеса вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Росстандарту, Минпромторгу, Минэкономразвития, Минсельхозу, Роспотребнадзору и Росаккредитации изучить возможность изменения стандартов для этикеток, пишет РБК.
  • Речь о требованиях к минимальной и максимальной площади, которую занимает информация о продукте. Ведомства подтвердили поручение, они должны подготовить ответ правительству до 22 июля. Изменения должны снизить административные барьеры и уменьшить упаковку, рассказал изданию представитель Абрамченко.
  • Среди других предложений — разрешить увеличение объёма упаковки соков и детского питания и других продуктов. В мае правительство уже разрешило в два раза увеличить упаковку детских смесей, питьевого молока и кисломолочных продуктов — с 0,25 л до 0,5 л.
  • Смена упаковки и сокращение информации на ней в условиях «серьезного удорожания и недостатка упаковочных материалов» может помочь «решить технологические сложности по выпуску продуктов в привычном виде», указывает исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.
  • После введения запрета на экспорт основы для этикеток и чернил из ЕС стоимость этикеток в России выросла на 40–50%, оценивал председатель комиссии по производству пива и натуральных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин.

#новость

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37 комментариев
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 Дмитрий Разломов
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Джон Картошкин

2039. выходит в интернет через зелёный смартфон

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Цифровые комплексы

Ожидал увидеть это здесь )

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Германский хичхакер

Предлагаю поднять всем зарплаты на 40-50% (кроме чиновников)

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Иван Дэвидсон

Чиновникам на 400%?

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Дед Велосипед

Вам присвоен чин государственного советника 1 ранга

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Вадим Д.

Тайного советника, на секундочку!

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Германский хичхакер

На 0%

У них и так зарплаты космические.

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Михаил Сватов

Ишь чего захотел,а как же следование главной заповеди Медведева:"денег нет,но вы держитесь"?

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peso

Санкции не работают. Санкции вредны самим европейцам (с) Димон

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Svyaztozavr 799

"Среди других предложений — разрешить увеличение объёма упаковки соков"-вот это одобряю

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Хозяин

Это всё какие-то западные штучки. Необходимо разрешить розлив соков в тару покупателя.

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Ол Сен

В пакет целлофановый можно

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GRK

Речь идёт о детских смесях и детской молочке, скорее всего там вопрос стоял из-за малого срока годности, чтобы не хранить открытую упаковку. Если бы речь шла вернуть 0,5 вместо нынешних 0,43-0,47, то я бы ещё понял.

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Стерлядка Вяленая

А толку? Если в плане цены, то в последнее время это почему-то вообще нигде не работает. Литр масла стоит 130 руб, а 5 литров этого же масла стоит 699 руб. Кило риса стоит 110 руб, а 3кг пачка этого же самого риса 370 руб. Логики в упор не вижу, видать на лохов рассчитано, которые считать не будут. Причем этой проблеме уже минимум лет 5, это я для любителей: "Вот из-за СВО это так!!!!"

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Fedor Ko

У меня есть идея. Если делать упаковку 1 литр, а не 0,89л это позволит сократить потребление чернил, целых две цифры экономится.

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Виталик Савельев

Скоро попросят меньше кушать

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GRK

Сейчас иногда хер разберёшь что там в составе, будет вообще раздолье для производителя. Ну ладно ещё те кто со смартфоном, можно прилепить QR-код типа смотри на сайте, что дополнительные расходы для покупателя в виде трафика. А как быть бабулькам? Да и санкции же на пользу.

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Александр Соколов

Сейчас будут для экономии не указывать информацию про Е, пальмовое масло и прочие вредности

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Стерлядка Вяленая

Их и так через раз не указывают

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Петр Иванов

Мы Россия, мы справимся!

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Алексей Терно

Мы потерпим

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Вася Пражкин
Среди других предложений — разрешить увеличение объёма упаковки соков и детского питания и других продуктов.

Вдумайтесь, 3 министерства обсуждают стоит ли разрешить увеличивать объем упаковки соков или нет.

А завтра что, будут решать класть ли палочку в Эскимо на палочке?

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Псков Бурито

Требую законодательно обязать во всех магазинах раздавать лупы!

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compostirony

Лупа за Пупу, как известно. Ну а Пупа…

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Дима А

А почему, как вариант, бы не клепать просто qr код вместо всех составов на казахском, русском и остальных языках, информацию о юр лицах и тд? Если у кого-то вдруг нет смартфона, информацию можно посмотреть на приборе для уточнения цены, которые есть почти во всех магазинах

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Людмила

И тащить к сканеру 6 пачек печенья, чтобы выяснить, в каком из них пальмового масла нет, ага

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Людмила

Причём будет во всех

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Дима А

Да, вы правы

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Ли Ши

А теперь еще раз представьте себе население РФ, и состояние сетей супермаркетов в....хм.... Тихвине. Или Шагонаре. Или Буйнакске.
Везде такие машинки есть, все посетители умеют ими пользоваться?
Между правильностью и реальностью иногда целая пропасть лежит, к сожалению.

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Дмитрий Филиппов

За все уже заплатил потребитель, учитывая цены x2. Сделайте цены в магазине в перерасчете на 1 литр и 1 кг, как это принято в нормальных странах. Хватит обманывать нас и лоббировать интересы олигархфренов.

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YCbluKOBPbl

Ещё нет . Вот зимой уже наверное ...... Да .

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Иван Кормилицын

Теперь состав будут печатать отдельно на малюсенькой наклеечке) Не верю, что производители будут уменьшать свои основные этикетки

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Romakov

Можно же использовать туалетку

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Olga RRR

Ещё меньше? Ахаха многие этикетки УЖЕ невозможно было читать без лупы. Возьмёшь в руки какой-нибудь йогурт, и хз где что - где вес, где калории? Зато про таможенный союз и что-то на казахском будет очень заметно

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Илья Попов

Страна которая может обеспечить весь мир бумагой страдает от нехватки бумаги. Офигеть!

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Andrey Kuznetsov

Больше товарных позиций, больше луп в магазинах!

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