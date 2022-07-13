Глава Hoff рассказал о планах после ухода IKEA — магазины выкупать не будут, но могут поработать с партнёрами шведов Статьи редакции
Основные тезисы из интервью гендиректора сети Максима Гришакова «Ведомостям».
- В июне 2022 года IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Магазины при этом остаются «на паузе», но ритейлер распродаёт остатки со складов.
- Магазины IKEA и бренд купить нельзя, рассказал Гришаков. Но даже если завтра вся розница станет доступна для аренды, Hoff вряд ли бы «пошла и заключила договоры»: где-то и так присутствуют оба ритейлера, где-то слишком большие площади, где-то Hoff сможет открыться и без IKEA.
- С предложением о покупке производства пока никто не приходил, сама Hoff тоже пока не обращалсь к продавцу. Для ритейлера важна «комплементарность бизнеса», и покупать «просто “чтобы было”» компания не будет. Если будут площадки, которые смогут производить нужные Hoff товары с понятной себестоимостью, «можно будет поговорить».
- У Hoff сейчас нет дефицита, рассказал Гришаков. У компании много поставщиков, что позволяет делать «подстраховки», а около 85% продаваемых товаров производятся в России. Минимальный процент ассортимента выпускается в Китае, но поставки удалось наладить.
- К компании также обращались российские поставщики IKEA: со многими находятся «в конструктивном диалоге», с некоторыми уже подписаны контракты и вскоре начнутся поставки. «Поставщики, я так понимаю, пытаются перестроиться, делать отличные от IKEA товары для нас и других ритейлеров. Но этот процесс займёт какое-то время».
- Но если будут какие-то запросы на конкретные товары, компания будет их учитывать. Например, после приостановки работы IKEA покупатели просили зиплоки (герметичные пакеты), Hoff их нашёл и скоро начнёт продавать.
3773 просмотров
Фрикадельки было очень вкусно кушать именно в Икее. Hoff же кормил только обещаниями доставки "вот-вот", "еще недельку". Кухню увидел в полном ее виде только через 3 месяца. "У нас очень разные компании" - в точку прям, молодца!
Комментарий удален модератором
Что это за поток сознания
Обычный ботовский и легко узнаваемый
Не хочу ничего наговаривать. но вы просто не попадали на обещания доставки длинною в пол года от Икеи важных составляющих кухонного гарнитура :)
Но я всё равно люблю Икею, а не Хофф.
Комментарий удален модератором
У нас очень разные компании - как боженька молвил. Хофф гавно что мебель, что служба поддержки. Только обещания с доставкой...
Лучше бы глава Хофф рассказал как собрать шкаф по их инструкции. Какой то квест , а не шкаф😁
а тут в том-то и дело, что инструкции пишет производитель, а не хофф.
Из опыта шкаф за 3 часа собрал, а тумбу под тв 2 вечера мудохался.
Не сталкивался с проблемами при сборке их мебели. С проблемами с самой мебелью — да, но, надо отдать должное их отделу контроля качества, её довольно быстро решили в мою пользу.
Главная ценность Икеи это разработка (дизайн и недорогая конструкция) и маркетинг, а уж произвести что-то дело десятое, у американцев по этому поводу поговорка есть:
Доллар тому — кто придумал, десять тому — кто сделал, сто тому — кто продал.
Нам, бывшим совкам, инвалидами дефицита, кажется, что продажи и маркетинг это что-то несущественное, вот произвести, это да, это сложно.
Хофф оверпрайснутый и посредственный
посмотрим какой станет икеа...
Теперь будет доступный и единственный.
Карочи икеа сделала крутые процессы взаимодействия с фокусом на пользователя, подстраивая под него производство. А хофф просто хотят покупать-продавать и ниебаццо с этой пользовательской херней. Бизнес итак идет, конкурентов то нет)
Очень низкое качество мебели и сервиса у хофф. Журнальный столик пришлось на уголки весь садить, диван продавился через год.
А у ikea отличное качество было? У нас тоже сломался их диван под нами, комоды стоят шатаются а столики вообще одноразовые
Икея по гарантии меняет по 1 обращению. Гарантии на некоторые позиции у Икеи были на 25 лет.
В икеа как и везде: то, что на десятки лет - стоит соотвественно.
Тоже самое. Кухня Икеа, 5 лет - начали отклеиваться все фасады. В итоге содрал пленку всю и отдал в грунтовку + покраску. Стало нормально.
Не нужно "садить", попробуйте сажать.
Понятно, что не будут выкупать магазины. Такое количество магазинов хофф не нужно никому даже в условиях закрытия вообще всех мебельных брендов в РФ
Поработают с отдельными поставщиками и въебут более большой ценник.
Фраза «могут поработать с партнёрами шведов», вырванная из контекста, особенно про шведов, обретает двойной смысл (-:
ахах что то мне подсказывает что хофф не верят в светлое будущее икеа(
Что то мне подсказывает, что нам с вами нужно о своём будущем беспокоиться. А не об Икее.
А хот-доги?
Остались в 2004 году по 10 рублей.
Из того же, что шкафы и фрикадельки.
Между булок в Хофе прекрасно напихают, отдел доставки особенно.
.
Сервис как в Икее они могли организовать ещё когда Икея была. Но Хофф это не про сервис, это купи продай, в случае проблемы пошли подальше.