Дело в том, что самая сильная сторона IKEA заключается в её глобальной централизации цепочки поставок. Какой-то компонент производится в одной стране, какой-то — в другой, и за счёт этого IKEA имеет очень хорошую себестоимость.

За это ей надо поаплодировать и отдать должное. У нас подход другой. У нас есть партнёрские (независимые от нас) производства мебели в России, мы согласовываем с ними ассортимент и закупаем.