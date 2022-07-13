Торговля
Обширный Никита

Глава Hoff рассказал о планах после ухода IKEA — магазины выкупать не будут, но могут поработать с партнёрами шведов Статьи редакции

Основные тезисы из интервью гендиректора сети Максима Гришакова «Ведомостям».

  • В июне 2022 года IKEA объявила, что продаст все четыре фабрики в России, а часть сотрудников сократит. Магазины при этом остаются «на паузе», но ритейлер распродаёт остатки со складов.
  • Магазины IKEA и бренд купить нельзя, рассказал Гришаков. Но даже если завтра вся розница станет доступна для аренды, Hoff вряд ли бы «пошла и заключила договоры»: где-то и так присутствуют оба ритейлера, где-то слишком большие площади, где-то Hoff сможет открыться и без IKEA.
  • С предложением о покупке производства пока никто не приходил, сама Hoff тоже пока не обращалсь к продавцу. Для ритейлера важна «комплементарность бизнеса», и покупать «просто “чтобы было”» компания не будет. Если будут площадки, которые смогут производить нужные Hoff товары с понятной себестоимостью, «можно будет поговорить».

Дело в том, что самая сильная сторона IKEA заключается в её глобальной централизации цепочки поставок. Какой-то компонент производится в одной стране, какой-то — в другой, и за счёт этого IKEA имеет очень хорошую себестоимость.

За это ей надо поаплодировать и отдать должное. У нас подход другой. У нас есть партнёрские (независимые от нас) производства мебели в России, мы согласовываем с ними ассортимент и закупаем.

Максим Гришаков, гендиректор Hoff
  • У Hoff сейчас нет дефицита, рассказал Гришаков. У компании много поставщиков, что позволяет делать «подстраховки», а около 85% продаваемых товаров производятся в России. Минимальный процент ассортимента выпускается в Китае, но поставки удалось наладить.
  • К компании также обращались российские поставщики IKEA: со многими находятся «в конструктивном диалоге», с некоторыми уже подписаны контракты и вскоре начнутся поставки. «Поставщики, я так понимаю, пытаются перестроиться, делать отличные от IKEA товары для нас и других ритейлеров. Но этот процесс займёт какое-то время».

Вопрос — копировать или внедрять что-то, что делает конкурент, по идее, не должен быть связан с тем, ушёл бренд или нет. У Hoff было 13 лет, чтобы внедрить у себя то, что нам понравилось бы в IKEA или другом ритейлере, который является глобальным, но не работает в России. Поэтому я абсолютно не думаю, что нам нужно сейчас взять и построить IKEA. Это, скорее всего, не получится: у нас очень разные компании.

Максим Гришаков, гендиректор Hoff
  • Но если будут какие-то запросы на конкретные товары, компания будет их учитывать. Например, после приостановки работы IKEA покупатели просили зиплоки (герметичные пакеты), Hoff их нашёл и скоро начнёт продавать.

#новость #hoff #ikea

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30 комментариев
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 Npc

Фрикадельки было очень вкусно кушать именно в Икее. Hoff же кормил только обещаниями доставки "вот-вот", "еще недельку". Кухню увидел в полном ее виде только через 3 месяца. "У нас очень разные компании" - в точку прям, молодца!

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Random Dude

Что это за поток сознания

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Andy

Обычный ботовский и легко узнаваемый

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Spiker Spunreal

Не хочу ничего наговаривать. но вы просто не попадали на обещания доставки длинною в пол года от Икеи важных составляющих кухонного гарнитура :)

Но я всё равно люблю Икею, а не Хофф.

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Саша Гончар

У нас очень разные компании - как боженька молвил. Хофф гавно что мебель, что служба поддержки. Только обещания с доставкой...

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Lukas Dexter

Лучше бы глава Хофф рассказал как собрать шкаф по их инструкции. Какой то квест , а не шкаф😁

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hakhagmon

а тут в том-то и дело, что инструкции пишет производитель, а не хофф.
Из опыта шкаф за 3 часа собрал, а тумбу под тв 2 вечера мудохался.

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Андрей Сергеев

Не сталкивался с проблемами при сборке их мебели. С проблемами с самой мебелью — да, но, надо отдать должное их отделу контроля качества, её довольно быстро решили в мою пользу.

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Денис Демидов

Главная ценность Икеи это разработка (дизайн и недорогая конструкция) и маркетинг, а уж произвести что-то дело десятое, у американцев по этому поводу поговорка есть:
Доллар тому — кто придумал, десять тому — кто сделал, сто тому — кто продал.

Нам, бывшим совкам, инвалидами дефицита, кажется, что продажи и маркетинг это что-то несущественное, вот произвести, это да, это сложно.

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Эффект Доплера

Хофф оверпрайснутый и посредственный

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Ashley Green

посмотрим какой станет икеа...

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Arartem

Теперь будет доступный и единственный.

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Артём А.

Карочи икеа сделала крутые процессы взаимодействия с фокусом на пользователя, подстраивая под него производство. А хофф просто хотят покупать-продавать и ниебаццо с этой пользовательской херней. Бизнес итак идет, конкурентов то нет)

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Dmitriy Nedostup

Очень низкое качество мебели и сервиса у хофф. Журнальный столик пришлось на уголки весь садить, диван продавился через год.

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Василий Буров

А у ikea отличное качество было? У нас тоже сломался их диван под нами, комоды стоят шатаются а столики вообще одноразовые

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ihovsky

Икея по гарантии меняет по 1 обращению. Гарантии на некоторые позиции у Икеи были на 25 лет.

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Наталья Ченцова

В икеа как и везде: то, что на десятки лет - стоит соотвественно.

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Алекс Федоров

Тоже самое. Кухня Икеа, 5 лет - начали отклеиваться все фасады. В итоге содрал пленку всю и отдал в грунтовку + покраску. Стало нормально.

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Павел Семенов

Не нужно "садить", попробуйте сажать.

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Alexei Ageyev

Понятно, что не будут выкупать магазины. Такое количество магазинов хофф не нужно никому даже в условиях закрытия вообще всех мебельных брендов в РФ

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Илья Ив

Поработают с отдельными поставщиками и въебут более большой ценник.

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Вадим Д.

Фраза «могут поработать с партнёрами шведов», вырванная из контекста, особенно про шведов, обретает двойной смысл (-:

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Евгения Маленкова

ахах что то мне подсказывает что хофф не верят в светлое будущее икеа(

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Павел Семенов

Что то мне подсказывает, что нам с вами нужно о своём будущем беспокоиться. А не об Икее.

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Джахор Дырдырдаев

А хот-доги?

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Mashed Potato

Остались в 2004 году по 10 рублей.

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Алекс Федоров

Из того же, что шкафы и фрикадельки.

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Npc

Между булок в Хофе прекрасно напихают, отдел доставки особенно.

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Npc

.

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GRK

Сервис как в Икее они могли организовать ещё когда Икея была. Но Хофф это не про сервис, это купи продай, в случае проблемы пошли подальше.

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