Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них делают те же или очень похожие товары

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В июне 2022 года IKEA объявила об уходе из России: компания продаст все четыре российских завода, а часть сотрудников сократит. С 5 июля ритейлер пытается провести прощальную онлайн-распродажу остатков со складов, но все идет не так: из-за большой нагрузки на сайте открывается только страница ожидания, изредка — форма для заказа.

В России IKEA локализовала 50% производства, и не только на собственных фабриках. По оценке Минпромторга, шведская компания сотрудничала «как минимум с 30 крупными и большим количеством более мелких российских поставщиков». IKEA традиционно не называла российских партнеров, сами они часто тоже не раскрывали эту информацию. Но о каких-то контрактах писали журналисты, о других — потребители или участники рынка.

vc.ru собрал всю доступную информацию о российских поставщиках IKEA и связался с ними: не все согласились общаться, некоторые компании не хотели отвечать на вопросы СМИ (и тогда мы представлялись заинтересованными покупателями — что тоже правда).

Таким образом мы выяснили, что некоторые компании планируют и дальше выпускать такие же товары, которые делали для IKEA — или отличающиеся от них ровно в той степени, которая позволит избежать возможных претензий. Многие из них можно купить прямо сейчас.

Книжные шкафы и стеллажи

Книжные шкафы Billy (Билли) для IKEA производила WallyTally. По телефону, указанному на сайте, рассказали, что компания продолжит продавать эту модель. На сайте WallyTally товар представлен под тем же названием.

WellyTelly

Согласно поисковой выдаче Google, шкаф Billy с тремя дверцами и размером 120x30x202 см в российской IKEA стоил 25 480 рублей: сам сайт на момент публикации заметки недоступен. На сайте WallyTally модель с такими же параметрами со скидкой стоит дешевле — 18 990 рублей.

Постельное бельё

Постельное бельё для шведского ритейлера отшивала компания «Шуйские ситцы». Комбинат сам закупает хлопок и производит готовые изделия, а затем продаёт в розницу или крупным компаниям.

После того, как IKEA прекратила сотрудничество с «Шуйскими ситцами», поставщик решил создать собственную коллекцию постельного белья Yerrna, похожего на модели ритейлера. Коллекцию можно купить на Ozon и Wildberries.

«Мы должны соблюсти все контрактные условия с тем партнером, который в настоящий момент по разным причинам деятельность приостановил. Мы нашли это соломоново решение», — говорила гендиректор «Шуйских ситцов» Анна Богаделина в апреле 2022 года.

Постельное белье от «Шуйских ситцов» отличается внешним видом, но его размеры соответствуют одеялам и подушкам шведского ритейлера. Остальная продукция поставщика сшита по размерам российского ГОСТа. Кроме того, комплекты «Шуйских ситцов», как и в IKEA, состоят из пододеяльника и наволочки, а простыни можно докупить отдельно.

Цены «Шуйских ситцов» начинаются с 448 рублей за наволочку размером 50х70 см, а в IKEA они стоили от 299 рублей.

Матрасы

«Аскона» создавала для IKEA 80% ассортимента матрасов, рассказали vc.ru в пресс-службе производителя. Конкретные модели в компании не назвали.

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Матрасы для шведского ритейлера разрабатывались «строго в соответствии с их технологическими картами и требованиями к составу» — это интеллектуальная собственность IKEA, поэтому «Аскона» не планирует производить копии, рассказали в компании.

Но по словам представителя «Асконы», в линейке производителя есть «сильно похожие» матрасы — серии Basic и Sleep Expert. «Они аналогичны икеевским матрасам по качеству и наполнению. И цены примерно такие же», — заявил представитель компании.

Жесткие матрасы

Производитель кроватей, мебели для спальни и товаров для сна «Орматек» поставлял IKEA несколько товаров — жесткий пенополиуретановый матрас Malvik (Малвик), жесткий пружинный матрас Hovag (Ховог) и «ряд других», рассказали vc.ru в пресс-службе производителя.

Теперь предприятие планирует продавать другим оптовым партнерам две модели матрасов с такими же характеристиками, как и у товаров, производимых для IKEA: «Берген» — аналог Malvik, и «Осло» — аналог Hovag.

«Цена, как и количество произведенной продукции, будет формироваться, исходя из объема закупок», — добавили в «Орматек».

Полотенца

Фабрика «Донецкая мануфактура» в Ростовской области поставляла ритейлеру полотенца — махровые и вафельные. Конкретные модели в компании не назвали, но рассказали, что сами продают такие же товары. Купить их можно в интернет-магазине фабрики — Cleanelly.

Стеллажи и полки

Оптовая фабрика «Ластра» работала с IKEA с момента своего основания в 2008 году и производила для ритейлера стеллажи, полки, кухонную мебель, столешницы.

«IKEA была первым и самым большим нашим клиентом. Мы с ними росли и развивались. Всё, что касается качества и работы с клиентами, построено на взаимодействии с ними», — рассказал представитель компании.

По его словам, вся документация и чертежи для поставок IKEA разрабатывались фабрикой, поэтому она может продолжать производить такие же товары и для других оптовых покупателей — даже если не делает этого сейчас. «Изделия обновляются, называются по другому, но насколько они схожи с моделями IKEA, сложно сказать», — заявили в компании.

К «Ластре» и раньше обращались с просьбами повторить модели IKEA с небольшими отличиями, а с конца мая такие запросы участились. Теперь производителю звонят минимум два раза в день с такими заказами.

Сама «Ластра» уже продает похожие товары на Ozon и планирует выходить на другие маркетплейсы.

Меховые тапочки

«Мех Оретекс» шила для IKEA меховые тапочки, а теперь продолжает их продавать в розницу в магазине в Орехово-Зуево. На сайте производителя их нет, конкретные модели и цены в компании не назвали.

Подушки для стульев и другой текстиль

На момент закрытия IKEA компания «Инфотекс» поставляла ритейлеру 59 артикулов: подушки, одеяла, подушки для стульев, скамеек, качелей, шторы, пледы и другое.

Теперь производитель продаёт их на Ozon под брендом «Бельвита». Ткани, качество и технология изготовления такие же, как у IKEA, но есть внешние различия, рассказал представитель «Инфотекс».

Цены на маркетплейсе выше, чем у IKEA, потому что «условия работы на маркетплейсах другие», заявили в «Инфотекс».

Сырники

Сырники для шведского ритейлера делала компания Mr.Food. Производитель поставляет тот же продукт в «Ашан», «Магнит», «Пятёрочку», «Самокат», «Вкусвилл» и другим партнерам под брендами Mr.Food и Creative Kitchen.

Столы и стулья

Барнаульская фабрика «Форант» выпускала столы «Ингу», обеденные столы, раскладные стулья, дачную мебель и другие товары для IKEA — всего около десяти позиций. «Форант» не продает свои изделия в розницу, но планирует продолжить производство идентичной мебели по запросу от оптовых заказчиков, сообщили в компании.

Кто прекратил производство оригинальных товаров IKEA

Знаменитые икеевские фрикадельки делала компания «Пит-продукт», принадлежащая группе «Черкизово». «Сейчас мы их не производим, так как продукт производился под сеть в упаковке, отличающейся от той, что продаётся в магазинах», — заявили в пресс-службе компании. Рязанская фабрика «Кожпроммебель», производившая для IKEA диваны, из-за условий контракта прекратила их производство.