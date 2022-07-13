Капуста дороже в три раза, а фотоаппараты — почти на 82%: как выросли цены после мартовского обвала рубля Статьи редакции
РБК изучил данные Росстата о средних ценах на 558 товаров и услуг и определил максимально подорожавшие из них в марте-мае 2022 года.
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Еда
- Капуста в марте-мае 2022 года подорожала сильней других товаров: розничные цены на неё выросли в три раза год к году — до 84,1 рубля за 1 кг. Это связано с плохим урожаем 2021 года, а также мартовским обвалом рубля, из-за которого импортировать овощ стало дороже. Обычно в межсезонье, в марте-мае, капуста и другие российские овощи заканчиваются в хранилищах, поэтому растут их поставки из-за рубежа, говорит исполнительный директор Национального плодоовощного союза Гурий Шилов. Капусту в Россию импортрируют из стран ближнего зарубежья, включая Узбекистан.
- Весной выросли цены и на другие овощи, завозившиеся из-за рубежа. Например, лук и чеснок подорожали почти на 56% и 51% соответственно — до 51,9 рубля и 355,4 рубля за 1 кг.
- Стоимость килограмма сахара в этот период выросла на 68,7%. В первые недели «спецоперации» россияне скупали его в магазинах вместе с другими продуктами длительного хранения из-за опасений дефицита. Поэтому цены на продукт в рознице резко выросли по сравнению с 2021 годом. Спрос на сахар стал падать в начале апреля, а к концу месяца продукт подешевел впервые с марта 2021 года.
Бытовая техника
- За три месяца «спецоперации» средняя стоимость фотоаппаратов выросла почти на 82% — до 17,2 тысячи рублей за штуку. Цены на мониторы для компьютеров подскочили на 60% — до 15,5 тысяч рублей. Также подорожали стиральные машины — на 50%, до 37,5 тысяч рублей.
Цены на технику пошли вверх ещё в конце февраля: тогда сеть магазинов DNS сообщила, что санкции и падение рубля привели к их росту до 30%.
- В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что в марте на стоимость техники влияли инфляционные факторы — волатильность рубля, резкие изменения в цепочках поставок и финансовых инструментах, а также инвестиционный спрос. В компании пояснили, что на фоне общей нестабильности россияне покупали более дорогие модели. Уже в апреле стоимость широкого ассортимента техники начала возвращаться к докризисному уровню или «даже ниже», говорят в сети.
Стройматериалы
- Стоимость строительных товаров росла с 2020 года из-за пандемии, а в марте 2022 года произошёл очередной скачок цен: стройматериалы в среднем подорожали почти на треть по сравнению с 2021 годом.
- Стоимость обрезной доски увеличилась в марте-мае на 69,3%, следует из данных Росстата. Также в числе 20 наиболее подорожавших товаров — масляная краска, цены на которую за год выросли на 51,2%, до 330 рублей за 1 кг. Кроме того, сильно подорожали садовые лопаты — на 49%, до 431,2 рубля за штуку.
- Во многих товарных группах цены снижаются, говорит коммерческий директор магазинов стройматериалов «Петрович» Константин Мельников. Например, доски в июне подешевели более чем на 20% по сравнению с мартом 2022 года, также снизились цены на металл, кабель, материалы для фундамента, отмечает он. Но пока всё же много «проблемных» товаров, по которым наблюдается дефицит — это электроинструменты, строительная химия, некоторые лакокрасочные материалы, добавил Мельников.
Автомобили
- Весной цены на автомобили в среднем выросли на 50-55% — из-за приостановки поставок зарубежными брендами и, как следствие, дефицита на рынке, отмечает гендиректор группы «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
- В марте из-за нестабильного курса валют дистрибьюторы автозапчастей меняли цены практически каждый день, считают в международной сети автосервисов Fit Service. Тогда стоимость некоторых запчастей выросла на 120-130%. После укрепления рубля цены стабилизировались и даже немного снизились, но из-за ситуации в мировой экономике цены на запчасти, вероятно, будут расти — в том числе из-за последствий пандемии, считает в компании.
- Автомобильные шины с марта по май уже подорожали на 61% — до 5000 рублей за штуку. Цены на основные материалы — металл, пластик, и резину — выросли в 2-2,5 раза. К концу 2022 года цены на запчасти вырастут по сравнению с текущими ещё на 20-25%, прогнозируют в Fit Service.
Что ещё подорожало сильнее других товаров
- Хозяйственное мыло. Цены на него выросли на 52% — до 50 рублей за 200 г. Хотя производится товар в основном из отечественных компонентов, на его цене могла сказаться возросшая стоимость упаковки и логистики, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.
- Обручальные кольца. Их стоимость по сравнению с мартом–маем 2021 года выросла в среднем на 46% — до 7000 рублей за 1 г. Управляющий партнёр ювелирной сети Sokolov Артем Соколов объясняет подорожание изделия ростом рублёвых цен на металл. В середине марта стоимость золота на бирже превысила $2000 за унцию — впервые с лета 2020 года.
Руки прочь от капусты. Меня нашли в капусту.