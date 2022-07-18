Торговля
Маша Цепелева

H&M начнёт свою последнюю распродажу в России 1 августа Статьи редакции

Компания объявила об уходе из России из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего».

  • О проведении распродажи в магазинах в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба компании. Сколько дней продажи будут открыты, не сообщается. Также пока неизвестно, откроются ли магазины Cos, &Other Stories и Monki.

С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов. Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов

H&M
  • H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. Активы H&M в России, Украине и Беларуси оцениваются в $433 млн.

#hm #новость

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75 комментариев
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 OlLeo

А нельзя им на законодательном уровне как-то запретить эти акты унижения достоинства населения России? Пусть увозят своё барахлишко по месту штаб-квартиры и пинка для скорости

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MrQueneau

Население же идёт на эти унижения добровольно, вроде.

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Allestor Klei

Каждый день происходит унижение достоинства граждан нашей страны не со стороны бизнеса

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Пришелец

Можно, если сделать всем ЗП 2700 долларов, как Дед обещал десяток лет назад. Но вряд ли он захочет.

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3 комментария
Невкусно и грустно

Нормальная одежда за вменяемый прайс = унижение РФ. Так и живем

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1 комментарий
Необыкновенный паркур

Покажи свои худи из белорусского трикотажа, кеды пожалуйста тоже, джинсы там.
Просто интересно стало

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1 комментарий
Very Sexy & Beautiful

Носи валенки и ватник, ... Хороший был товар. Качественно, удобно, недорого, без лишних понтов, не для казахов.

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Стерлядка Вяленая

Так компания всего лишь предлагает людям нагнуться. Это люди уже за любое барахло готовы нагибаться и спасибо еще говорят.

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1 комментарий
Марат Яз

Достоинство россиян унижаешь ты, тем что ты часть россиян.

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Марат Яз

Странные ребята Oileo и Стерлядка Вяленая почему то думают что покупать вещи на распродаже уходящего бренда это унижение...

Странная логика в башке у этих ребят, компании которые уходят с нашего рынка для них враги...

А настоящий враг тот кто создал причины для их ухода...

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You don't fuckig care

Дак а почему просто не покупать это шмотьё? Неужели других магазинов нет? Хомячки,вам не надоело унижаться за всевозможный ширпотреб сомнительного качества,по цене нормальных вещей?😂

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Ярослав Тумашов

Унижаться в толпе, конечно, глупо. Но также глупо не понимать отличия того же hm или зары от говна с рынка

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10 комментариев
Стерлядка Вяленая

Они это не считают за унижение. Я когда такие распродажи вижу, сразу вспоминается Мастер и Маргарита, там где Коровьев в театре открыл магазин одежды))) Нет у людей чувства достоинства. А потом удивляются, чего это наши власти не меняются, а так нагло себя ведут)))

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4 комментария
Марат Яз

Покупать одежду HM это унижение что-ли? Дядь вы чего курите?

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Pavel Loginov

Ого, несколько коментов про унижение — новые методички у кремлевских ботов

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Виктор Якунин

Ждите на Авито продажу места в очереди. Хотя продавцы все более менее годное сольют ещё до распродажи там же.

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Grigoriy Malyshev

вероятно, авито прикроют к тому времени

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1 комментарий
Цкуро Бесцветный

Последние разы что был в их точках - народу очень мало, будет ли спрос? Учитывая что это такой же Китай как и у конкурентов, но по завышенной цене. Вот по Uniqlo скучаю, а по H&M не буду.

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Полина Лааксо

в санкт-петербурге всегда были длинные очереди в примерочные эйчика — вне распродаж и без угроз закрытий :—)

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая
будет ли спрос?

Вы недооцениваете влияние слов "распродажа", "последний день" и так далее в нашей стране. Думаете как санлайт продвинулся у нас, каждый день рассылая смс про закрытие магазинов?))) Наши люди даже самое последнее бесполезное дерьмо заберут, еще и подерутся из-за него, если им сказать, что это дерьмо можно купить сегодня последний день.

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Джахор Дырдырдаев

Юникло тоже залупа, вот бы ASOSик.

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OlLeo

Пусть у Икеа спросят, как не повторять ошибок юности

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Гала Перидоловна

У Икеи сейчас все организовано идеально. Просто до людей не доходит, что есть очередь и в зависимости от этого пользователям дается доступ. Друг вчера ездил забирать заказ. Заняло 3 минуты.

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1 комментарий
Кирилл Карпенко

Онлайн или офлайн распродажа?

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Антон Петушинов

Офлайн, вроде как

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Андрей Рядькин

Пишут про магазины

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Юлия Баранова

Картина будет "ИКЕА - второе пришествие битвы за акул"

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Джахор Дырдырдаев

От школьниц будет не протолкнуться.

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Стерлядка Вяленая

Звучит как новый сюжет для порнофильма.

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1 комментарий
Андрей Рядькин

Будет легендарная битва

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Artem White
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Евгений Лиманов

интересно, будет как распродажей в икее, что сайт не работал и если что-то купишь то ты просто везунчик

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Александр

Как нужно себя не уважать - считая покупку в Икее везунчиком.....

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Slava Nikolsky

Уехал из города, такое шоу пропускаю

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Ava Lord

уехал из страны, тот еще цирк пропустил((

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2 комментария
Soulis

Ищите во всех Авито(уже нет) страны

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Christina

Будет битва, будет мясо.

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Pavel Pavel

Главное после распродажи придумать, как остаться

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Антон Петушинов

А HM home тоже получается участвует в этой штуке?

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Иван Петров

давайте угадаем, форма покупки упадёт и будут заявки в порядке очереди?

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Сергей И

Я третий в очереди.

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Ну Привет

Буду за Вами

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Марат Булатов

Я так понимаю, там будут распродаваться зимние шмотки, не очень интересно.

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Aleksandr A

Интересно, будут ли драки за подешевевший шмот.

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Антон Штадлер

Шведы очень последовательны. Почти весь бизнес прикрыли в РФ :)

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Ana R

И приложение уже удалили из AppStore… 😒
Теперь даже казахский/турецкий ассортимент не посмотреть ☹️

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Lukas Dexter

Продам очередь или обменяю на очередь в Икеа. В первой десятке 5 мест осталось 😁

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Tayler

Главное не пускать назад, хотя все эти уходители уходя не уходят, повкладывали в развитие от половины до нескольких миллиардов долларов и сидят локти кусают!

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Re Mora

Ага, впредь зарубежные компании такой ошибки не повторят, больше не вложат ни цента.

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