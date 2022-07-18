H&M начнёт свою последнюю распродажу в России 1 августа Статьи редакции
Компания объявила об уходе из России из-за «текущих операционных проблем и непредсказуемого будущего».
- О проведении распродажи в магазинах в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба компании. Сколько дней продажи будут открыты, не сообщается. Также пока неизвестно, откроются ли магазины Cos, &Other Stories и Monki.
- H&M, которая работает в России с 2009 года, приостановила продажи в стране в марте 2022-го. Тогда же стали недоступны сайты Cos, &Other Stories и Monki, входящие в группу ритейлера. Активы H&M в России, Украине и Беларуси оцениваются в $433 млн.
3334 просмотров
Статья дополняется
А нельзя им на законодательном уровне как-то запретить эти акты унижения достоинства населения России? Пусть увозят своё барахлишко по месту штаб-квартиры и пинка для скорости
Население же идёт на эти унижения добровольно, вроде.
Каждый день происходит унижение достоинства граждан нашей страны не со стороны бизнеса
Можно, если сделать всем ЗП 2700 долларов, как Дед обещал десяток лет назад. Но вряд ли он захочет.
Нормальная одежда за вменяемый прайс = унижение РФ. Так и живем
Покажи свои худи из белорусского трикотажа, кеды пожалуйста тоже, джинсы там.
Просто интересно стало
Носи валенки и ватник, ... Хороший был товар. Качественно, удобно, недорого, без лишних понтов, не для казахов.
Так компания всего лишь предлагает людям нагнуться. Это люди уже за любое барахло готовы нагибаться и спасибо еще говорят.
Достоинство россиян унижаешь ты, тем что ты часть россиян.
Странные ребята Oileo и Стерлядка Вяленая почему то думают что покупать вещи на распродаже уходящего бренда это унижение...
Странная логика в башке у этих ребят, компании которые уходят с нашего рынка для них враги...
А настоящий враг тот кто создал причины для их ухода...
Дак а почему просто не покупать это шмотьё? Неужели других магазинов нет? Хомячки,вам не надоело унижаться за всевозможный ширпотреб сомнительного качества,по цене нормальных вещей?😂
Унижаться в толпе, конечно, глупо. Но также глупо не понимать отличия того же hm или зары от говна с рынка
Они это не считают за унижение. Я когда такие распродажи вижу, сразу вспоминается Мастер и Маргарита, там где Коровьев в театре открыл магазин одежды))) Нет у людей чувства достоинства. А потом удивляются, чего это наши власти не меняются, а так нагло себя ведут)))
Покупать одежду HM это унижение что-ли? Дядь вы чего курите?
Ого, несколько коментов про унижение — новые методички у кремлевских ботов
Ждите на Авито продажу места в очереди. Хотя продавцы все более менее годное сольют ещё до распродажи там же.
вероятно, авито прикроют к тому времени
Последние разы что был в их точках - народу очень мало, будет ли спрос? Учитывая что это такой же Китай как и у конкурентов, но по завышенной цене. Вот по Uniqlo скучаю, а по H&M не буду.
в санкт-петербурге всегда были длинные очереди в примерочные эйчика — вне распродаж и без угроз закрытий :—)
Вы недооцениваете влияние слов "распродажа", "последний день" и так далее в нашей стране. Думаете как санлайт продвинулся у нас, каждый день рассылая смс про закрытие магазинов?))) Наши люди даже самое последнее бесполезное дерьмо заберут, еще и подерутся из-за него, если им сказать, что это дерьмо можно купить сегодня последний день.
Юникло тоже залупа, вот бы ASOSик.
Пусть у Икеа спросят, как не повторять ошибок юности
У Икеи сейчас все организовано идеально. Просто до людей не доходит, что есть очередь и в зависимости от этого пользователям дается доступ. Друг вчера ездил забирать заказ. Заняло 3 минуты.
Онлайн или офлайн распродажа?
Офлайн, вроде как
Пишут про магазины
Картина будет "ИКЕА - второе пришествие битвы за акул"
От школьниц будет не протолкнуться.
Звучит как новый сюжет для порнофильма.
Будет легендарная битва
интересно, будет как распродажей в икее, что сайт не работал и если что-то купишь то ты просто везунчик
Как нужно себя не уважать - считая покупку в Икее везунчиком.....
Уехал из города, такое шоу пропускаю
уехал из страны, тот еще цирк пропустил((
Ищите во всех Авито(уже нет) страны
Будет битва, будет мясо.
Главное после распродажи придумать, как остаться
А HM home тоже получается участвует в этой штуке?
давайте угадаем, форма покупки упадёт и будут заявки в порядке очереди?
Я третий в очереди.
Буду за Вами
Я так понимаю, там будут распродаваться зимние шмотки, не очень интересно.
Интересно, будут ли драки за подешевевший шмот.
Шведы очень последовательны. Почти весь бизнес прикрыли в РФ :)
И приложение уже удалили из AppStore… 😒
Теперь даже казахский/турецкий ассортимент не посмотреть ☹️
Продам очередь или обменяю на очередь в Икеа. В первой десятке 5 мест осталось 😁
Главное не пускать назад, хотя все эти уходители уходя не уходят, повкладывали в развитие от половины до нескольких миллиардов долларов и сидят локти кусают!
Ага, впредь зарубежные компании такой ошибки не повторят, больше не вложат ни цента.