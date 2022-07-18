X5 Group отчиталась за квартал: быстрее всего выручка растёт в онлайне и «жёстких дискаунтерах» «Чижик» Статьи редакции
Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности группа потеряла 14,5% её активных пользователей.
- X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») опубликовала предварительные консолидированные операционные результаты по итогам второго квартала 2022 года.
- Общая выручка выросла на 18,6% год к году, до 647,27 млрд рублей. Из них на цифровые направления бизнеса пришлось 14,7 млрд (+38,4% год к году). Кроме онлайна быстрее всего росла выручка в сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» — в 28 раз, до 6,8 млрд рублей. Сеть открыла 64 магазина за квартал (всего их теперь 153).
- Средний чек быстрее всего рос во втором квартале также в «Чижике»: на 44,6%, до 689,1 рубля. В «Перекрёстке» он составил 655,1 рубль (+10,8%), «Пятёрочке» — 438,6 рублей (+11,3%), «Карусели» — 1045,5 рублей (+6,2%).
- В отчётности группа отметила, что на фоне снижения реальных доходов россияне переходят на модель «бережливого потребления».
Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности и «ограниченной функциональности» X5 Group потеряла 14,5% активных пользователей программы, за апрель-июнь их общее количество составило 59,9 млн человек.
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Хроника вставания Россиюшки с колен:
Опережающими темпами идет развитие магазинов для бедных.
Слишком агрессивная формуливка. Правильно писать – бережливых покупателей. 👆
Скоро на Первом:
С каждым днем в России все больше бережливых, внимательных и никуда не спешащих людей.
(С) Все идет по плану
Интересно, что конкретно берегут покупатели без сбережений?
Кредитную историю.
Бедная Германия со своими Алди и Лидл...
Постоянное ущербное нытьё уже откровенно раздражает: как начинала LVMH прирастать — вокруг все воры, зажрались уже, Х5 запустили новый охуенный дискаунтер — снова нытьё.
Что за сознание такое всеизговняющее?
Охуенный дискаунтер? Это буквально два несовместимых понятия. Потому что экономия на качественной еде - всегда некруто, и когда вся страна ходит в такие магазины, да и то уже на них денег нехватает, что приходится на всякие склады типа светофора пилить - тоже некруто
Кто говорит про некачественный и кто говорит про всю страну?
Дискаунтеры популярны во всём мире, потому что везде бедных больше, чем богатых - это капитализм, детка.
Вы зайдите в пятёрочку и вынесите оттуда качественных продуктов тележку - получится, значит вы правы. И спойлер не во всем мире существуют только богатые и бедные, существуют такие люди, которые скажем так достаточно заработали на хорошие помидоры, а хорошие помидоры в российских дискаунтерах - редкость. Но безусловно это 25% стран мира, вопрос в том, хотите вы как эти 25 или раз остальные жрут говно, то и мы только рады такому развитию.
Проблема X5 в том, что вместе с дисконтом цены падает и качество относительно брендовых позиций. У Лидла и Алди качество сопоставимое, причем, их SKU лежат в широком диапазоне: от совсем бюджетных позиций до органик-био (то есть бюджет будет бюджетнее бренда, а органик-био дороже бюджетного бренда, но дешевле стороннего органик-био). Ну и сам факт того, что у них >90 % SCU тоже говорит о многом. Такое количество в ассортиментной матрице разве что у Вкусвилла
Никакого падения "качества брендовых позиций" нет — те же производители производят те же самые товары.
Про количество "более 90% SCU" (наверное, SKU) вообще не понял фразу.
В Италии лидл по ассортименту и качеству ассортимента соответствует примерно нашему вкусвиллу по ощущениям..
Слишком обтекаемые и субъективные формулировки, я не понимаю такое.
Пустил слезу, где у нас тут благотворительный фонд для бедных немцев?
Слово охуенный лишнее, но откровенно говоря да, вместо того, чтобы покупать качественные продукты люди переходят на дешёвые аналоги сомнительного качества
Концепция СТМ, на которой основывается Чижик, предполагает производство товаров под маркой торговой сети на базе проверенных поставщиков (например, Пятёрочки и Перекрестка).
Откуда данные про сомнительное качество?
а что случилось?
Самые большие деньги всегда зарабатываются на самых бедных людях. Потому что их гораздо больше)
А еще снег лежал, меня в ответ как какой-то пост об Х5 кто-то спросил, что за "Чижик") А теперь вон как богатеем и процветаем, Чижиков все знают, а с месяц назад в небольшом городе меня встречали с поезда со словами "у нас на заводе (быдло-район на окраине) Светофор открыли, тебе не надо, пока моя (девятка 1994-го) едет?)))
Я говорю не, спасибо))
бедные богатеют просто, в магазин чаще стали ходить (нет)
Жёстких недостаточно, нужны жестокие дискаунтеры.
Жестокий - это когда продают использованные пакетики чая?
как тампоны, да
Вы человек, которому ломали нос или просто предположение?) Они уже не прям-прям)
Надо же было так обосраться с программой лояльности, диву даюсь
Был я в этом Чижике, дорого там..
А вы точно программист?
- Скажи что-нибудь на программистком..
- В чижике дорого!
"Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности группа потеряла 14,5% её активных пользователей." а из-за закрытия магазинов сколько?
Какого закрытия?
Интересно если так стремно в пятёрке, то что же в Чижике
там бесплатные голуби летают и прочая снедь
Бесплатные голуби везде летают, оружие производят, а стрелять в голубей вместо людей пока не додумались
Ну как сказать...Темновато, попахивает, и если что-то шуршит рядом, это не ушки посыпные выкладывают, это животное. Лучше сразу встать на ближайшую палету повыше.
Так же начинались в России Светофоры и Фикс-Прайсы.
Пятерки охуенные в Москве, без шуток. Лучше иных Вкусвиллов. Вы проверьте пожалуйста. Это уже года три как, а может больше.
Я видел, что они стали симпатичнее, но выбор товаров говно, и обслуживание на том же дно-уровне. Может ближе к центру они лучше, но опять же если вы не можете поддерживать качество хотя бы в пределах одного города - это тоже о многом говорит.
Поверьте - даже в Москве у людей очень разная Москва) Не проверяйте, берегите ЖКТ))
В СПб на вид они стали реально лучше и оторвались от других подобных магазинов, но хз как вообще Пятёрку можно сравнивать с Вкусвиллом
А что за онлайн? Поконкретней.. они же Впрос Сбер впарили
Т.е. выручка стала выше примерно на % инфляции?