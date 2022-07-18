Торговля
Скрытый Филипп

X5 Group отчиталась за квартал: быстрее всего выручка растёт в онлайне и «жёстких дискаунтерах» «Чижик» Статьи редакции

Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности группа потеряла 14,5% её активных пользователей.

  • X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») опубликовала предварительные консолидированные операционные результаты по итогам второго квартала 2022 года.
  • Общая выручка выросла на 18,6% год к году, до 647,27 млрд рублей. Из них на цифровые направления бизнеса пришлось 14,7 млрд (+38,4% год к году). Кроме онлайна быстрее всего росла выручка в сети «жёстких дискаунтеров» «Чижик» — в 28 раз, до 6,8 млрд рублей. Сеть открыла 64 магазина за квартал (всего их теперь 153).
  • Средний чек быстрее всего рос во втором квартале также в «Чижике»: на 44,6%, до 689,1 рубля. В «Перекрёстке» он составил 655,1 рубль (+10,8%), «Пятёрочке» — 438,6 рублей (+11,3%), «Карусели» — 1045,5 рублей (+6,2%).
  • В отчётности группа отметила, что на фоне снижения реальных доходов россияне переходят на модель «бережливого потребления».

  • Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности и «ограниченной функциональности» X5 Group потеряла 14,5% активных пользователей программы, за апрель-июнь их общее количество составило 59,9 млн человек.

#новость #x5group

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 Вася Пражкин

Хроника вставания Россиюшки с колен:
Опережающими темпами идет развитие магазинов для бедных.

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Moonshine Wisky

Слишком агрессивная формуливка. Правильно писать – бережливых покупателей. 👆

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Вася Пражкин

Скоро на Первом:
С каждым днем в России все больше бережливых, внимательных и никуда не спешащих людей.

(С) Все идет по плану

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Саша Прохоренко

Интересно, что конкретно берегут покупатели без сбережений?

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Народный чувак

Кредитную историю.

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dikomm

Бедная Германия со своими Алди и Лидл...
Постоянное ущербное нытьё уже откровенно раздражает: как начинала LVMH прирастать — вокруг все воры, зажрались уже, Х5 запустили новый охуенный дискаунтер — снова нытьё.
Что за сознание такое всеизговняющее?

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Саша Прохоренко

Охуенный дискаунтер? Это буквально два несовместимых понятия. Потому что экономия на качественной еде - всегда некруто, и когда вся страна ходит в такие магазины, да и то уже на них денег нехватает, что приходится на всякие склады типа светофора пилить - тоже некруто

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dikomm

Кто говорит про некачественный и кто говорит про всю страну?
Дискаунтеры популярны во всём мире, потому что везде бедных больше, чем богатых - это капитализм, детка.

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Саша Прохоренко

Вы зайдите в пятёрочку и вынесите оттуда качественных продуктов тележку - получится, значит вы правы. И спойлер не во всем мире существуют только богатые и бедные, существуют такие люди, которые скажем так достаточно заработали на хорошие помидоры, а хорошие помидоры в российских дискаунтерах - редкость. Но безусловно это 25% стран мира, вопрос в том, хотите вы как эти 25 или раз остальные жрут говно, то и мы только рады такому развитию.

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Sht_Anton

Проблема X5 в том, что вместе с дисконтом цены падает и качество относительно брендовых позиций. У Лидла и Алди качество сопоставимое, причем, их SKU лежат в широком диапазоне: от совсем бюджетных позиций до органик-био (то есть бюджет будет бюджетнее бренда, а органик-био дороже бюджетного бренда, но дешевле стороннего органик-био). Ну и сам факт того, что у них >90 % SCU тоже говорит о многом. Такое количество в ассортиментной матрице разве что у Вкусвилла

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dikomm

Никакого падения "качества брендовых позиций" нет — те же производители производят те же самые товары.
Про количество "более 90% SCU" (наверное, SKU) вообще не понял фразу.

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Херня Всё

В Италии лидл по ассортименту и качеству ассортимента соответствует примерно нашему вкусвиллу по ощущениям..

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dikomm

Слишком обтекаемые и субъективные формулировки, я не понимаю такое.

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Soulis

Пустил слезу, где у нас тут благотворительный фонд для бедных немцев?

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Lengor

Слово охуенный лишнее, но откровенно говоря да, вместо того, чтобы покупать качественные продукты люди переходят на дешёвые аналоги сомнительного качества

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dikomm

Концепция СТМ, на которой основывается Чижик, предполагает производство товаров под маркой торговой сети на базе проверенных поставщиков (например, Пятёрочки и Перекрестка).
Откуда данные про сомнительное качество?

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Андрей Киселев

а что случилось?

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Stanislav Kupriyanov

Самые большие деньги всегда зарабатываются на самых бедных людях. Потому что их гораздо больше)

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Народный чувак

А еще снег лежал, меня в ответ как какой-то пост об Х5 кто-то спросил, что за "Чижик") А теперь вон как богатеем и процветаем, Чижиков все знают, а с месяц назад в небольшом городе меня встречали с поезда со словами "у нас на заводе (быдло-район на окраине) Светофор открыли, тебе не надо, пока моя (девятка 1994-го) едет?)))
Я говорю не, спасибо))

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Джон Картошкин

бедные богатеют просто, в магазин чаще стали ходить (нет)

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Хозяин

Жёстких недостаточно, нужны жестокие дискаунтеры.

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Вася Пражкин

Жестокий - это когда продают использованные пакетики чая?

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Джон Картошкин

как тампоны, да

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Народный чувак

Вы человек, которому ломали нос или просто предположение?) Они уже не прям-прям)

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Необыкновенный паркур

Надо же было так обосраться с программой лояльности, диву даюсь

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ЯжПрограммист

Был я в этом Чижике, дорого там..

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Необыкновенный паркур

А вы точно программист?

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ЯжПрограммист

- Скажи что-нибудь на программистком..
- В чижике дорого!

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sles

"Из-за перехода на новую ИТ-систему программы лояльности группа потеряла 14,5% её активных пользователей." а из-за закрытия магазинов сколько?

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dikomm

Какого закрытия?

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Саша Прохоренко

Интересно если так стремно в пятёрке, то что же в Чижике

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Danila

там бесплатные голуби летают и прочая снедь

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Саша Прохоренко

Бесплатные голуби везде летают, оружие производят, а стрелять в голубей вместо людей пока не додумались

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Народный чувак

Ну как сказать...Темновато, попахивает, и если что-то шуршит рядом, это не ушки посыпные выкладывают, это животное. Лучше сразу встать на ближайшую палету повыше.
Так же начинались в России Светофоры и Фикс-Прайсы.

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Необыкновенный паркур

Пятерки охуенные в Москве, без шуток. Лучше иных Вкусвиллов. Вы проверьте пожалуйста. Это уже года три как, а может больше.

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Саша Прохоренко

Я видел, что они стали симпатичнее, но выбор товаров говно, и обслуживание на том же дно-уровне. Может ближе к центру они лучше, но опять же если вы не можете поддерживать качество хотя бы в пределах одного города - это тоже о многом говорит.

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Народный чувак

Поверьте - даже в Москве у людей очень разная Москва) Не проверяйте, берегите ЖКТ))

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Soulis

В СПб на вид они стали реально лучше и оторвались от других подобных магазинов, но хз как вообще Пятёрку можно сравнивать с Вкусвиллом

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Псков Бурито

А что за онлайн? Поконкретней.. они же Впрос Сбер впарили

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Soulis

Т.е. выручка стала выше примерно на % инфляции?

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