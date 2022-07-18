Меховые компании Греции оказались на грани банкротства, из-за санкций ЕС они потеряли главных покупателей — россиян Статьи редакции
Производители не могут экспортировать мех в Россию и продавать туристам, потому что вывозить предметы роскоши запрещено.
- Греческий город Касторья — последний в Европе центр производства меха. Теперь магазины там закрыты — с середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов, пишет Reuters.
- Санкции запрещают экспорт меха в Россию и продажу товаров российским туристам, потому что мех считается предметом роскоши. При этом Греческая меховая федерация заявляет, что выход на новые рынки, например в Южную Корею, требует «тяжелой борьбы».
- Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек, до сентября будут получать субсидии от государства, чтобы избежать увольнений. Правительство планирует поддерживать отрасль и дальше, заявил греческий вице-премьер Акис Скерцос, но добавил, что производителям надо постепенно переключаться на другую работу.
- В то же европейские организации по защите животных считают, что «военная операция» в Украине и санкции ускорят полное закрытие мехового производства в Греции и Европе.
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Может зверюшкам повезет остаться в живых.
Скоро на Первом канале:
Россияне спасли жизни сотен тысяч греческих животных.
Их просто не разведут
Нет, они просто не появятся на свет.
В смысле - грекам?
Чем меньше шкур в шкурах, тем лучше.
"Тесные клетки, грязь, заболевания — животные, которых выращивают на фермах, чтобы потом пустить на меховые изделия, испытывают перманентный стресс и дискомфорт. Методы убоя, мягко говоря, жестокие: бьют по голове металлическими палками и сдирают кожу с еще живых"
И все ради того, чтобы какая-то ТП смогла щеголять модной обновкой перед такими же дурами
А вот и зоошиза появилась.
Током убивают. Не надо кошмарить.
Тупой пропагандистский вброс.
2000 предприятий, по 2 человека на предприятие. Интересно
Все просто. 1 директор 2 бухгалтер, работники - нелегалы
Редактор не туда смотрел похоже
Какое счастье. Пусть животные живут, а не умирают ради русских теток.
К слову - в диких условиях животные едят меньше, болеют чаще и умирают тяжелее, чем на фермах. Не в защиту русских теток, а так, для информации.
Где они будут жить? )
украинская диванная пехота в атаке
Хуею с комментов. Бедные животные, туда сюда. Оно то так. Но народ реально суть что-ли не видит? А суть в эффекте от санкций, который, уже очевидно, вообще не был просчитан европейскими политиками.
Просто почитай шо там в Греции было до Крыма, до войны.
Там уже лет 20 "на грани дефолта".
Тут что ватники, что вышиватники, упоротые наглухо. Какая бы хрень ни происходила - это на пользу рф/ес (нужное подчеркнуть)
Греки там вроде нефть возят теперь российскую, так что им скорее наоборот подфартило
То я думаю там все думали конкретно про Грецию, которая и без санкций находилась в заднице(по меркам Евросоюза).
Поверь, Греческая экономика в последнюю очередь пострадала из-за санкций.
Уничтожение норковых ферм под корень в Дании , во время пандемии по вашему тоже не просчитали европолитики ? Так сложились обстоятельства и не более .
Конструктивные комменты тут не в тренде)
Даже меха импортировали...подумать только
Знаменитые греческие соболя)
Индустрия меха это давно фермы, которые выращивают животных на убой. Никто не занимается охотой в лесу)
Етить-коптить!
🤣🤣🤣
Животные скажут спасибо, меньше будет убийств варварских
А если еще и мясо перестать есть.
Каким образом они скажут спасибо?) Их теперь не будет )
не те меха производят
ЛЕЗЬ В ЁБАНОГО РОБОТА, СИНДЗИ!
Блин.. Я думал, что тема с греческими шубами закончилась лет десять назад. А оно вон как!
Да у них уже давно проблемы, как Китайцы решили не носить мех. В европе и сша тебя прям на улице сожгут в шубе если увидят
Но при этом индейку или гамбургер съесть это норм
Гражданам Евросоюза нельзя платить Путину копеечные налоги, а вот номенклатурной верхушке отправлять путину миллиарды евро за газ не проблема )))
Если газ не будут покупать, то хз как они будут выживать зимой
И чего ты предлагаешь им делать? Газ он как бы нужен не верхушке, он нужен всей стране.
прекрасная новость, на самом деле.
Меньше красивых и милых зверушек будут убивать
Из рейда по Мариуполю вернулся? )) Ох уж вы наши гуманисты.
Греки видимо застряли во временной петле. Если вспомнить, что в 2010-2015 Евросоюз им выделяли кредиты порядка 240млрд. евро и 100млрд. евро списали(простили) и все это на покрытие гос. долга в 350млр. евро, который они тупо накопили имея привычку хорошо жить(жрать/срать и бог там знает чего) и мало работать. В 2020 году чет там подкидывали им еще 70млрд. евро. помощи. В промежутке с 2015 по 2020 даже и не берусь вспомнить.
Мех это уже реально дно. Пуховики, мембранные материалы - выбор на любой вкус и более эффективны. Ну а покичиться меховушками - такое себе.
Зверюшек жалко. Умрут в любом случае - либо на мех, либо от голода. Греков не жалко, они доят ЕС. Пускай шубы развозят по местам своих постоянных заграничных локаций. Я конечно угораю с них. Они живя за пределами Греции при финансовой возможности прутся каждый год только в Грецию(на Кипр) - заставить грека поехать в какую-то иную страну Еврозоны(прочие) в отпуск - это целая трагедия. Так что шубы по баулам и вперед🤣🤣🤣
Блять, с одной стороны новость пиздец плохая - минус целая отрасль бизнеса, а с другой - ну, хотя бы животных не будут разводить для последующего убийства ради шуб для рандомных пёзд.
2000 предприятий на 4000 человек))))
Так мб считают как у нас кол-во предприятий по кол-ву зарегистрированных юр лиц и ИП)
Вспомнилось "Завод по производству медных тазов накрылся собственными изделиями"
А тут производству пришел собственный пушной зверёк.
Зверьков говорите жалко, вот оно что...
А как же другие? Коровы, свиньи и тд
Вы не запретите плотоядному употреблять мясо. Нужен рациональный подход. Коровы, свиньи т.п. - они прежде всего идут для употребления в пищу и как побочный продукт шкура используется в кожевенном производстве. На фермах по выращиванию пушнины используют только мех, тушки в утиль, никакой норм переработки. Еще немаловажно то в каких условиях они содержатся и каким образом их разделывают(часто заживо). Вот к этим моментам всегда были вопросы, а не потому что там коровку не жалко, а лисичку жалко. Бестолковое и негуманное использование животных ресурсов.
Наконец то! А то наши бабы сами не понимают, что шубы это жуткая безвкусица. Сразу такая северная бабища)))
У большинства россиян синдром нищего - золото, гелики и шубы ШОБ ДОРОХО БОХАТО!
На Украину ещё можно продавать!
в среднем по 2 человека? Это что за предприятия такие?
Все меХА на вднХА
в нулевых просто достала эта реклама в метро :)
Есть ощущение, что мех носить стали сильно меньше и падение идёт лет 5 точно, тренды ж. Что-то не сходится
Как теперь найти русская медведь жена?
Странная логика у европейцев... Но, видимо, они ведут всё к тому, чтобы вообще прервать любые экономические отношения.
Мех и в России есть, если что. Может не для супер богатого сегмента, но от холода никто не замёрзнет и от недостатка шуб никто в обморок не упадёт. Распродажи круглый год идут. Покупай - не хочу.
Вопрос не по теме, как при поиске сортировать по дате статьи?