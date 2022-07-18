Торговля
Маша Цепелева

Меховые компании Греции оказались на грани банкротства, из-за санкций ЕС они потеряли главных покупателей — россиян Статьи редакции

Производители не могут экспортировать мех в Россию и продавать туристам, потому что вывозить предметы роскоши запрещено.

  • Греческий город Касторья — последний в Европе центр производства меха. Теперь магазины там закрыты — с середины 1990-х годов их бизнес-модель была ориентирована на богатых российских покупателей и туристов, пишет Reuters.
  • Санкции запрещают экспорт меха в Россию и продажу товаров российским туристам, потому что мех считается предметом роскоши. При этом Греческая меховая федерация заявляет, что выход на новые рынки, например в Южную Корею, требует «тяжелой борьбы».
  • Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек, до сентября будут получать субсидии от государства, чтобы избежать увольнений. Правительство планирует поддерживать отрасль и дальше, заявил греческий вице-премьер Акис Скерцос, но добавил, что производителям надо постепенно переключаться на другую работу.
  • В то же европейские организации по защите животных считают, что «военная операция» в Украине и санкции ускорят полное закрытие мехового производства в Греции и Европе.

#новость #греция

3476 просмотров
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111 комментариев
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 Zloy Sniper

Может зверюшкам повезет остаться в живых.

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Вася Пражкин

Скоро на Первом канале:
Россияне спасли жизни сотен тысяч греческих животных.

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4 комментария
Bublikov Anton

Их просто не разведут

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6 комментариев
Неподвижный спрей

Нет, они просто не появятся на свет.

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Херовый русский

В смысле - грекам?

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зайчатки разума

Чем меньше шкур в шкурах, тем лучше.

"Тесные клетки, грязь, заболевания — животные, которых выращивают на фермах, чтобы потом пустить на меховые изделия, испытывают перманентный стресс и дискомфорт. Методы убоя, мягко говоря, жестокие: бьют по голове металлическими палками и сдирают кожу с еще живых"

И все ради того, чтобы какая-то ТП смогла щеголять модной обновкой перед такими же дурами

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Александр Иванов

А вот и зоошиза появилась.

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16 комментариев
Чилин Саша

Током убивают. Не надо кошмарить.

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Херовый русский

Тупой пропагандистский вброс.

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Sergei Permiakov

2000 предприятий, по 2 человека на предприятие. Интересно

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walkindizaster

Все просто. 1 директор 2 бухгалтер, работники - нелегалы

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Денис Бурков

Редактор не туда смотрел похоже

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Александр

Какое счастье. Пусть животные живут, а не умирают ради русских теток.

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Херовый русский

К слову - в диких условиях животные едят меньше, болеют чаще и умирают тяжелее, чем на фермах. Не в защиту русских теток, а так, для информации.

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5 комментариев
Неподвижный спрей

Где они будут жить? )

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insighter

украинская диванная пехота в атаке

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Вячеслав Осадчий

Хуею с комментов. Бедные животные, туда сюда. Оно то так. Но народ реально суть что-ли не видит? А суть в эффекте от санкций, который, уже очевидно, вообще не был просчитан европейскими политиками.

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Tannim

Просто почитай шо там в Греции было до Крыма, до войны.

Там уже лет 20 "на грани дефолта".

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Vitaly Tolstykh

Тут что ватники, что вышиватники, упоротые наглухо. Какая бы хрень ни происходила - это на пользу рф/ес (нужное подчеркнуть)

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ether-zombie

Греки там вроде нефть возят теперь российскую, так что им скорее наоборот подфартило

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1 комментарий
Tannim

То я думаю там все думали конкретно про Грецию, которая и без санкций находилась в заднице(по меркам Евросоюза).

Поверь, Греческая экономика в последнюю очередь пострадала из-за санкций.

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melkiyPadonok

Уничтожение норковых ферм под корень в Дании , во время пандемии по вашему тоже не просчитали европолитики ? Так сложились обстоятельства и не более .

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dikomm

Конструктивные комменты тут не в тренде)

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Марат Яз

Даже меха импортировали...подумать только

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Пришелец

Знаменитые греческие соболя)

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Nikolay Kapustin

Индустрия меха это давно фермы, которые выращивают животных на убой. Никто не занимается охотой в лесу)

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1 комментарий
Александр Голубев

Етить-коптить!

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Суровый Петя

🤣🤣🤣

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Сергей Реванченков

Животные скажут спасибо, меньше будет убийств варварских

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Дмитрий

А если еще и мясо перестать есть.

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5 комментариев
Неподвижный спрей

Каким образом они скажут спасибо?) Их теперь не будет )

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1 комментарий
walkindizaster

не те меха производят

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Джахор Дырдырдаев

ЛЕЗЬ В ЁБАНОГО РОБОТА, СИНДЗИ!

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Тепловой супер_стар

Блин.. Я думал, что тема с греческими шубами закончилась лет десять назад. А оно вон как!

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Dmitriy

Да у них уже давно проблемы, как Китайцы решили не носить мех. В европе и сша тебя прям на улице сожгут в шубе если увидят

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Александр Саввин

Но при этом индейку или гамбургер съесть это норм

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10 комментариев
Dmitriy Nikolaev

Гражданам Евросоюза нельзя платить Путину копеечные налоги, а вот номенклатурной верхушке отправлять путину миллиарды евро за газ не проблема )))

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Марсель

Если газ не будут покупать, то хз как они будут выживать зимой

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4 комментария
Дмитрий Струков

И чего ты предлагаешь им делать? Газ он как бы нужен не верхушке, он нужен всей стране.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

прекрасная новость, на самом деле.
Меньше красивых и милых зверушек будут убивать

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Херовый русский

Из рейда по Мариуполю вернулся? )) Ох уж вы наши гуманисты.

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Суровый Петя

Греки видимо застряли во временной петле. Если вспомнить, что в 2010-2015 Евросоюз им выделяли кредиты порядка 240млрд. евро и 100млрд. евро списали(простили) и все это на покрытие гос. долга в 350млр. евро, который они тупо накопили имея привычку хорошо жить(жрать/срать и бог там знает чего) и мало работать. В 2020 году чет там подкидывали им еще 70млрд. евро. помощи. В промежутке с 2015 по 2020 даже и не берусь вспомнить.
Мех это уже реально дно. Пуховики, мембранные материалы - выбор на любой вкус и более эффективны. Ну а покичиться меховушками - такое себе.
Зверюшек жалко. Умрут в любом случае - либо на мех, либо от голода. Греков не жалко, они доят ЕС. Пускай шубы развозят по местам своих постоянных заграничных локаций. Я конечно угораю с них. Они живя за пределами Греции при финансовой возможности прутся каждый год только в Грецию(на Кипр) - заставить грека поехать в какую-то иную страну Еврозоны(прочие) в отпуск - это целая трагедия. Так что шубы по баулам и вперед🤣🤣🤣

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Джахор Дырдырдаев

Блять, с одной стороны новость пиздец плохая - минус целая отрасль бизнеса, а с другой - ну, хотя бы животных не будут разводить для последующего убийства ради шуб для рандомных пёзд.

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Александр Хамов

2000 предприятий на 4000 человек))))

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Soulis

Так мб считают как у нас кол-во предприятий по кол-ву зарегистрированных юр лиц и ИП)

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Евгений Афанасьев

Вспомнилось "Завод по производству медных тазов накрылся собственными изделиями"
А тут производству пришел собственный пушной зверёк.

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Spoilerok

Зверьков говорите жалко, вот оно что...
А как же другие? Коровы, свиньи и тд

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Суровый Петя

Вы не запретите плотоядному употреблять мясо. Нужен рациональный подход. Коровы, свиньи т.п. - они прежде всего идут для употребления в пищу и как побочный продукт шкура используется в кожевенном производстве. На фермах по выращиванию пушнины используют только мех, тушки в утиль, никакой норм переработки. Еще немаловажно то в каких условиях они содержатся и каким образом их разделывают(часто заживо). Вот к этим моментам всегда были вопросы, а не потому что там коровку не жалко, а лисичку жалко. Бестолковое и негуманное использование животных ресурсов.

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Стерлядка Вяленая

Наконец то! А то наши бабы сами не понимают, что шубы это жуткая безвкусица. Сразу такая северная бабища)))

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Джахор Дырдырдаев

У большинства россиян синдром нищего - золото, гелики и шубы ШОБ ДОРОХО БОХАТО!

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1 комментарий
Bublikov Anton

На Украину ещё можно продавать!

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Сергей Самсунг
"Около 2000 предприятий Греции, где работают около 4000 человек,"

в среднем по 2 человека? Это что за предприятия такие?

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Парень

Все меХА на вднХА
в нулевых просто достала эта реклама в метро :)

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Olga RRR

Есть ощущение, что мех носить стали сильно меньше и падение идёт лет 5 точно, тренды ж. Что-то не сходится

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Mr Vuuu

Как теперь найти русская медведь жена?

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Melissa Mata

Странная логика у европейцев... Но, видимо, они ведут всё к тому, чтобы вообще прервать любые экономические отношения.

Мех и в России есть, если что. Может не для супер богатого сегмента, но от холода никто не замёрзнет и от недостатка шуб никто в обморок не упадёт. Распродажи круглый год идут. Покупай - не хочу.

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Shokir Shokirov

Вопрос не по теме, как при поиске сортировать по дате статьи?

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